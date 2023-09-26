Rewrite this title: كيفية كتابة سيرة ذاتية متميزة لتحسين محركات البحث (مع أمثلة)

ستساعدك المقالة التالية: كيفية كتابة سيرة ذاتية متميزة لتحسين محركات البحث (مع أمثلة)

يعتمد نوع عمل تحسين محركات البحث (SEO) الذي ستشرع فيه على نوع الصناعة التي تعمل بها. وقد تجد فرصة:

في بيت.

مع وكالة.

في شركة SEO SaaS.

كمستشار مستقل أو مستقل.

مهما كانت تطلعاتك، فأنت بحاجة إلى سيرة ذاتية احترافية وعالية الجودة لتميزك عن محركات البحث.

تستمر صناعتنا في رؤية نمو كبير عامًا بعد عام، ويدرك عدد متزايد من الشركات على المستوى الوطني أهمية تحسين محركات البحث (SEO) في مبادراتها التسويقية.

ويتجلى ذلك من خلال الاعتماد المتزايد على الجهود الداخلية والخارجية لدفع حركة المرور العضوية.

وإذا كنت تبحث عن مهنة في مجال تحسين محركات البحث (SEO)، فهذه أخبار رائعة بالنسبة لك.

في هذه المقالة، ستتعرف على الوضع الحالي لسوق عمل تحسين محركات البحث (SEO) في الولايات المتحدة، وأنواع مختلفة من الأدوار، وما يبحث عنه أصحاب العمل عند الفوز بالمرشحين، وكيفية صياغة سيرة ذاتية تبرز.

كيف يبدو سوق عمل تحسين محركات البحث (SEO) مع دخول عام 2022؟

مع تزايد احتياجات تحسين محركات البحث (SEO) للشركات، يزداد أيضًا عدد وظائف تحسين محركات البحث (SEO) المتاحة، وتنوع تلك الوظائف، ومجموعة الصناعات التي توظف متخصصين في تحسين محركات البحث (SEO).

صورة من موصل، يناير 2022

ومع نمو خبرتك، ينمو راتبك أيضًا، مما يجعل تحسين محركات البحث (SEO) خيارًا مهنيًا جذابًا للاستثمار فيه.

صورة من مجلة محرك البحث، يناير 2022

لتتبع هذه الصناعة المتطورة وإرشادك نحو وظيفة تحسين محركات البحث (SEO) المناسبة، قمنا بإنشاء نظرة عامة على سوق عمل تحسين محركات البحث (SEO).

دعنا نبدء ب…

من يستأجر محترفي تحسين محركات البحث (SEO)؟

تحسين محركات البحث الداخلية

إحدى أكبر فوائد كونك خبيرًا داخليًا في تحسين محركات البحث (SEO) هو الوصول إلى أبحاث وبيانات الطرف الأول.

بالإضافة إلى ذلك، فأنت مطلع على الأهداف التسويقية للشركة والجهود السابقة، مما يضعك في وضع قوي لبدء عملك.

ابحث عن الشركات التي لديها فرق أو أفراد متخصصون في تحسين محركات البحث. سيعطيك عدد مُحسنات محركات البحث (SEO) في الشركة فكرة عن استثمارها الحالي في هذا المجال.

قد يساعد الانضمام إلى فريق حالي أيضًا في انتقالك إلى الشركة وتوضيح فرص النمو.

ومع ذلك، فهذا هو الوقت المناسب للدفاع عن دور أو فريق جديد لتحسين محركات البحث.

لقد أثبتت العضوية أنها شريان الحياة لحركة مرور الويب الخاصة بالشركة وتظل موثوقة حتى في الأوقات المضطربة.

فكر في عرض دور جديد لتحسين محركات البحث داخل شركتك الحالية من خلال إثبات قيمة العناصر العضوية إلى كبير مسؤولي التسويق المتشكك في جلب تحسين محركات البحث داخل الشركة.

أو أثناء المقابلة، اقترح عليه كدور يمكنك القيام به في النهاية نظرًا لمجموعة مهارات تحسين محركات البحث (SEO) لديك.

وكالة كبار المسئولين الاقتصاديين

في الوكالات، ستكون جميع أدوار تحسين محركات البحث (SEO) موجهة للعملاء.

ستدعم احتياجات تحسين محركات البحث للشركات الأخرى.

