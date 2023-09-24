Rewrite this title: كيفية حساب عائد الاستثمار من تحسين محركات البحث لاستراتيجية التسويق الخاصة بك

ستساعدك المقالة التالية: كيفية حساب عائد الاستثمار من تحسين محركات البحث لاستراتيجية التسويق الخاصة بك

هل سبق لك أن تساءلت عن مدى فائدة تحسين محركات البحث (SEO) لشركتك، أو ما مقدار ميزانيتك التي يجب أن تستثمرها فيها؟

هل تقلق أحيانًا من أن جهود تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك لن تحقق أرباحًا كافية لتبرير التكلفة؟

56% من الشركات الصغيرة لا تزال لا تستخدم تحسين محركات البحث أو غير متأكدة مما إذا كان ذلك جزءًا من إستراتيجيتها التسويقية.

وهذا يعني أن 56% من الشركات الصغيرة تغلق أبوابها أمام مصدر مرور مجاني دائم الخضرة.

من المحتمل أن منافسيك قد لا يكونون كذلك بدء تواجدهم عبر الإنترنت من خلال تحسين محركات البحث (SEO).، مما يجعل الاستثمار في تحسين محركات البحث طريقة رائعة للمضي قدمًا.

ولكن كيف يمكنك إثبات القيمة الحقيقية لتحسين محركات البحث؟

كيف تقنع عملاءك المحتملين أو رئيسك في العمل بأن تحسين محركات البحث (SEO) يستحق كل هذا الجهد؟

لقد أنشأنا أداة قوية لإخراج التخمين من المعادلة.

اليوم، سوف تتعلم كيفية حساب عائد الاستثمار (ROI) لـ SEO.

لماذا يعد عائد الاستثمار في تحسين محركات البحث (SEO) مهمًا للشركات؟

من الصعب إنفاق المال إذا لم تكن متأكدًا من مدى استفادتك منه في المستقبل.

ربما تعلم بالفعل أن SEO يقدم أقل تكلفة لكل عميل محتمل لأي قناة تسويقية.

يساعد تحسين محركات البحث (SEO) أيضًا على كسر الكود في البحث العضوي.

المركز الأول على صفحات نتائج بحث Google (SERPs) يحصل على الربع على الأقل من حصة حركة المرور العضوية، لذا فإن الاستثمار في تحسين محركات البحث (SEO) يمكن أن يؤدي إلى تكافؤ الفرص في مواجهة منافسيك.

ولكن على الرغم من أن تحسين محركات البحث (SEO) يعد واحدًا من أكثر أدوات التسويق المتاحة بأسعار معقولة، فقد تحتاج إلى معرفة ما إذا كانت هذه التكاليف ستؤتي ثمارها.

يمكننا أن نستنتج أن التصنيفات الأفضل تساوي المزيد من حركة المرور والتحويلات، ولكن كيف يترجم ذلك إلى مبلغ بالدولار؟

كما يمكنك أن تتخيل، لا يوجد بديل للبيانات الفعلية (أو حتى المقدرة).

عندما تتمكن من إثبات أن تحسين محركات البحث (SEO) أمر جدير بالاهتمام بالأرقام – بدلاً من المفاهيم النظرية، فسوف تحصل على “القوى المؤثرة” على متن الطائرة.

ما التحدي الذي يواجهك في تحديد عائد الاستثمار (ROI) لتحسين محركات البحث (SEO)؟

ومع ذلك، ليس من السهل دائمًا الحصول على هذا النوع من البيانات الدقيقة لـ عائد الاستثمار لكبار المسئولين الاقتصاديين.

لسبب واحد، لا أحد يعرف متى أو كيف ستقوم Google بتصنيف موقع ويب معين. حتى لو كان لديك كل ما تبذلونه من البط على التوالي، فإن أي شيء بدءًا من تحديثات الخوارزمية إلى المشكلات التقنية في موقع الويب يمكن أن يؤدي إلى إبطاء تقدمك.

