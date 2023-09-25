Rewrite this title: كيفية حذف مراجعات جوجل (ومتى يجب عليك ذلك)

ستساعدك المقالة التالية: كيفية حذف مراجعات جوجل (ومتى يجب عليك ذلك)

فكر في المرة الأخيرة التي بحثت فيها عن مطعم للمأكولات الإيطالية في مدينة جديدة.

أنت غير معتاد على المنطقة وليس لديك أي توصيات شخصية يمكنك الاعتماد عليها.

من المحتمل أنك تفتح هاتفك، وتجري بحثًا على Google عنه [italian food near me] والعثور على العديد من المطاعم.

هل تختار أول مطعم يظهر؟

الجواب على هذا ربما لا.

بدلاً من ذلك، من المرجح أن تبحث عن تقييمات العملاء وتختار المطعم الذي يتمتع فيه العملاء بتجربة إيجابية.

وأنت في شركة جيدة.

بالنسبة للشركات المحلية، 98% من المستهلكين يقرؤون المراجعات عبر الإنترنت.

بالإضافة إلى ذلك، يلجأ 81% من المستهلكين إلى Google كمنصة مفضلة لمراجعة أعمالهم لتعزيز قراراتهم الشرائية.

في حين يمكن للعملاء التحكم في المحتوى الذي ينشرونه في تقييماتهم، فإن الشركات للأسف لا تستطيع ذلك.

التقييمات الجيدة ليست ضمانة، وحتى إذا كان عملك يقدم خدمة عملاء متميزة، فقد يؤدي عميل غير سعيد إلى مراجعة سلبية.

ومع ذلك، يجب على الشركات مراقبة مراجعاتها على Google باستمرار والتأكد من حذف المراجعات غير المرغوب فيها في أقرب وقت ممكن.

في هذا المنشور، سنغطي متى أو إذا كان يجب عليك حذف مراجعات Google، وماذا تفعل إذا لم تتمكن من حذف المراجعات السيئة، والخطوات التي يجب أن يتخذها نشاطك التجاري للإبلاغ عن مراجعة لإزالتها.

متى يجب عليك حذف مراجعة جوجل؟

ليست كل التعليقات السلبية التي يتلقاها نشاطك التجاري مؤهلة للإزالة.

إذا كانت تجربة العميل سيئة حقًا مع نشاطك التجاري وأبدى هذا الرأي في شكل مراجعة، فلا يمكنك أن تطلب من Google إزالة هذه المراجعة.

وبدلاً من ذلك، لن تقوم Google بإزالة المراجعة إلا إذا كانت تنتهك سياسات Google.

لحسن الحظ بالنسبة للشركات، تأخذ Google عملية إزالة المراجعة على محمل الجد، وهناك عدد لا بأس به من أنواع المحتوى التي تعتبرها غير مناسبة.

فيما يلي بعض أنواع المراجعات المؤهلة للحذف.

الخطاب المدني

تنص جوجل,

“نحن لا نسمح للمستخدمين بنشر المحتوى على مضايقة أشخاص آخرين أو شركات أخرى، أو تشجيع الآخرين على المشاركة في التحرش.

كما أنها لا تتسامح مع خطاب الكراهية أو المحتوى المسيء في المراجعة.

قد يتضمن المحتوى المسيء “المحتوى الاستفزازي بشكل واضح ومتعمد”.

ستقوم Google أيضًا بحذف المراجعات التي تحتوي على معلومات شخصية – مثل تفاصيل بطاقة الائتمان والسجلات الطبية والمزيد.

محتوى خادع

ويعتبر خادعًا إذا كان المحتوى لا يستند إلى تجربة حقيقية أو لا يمثل موقعك أو منتجك بدقة.

تشارك Google أن المحتوى الذي يشتمل على انتحال شخصية أو معلومات خاطئة أو تحريف أو مشاركة زائفة يمكن أيضًا اعتباره خادعًا.