تشمل الصعوبات احتمال عدم القدرة على الوصول إلى بيانات الطرف الأول، أو وضوح الأهداف التسويقية للعميل، أو القدرة على تنفيذ التغييرات التي سيكون لها التأثير الأكبر بشكل مباشر.

ومع ذلك، تشمل الفوائد التعرض للعديد من العملاء عبر مجموعة متنوعة من الصناعات والمنصات ومصادر البيانات وتحديات تحسين محركات البحث.

سيوفر لك هذا ثروة من الخبرة التي توسع مهاراتك وتجعلك متقدمًا للوظيفة جذابًا للغاية.

شركة SEO SaaS (البرمجيات كخدمة).

لا يمكنك الحصول على تحسين محركات البحث أكثر بكثير من العمل في شركة مخصصة لهذه الصناعة.

وهناك العديد من الخيارات.

كما هو الحال في الوكالة، يمكن أن يكون دورك هو التعامل مع العملاء، وذلك باستخدام إتقانك لمنصة SaaS الخاصة بك لدعم احتياجاتهم.

قد يقودك هذا النوع من الأدوار في النهاية إلى الإشراف على الاتجاه الاستراتيجي لعلاقات العملاء.

خارج فرق تحسين محركات البحث، هناك مجموعة من الأقسام التي تتضمن أدوارًا مخصصة لتحسين محركات البحث:

مبيعات : تعزيز فوائد تحسين محركات البحث (SEO) للعملاء المحتملين.

: تعزيز فوائد تحسين محركات البحث (SEO) للعملاء المحتملين. ادارة الحساب : مساعدة العملاء على تحديد أهداف تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بهم. والاحتياجات الإستراتيجية من خلال الاستخدام المثمر لمنصة أو خدمة شركتك.

: مساعدة العملاء على تحديد أهداف تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بهم. والاحتياجات الإستراتيجية من خلال الاستخدام المثمر لمنصة أو خدمة شركتك. تسويق: تحسين محركات البحث للشركة نفسها لتعزيز قيمها، والتأكيد على خبرتها في تحسين محركات البحث، والترويج لعروضها بشكل عضوي.

مستشار مستقل أو مستقل

يمكن أن يوفر لك العمل الحر مرونة أكبر فيما يتعلق بالمسمى الوظيفي والراتب وساعات العمل.

إنه لا يلزمك بأي شركة معينة، ولكن من خلال تطوير علاقات قوية مع الفرق الداخلية، قد تتمكن من إنشاء قائمة بالأدوار المنتظمة.

سيسمح لك هذا النوع من الوظائف بأن تكون مستقلاً إلى حد كبير ولكنه يتركك أيضًا تحت رحمة صاحب العمل المؤقت.

قد يكون هناك إرشادات محدودة وإمكانية وصول محدودة إلى بيانات الطرف الأول، وكلاهما يجب عليك تحديدهما مسبقًا لتحديد التوقعات.

ما هي أنواع وظائف تحسين محركات البحث (SEO) المتاحة حاليًا؟

بمجرد الانتهاء من التحقيق في الصناعات التي توظف مُحسنات محركات البحث (SEO)، يمكنك البحث عن الوظائف التالية:

داخل المنزل أو الوكالة

محلل تحسين محركات البحث.

متخصص في تحسين محركات البحث.

محلل كبار المسئولين الاقتصاديين.

مدير تحسين محركات البحث.

مدير كبار المسئولين الاقتصاديين.

مدير تحسين محركات البحث.

قد تجد أيضًا أنك مؤهل لأدوار ذات عناوين مشابهة في أقسام التسويق أو التحليلات أو المحتوى أو التطوير التي تحتوي على مكون تحسين محركات البحث (SEO).

ولكن اقرأ بعناية كل وصف وظيفي للتأكد من أن توقعاتك تتوافق مع توقعات الشركة التي تتقدم إليها.

شركة SEO SaaS

محلل أداء تحسين محركات البحث (SEO).

مدير نجاح SEO

مدير أول لنجاح تحسين محركات البحث

مدير دعم العملاء

مدير نجاح عملاء SEO

نجاح العملاء نائب الرئيس SEO.

يمكنك أيضًا البحث عن الأدوار ضمن إدارة الحساب أو المبيعات أو التسويق.

