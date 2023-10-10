Rewrite this title: كيفية ربط محتوى مدونتك بذكاء مع روابط SEO الذكية

ستساعدك المقالة التالية: كيفية ربط محتوى مدونتك بذكاء مع روابط SEO الذكية

يعد ربط صفحاتك الفرعية طريقة رائعة لتحسين تصنيفاتك باستخدام نصوص الربط التي تستهدف الكلمات الرئيسية وكذلك زيادة معدل الزحف والعمق (بالإضافة إلى النقر).

في حين أن الارتباط بمقالاتك القديمة عند كتابة المنشور يدويًا أمر لا بد منه، فإن الاستفادة من بعض الأتمتة الذكية تعد أيضًا فكرة جيدة.

يُطلق على أفضل مكون إضافي لـ WordPress رأيته على الإطلاق والذي يقوم بالربط البيني الذكي والآلي والقابل للتخصيص بدرجة كبيرة اسم SEO Smart Links.

يمكن لروابط SEO الذكية ربط الكلمات الرئيسية والعبارات في منشوراتك وتعليقاتك تلقائيًا مع المنشورات والصفحات والفئات والعلامات المقابلة في مدونتك…

تبحث SEO Smart Links عن عبارات الكلمات الرئيسية التي تتطابق مع عناوين منشوراتك وصفحاتك (بالإضافة إلى الفئات والعلامات). ثم يتم تحويل هذه العبارات إلى الروابط.

دعونا نرى ذلك في العمل. الموقع الذي استخدمته فيه هو DailySEOTip لأنه يحتوي على الكثير من المحتوى من المساهمين الضيوف والذي بطبيعة الحال يجب أن يكون مترابطة بشكل صحيح. أنتم مدعوون لتصفح الموقع ومعرفة كيفية ترابط الصفحات.

الآن، دعونا نرى جميع الخيارات والميزات.

الخيار 1: تعيين أنواع الصفحات للربط

أولاً، يمكنك التغيير إذا كنت تريد ربط المنشورات أو إذا كنت تريد تضمين الصفحات أيضًا (اخترت المنشورات).

وبعد ذلك يمكنك تعيين أنواع الصفحات التي تريد ربطها:

دعامات؛

الصفحات؛

فئات؛

العلامات.

بالنسبة للعلامات والفئات، يمكنك أيضًا تحديد عدد مرات استخدامها ليتم تضمينها في نظام الارتباط البيني.

الخيار 2: تجاهل الكلمات الرئيسية والمشاركات والصفحات

يمكنك استبعاد أي كلمات رئيسية أو صفحات من الارتباط فيما بينها:

توفير معرفات الصفحات أو الارتباطات الثابتة أو أسماء الصفحات المراد استبعادها؛

قم بتوفير الكلمات الرئيسية التي لا تريد أن تتحول إلى روابط داخلية؛

قم بتوفير عناوين URL المباشرة للصفحات التي لا تريد تضمينها:

الخيار 3: تعيين حدود الروابط

للتأكد من عدم وجود الكثير من المحتوى المرتبط في كل صفحة، من الجيد تعيين حدود الروابط لكل صفحة:

يمكنك تحديد الحد الأقصى لعدد الروابط التي ستنشئها SEO Smart Links لكل مشاركة.

يمكنك أيضًا تحديد الحد الأقصى لعدد الروابط التي تم إنشاؤها باستخدام نفس الكلمة الرئيسية. اضبط على 0 بلا حدود.

انتهيت! الآن، ما عليك سوى الضغط على “حفظ” والذهاب لتصفح موقعك لمعرفة ما تغير!

بسيطة جدًا، ومجانية تمامًا، ولن تستغرق العملية برمتها (بدءًا من التنزيل وحتى تشغيل المكون الإضافي) أكثر من 10 دقائق! لا يوجد عذر لعدم تجربتها!