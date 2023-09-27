Rewrite this title: كيفية كتابة السيرة الذاتية للمؤلف: تناول الطعام ونصائح لتحسين محركات البحث وأمثلة رائعة

ستساعدك المقالة التالية: كيفية كتابة السيرة الذاتية للمؤلف: تناول الطعام ونصائح لتحسين محركات البحث وأمثلة رائعة

منذ أن أطلق البعض في الصناعة على تحديث الخوارزمية التخريبي اسم “Medic Update”، شهد متخصصو تحسين محركات البحث (SEO) تحديثات متتالية للخوارزميات الأساسية واسعة النطاق من Google.

أشار محرك البحث إلى أنه “لا يوجد” إصلاح “” مطلوب للتعافي من هذه الأنواع من التحديثات.

ومع ذلك، فقد طرح بعض محترفي تحسين محركات البحث (SEO) دراسات مقنعة، بما في ذلك هذا من ليلي راي، أن عدم إظهار EAT (الخبرة والسلطة والثقة) في محتوى الموقع يمكن أن يكون عاملاً مدمرًا في ظهوره في محرك البحث.

في الواقع، ذكرت جوجل EAT 137 مرة في النسخة الحالية لصفحتها المكونة من 167 صفحة المبادئ التوجيهية لمقيمي جودة البحث. وتنصح أيضًا بأن يقوم المقيمون بالتحقق لمعرفة ما إذا كانت الصفحة تشير إلى هوية المؤلف وتسرد سيرته الذاتية وبيانات اعتماده.

يجب ألا نأخذ المبادئ التوجيهية لمقيمي الجودة كمؤشرات لإشارات التصنيف، لأنها لا تؤثر بشكل مباشر على التصنيفات.

وأكدت جوجل أنها لا تقوم بتصنيف مواقع الويب بناءً على سمعة المؤلف.

فلماذا نهتم بسير المؤلف لتحسين محركات البحث؟ في هذا العمود، ستتعرف على أهمية السيرة الذاتية للمؤلف وكيفية كتابة سيرة ذاتية للمؤلف صديقة لمحركات البحث (SEO).

ستجد أيضًا نصائح للكتابة ونموذج السيرة الذاتية للمؤلف لمساعدتك على البدء.

سلطة المؤلف وجوجل

قلل جون مولر من Google من أهمية صفحات السيرة الذاتية للمؤلف لتحسين محركات البحث. وقد اقترح أنها تساعد، ولكنها أكثر لتجربة المستخدم.

“فيما يتعلق بصفحات المؤلف وخبرته، والسلطة والجدارة بالثقة، فإن هذا شيء أوصي بمراجعة ذلك مع المستخدمين لديك وربما إجراء دراسة قصيرة للمستخدم، خصيصًا لإعداداتك، وللإعدادات المختلفة التي لديك، ومحاولة لمعرفة أفضل طريقة يمكنك من خلالها إظهار أن الأشخاص الذين يقومون بإنشاء محتوى لموقعك على الويب، هم أشخاص رائعون حقًا، وهم أشخاص يعرفون ما يتحدثون عنه، ولديهم بيانات اعتماد أو أي شيء ذي صلة بمجال عملك. “

لكن جوجل اهتمت دائمًا بسلطة المؤلف.

خذ فكرة “رتبة المؤلف” كبداية.

لقد كان هذا مناقشة بواسطة بيل سلاوسكي عندما قدمت Google براءة اختراع تصنيف الوكيل في 2005.

كانت الفكرة هي أن “نتائج السمعة لجميع الأشخاص الذين قاموا بتجميع محتوى الصفحة لعبت دورًا في تصنيف تلك الصفحة”.

ثم في عام 2011، أعلنت جوجل عن ترميز التأليف، “طريقة لربط المؤلفين بمحتواهم على الويب.”

في ذلك الوقت، كان ترميز صفحات المؤلف باستخدام رابط الملف الشخصي المصاحب في Google Plus باستخدام rel=”author” وrel=”me” الخاصين بـ Schema.org هو الممارسة المعتادة.