سيساعدك النظر إلى الأقسام الوظيفية لهذه الشركات أو الملفات الشخصية للموظفين على LinkedIn على فهم المسميات الوظيفية لكل قسم.

مستشار/مستقل

قد يمنحك العمل الحر أو الاستشارة كمُحسن محركات البحث (SEO) الحرية في اختيار مغامرتك الوظيفية، بما في ذلك اختيار المسمى الوظيفي الخاص بك.

ولكن هذا ليس هو الحال دائما.

على سبيل المثال، قد يتطلب منك العمل الحر في إحدى الوكالات قبول المسمى الوظيفي المعين بناءً على الطريقة التي تمت بها كتابة بيان العمل الذي يتضمن منصبك.

ومع ذلك، يمكنك أن تقرر كيف تريد تقديم نفسك في سيرتك الذاتية.

يمكنك تجاهل عناوين محددة والتركيز على عنوان متعلق بخبرتك الاستشارية.

في هذه الحالة، تأكد من أن إنجازاتك تعكس بدقة مستوى الجهد والمسؤوليات الإدارية والميزانيات كوسيلة للتعبير عن نطاق خبرتك.

ما الذي يبحث عنه أصحاب العمل في مجال تحسين محركات البحث (SEO)؟

الجزء الأكثر أهمية في أي سيرة ذاتية هو تجربتك.

لكن إنشاء سجل جدير بالملاحظة وملفت للنظر لإنجازاتك والذي سيساعد القارئ على تصورك في شركته يعد أمرًا صعبًا.

لا تحتاج كل وظيفة إلى إظهار تأثير عملك فحسب، بل تريد أيضًا إظهار النمو من وظيفة إلى أخرى.

تأكد من وضع طبقة SEO ضمن أكبر عدد ممكن من العناصر.

للحصول على جهد أو حملة تسويقية واسعة النطاق، اربط مُحسّنات محرّكات البحث (SEO) لتسليط الضوء على مساهمتك الفردية في الفريق.

عند كتابة وصف للإنجازات المهنية، ضع تراكيب الجمل التالية في الاعتبار:

[Active success verb] + [KPI improvement] بسبب [project/SEO initiative]

[Active action verb] + [project/SEO initiative] + مما أدى إلى [KPI or output improvement]

على سبيل المثال:

زيادة عدد الزيارات العضوية بنسبة +25% بعد وضع خطط التحسين الشهرية لتحديث المحتوى بناءً على تحليل الكلمات الرئيسية الذي يعكس نية المستخدم المتغيرة باستمرار.

بعد وضع خطط التحسين الشهرية لتحديث المحتوى بناءً على تحليل الكلمات الرئيسية الذي يعكس نية المستخدم المتغيرة باستمرار. تحسين سرعة تحميل الموقع بعد تقليل الأخطاء الفنية بالموقع بنسبة 20%. إعطاء الأولوية للمشكلات المعطلة مثل الروابط وإعادة التوجيه والصور التي تؤدي إلى التأخير والإضرار بتجربة المستخدم.

بنسبة 20%. إعطاء الأولوية للمشكلات المعطلة مثل الروابط وإعادة التوجيه والصور التي تؤدي إلى التأخير والإضرار بتجربة المستخدم. أنشأ أول استراتيجية لتحسين محركات البحث للفريق التي حددت جميع خطط وأهداف تحسين محركات البحث لهذا العام وأنشأت سير عمل تعاوني بين الفريق.

الهدف هو إثبات كيف ساهمت أفعالك، سواء بشكل مستقل أو كجزء من فريق، في تحقيق أهداف أعمال تحسين محركات البحث.

مهارات

هناك ثلاثة مجالات رئيسية لمهارات تحسين محركات البحث التي يبحث عنها مديرو التوظيف دائمًا وهي كتابة المحتوى والتحليلات الفنية والبيانات.

كتابة المحتوى

تعد الكتابة واللغة جوهر عملية تحسين محركات البحث نظرًا لأن الهدف هو مطابقة نية المستخدم، عبر اللغة المستخدمة في عمليات البحث، مع المحتوى الموجود على موقعك.

إنه شكل من أشكال الأسئلة والأجوبة. يمكن للمتقدمين ذوي القيمة إظهار كيفية إجراء البحث عن الكلمات الرئيسية، وتفسيرها، وتطبيق النتائج مباشرة على كتابة المحتوى.