على الرغم من أننا نعتقد أننا نعرف ما تريده Google، إلا أننا لا نستطيع التحكم في مدى سرعة حدوث النتائج – ولا ما إذا كانت الحملة ستؤدي بالطريقة التي نعتقد أنها ينبغي أن تؤديها. يمكننا إجراء تنبؤات بناءً على تجاربنا، ولكن لا توجد ضمانات لتحسين محركات البحث.

وعلى عكس الإعلانات الصورية أو إعلانات الدفع لكل نقرة (PPC)، التي تقدم الإجابات في متناول يدك مباشرةً، يتطلب تحسين محركات البحث مزيدًا من تجميع البيانات ومعرفة عامة لتحديد ما إذا كنت تتحرك في الاتجاه الصحيح.

يمكن أن يمثل عزل البيانات أيضًا تحديًا عندما تتبع استراتيجية تسويق رقمية متعددة الجوانب.

نظرًا لأن معظم تقنيات التسويق تميل إلى العمل بشكل أفضل مع بعضها البعض، فإن معرفة مصدر نجاحك لن يكون دائمًا أمرًا سهلاً.

أخيرًا، نظرًا لأن تحسين محركات البحث (SEO) هو حل طويل الأمد، فقد يبدو أن التقدم في طريق مسدود. بالنسبة للأشخاص الذين اعتادوا على رؤية نتائج فورية، يمكن أن يبدو تحسين محركات البحث بمثابة قفزة هائلة في الإيمان.

لذلك، تحتاج إلى إقناع قيادتك بالالتزام بها من خلال إظهار عائد الاستثمار من تحسين محركات البحث.

ما هي أفضل طريقة لقياس عائد الاستثمار في تحسين محركات البحث؟

في سيميفاي، لقد توصلنا إلى أداة موثوقة يمكنها إظهار التأثير المحتمل لتحسين محركات البحث بمرور الوقت – وهي حاسبة العائد على الاستثمار من SEO.

عند إقرانها بأبحاث الكلمات الرئيسية الحديثة، ستتمكن على الفور من معرفة مدى ربحية جهود تحسين البحث الخاصة بك!

أدناه، سوف نرشدك كيفية حساب عائد SEO الخاص بك على الاستثمار.

الخطوة 1: قم بتنزيل عائد الاستثمار المجاني لحاسبة تحسين محركات البحث (SEO).

خطوتك الأولى هي الحصول على تخصيص حاسبة العائد على الاستثمار من SEO الذي يسمح لك بتوصيل معلوماتك والتعرف على الفور على مدى ربحية استراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك.

لتسهيل الأمر، قمنا بإنشاء حاسبة عائد الاستثمار التي تتضمن توقعات لمدة شهر واحد وتوقعات لمدة 18 شهرًا للحصول على جدول زمني أكثر واقعية للتصنيفات.

باستخدام هذه الأرقام، يمكنك وضع توقعات أفضل وإظهار قيمة تحسين محركات البحث.

الخطوة 2: إجراء اختيار الكلمات الرئيسية وتصنيفها

من أجل حساب عائد الاستثمار لاستراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك، ستحتاج حاسبة عائد الاستثمار (ROI) الخاصة بـ SEO إلى معرفة:

الكلمات الرئيسية التي تخطط لاستهدافها.

ما هو حجم البحث الشهري لكل كلمة رئيسية مستهدفة.

بمجرد حصولك على هاتين المعلومتين، ومن المحتمل أن تكونا موجودتين بالفعل في إستراتيجية تحسين محركات البحث الخاصة بك، ما عليك سوى إضافتهما إلى ملف حاسبة العائد على الاستثمار من SEO.

كيفية اكتشاف حجم البحث الشهري للكلمة الرئيسية

اليوم، سنتظاهر بأننا نثبت عائد الاستثمار من تحسين محركات البحث لطبيب أسنان محلي افتراضي.