لم يزعم ترميز التأليف مطلقًا أنه يقدم أي فائدة تصنيف مباشرة.

وبدلاً من ذلك، تم طرحه كوسيلة لمساعدة محركات البحث على اكتساب المزيد من الثقة بشأن هوية المؤلف و”تسليط الضوء على المؤلفين في نتائج البحث”.

توقفت Google منذ فترة طويلة عن إظهار حقوق التأليف في نتائج البحث و اغلاق جوجل بلس.

وعلى الرغم من ذلك، فإن إعلانهم الأخير حول كيفية تصنيف مصادر الأخبار كشف عن الاهتمام المستمر بالتأليف من جانب محرك البحث.

وأكد من جديد أهمية سلطة المؤلف لجوجل.

ضمن ذلك إعلان، وظهرت الخطوط الثانوية للمؤلف والسير الذاتية للمؤلف كطرق مهمة لبناء الثقة:

“يتضمن ذلك معلومات مثل التواريخ الواضحة و الخطوط الثانوية، إلى جانب معلومات عن المؤلفينومصدر الخبر والشركة أو الشبكة التي تقف خلفه ومعلومات الاتصال”

بالإضافة إلى ذلك، في ندوة عبر الإنترنت مؤخرًا حول تحسين محركات البحث للناشرين، شدد منسق بحث Google داني سوليفان على أهمية وجود خط ثانوي محدد، وليس “بواسطة الموظفين” لتحقيق الشفافية.

في الآونة الأخيرة فقط، قامت Google مؤخرًا بتحديث مقالتها حول البيانات المنظمة وتوصي بإضافة عنوان URL للمؤلف في مخطط المقالة.

تدعي Google أيضًا أنها تعرف المحتوى الذي ينتمي إلى نفس المؤلف.

إنهم يختبرون لوحات معرفية جديدة للصحفيين، ويسلطون الضوء على أحدث مقالاتهم.

قد تكون الكلمة الرسمية من Google هي أن السيرة الذاتية للمؤلف ليست عامل تصنيف، ولكن هناك فائدة في وجود خطوط ثانوية واضحة ومعلومات توضح الخبرة في صفحة السيرة الذاتية للمؤلف.

يمكنه فقط مساعدة خوارزميات Google في فهم EAT الخاص بالمؤلف.

وهذا بدوره قد يساعد في ترتيب تلك المقالات في نتائج البحث. هذا مجرد تفسير من جهتي، ولكن هذا ما يبدو أن كل الأدلة تخبرنا به.

فكيف يمكنك كتابة سيرة ذاتية مقنعة للمؤلف؟

8 نصائح لكتابة سيرة ذاتية للمؤلف صديقة لمحركات البحث

1. اكتب بضمير الغائب

الكتابة بضمير الغائب تزيد من السلطة المتصورة وتقرأ ببساطة أفضل من السيرة الذاتية التي كتبها المرء عن هويته.

قد يكون الأمر بمثابة تهنئة ذاتية بعض الشيء، لكنه يضيف المزيد من المصداقية.

2. اجعل السيرة الذاتية قصيرة وموجزة

يجب أن تكون السيرة الذاتية للمؤلف الجيد قصيرة نسبيًا. انظر حولك إلى مواقع الويب الأخرى وسترى أن ما بين 50 إلى 100 كلمة هو المعيار العام الموجود في معظم السير الذاتية للمؤلفين عبر الإنترنت.

قد يكون هناك أيضًا مقدار ثابت من المساحة يتم تحديده مسبقًا بواسطة نظام إدارة المحتوى (CMS).

3. قم بتضمين معلومات عن المسمى الوظيفي والوظيفة

إن تضمين معلومات حول عملك ووظيفتك يضيف مصداقية إلى كتابتك.

على سبيل المثال، إذا كنت تكتب عن موضوع تحسين محركات البحث (SEO)، فإن كونك متخصصًا في تحسين محركات البحث (SEO) سيعتبر أكثر مصداقية مما لو كنت متخصصًا في الدفع لكل نقرة (PPC)، والعكس صحيح.

الوظيفة مهمة أيضًا.