وينطبق الشيء نفسه على معرفة جميع المكونات المكتوبة التي تزيد من احتمالية حصول المحتوى على تصنيف جيد على Google، مثل علامة العنوان والوصف التعريفي والعلامات البديلة.

يُظهر إعداد هذه الكلمات بنفسك باستخدام البحث عن الكلمات الرئيسية قبل نشر المحتوى، أنه يمكنك توفير وقت فريقك وطاقته من خلال نشر محتوى تحسين محركات البحث (SEO) بشكل أسرع.

اِصطِلاحِيّ

لا تتطلب غالبية توقعات تحسين محركات البحث الفنية تصميمًا مباشرًا للويب أو تطوير الويب أو خبرة في البرمجة، على الرغم من أنه يجب عليك تسليط الضوء على أي إمكانات ذات صلة لديك.

يمكن أن تكون هذه مفيدة للغاية لمهنة تحسين محركات البحث (SEO) وهي عبارة عن مجموعات مهارات يجب عليك الاستثمار فيها إذا كنت ترغب في تطوير قدراتك التقنية.

يتضمن الدعم الفني الرئيسي لتحسين محركات البحث (SEO) فهم المكونات الخلفية للموقع وتحسينها مما يساعد في تصنيفه وتحسين رتبته.

يُتوقع منك إجراء عمليات تتبع للموقع لتحديد ما يساعد صفحاتك (على سبيل المثال: تضمين العلامات الوصفية) وما يضر بها (على سبيل المثال: سرعة الصفحة البطيئة، والروابط المعطلة).

قد يُطلب منك إطلاق موقع جديد أو دعم ترحيل الموقع، الأمر الذي له العديد من الآثار التقنية.

اعتمادًا على الشركة، قد تتمكن من تحديث موقع الويب بنفسك أو طلب إجراء تغييرات.

إن طلب توضيح حول هذا الأمر مسبقًا سيساعدك على تحديد عبء العمل الخاص بك.

تحليلات البيانات وإعداد التقارير

إن معرفة كيفية تجميع البيانات وتنظيمها وتحليلها لها أهمية خاصة بالنسبة لأدوار تحسين محركات البحث (SEO).

والأهم من ذلك هو معرفة كيفية استخلاص الرؤى من البيانات واستخدامها لسرد قصة. للقيام بذلك، اجعل Excel صديقك المفضل إذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل.

تعرف على كيفية إجراء عمليات البحث والتسلسل وبيانات IF والجداول المحورية.

بمجرد القيام بذلك، لن تعرف كيف نجوت بدونها.

باستخدام بيانات تحسين محركات البحث (SEO)، يمكنك سرد قصة مسار حركة المرور العضوية الكاملة، بدءًا من المحتوى الذي يظهر على صفحة نتائج محرك البحث (SERP)، إلى النقرات إلى الموقع بناءً على استعلامات محددة، إلى مشاهدات الصفحة العضوية في الموقع، وحتى التحويلات النهائية.

للقيام بذلك، ستحتاج إلى أن تكون على دراية بمنصات تحليلات الموقع، وحدة تحكم بحث جوجل، وأيًا كانت الطرق التي تتبع بها شركتك التحويلات.

إن تخطيط مسار التحويل هذا سيدعم إنشاء التحسين ويساعدك في الحصول على تأييد لجهودك.

إذا لم تكن لديك خبرة في هذه المنصات، فهناك دورات تدريبية وتدريبات متاحة عبر الإنترنت.

ولكن فكر أيضًا في طلب الوصول إلى هذه المنصات في وظيفتك الحالية، حتى لو كنت لا تستخدمها في حياتك اليومية، للتدرب عليها.

إن إثبات الخبرة في واحدة على الأقل من هذه المهارات المتعلقة بتحسين محركات البحث ومعرفة المهارات الأخرى سيساعدك على التميز في أدوار تحسين محركات البحث.

خارج هذه العناصر، قد يبحث مدير التوظيف عن العناصر التالية في سيرتك الذاتية، خاصة للمرشحين الأكثر خبرة:

الرؤى والتحسينات

التحسين هو الاسم الحرفي للعبة.

تأكد من أنك أثناء كتابتك لإنجازاتك المهنية، تشير إلى الرؤى التي كشفت عنها، والتحسينات التي تم تنفيذها، وتأثيرها.

