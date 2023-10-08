Rewrite this title: كيفية كتابة إعلان AdWords رائع عن طريق التعامل معه كصفحة مقصودة صغيرة

ستساعدك المقالة التالية: كيفية كتابة إعلان AdWords رائع عن طريق التعامل معه كصفحة مقصودة صغيرة

لنفترض أنك أطلقت حملة جديدة على AdWords واستخدمت جميع حيل النينجا للتأكد من ارتفاع نسبة النقر إلى الظهور (CTR). بمجرد أن يتم إطلاق الحملة، مما يثير خيبة أملك، تكتشف أن نسبة النقر إلى الظهور منخفضة بشكل مثير للشفقة. القصة تبدو مألوفة؟

نسبة النقر إلى الظهور هي للإعلان النصي ما هو هدف التحويل إلى الصفحة المقصودة. والفرق الوحيد هو أنه في الإعلان لديك مساحة محدودة للغاية لنقل رسالتك أثناء وجودك على الصفحة المقصودة، ويمكنك الاستمرار في ذلك (على الرغم من أنني لا أوصي بذلك). ومع ذلك، لاحظ أن الإعلانات النصية تتبع بشكل افتراضي بنية الصفحات المقصودة الجيدة. أولاً، هناك عنوان رئيسي. ثم هناك سطرين من النص (النسخة). وأخيرًا هناك عبارة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء (عنوان URL).

بفضل بدء تشغيل اختبار A/B (مُحسِّن موقع الويب المرئي)، لقد حالفني الحظ في مساعدة الآلاف من مستخدمينا في تنفيذ اختبارات A/B على صفحاتهم المقصودة. ومن ثم أدركت أن هناك عددًا قليلاً من العناصر الأساسية التي تميز الصفحات المقصودة عالية التحويل عن بقية المجموعة. (لقد قمت أيضًا بالتدوين حول هذه الأمور نصائح لتحسين الصفحة المقصودة.)

ما الذي يجعل الإعلان النصي (أو الصفحة المقصودة) جيدًا؟

هناك أربعة عناصر أساسية للصفحة المقصودة الجيدة:

عنوان رئيسي يلفت الانتباه ويتحدث عن موضوع العرض

نسخة نصية ومرئية تخبر الزائر بأن هذا العرض مناسب له

دليل اجتماعي يزيل الخوف (من إضاعة الوقت / المال)

دعوة لاتخاذ إجراء للخطوة التالية

دعونا نرى كيف ترتبط هذه العناصر الأربعة بعالم الإعلانات.

عنوان ذو صلة ويلفت الانتباه

يعد العنوان أهم جزء في الإعلان النصي لأن الزائر يثبت نظرته على النتائج المدعومة لبضعة أجزاء من الثانية فقط. في الواقع، كما نعلم جميعًا – يفضل المستخدمون النتائج العضوية على النتائج المدعومة، وبالتالي فإن العنوان الجيد يجب أن يجعل المستخدم يوقف نشاطه مؤقتًا ويقرأ بقية الإعلان على الأقل.

إذًا، ما الذي يجعل العنوان جيدًا؟ في رأيي هناك عنصرين أساسيين:

الصلة – يجب أن يكون العنوان ذو صلة بما يبحث عنه المستخدم

الاهتمام – يجب أن يكون العنوان جذابًا بدرجة كافية لجذب انتباه المستخدم

تعد الملاءمة مهمة لأنه بغض النظر عن مدى اهتمام عنوانك الرئيسي، إذا كان لا يتحدث عما يبحث عنه المستخدم، فلماذا يهتم؟ على سبيل المثال، إذا كان المستخدم يبحث عن عنوان مثير للاهتمام، كما هو الحال مع معظم المستخدمين، فسوف يتجاهله حتى لو ذكرت في نص إعلانك أن منتجك سهل للغاية لدرجة أن المستخدم سيكون سعيدًا جدًا بتجربة البرنامج وبالتالي سيفعل ذلك الرقص مثل طفل. تكمن المشكلة في أن معظم المستخدمين لن يهتموا بقراءة شرحك في نص الإعلان. سوف يتجاهلون ببساطة عناوينك المثيرة للاهتمام لأنه أثناء البحث، يركزون بشدة على إيجاد حل مناسب لاحتياجاتهم. (يقع العديد من المسوقين في فخ جعل الأمر مثيرًا للاهتمام ويغفلون أنهم أصبحوا مبدعين للغاية لدرجة أنه لم يعد يحل الغرض المقصود منه بعد الآن)

وبالمثل، إذا كان العنوان ذو صلة ولكن إذا فشل في جذب الاهتمام، فمن المرجح أن يتم تخطي الإعلان. على سبيل المثال، ابحث عن ، وستجد أن معظم الإعلانات لها عناوين عامة ومتشابهة: “إنشاء موقع ويب”، و”منشئ موقع الويب”، و”منشئ موقع مجاني”، وما إلى ذلك. وفي حين أن كل هذه العناوين ذات صلة، فلماذا أفضّل كمستخدم واحد إلى الآخر؟ أو في الواقع، لماذا يجب علي النقر عليها بدلاً من نتائج البحث العضوية؟

العنوان المثالي ذو صلة ومثير للاهتمام. فقط لإعطاء مثال، إذا كنت سأكتب عنوانًا لـ ، فسأستخدم (بالطبع، سأشرح مدى سهولة الأداة في نص الإعلان ولكن الغرض من العنوان هو جذب انتباه المستخدم وجعله يهتم، وهو ما من المحتمل أن يكون هذا العنوان كذلك).