على الرغم من أن محترفي تحسين محركات البحث (SEO) يحتاجون إلى ارتداء قبعات متعددة، فإن فهم ما إذا كان شخص ما عامًا أو متخصصًا يضيف المزيد من الخبرة الموضعية عند قراءة السيرة الذاتية للمؤلف.

4. قم بتضمين خبرتك

هنا، يمكنك تضمين معلومات حول:

سنوات من الخبرة في العمل في المجالات ذات الصلة.

الأعمال المنشورة.

اقتباسات.

الدرجات العلمية و/أو الألقاب.

الظهور في المؤتمرات ومشاركات التحدث الأخرى.

تغطية إعلامية.

وظائف سابقة.

5. تسليط الضوء على الخبرة والجدارة بالثقة

لخص خبرتك في الموضوع الذي تكتب عنه.

على سبيل المثال، إذا كان الموضوع الذي تكتب عنه هو الصحة، فإن السماح لجمهورك بمعرفة بيانات اعتمادك في هذا الموضوع أكثر مصداقية بكثير من مقالة مماثلة كتبها مدون أو كاتب إعلانات.

من المهم جدًا في مجالات الصحة والمالية، على وجه الخصوص، إظهار المعرفة والخبرة في مجالهم. ويشار إلى هذه باسم “أموالك، حياتك” (YMYL)، حيث أن المعلومات الخاطئة لديها القدرة على إلحاق ضرر جسيم بالشخص.

إن ذكر الخبرة في السيرة الذاتية للمؤلف أمر مهم ليس فقط لتحسين محركات البحث، بل للمستخدمين لمساعدتهم على التعرف عليك كمصدر موثوق في موضوع معين.

6. قم بتضمين ملفات تعريف الوسائط الاجتماعية

يعد تضمين روابط لوسائل التواصل الاجتماعي على صفحات المؤلف أيضًا طريقة رائعة أخرى ليتمكن المستخدمون من الوصول إلى المزيد من المحتوى منك، حيث يمكنك ربط موقع الويب الشخصي أو التجاري الخاص بك، وحتى ملفات تعريف الوسائط الاجتماعية الخاصة بك.

يمكن أن يساعد أيضًا الأشخاص في العثور على مقابض الوسائط الاجتماعية الخاصة بك لوضع علامة عليك و/أو شركتك في منشوراتهم. فضلا عن وسيلة لمساعدة القراء على مواصلة المناقشة.

7. تضمين صورة جيدة

يمكن أن تكون إضافة صورة لنفسك كجزء من سيرتك الذاتية طريقة مرئية رائعة لإظهار للقارئ أن هناك إنسانًا حقيقيًا وراء الكلمات التي قرأها.

يمكن أن يكون استخدام نفس الصورة، التي يتم التقاطها بشكل احترافي، طريقة رائعة لربط شخص ما بصورة الملف الشخصي.

8. أدخل شخصيتك

على الرغم من أن ذلك ليس مطلوبًا بالضرورة لتحسين محركات البحث، إلا أن مشاركة الاهتمامات الشخصية والفكاهة يمكن أن تجعل صفحة السيرة الذاتية للمؤلف أكثر جاذبية وإثارة للاهتمام.

ومع ذلك، قد يهتم القراء بحياتك الشخصية بشكل هامشي فقط، لذلك ربما لا تكون سيرتك الذاتية هي المكان الأفضل لمشاركة الكثير من المعلومات الشخصية.

نصائح لتحسين السيرة الذاتية للمؤلف

استخدم عناوين URL منفصلة لصفحات السيرة الذاتية للمؤلف

بالنسبة إلى تحسين محركات البحث، يعد وجود صفحة السيرة الذاتية للمؤلف على عنوان URL منفصل أسهل كثيرًا لتحسين أسماء المؤلفين، بدلاً من تضمين جميع المؤلفين في صفحة واحدة عنا.

على سبيل المثال، دعونا نتفحص مجلة Harvard Business Review (HBR) وThe Guardian.

هارفارد بزنس ريفيو يستخدم صفحة مستقلة عنا لإدراج مؤلفيهم.