مهارات التعامل مع الآخرين

إن القدرة على تقديم نفسك بشكل جيد، والتواصل بوضوح، والشرح بإيجاز للتفكير النقدي وراء ممارسات تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك لن يجعلك تبدو واثقًا فحسب، بل يمكنك الاعتماد عليه وجدير بالثقة.

فكر في كيفية التعبير عن هذه الصفات بكفاءة بالطريقة التي تكتب بها إنجازاتك وخطط مسبقًا لكيفية جعل هذه الصفات تتألق في المقابلة.

التنوع في قاعدة عملائك وعملائك وعلامتك التجارية

إن الحصول على خلفية شاملة من المعرفة الصناعية سيساعد في إبراز قيمتك.

خاصة عند العمل مع العملاء، فإن الخبرة والإلمام بالمجالات المختلفة تجعلك فرصة عمل جذابة للغاية.

فهو يتيح لك الانتقال مباشرة إلى عوالم العملاء المختلفة وتجعل نفسك لا تقدر بثمن بالنسبة لهم.

أدوات تحسين محركات البحث

للتأكيد على مهاراتك ومجموعة قدراتك اليومية، اذكر الأدوات التي استخدمتها وأتقنتها.

ابدأ بإنشاء قسم في سيرتك الذاتية وإدراج أدوات تحسين محركات البحث (SEO) التي لديك خبرة بها.

لا تحتاج إلى تضمين أدوات محددة ضمن الخبرة.

استخدم هذا القسم للتركيز على الحصول على الفضل في المبادرات والنتائج.

ولكن إذا قمت بدمج لغة ذات صلة بعمليات وإمكانيات المنصات والأدوات، فإن أولئك الذين يقرؤون سيرتك الذاتية والذين هم على دراية بالأدوات سوف يفهمون دورهم الداعم.

تنقسم الأدوات إلى مجموعتين مختلفتين، ومن المهم تضمين كل منهما.

أولاً، هناك الأدوات المدفوعة وتلك التي تتصل مباشرة بموقع الويب الذي تتيح لك الشركات والعملاء الوصول إليه.

على سبيل المثال:

سيتم البحث عن استخدام وتطبيق واحد على الأقل من كل من هذه العناصر من قبل أصحاب العمل المحتملين.

لا يقتصر هذا على التحقق من المتطلبات فحسب، بل لفهم الطرق التي تعرفت بها على تحسين محركات البحث (SEO) والتعرف على كيفية عملك.

من المؤكد تقريبًا أنه سيتم سؤالك عن الخبرة في استخدام الأدوات في المقابلة، لذا كن مستعدًا لمعالجة حالات استخدام النظام الأساسي ونتائج سيرتك الذاتية.

بالنسبة لجهود الفريق، ركز على دورك الفردي باستخدام الأداة والتعاون مع أعضاء الفريق الآخرين.

ثانيًا، هناك عدد كبير من موارد تحسين محركات البحث (SEO) المجانية التي يجب أن يكون في متناول أيدي محترفي تحسين محركات البحث (SEO) الماهرين.

لا تساعدك هذه الأشياء في مهنتك فحسب، بل تبدو رائعة أيضًا في سيرتك الذاتية. عدد قليل يشمل:

هذه ليست مطلوبة ولكن مدير التوظيف ذو الخبرة في مجال تحسين محركات البحث (SEO) سيبحث عن هذه الأدوات للإشارة إلى أنك تستفيد من مهارات تحسين محركات البحث (SEO) وتطبق إمكانات تحسين محركات البحث (SEO) على أساس منتظم.

نصائح لتحسين محركات البحث (SEO) للسيرة الذاتية لأولئك الجدد في هذا المجال

في وقت مبكر من حياتك المهنية، وخاصة في وظيفتك الأولى، من الجيد أن يكون لديك خبرة فقط في واحدة من المهارات الثلاث الرئيسية لتحسين محركات البحث.

على سبيل المثال، إذا كنت تكتب لمنشور جامعي، أو حصلت على تدريب في التسويق أو التحليلات، أو عملت في مشروع تطوير شخصي، فاعتمد عليه وركز على القدرات التكتيكية التي تعلمتها.

اذكر مجموعة المشاريع والمهارات والأدوات والأبحاث والعملاء الذين تعرفت عليهم.