للحصول على عائد الاستثمار الأكثر دقة، ستحتاج إلى التأكد من أنك تحدد كلمات رئيسية طويلة تتطابق على وجه التحديد مع غرض بحث العميل المحتمل وأهميته.

لذا، بدلًا من مجرد الاستهداف [dentist]، نوصي بالاستهداف [dentist rochester ny] بدلاً من.

التالي، ضع [dentist rochester ny] في أداة البحث عن الكلمات الرئيسية الخاصة بـ SEO المفضلة لديك لاكتشاف حجم الكلمات الرئيسية أو عمليات البحث الشهرية.

الكلمة الرئيسية [dentist rochester ny] لديه حوالي 1600 عملية بحث شهرية.

لقطة شاشة من Semrush، فبراير 2022

الخطوة 3: اكتشف نسبة النقر إلى الظهور (CTR)

نسبة النقر إلى الظهور الخاصة بـ SEO هي النسبة المئوية للمستخدمين الذين يقومون بإجراء بحث ذي صلة ثم ينقرون على موقعك.

يتم تحديد معدلات النقر إلى الظهور في البحث العضوي إلى حد كبير من خلال مكان ظهور الموقع على صفحات SERP – كلما اقتربت من الموضع الأول، زادت احتمالية النقر على موقعك.

سينقر أكثر من 25% من المستخدمين على أول نتيجة بحث عضوية.

تنخفض نسبة النقر إلى الظهور بشكل كبير بعد المركز الأول. لقطة شاشة من SearchEngineJournal، فبراير 2022

إذا قمت بتحميل لدينا حاسبة العائد على الاستثمار من SEO وانتقل إلى القائمة المنسدلة الخاصة بموضع التصنيف الخاص بك، سترى أن نسبة النقر إلى الظهور يتم ضبطها تلقائيًا لتعكس هذه الأرقام.

الخطوة 4: أضف متوسط ​​معدل التحويل

في هذا السياق، يشير معدل التحويل إلى النسبة المئوية للزوار الذين يأتون إلى موقع الويب ويكملون الإجراء المطلوب.

إذا كنت تعرف معدل التحويل الخاص بك، استنادًا إلى أهداف نشاطك التجاري وأغراضه وإجراءات الزائر المطلوبة، ضع ذلك في صف نسبة النقر إلى الظهور (CTR) في حسابك آلة حاسبة.

إذا كنت لا تعرف متوسط ​​معدل التحويل الخاص بك:

حدد موقع صناعتك على هذا تحليل معدل التحويل جدول. انسخ النسبة المئوية الموجودة أسفل العمود في صف “SEO (البحث العضوي)”. هذا الرقم هو متوسط ​​معدل التحويل الخاص بصناعتك المحددة. الصق هذا الرقم في صف نسبة النقر إلى الظهور (CTR) على الآلة الحاسبة الخاصة بك.

في مثال طب الأسنان الخاص بنا، ركزنا على متوسط ​​معدل التحويل لـ B2C SEO وقارنناه بالبيانات من DentistryIQ، مما يشير إلى أن معدل التحويل النموذجي لطبيب الأسنان موجود في مكان ما بين 1% و2%.

في مثالنا، أعطينا طبيب أسناننا فائدة الشك بمعدل تحويل مبالغ فيه قليلًا.

عند إدخال بيانات معدل التحويل الخاصة بك، نوصيك بإجراء بحث صناعي والحصول على رقم أكثر دقة لعملك أو عميلك.

الخطوة 5: أضف معدل إغلاق العميل المتوقع المؤهل للمبيعات (SQL).

إذا تمت إضافة هذا بالفعل إلى الآلة الحاسبة الخاصة بك بشكل افتراضي، فيمكنك الانتقال إلى الخطوة التالية.

ولكن للحصول على عائد استثمار أكثر دقة لتحسين محركات البحث، من المهم تحديد معدل الإغلاق الحقيقي.