تستخدم معظم عمليات البحث عن المؤلف الاسم الأول للمؤلف.

إذا أخذنا [Alison Beard] واستخدامها كمثال عشوائي يمكننا أن نرى أن Google قد ربطتها بها [HBR].

تشير هذه النتيجة إلى أن جوجل قد ربطت بين أليسون بيرد وهارفارد بزنس ريفيو في الرسم البياني المعرفي الخاص بها، ولكنها ليست متأكدة تمامًا من الذي يجب أن يحتل المركز الأول في جوجل.

إذا قمنا بإجراء بحث ملاحي أكثر [Alison Beard HBR]، نحصل في الواقع على موقع ويب لجهة خارجية يتضمن المقتطف المميز.

لقطة شاشة من البحث عن [alison beard hbr]، Google، أغسطس 2021، موقع الويب الخارجي في هذه الحالة ليس هو المكان الأفضل لقراءة المزيد من مقالات هارفارد بزنس ريفيو من أليسون بيرد.

إذا قارنا نتيجة البحث هذه بـ The Guardian لمؤلف آخر بشكل عشوائي [Katharine Murphy].

نحن نحصل صفحة الملف الشخصي للمؤلفة كعنوان URL مستقل على موقع Guardian الإلكتروني في المركز الأول.

هذا مكان عظيم لقراءة أحدث مقالاتها.

السماح بفهرسة الصفحات الحيوية للمؤلف

المفهوم الخاطئ الشائع حول صفحات السيرة الذاتية للمؤلف هو أنه لا ينبغي فهرستها.

لكن لماذا؟

لماذا قام Googlebot بإسقاط تلك الصفحة بالكامل من نتائج بحث Google؟

وبالمثل، قد يتم حظر الصفحة عبر ملف robots.txt، كما هو الحال مع مجلة Harvard Business Review:

يبحث الناس عن الصحفيين أو المؤلفين. يتابعهم القراء ويشتركون في رسائلهم الإخبارية الشخصية.

يشير هذا النوع من حركة المرور إلى حركة بحث ملاحية موالية.

هناك حجة مفادها أن بعض صفحات الملفات الشخصية ذات جودة منخفضة وتستخدم للارتباطات غير المرغوب فيها، وقد ترغب في عدم فهرسة هذه الصفحات.

ومع ذلك، إذا كان Author Bio Page SEO هو محور التركيز وكان المؤلفون لديهم الخبرة التي يكتبون فيها، فإن ضمان فهرستها وتحسينها هو أمر لا يحتاج إلى تفكير.

نصائح لتحسين محركات البحث على الصفحة لصفحات الملف الشخصي للمؤلف

الكلمة الأساسية لصفحات الملف الشخصي للمؤلف هي اسم المؤلف بشكل مفهوم.

تعد أفضل ممارسات تحسين محركات البحث على الصفحة، واستخدام الكلمة الرئيسية طوال الوقت، والتسلسل الهرمي للصفحة كلها عوامل مهمة.

على سبيل المثال، إذا أخذنا نفس مثال كاثرين ميرفي من صحيفة الغارديان أعلاه:

تقوم صحيفة The Guardian أيضًا بعمل رائع في الربط الداخلي لصفحة الملف الشخصي للمؤلف.

في صفحات تفاصيل المقالة، يرتبط قالبها بصفحات الملف الشخصي للمؤلف عبر السطر الثانوي لكل مقالة تم إنشاؤها؛

وكذلك فيهم خريطة موقع المؤلف HTML:

كما أنها توفر رابطًا داخليًا لهذه الصفحة عن طريق وضع رابط لصفحتها باستخدام “جميع الكتاب” في قالب التذييل الخاص بهم:

استخدم البيانات المنظمة

يلزم استخدام البيانات المنظمة الخاصة بالمقالات للظهور في أهم الأخبار على Google، بمجرد أن يستوفي المحتوى الأساسيات سياسات أخبار جوجل.

منذ ديسمبر 2019، عندما قامت جوجل أطلقت مركز الناشرين، لم تعد هناك حاجة إلى إجراء يدوي عند إرسال المواقع إلى أخبار Google.