أثناء محاولتك الانضمام إلى مجال تحسين محركات البحث (SEO) أو إذا كنت مبتدئًا وتتطلع إلى الارتقاء إلى مستوى أعلى، استفد من مجموعة الموارد عبر الإنترنت للبدء في تحسين محركات البحث (SEO).

يجمع هذا الدليل الشامل 37 نصيحة أساسية لتحسين محركات البحث في مركز واحد.

إذا لم تكن متأكدًا من أين تبدأ، فركز على أفضل مهارات تحسين محركات البحث (SEO) التي أوصى بها العاملون في الصناعة، وخاصة النصائح للمبتدئين.

سيخبرك معظمهم بالتعلم وتعزيز المعرفة بالمهارات والأدوات المذكورة أعلاه.

بالإضافة إلى ذلك، اعمل على رحلة مشروع تحسين محركات البحث (SEO) التالية لفهم مكوناته الفردية وكيفية اتصالها معًا.

استفد من البيانات للكشف عن عمليات البحث التي تقود الاتجاهات الحالية، وما إذا كانت عمليات البحث هذه تظهر صفحتك، وما إذا كان ما يظهر يشجع الأشخاص على النقر عليها.

استخدم هذه البيانات للعثور على فجوات المحتوى ذات حجم البحث الكبير بما يكفي لضمان إنشاء محتوى جديد أو تعديلات على المحتوى الموجود.

حاول أن تفهم أساسيات HTML وCSS وJavascriptوعلى وجه الخصوص، ما هي المكونات التي يمكن أن يقرأها جوجل وتساعد في حصول الموقع على التصنيف.

واستنادًا إلى ما يمكن أن يقرأه Google، يقرر بعد ذلك ما إذا كان هذا المحتوى ذا صلة بكلمة رئيسية معينة.

لذلك، اعرف متى تطبق مهاراتك في الكتابة أو متى تتعاون مع الكتّاب لدمج أفضل لغة تجيب على عمليات بحث المستخدمين في مكونات الموقع المشفرة والموجودة على الصفحة.

أولئك الذين يتقدمون إلى أدوار تحسين محركات البحث (SEO) الأكثر خبرة

إذا كانت لديك بالفعل بضع سنوات من الخبرة، فركز على تعزيز سيرتك الذاتية في مجال تحسين محركات البحث (SEO) بالطرق التالية:

سلط الضوء على كيفية تطور خبرتك وقدراتك التكتيكية في مهارات تحسين محركات البحث الرئيسية الثلاثة، وخاصة في الأدوار الأخيرة الخاصة بك.

أظهر التطوير لكل منها واحصل على الفضل في دورك في تصور المشروع وتنفيذه ونتائجه.

تطبيق عملية مماثلة للنمو الاستراتيجي.

تجاوز المشروع لمرة واحدة.

اعرض دورك في التأثير على التحول في ممارسة الأعمال من خلال التأثير واسع النطاق والقيمة طويلة الأمد.

على سبيل المثال: اشرح كيف تدربت وحصلت على موافقة فريق من كتاب المحتوى، الذين لم يكونوا على دراية بتحسين محركات البحث والبحث عن الكلمات الرئيسية.

ثم أظهر كيف أدت جهودك إلى إيقاف الأخطاء غير الضرورية وإعداد المحتوى لتحقيق النجاح منذ لحظة نشره.

تشمل أي خبرة إدارية، عدد التقارير المباشرة والدورات التدريبية التي تم استضافتها لإظهار التأثير والتقدير.

ما الذي يساعد على تميز السيرة الذاتية لتحسين محركات البحث

سواء كنت تتقدم بطلب للحصول على أول وظيفة لك في مجال تحسين محركات البحث (SEO) أو تتطلع إلى تحسين سيرتك الذاتية في مجال تحسين محركات البحث (SEO) أو تحديثها، فإن القائمة أدناه تغطي جميع المكونات الأساسية والاختيارية والمكونات الحمراء التي ستؤهلك للنجاح في البحث عن وظيفة.

الصورة أنشأها المؤلف، يناير 2022

المكونات الهيكلية اللازمة

اسم.

معلومات الاتصال.

الخبرة العملية.

المهارات المهنية والمعرفة بالمنصة.

التعليم الأكاديمي.