محتوى للبالغين

ستزيل Google أي محتوى صريح يستخدم لغة نابية، أو محتوى جنسيًا صريحًا، أو يستخدم موضوعات خاصة بالبالغين، أو يشتمل على عنف أو دماء تمثل محتوى مهينًا للبالغين.

منظمة وخطيرة وغير قانونية

المحتوى الذي يتضمن عبارات تحث المستخدم على اتخاذ إجراء بشأن المنتجات أو الخدمات التي قد تواجه قيودًا قانونية محلية أو المحتوى الذي يروج لأنشطة خطيرة يكون مؤهلاً للإزالة بواسطة Google.

يتضمن ذلك أيضًا محتوى غير لائق وغير آمن للطفل لمشاهدته.

جودة المعلومات

كما ذكرنا سابقًا، تنص سياسة محتوى Google على أن محتوى المراجعة يجب أن يستند إلى تجربتك أو أسئلتك حول التجارب في موقع معين.

ولا يسمح بالمحتوى ذي الطبيعة السياسية، والأحاديث العامة، والمعلومات المتعلقة بكوفيد-19، وغير ذلك الكثير.

لا يُسمح أيضًا بالإعلان عن منتج أو خدمة أو نشاط تجاري معين في المراجعة.

باختصار، إذا تلقى نشاطك التجاري مراجعات سيئة، فهذا لا يشكل بالضرورة سببًا للإزالة.

وبدلاً من ذلك، يجب أن تتضمن مراجعاتك عبر الإنترنت أحد العوامل المذكورة أعلاه لإرسال طلب الإزالة.

إذا كان محتوى المراجعة الخاص بك يتضمن أيًا مما سبق، فمن المضمون والموصى به أن تطلب من Google إزالة المراجعة.

ما هي مراجعة جوجل؟

قد يبدو الأمر واضحًا. ومع ذلك، مع توفر عدد لا يحصى من أدلة المراجعة عبر الإنترنت، فمن الأفضل توضيح ما يعتبر مراجعة جوجل.

تساعد مراجعة Google نشاطك التجاري في إبراز رأي العملاء في علامتك التجارية وما يمكن أن يتوقعه العملاء المحتملون.

تظهر هذه التعليقات في ملفك التجاري على Google في “بحث Google” و”خرائط Google”.

تستخدم تقييمات Google نظام التقييم بالنجوم، حيث يمكن للعملاء ترك تقييم يتراوح بين نجمة واحدة إلى خمس نجوم.

تعني المراجعة بخمس نجوم أن العميل كان سعيدًا للغاية بتجربته مع علامتك التجارية.

وعلى العكس من ذلك، فإن التقييم بنجمة واحدة يعني أن العميل كان لديه تجربة سلبية مع عملك.

لعرض المراجعات على ملف تعريف الأعمال في Google، انقر على تقييم النجوم للنشاط التجاري أو الرابط التشعبي الأزرق الذي يحتوي على عدد المراجعات التي تلقاها النشاط التجاري.

ستشاهد بعد ذلك تفصيلاً لعدد التقييمات لكل نجمة، وأهم الكلمات الرئيسية المستخدمة في المراجعات، متبوعة بجميع التقييمات المتبقية لذلك الموقع.

يمكنك فرز المراجعات حسب الأكثر صلة والأحدث والأعلى تقييمًا والأدنى تقييمًا.

هل يمكنك حذف مراجعة Google بنفسك؟

لا تسمح Google للأنشطة التجارية بحذف التعليقات الموجودة على ملفها التجاري على Google.

يساعد هذا في منع الشركات من حذف التقييمات السيئة بسبب التجارب السيئة.

لإزالة مراجعة، يمكن للشخص الذي كتب المراجعة حذف المراجعة، أو يمكن لمؤسسة أن تطلب من Google إزالة مراجعة غير مناسبة.

يمكن للشركات الإبلاغ عن مراجعة لإزالتها من خلال خرائط Google أو بحث Google.

فيما يلي الخطوات التي يجب اتخاذها لكليهما.