مع إيقاف ترميز التأليف، قد لا يكون ترميز المؤلفين في البيانات المنظمة للمقالات مفيدًا لمواقع الناشرين فحسب، بل قد يكون مفيدًا أيضًا لجميع المواقع التي تنشئ محتوى إخباريًا.

ومع ذلك، كن حذرًا، كونك مؤهلاً للحصول على أخبار Google، و يجري تضمينها في الواقع هما شيئان مختلفان.

قد يؤدي استخدام البيانات المنظمة أيضًا إلى دعم EAT من خلال المساعدة في إنشاء اتصالات جديدة لم تكن Google ستجريها بطريقة أخرى في الرسم البياني المعرفي الخاص بها.

الأنواع الشائعة لصفحات السيرة الذاتية للمؤلف

هناك بضعة أنواع مختلفة من صفحات السيرة الذاتية للمؤلف التي ستراها عبر الويب. وهنا بعض الأمثلة.

اسم المؤلف فقط

مثال: دكتور جيف جروجنت

اسم المؤلف وصورة الرأس

مثال: مايك إيكستين

السيرة الذاتية الكاملة (الاسم، الصورة الشخصية، السيرة الذاتية، والميزات الداعمة)

الدكتور غياثري بيريرا حساب تعريفي يعد موقع Top Doctors UK في المجال الطبي قويًا بشكل خاص بالنسبة إلى تحسين محركات البحث (SEO) وتجربة المستخدم (UX) وCRO.

بالنسبة إلى تحسين محركات البحث، تم تحسين البيانات الوصفية بشكل جيد:

إليك ما يفعله ملفها الشخصي بشكل صحيح:

استخدام ممتاز لمسارات التنقل لعرض التسلسل الهرمي لموقع الويب وتوفير الارتباط الداخلي وأهميته.

تم إدراج مجالات “خبرتها” والتي ترتبط جميعها بصفحات معلومات العلاج.

بيان شخصي احترافي مكتوب بصيغة الغائب يسرد أوراق الاعتماد ومجالات الخبرة والمؤهلات.

نموذج اتصال لتشجيع جذب العملاء المحتملين “احجز موعدًا الآن”.

مقاطع فيديو ومقالات مكتوبة ومراجعات تم التحقق منها وتفاصيل مجالات خبرتها مع المنشورات التي كتبت فيها وروابط لملفاتها الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي.

البيانات المنظمة في مكانها الصحيح.

يمكن القول أن Top Doctors قد يكون لديهم أفضل مثال على صفحة السيرة الذاتية للمؤلف.

أمثلة أخرى لصفحة السيرة الذاتية للمؤلف لتحسين محركات البحث

يعد موقع Top Doctors مثيرًا للإعجاب بشكل خاص في المجال الطبي، ومع ذلك، فيما يلي أيضًا أمثلة جيدة للمؤلف على تحسين محركات البحث.

الناشر

الملف الشخصي لـ ديفيد ليونهارت في صحيفة نيويورك تايمز مثير للإعجاب بشكل خاص.

هنا، ترتبط السيرة الذاتية بالنشرة الإخبارية “The Morning” لتشجيع الاشتراك، وخلفيته، وجوائز الصناعة، والروابط الداخلية لمقالاته البارزة بما في ذلك “ظهور الوسائط الرقمية” بالإضافة إلى معلومات حول تعليمه.

تسويق

بعيدًا عن أساسيات صفحة الملف الشخصي الجيدة مثل الكتابة بصيغة الغائب والمعلومات حول الخبرة وإظهار الخبرة، فإن استخدام CTA على صفحة الملف الشخصي لـ Andy Crestodina هو ما يجعل هذا مفيدًا بشكل خاص لمثال السيرة الذاتية لمؤلف التسويق.

قانوني

السيرة الذاتية للإصابة الشخصية لجيل جرينفيلد يتبع مرة أخرى أفضل ممارسات المؤلف في مجال تحسين محركات البحث (SEO) كما تمت مناقشته أعلاه. يعد استخدام الجوائز التي تم الفوز بها في تنسيق الصور أمرًا قويًا.