نص إعلان دقيق وله دليل اجتماعي

الآن، جذب عنوانك انتباه الزائر وهو يقرأ النص، ماذا تكتب فيه؟ في رأيي، وظيفة نص الإعلان هي التحدث عن المشكلة التي يريد المستخدم حلها وإقناعه بالضغط على الإعلان. الإقناع هو الكلمة الأساسية هنا ولكن من الصعب أن تكون مقنعًا في 70 حرفًا أو أقل.

هذا الحد على طول النص له تأثير متناقض على المعلنين الذين يحاولون حشو كل الكلمات الرئيسية الممكنة. لذلك، من المحتمل أن يكون الإعلان على النحو التالي:

الآن لا يوجد شيء خاطئ بطبيعته في الإعلان أعلاه. لكن مدى انتباه الزائر الذي يبحث عن شيء ما يكون محدودًا، لذلك لا يمكنك حقًا التحدث عن جميع ميزات منتجك في الإعلان. أوصي بالحديث عن ميزة واحدة فقط تمثل تمييزًا فريدًا لعرضك. قد يكون سهولة الاستخدام، أو التكلفة المنخفضة، أو المرونة العالية، أو قاعدة مستخدمين ضخمة، وما إلى ذلك، ولكن النقطة الأساسية هي التحدث عن جانب واحد فقط في الإعلان. في الواقع، يمكنك تشغيل حملة تتحدث فيها إعلانات متعددة عن جوانب متعددة ومختلفة من عرضك (واحدًا تلو الآخر)، ويمكنك معرفة أي منها حصل على أعلى نسبة نقر إلى ظهور.

الجانب الثاني من نص الإعلان هو الدليل الاجتماعي. يتم تحويل الصفحات المقصودة الجيدة بشكل أفضل في الغالب لأنها تذكر بوضوح عدد العملاء الرائعين لديهم، ونوع الشهادات التي حصلوا عليها، ومدى استخدام عروضهم على نطاق واسع. أثناء مسح الإعلانات، يرغب الزائرون في التأكد من أنهم سينقرون على أحد الإعلانات ويقضون بعض الوقت على الموقع، لذلك يجب تجربة العرض على الصفحة المقصودة واختباره وتقديره بشكل أفضل. (أنا مندهش من عدد الإعلانات الموجودة التي تتحدث فقط عن الميزات ولا تذكر كلمة واحدة عن الدليل الاجتماعي. ما عليك سوى البحث في Google وانظر بنفسك).

لذا، إذا كنت أكتب نص إعلان أيضًا لـ ، فسأكتب شيئًا مثل هذا:

منشئ الموقع للجدة!

أسهل منشئ مواقع على وجه الأرض

أكثر من 5000 عميل والعدد في ازدياد

لا تضيعوا جزء URL؛ تحفيز المستخدم

في الصفحات المقصودة، لدينا أزرار الحث على اتخاذ إجراء. في الإعلانات النصية، لدينا عناوين URL. يعد جزء عنوان URL من الإعلان النصي هو الجزء الأكثر مرونة في الإعلان، لذلك عادةً ما ينتهي بنا الأمر إلى عدم استخدامه بشكل مناسب. ومع ذلك، في رأيي، يجب استخدام جزء عنوان URL بنفس الطريقة التي نستخدم بها زر الحث على اتخاذ إجراء. يؤدي زر الحث على اتخاذ إجراء إلى توجيه الضربة النهائية لجذب اهتمام المستخدم بالعرض. ستجد في الصفحات المقصودة أزرار الحث على اتخاذ إجراء مكتوب عليها، و، وما إلى ذلك. لماذا لا تفعل الشيء نفسه في جزء عنوان URL من الإعلان النصي؟ ففي النهاية، تريد أن يتخذ المستخدم بعض الإجراءات على الصفحة التي يشير إليها إعلانك، فلماذا لا تتحدث عن هذا الإجراء في الإعلان نفسه.

انظر أدناه كيف يمكنني استخدام جزء عنوان URL للإعلان.

منشئ الموقع للجدة!

أسهل منشئ مواقع على وجه الأرض

أكثر من 5000 عميل والعدد في ازدياد

mydomain.com/Free-Trial

Note أن تركيزي على الجانب التجريبي المجاني، وليس اسم النطاق الرئيسي. على الأرجح أن المستخدمين لا يدركون ولا يهتمون باسم منتجك، فلماذا التركيز عليه؟

ملخص: الإعلان النصي عبارة عن صفحة مقصودة صغيرة

يمكن اعتبار الإعلان النصي بمثابة صفحة مقصودة في حد ذاته. مهمة الصفحة المقصودة هي إثارة اهتمام الزائر ثم الانتقال إلى الخطوة التالية من خلال النقر على زر الحث على اتخاذ إجراء. من المفترض أن يقوم الإعلان النصي بنفس الشيء تمامًا: جذب انتباه الزائر وإقناعه بالنقر لزيارة الصفحة المقصودة. إن الحصول على عناوين ذات صلة وجذابة ونصوص مقنعة وتضمين عبارة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء في عنوان URL هو الحل للحصول على إعلانات ذات معدلات نقر رائعة!

بعد أن قلت كل هذا والادعاء أعلاه هو صيغة لزيادة تحويل الإعلانات النصية، يجب عليك دائمًا اختبار A/B لإعلاناتك (إذا كان لديك الوقت وعرض النطاق الترددي والميزانية لنفس الشيء). لن تعرف أبدًا كيف سيتم تحويل الإعلان حتى تقوم بنشره فعليًا! فلماذا المخاطرة بنصيحتي؟ 🙂