كيفية الإبلاغ عن مراجعة على خرائط جوجل

افتح خرائط جوجل على حاسوبك.

ابحث عن ملفك التجاري على Google.

ابحث عن المراجعة التي تريد الإبلاغ عنها.

انقر فوق المزيد، ضع علامة على أنها غير مناسبة.

كيفية الإبلاغ عن مراجعة في بحث جوجل

على حاسوبك، اذهب الي قوقل.

ابحث عن ملفك التجاري على Google.

انقر على مراجعات جوجل.

ابحث عن المراجعة التي تريد الإبلاغ عنها.

انقر فوق المزيد، تقرير المراجعة. ثم حدد نوع المخالفة التي تريد الإبلاغ عنها.

كيفية الإبلاغ عن مراجعة في حسابك

على حاسوبك، قم بتسجيل الدخول لإدارة ملفك التجاري على Google.

اختر المراجعة التي ترغب في الإبلاغ عنها.

بالنسبة إلى نشاط تجاري واحد: افتح الملف التجاري على Google الذي ترغب في إدارته. على الجانب الأيسر، في القائمة، انقر فوق “المراجعات”.

بالنسبة للأنشطة التجارية المتعددة: في القائمة اليمنى، انقر على إدارة المراجعات. ثم استخدم القائمة المنسدلة لاختيار مجموعة مواقع جغرافية.

في المراجعة التي تريد الإبلاغ عنها، انقر فوق المزيد، وقم بوضع علامة عليها كغير لائقة.

تتخذ Google أيضًا احتياطات المراجعة الخاصة بها.

سيكتشف تلقائيًا التعليقات غير المرغوب فيها أو التقييمات المزيفة ويزيل تلك التقييمات من تلقاء نفسه.

ملاحظات جوجل,

“تساعد هذه الإجراءات في تحسين تجارب الأشخاص على Google والتأكد من أن المراجعات التي يرونها أصلية وذات صلة ومفيدة.”

بمجرد وضع علامة على منشور لإزالته في ملفك التجاري على Google، تلاحظ Google أن إزالة المراجعة قد تستغرق عدة أيام.

بالنسبة إلى العلامات التجارية للفنادق، تجدر الإشارة أيضًا إلى أنه لا يمكنك الإبلاغ عن تقييمات الفنادق التابعة لجهات خارجية، حتى لو تم حدوث انتهاكات للسياسة في سياق المراجعة.

ماذا يجب أن أفعل أثناء انتظار Google لإزالة المراجعة؟

سواء كان عملك يتلقى تعليقات إيجابية أو سلبية، يجب على فريق خدمة العملاء الخاص بك الرد على جميع التقييمات.

يُظهر الرد على المراجعات للآخرين أنك تهتم بتجارب عملائك وترغب في تقديم أفضل تجربة ممكنة.

قم بتطوير استجابة مدروسة لكل مراجعة تتلقاها، وخاصة تقييمات العملاء السلبية حيث تتاح لك الفرصة لإعادة تشكيل تصور العميل لعملك، والرد في أسرع وقت ممكن.

وينطبق هذا حتى مع المراجعات غير المرغوب فيها أثناء انتظار قيام Google بإزالتها.

خاتمة

يعد ملفك التجاري على Google بمثابة واجهة المتجر الرقمية لموقع نشاطك التجاري.

كما أنه بمثابة فرصة لمشاركة الأفكار من عملائك مباشرةً من خلال المراجعات.

ومع ذلك، فأنت تريد أن تظهر المراجعات المشروعة في ملفك الشخصي.

لذلك، يمكنك (ويجب عليك) الإبلاغ عن أي تقييمات تنتهك سياسات المراجعة الخاصة بـ Google للحفاظ على ملف تعريف قوي شامل للمراجعة.

اتخذ إجراءً بشأن المراجعات التي تستوفي المعايير المذكورة أعلاه لإزالة هذه المراجعات من الظهور على خرائط Google والبحث عندما يبحث أحد العملاء المحتملين عن علامتك التجارية.

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