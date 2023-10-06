Rewrite this title: كيفية شراء جهاز كمبيوتر محمول دون قتل أي شخص

ستساعدك المقالة التالية: كيفية شراء جهاز كمبيوتر محمول دون قتل أي شخص

لقد اشتريت مؤخرًا جهاز كمبيوتر محمولًا جديدًا. لقد عملت في مجال التكنولوجيا لسنوات، وقمت أيضًا ببناء جهازين من أجهزة الكمبيوتر، لكنني لا أواكب دائمًا الأحدث والأفضل، لذلك فكرت في طلب المساعدة. تبدأ هذه القصة بتغريدة واحدة مصيرية:

كوالدة لطفلين صغيرين، اعتدت على النصائح غير المرغوب فيها من الغرباء العشوائيين، لذلك فكرت: ما هو أسوأ ما يمكن أن يحدث؟ وبعد ثلاثة أيام، عندما استيقظت في تيخوانا مغطاة بالدماء والمربى، أدركت خطأي…

النصيحة الحماسية

معظم النصائح التي تلقيتها كانت حماسية بقدر ما كانت عديمة الفائدة، ويمكن تقسيمها كلها تقريبًا إلى ثلاث فئات رئيسية:

(1) اشتري جهاز ماك!

انظر، ليس لدي أي شيء ضد Apple. أنا أملك جهاز iPhone وزوجتي اشترت للتو جهاز iPad Mini. هل يمكنك أن تفترض للحظة أنه عندما قلت “Windows”على أساس” لقد فكرت في هذا بالفعل؟ جهاز الكمبيوتر المكتبي الخاص بي هو Windows- القائم وبرنامجي هو Windows- (بعضها، مثل Adobe Creative Suite، يكلف ثروة صغيرة) – أنا لا أشتري جهاز MacBook لمجرد أنه لامع.

(2) أنفق المزيد/الأقل من المال!

أخبرني أحد الأشخاص أنني لا أستطيع الحصول على جهاز كمبيوتر محمول لائق بأقل من 2500 دولار. وبعد خمس دقائق، أخبرني شخص آخر أنني أنفق الكثير ومن الواضح أنني أكره الفقراء والجراء. لن يتمكن أي قدر من الرياضيات من التوفيق بين هذين الرأيين.

(3) احصل على واحدة كبيرة/صغيرة!

وبالمثل، أخبرني بعض الأشخاص أن جهاز الكمبيوتر المحمول الذي تخيلته كان إما كبيرًا جدًا أو صغيرًا للغاية بحيث لا يمكن استخدامه مع زوائدي الشبيهة بالقردة. بدت شدة هذه الآراء متطرفة، نظرًا لأنني لم أذكر أبدًا حجم الكمبيوتر المحمول الذي كنت أفكر فيه بالفعل.

المفهوم الخاطئ القاتل

كانت معظم النصائح حسنة النية، ولكن هنا تكمن المشكلة الأساسية: لم يكلف أحد نفسه عناء السؤال عن كيفية استخدام الكمبيوتر المحمول الجديد الخاص بي. ومن المفارقات أن النصيحة الأكثر فائدة التي حصلت عليها كانت من صديق والدي الذي أوضح بالضبط سبب شرائهم لجهاز الكمبيوتر المحمول الحالي العملاق الذي يحل محل الكمبيوتر المكتبي. على الرغم من أن هذا هو النقيض التام لما كنت أبحث عنه، فقد أعطاني مبرراته المنطقية وفهم بوضوح أن اختياره كان كذلك – اختياره. لذا، الخطوة الأولى هي معرفة ما تحتاجه بالفعل لحالة الاستخدام الخاصة بك.

المقايضات الحتمية

الخطوة الثانية هي أن تدرك أن شراء جهاز كمبيوتر محمول يشبه شراء سيارة – فهناك دائمًا مقايضات. إذا كنت تريد سيارة عالية الأداء تتسارع من 0 إلى 100 في 4 ثوانٍ، فلن تحصل على 50 ميلاً في الغالون، على الأقل ليس مقابل 20 ألف دولار. نود جميعًا جهاز كمبيوتر محمولًا يزن نصف رطل، ويحتوي على شاشة مقاس 21 بوصة، ويناسب جيبنا، ويكلف 99 دولارًا، لكنه غير موجود. بعض التركيبات مستحيلة من الناحية المادية، وبعضها مستحيل من الناحية التكنولوجية (على الأقل اليوم)، وبعضها ممكن ولكن سيتضاعف سعرها. عليك أن تقرر ليس فقط ما تريد، ولكن مدى أهميته بالنسبة لك.

