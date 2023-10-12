Rewrite this title: كيفية ربط الطعم مع اختبار

ستساعدك المقالة التالية: كيفية ربط الطعم مع اختبار
من المضحك أن بعض أنواع المحتوى الترفيهي تتوقف عن العمل. لقد ذكرت سابقًا أن القوائم لا تزال تعمل بغض النظر عن مدى الإفراط في استخدامها الآن. وبالمثل، يبدو أن الناس لا يملون أبدًا من اختبارات الشخصية – وهذه طريقة مثالية أخرى لجذب الروابط. ما يعجبني في الاختبارات هو:
- إنها طريقة رائعة ل إشراك زوار موقعك (سيقوم معظم الأشخاص بإجراء الاختبار، وبالتالي يقضون بعض الوقت على موقعك وسيكونون أكثر استعدادًا لتصفحه بشكل أكبر)؛
- هم شارك بفارغ الصبر (يشعر الناس برغبة في مشاركة أصدقائهم عبر الإنترنت الذين لم يلتقوا بهم من قبل في الحياة الواقعية).
دعونا نلقي نظرة على بعض الأمثلة لمعرفة سبب نجاحه:
- لتشجيع المستخدم على أخذها ومشاركتها، اجعلها شخصية (والإطراء): مسابقة علامة النجمة مسابقة علامة النجمة هي مثال مثالي
- لضمان استجابة أفضل، استهدف جمهورًا محددًا (وسائل التواصل الاجتماعي).: يبدو أن هذا يعمل بشكل جيد إلى حد ما مع StumbleUpon لأنه يهدف إلى تحديد مدى إدمانك على SU.
- (على غرار ما ورد أعلاه) لجذب جمهورك، اجعله وثيق الصلة بالموضوع: من الطبيعي أن يقدم موقع مخصص للبرامج التلفزيونية لزائريه تحديًا لتسمية أكبر عدد ممكن من البرامج التلفزيونية في دقيقتين.
- لجذب عامة الناس، اجعلها مضحكة ومصممة بشكل جيد. يعجبني هذا الاختبار لأنه يحتوي على فكرة فريدة وذات صلة (فهي تروج لموقع لبيع الملابس بالجملة) ويبدو رائعًا حقًا – لم أستطع منع نفسي من إجرائه أيضًا (على الرغم من أن نتيجتي لم تكن شيئًا يمكنني أن أفخر به)
هل تحتاج إلى بعض الإلهام للاختبار؟
حقًا، إن التوصل إلى شيء فريد وجذاب ليس بالأمر السهل. أقترح التركيز على موضوع موقعك أولاً مع أفكار الآخرين:
- البحث عن الأفكار: استخدم بحث أحرف البدل للسماح لـ Google بالعثور على بعض الأفكار الرائعة لك (نصيحة لـ سيومز);
- قم بتجريبه: مدرسة مسابقة يحتوي على مجموعة كبيرة من الاختبارات الشخصية التي أنشأها المستخدم. أفضل شيء في الموقع هو أنه يسمح بإنشاء اختبار خاص بك، حتى تتمكن من اختباره قبل استثمار الأموال في نسخة احترافية.