الأمر الذكي هنا بالنسبة إلى تحسين محركات البحث (SEO) هو حقوق الارتباط الداخلي التي يمكن الاستفادة منها.

مثال لحدث الأعضاء حيث كانت جيل جرينفيلد متحدثة:

الصحة والعافية

هناك وفرة من الأمثلة الجيدة لتحسين محركات البحث لصفحات السيرة الذاتية للمؤلف على مواقع الصحة والعافية الموثوقة.

تندرج هذه الأنواع من المواقع مباشرة ضمن فئة YMYL. ويُعتقد أن أولئك الذين لم يحالفهم الحظ في هذا المجال من منظور تحسين محركات البحث (SEO) هم الأكثر تضرراً من التحديثات الأساسية السابقة.

وقد شدد جون مولر من Google على أهمية EAT في هذا المجال، وتم توجيه المقيمين لوضع وزن أكبر عليها عند تقديم التعليقات للمهندسين.

قد يكون هذا بسبب وقوع Google وعمالقة التكنولوجيا الآخرين في دائرة الضوء الإعلامي لمساعدتهم ارتفاع معدلات التضليل و”الأخبار المزيفة”، نوعية رديئة معلومات طبية على الانترنت, و معلومات خاطئة عن اللقاح.

مع ذلك، Verywellfit.com يقوم بعمل رائع في هذا المجال من خلال صفحات المقالات الخاصة به ومثال رائع يجب اتباعه.

كما هو موضح أدناه، يظهر كل من السطر الثانوي وصفحة السيرة الذاتية للمؤلف الخاصة بمدقق الحقائق عندما يمرر إصبعك أو مؤشر الماوس فوقهما.

إنها تخلق تجربة مستخدم رائعة وتشجع مشاركة القراء دون نقلهم بالضرورة إلى عنوان URL أو نافذة جديدة.

الخطوة الذكية الأخرى هنا لتشجيع ثقة القارئ هي الرابط السريع لعملية التحرير الخاصة بهم. وهذه خطوة تفشل بعض المواقع الإخبارية في مشاركتها على الرغم من وجود معايير صارمة.

نموذج السيرة الذاتية للمؤلف

إن كتابة السيرة الذاتية للمؤلف الجيد يجب أن تعتبر بنفس أهمية كتابة المقال نفسه.

ومع ذلك، إذا كنت عالقًا في الوقت المحدد، أو كنت بحاجة إلى قالب يمكنك مشاركته مع عميلك/عضو فريقك، فيمكنك استخدام القالب التالي. الجمع في فقرة واحدة:

[Your Name] يكون [Your Role] مع [Your Company] أين [he/she] [information on job function].

[Interesting facts about your history that adds credibility to your authority on your subject.]

[Your Name] [Include/mention and link if possible to professional achievement related to your subject].

[Fun fact with personality related to your subject].

افكار اخيرة

هناك ما هو أكثر لكتابة سيرة ذاتية جيدة للمؤلف من تحسين محركات البحث وإظهار تناول الطعام.

في نهاية المطاف، الأمر كله يتعلق بالقارئ وكيف يمكنك تلبية احتياجاته على أفضل وجه، وجذب اهتمامه، والحفاظ على انتباهه.

خذ على سبيل المثال وظيفة المشترك لهذا الناشر الهولندي في صفحات السيرة الذاتية للمؤلف.

باعتبارك مشتركًا، من الممكن متابعة كتاباتها من خلال تلقي تنبيه فوري عندما تقوم بالنشر بعد ذلك وإدراج مقالاتها في رسالتك الإخبارية اليومية.

بالنسبة إلى تحسين محركات البحث، يجب أن يكون لديك عناوين URL مستقلة لملفات تعريف المؤلف، مما يسمح بفهرستها، وتأكد من أن تحسينها على الصفحة لاسم المؤلف هو أفضل الممارسات الأساسية.

ولكن إذا كنت في مجال أكثر تمحيصًا مثل YMYL، فتأكد من الدخول في التفاصيل التي توضح EAT كما أظهر مثال Top Doctors أعلاه.

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