القرارات الحاسمة

لأغراض هذا المنشور، أفترض أنك تفضل إطلاق النار على ساقك بدلاً من إجراء محادثة مطولة مع أحد موظفي Best Buy، لذلك سأقوم بتقسيم اختياراتك إلى ما أعتقد أنها ستة حاسمة القرارات التي سيتعين عليك اتخاذها:

(1) كم حصلت؟

لا أريد أن أفسد نشوة التسوق المبكرة لديك، ولكن بعض أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تتطلع إليها ستنتهي بالطلاق. لدينا جميعًا ميزانية، وقد حان الوقت لارتداء ملابس الأطفال الكبيرة ومعرفة ما تبقى في الجيوب. والخبر السار هو أنه يمكنك الحصول على الكثير من أجهزة الكمبيوتر المحمول هذه الأيام بأقل من 1000 دولار، ولكن كلما انخفض سعرها، زادت المقايضات.

(2) جهاز كمبيوتر شخصي أو ماك؟

دعونا نكون صادقين بوحشية. النتيجة العملية لجميع Apple-تقليد السنوات القليلة الماضية هو أن هناك عشرات العلامات التجارية لأجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تشبه أجهزة MacBooks (ينتظر التعليقات الغاضبة في 3…2…). هل تعرف ما هو الفرق الرئيسي حقا؟ إنه نظام التشغيل والبرنامج الذي يعمل عليه. أي واحد تفضله متروك لك. إذا كنت تريد إجراء التبديل في أي من الاتجاهين، فهذا أمر رائع، ولكن ضع في الاعتبار تكلفة التبديل. سيكون عليك أن تتعلم نظامًا جديدًا، وسيتعين عليك شراء برامج جديدة. أنت بالغ، لذلك أترك الأمر لك.

(3) ما هو الحجم الكبير جدًا؟

من السهل أن تقع فريسة لأغنية صفارات الإنذار للكتب فائقة الجودة الجديدة، ولكن حتى أجهزة الكمبيوتر المحمولة المتطورة للغاية لها مقايضات. يعد صديق والدي مثالًا رائعًا على عدم وجود إجابة واحدة صحيحة لهذا السؤال. يحتاج هو وزوجته إلى أداء عالي وشاشة كبيرة. الكتب الفائقة صغيرة الحجم ولها شاشات صغيرة، وهذه مجرد حقيقة فيزيائية. من ناحية أخرى، إذا سافرت إلى أماكن غريبة (مثل كليفلاند) 3 أيام في الأسبوع، فمن المحتمل ألا يكون الكمبيوتر المحمول الذي يبلغ وزنه 15 رطلاً هو خيارك الأفضل. كل ذلك يتلخص في سؤال واحد بسيط: كيف ستستخدمه؟

تحذير بسيط من تجربتي الأخيرة: ضع في اعتبارك أن العديد من الكتب فائقة الجودة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الصغيرة جدًا لا تحتوي على محركات أقراص مضغوطة/أقراص DVD داخلية. معظم البرامج قابلة للتنزيل الآن، ويمكنك دائمًا شراء محرك أقراص خارجي، ولكن لا يزال بعض الأشخاص لديهم الكثير من البرامج القديمة أو يحبون مشاهدة الأفلام أو حتى الاستماع إلى الأقراص المضغوطة على أجهزة الكمبيوتر المحمول الخاصة بهم. إذا كنت واحدًا منهم، فقد لا تكون أحدث الكتب فائقة الجودة بالنسبة لك.

(4) هل يعجبك الأمر المثير؟

دعونا نواجه الأمر، نحن عبثا. أحب أن أعتبر نفسي رجلاً عمليًا، لكن ما زلت غير قادر على إقناع نفسي بشراء جهاز Lenovo (ThinkPad سابقًا). تعرف لماذا؟ يبدو أن المسلة قد أنجبت طفلاً. انتظر. لا، هذا يبدو رائعا. يبدو الأمر كما لو أن شخصًا ما رش طلاءًا من الطوب باللون الأسود غير اللامع ثم دهسه بعناية باستخدام مدحلة بخارية. إنه ليس مثيرًا، ولا أستطيع تجاوزه. في الثانية والأربعين من عمري، لا أحتاج إلى أن يراني جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بي وأتظاهر بالعمل على “روايتي” في ستاربكس، لكنني أحتاج إلى القليل من الإثارة في يومي.