بالنسبة لعملائنا الافتراضيين، استخدمنا بيانات الدراسة للاستقرار على سعر إغلاق SQL مناسب. تشير إحدى مقالات Frontspin إلى أن متوسط ​​نسب الإغلاق للعملاء المحتملين المؤهلين للمبيعات يتراوح من 25% إلى 35%. بناءً على هذه الأرقام، يتمتع عميل طب الأسنان لدينا بمعدل إغلاق SQL أعلى من المعتاد.

على الرغم من أنه يمكنك استخدام الإعداد الافتراضي الخاص بنا، إلا أنك ستحتاج بشكل مثالي إلى الحصول على معلومات أكثر دقة من عملك أو من أحد العملاء لإجراء الحسابات الأكثر دقة.

الخطوة 6: تكوين قيمة العميل مدى الحياة (LCV) والمبيعات الجديدة

تعد قيمة العميل مدى الحياة مقياسًا لربحية العميل على مدار علاقتك.

على الرغم من أن العديد من الشركات تستخدم رقمًا قياسيًا بقيمة 10000 دولار أمريكي، فقد علمنا أن خبراء صناعة طب الأسنان يقدرون متوسط ​​القيمة السوقية لقطاعهم في أي مكان من مرتين إلى أربع مرات أعلى من ذلك. عادةً ما تأتي القيمة التجارية الخفيفة الأعلى مع عائد استثمار أعلى، لكننا اخترنا رقم 10000 دولار في مثالنا لإبقاء الأمور متحفظة.

ستلاحظ أن تغيير معدل التحويل لموقع الويب الخاص بك (بالإضافة إلى تصنيف الكلمات الرئيسية ونسبة النقر إلى الظهور) سيؤثر أيضًا على مجال مبيعاتك الجديد. هذا تقدير، لذا لن تحتاج إلى تقديم هذه المعلومات.

يمكنك النقر فوق هذه الحقول لعرض حساباتنا الدقيقة.

الخطوة 7: أضف إنفاق تحسين محركات البحث واحصل على عائد الاستثمار الشهري لتحسين محركات البحث

مع تحسين محركات البحث (SEO)، ستحصل عادةً على ما تضعه. لكن هذا لا يعني أنه يتعين عليك إنفاق ملايين الدولارات لتحقيق المكاسب.

في مثالنا، خمننا أن عميل طب الأسنان لدينا قد ينفق 2000 دولار شهريًا على تحسين محركات البحث. لا تتردد في اللعب بهذا الرقم لمعرفة مدى تأثيره على عائد الاستثمار بمرور الوقت في عرض الـ 18 شهرًا.

لقطة شاشة من حاسبة عائد استثمار SEO الخاصة بـ Semify، سبتمبر 2022

في حين أن الأشهر القليلة الأولى قد تبدو شاقة بعض الشيء حتى مع وجود ميزانية جيدة لتحسين محركات البحث، إلا أن المد يتحول بعد ستة أشهر. ومع إحراز العميل تقدمًا في تصنيفات الكلمات الرئيسية، تتحول أرقام عائد الاستثمار الشهرية السلبية إلى أرقام إيجابية.

بعد ما يقرب من عام، تتألق هذه الأرقام حقًا – مما يوضح أن الأشياء الجيدة تأتي لمحترفي تحسين محركات البحث (SEO) الذين ينتظرون.

لقطة شاشة من حاسبة عائد استثمار SEO الخاصة بـ Semify، سبتمبر 2022

ها هي فرصتك لإثبات قيمة تحسين محركات البحث (SEO).

كمسوقين، نحن نعلم أن تحسين محركات البحث (SEO) يستحق الاستثمار فيه. لكنك ستحتاج إلى حجة أكثر إقناعًا إذا كنت تريد أن يؤيدك الآخرون.

إن تخصيص المردود المحتمل يمكن أن يجعل التسويق يبدو ملموسًا بشكل أكبر. وعندما تكون المكاسب المحتملة واضحة، يصبح من الصعب جدًا إنكار قوة تحسين محركات البحث (SEO).