من المحتمل جدًا أن ينتهي بك الأمر إلى شراء الكمبيوتر المحمول الخاص بك عبر الإنترنت، لكن خذ نصيحتي – قم بزيارة أحد المتاجر واحصل على واحد بين يديك. الكمبيوتر المحمول هو شيء تحمله واستخدامه أمر بالغ الأهمية. يشعر البعض في الواقع بأنه خفيف جدًا بالنسبة لي، أو واهٍ بعض الشيء، أو أن لوحة المفاتيح غريبة، أو أن الشاشة في زاوية غريبة. حتى لو كان يبدو رائعًا، فقد يبدو الأمر خاطئًا. تعرف على من يقوم بتخزين النموذج الذي تفكر فيه وقم بالقيادة هناك. حتى العلامات التجارية التي كانت متوفرة عبر الإنترنت سابقًا مثل Dell أصبحت متاحة في المتاجر الآن.

(5) أين القابس؟!

إذا كان بإمكانك الوصول بسهولة إلى منفذ الطاقة، فقد لا يكون عمر البطارية مصدر قلق كبير. إذا كنت من محاربي الطريق، فستحتاج إلى كل العصير الذي يمكنك الحصول عليه. لسوء الحظ، فإن تقييمات عمر البطارية في معظم أجهزة الكمبيوتر المحمولة غير موثوقة وتختلف بشكل كبير، ولكن الكمبيوتر المحمول الكبير عالي الطاقة سوف يحرق المزيد من الطاقة، في المتوسط، ما لم يكن لديك بطاريات متعددة. توفر بعض أجهزة الكمبيوتر المحمولة بطاريات ممتدة، ولكنها تزن أكثر.

(6) صلب أم صلب؟

لقد حاولت عدم التركيز على أي قطعة واحدة من التكنولوجيا، ولكن كان هناك تقدم كبير واحد في السنوات القليلة الماضية يستحق الذكر. يتم استبدال محرك الأقراص الصلبة الميكانيكي الكلاسيكي (محرك الأقراص الثابتة) في بعض أجهزة الكمبيوتر المحمولة المتطورة بما يسمى SSD (محرك الحالة الصلبة). يشبه SSD إلى حد كبير ذاكرة الفلاش (فكر في محرك أقراص USB). الميزة الكبرى هي أن محركات أقراص SSD لا تحتوي على أجزاء متحركة وتحرق عمرًا أقل بكثير للبطارية. العيب هو أنها تكلف أكثر بكثير لكل جيجابايت من التخزين. إذا كنت تريد الأداء وعمر البطارية، فمن المحتمل أن يكون SSD يستحق الثمن. إذا كنت لا تهتم وتحتاج إلى قدر كبير من مساحة التخزين، فاستخدم محرك الأقراص الثابتة العادي.

(7) ما هو حجم الجيجا ستاف؟!

أنا أعرف ما كنت أفكر. لم أخبرك أبدًا بعدد غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي أو غيغاهرتز من قوة المعالجة التي تحتاجها. إليك رأي لا يحظى بشعبية: بالنسبة لمعظمنا، فإن الوضع الافتراضي كافٍ. إذا كنت مستخدمًا قويًا، فربما لا تحتاج إلى نصيحتي. إذا لم تكن كذلك، فلا تتخذ قرارات الشراء بناءً على نصيحة أصدقائك من المستخدمين المتميزين.

تصبح الذاكرة ووحدات المعالجة المركزية أرخص كل شهر، لذا قم بشراء ما تحتاجه. فلسفتي هي أنني أفضل شراء آلة بقيمة 1500 دولار كل 2-3 سنوات بدلاً من شراء آلة بقيمة 3000 دولار كل 5 سنوات. بغض النظر عما يمكن أن يشتريه لي اليوم مبلغ 3 آلاف دولار، فإنه سيظل قديمًا خلال عام. لذلك، شراء ما تحتاجه.

الحقيقة المؤسفة

هناك حقيقة واحدة لا يمكن إنكارها: بغض النظر عما تختاره أو مقدار الأموال التي تنفقها، فإن الكمبيوتر المحمول الجديد الخاص بك سيبدو مثل لقطة لنيك نولتي بجوار أي شيء يصل إلى السوق خلال ستة أشهر. ندم المشتري أمر لا مفر منه، لذا توقف عن القلق كثيرًا. في نهاية المطاف، الكمبيوتر المحمول هو أداة، وأنت من يجب أن يستخدمه.

قد تبدو المطرقة المتماثلة ذات الإصدار المحدود الخاصة بصديقك المصنوعة من الذهب الخالص رائعة، لكنها لن تكون مفيدة جدًا في منزل مبني بمسامير رأس فيليبس. في معظم الأحيان، ستكون أنت وجهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك فقط، تتقاتلان معًا لإنجاز المهمة. قم بالاختيار الأفضل لك وتعلم أن تحبه. إذا اتخذت القرار الصحيح بالنسبة لك، فقد لا يستمر إلى الأبد، ولكن على الأقل لا يجب أن يموت أحد.