على الرغم من أن هذه قد تبدو وكأنها تضمينات واضحة، إلا أن هناك بعض الأشياء التي يجب ملاحظتها.

معلومات الاتصال

كان العنوان الكامل شائعًا في السير الذاتية، لكنه لم يعد مطلوبًا نظرًا لأن البريد الإلكتروني هو وسيلة الاتصال الأساسية.

إذا كان أصحاب العمل بحاجة إليها، فسوف يطلبونها في عملية التقديم.

الخبرة والمهارات المهنية

على الرغم من أن التفاصيل حول هذه الأقسام مذكورة أعلاه، فمن المهم أن تكون المعلومات التي تقوم بتضمينها دقيقة بالنسبة لك ولخبرتك وذات صلة بالوصف الوظيفي.

حدد ما إذا كان من المفيد إرسال إصدارات مختلفة من سيرتك الذاتية إلى شركات مختلفة بناءً على الوصف الوظيفي.

يجب أن يكون الوقت الذي سيستغرقه يستحق كل هذا الجهد.

تعليم

يجب أن يعتمد موضع هذا القسم على مستوى الخبرة المهنية التي لديك.

احتفظ بها في أعلى سيرتك الذاتية، أسفل معلومات الاتصال، إذا كنت خريجًا حديثًا أو لم تحصل بعد على وظيفة ذات مهارات ذات صلة بتحسين محركات البحث.

بمجرد أن تصبح خبرتك المهنية ذات صلة بالعمل الذي تتقدم إليه، انقل التعليم أسفله.

الخبرة المباشرة هي ما يريد القائمون على التوظيف ومديرو التوظيف رؤيته أولاً.

لكل مؤسسة تم الالتحاق بها، بما في ذلك اسم المدرسة والتخصص/مجال الدراسة وسنوات الحضور والدرجة/الدرجات الممنوحة.

إذا لم يتم منح أي درجة، قم بتلخيص ما تمت دراسته ولكن لا تذكر اسم الدرجة أو المستوى.

قم بتضمين أي دورات تدريبية غير متخصصة في تحسين محركات البحث أو الكتابة أو التسويق أو التصميم أو تجربة المستخدم أو التطوير/التقنية أو التحليلات التي تدربك وتختبرك في استخدام النظام الأساسي و/أو شهادات التسويق الممنوحة.

قم بإضافتها إلى المهارات أو الخبرة إذا كنت قد التحقت بدورة تدريبية أثناء عملك لتمييزها عن التعليم القائم على الدرجة العلمية.

تتضمن المكونات الاختيارية

تجربة التطوع.

الجوائز التي فاز بها.

اللغات المعروفة ومستوى الكفاءة.

عنوان URL لملف تعريف LinkedIn.

بشكل عام: يجب أن يكون تضمين هذه العناصر مرتبطًا بمدى ملاءمتها.

إذا كانت الجوائز تمثل جودة العمل، وإذا كانت خبرة المتطوعين تمثل جودة الشخصية، وإذا أظهرت اللغات مهارة ذات قيمة، فقم بإدراجها.

ولكن إذا كانت تشغل مساحة كبيرة جدًا أو تبدو تافهة، فقم بالحد منها أو إزالتها.

وترتبط ارتباط الملف

هذا ليس مطلوبًا لأن سيرتك الذاتية يجب أن تكون تصويرًا كاملاً لعملك.

لكن مشاركتها قد يكون لها فوائد أخرى.

قد تكون لديك اتصالات متداخلة مع موظفي الشركة أو اتصالاتهم.

أو ربما تكون قد نشرت محتوى تسويقيًا أو تحسين محركات البحث يظهر أنك على دراية بنبض الصناعة.

إذا قمت بتضمينه، فقم بتخصيص عنوان URL الخاص بملفك الشخصي بحيث يكون قصيرًا ويحتوي على اسمك بوضوح.

على سبيل المثال:

www.linkedin.com/in/firstnamelastname

www.linkedin.com/in/firstnamemiddleinitiallastname

اختياري، ولكن غير مستحسن

صورة.

بيان موجز.

هوايات.

استخدام أكثر من صفحة واحدة (ليس أكثر من صفحتين).

عناوين URL لملفات تعريف الوسائط الاجتماعية.

بشكل عام: لا تقم بتضمين محتوى تافه أو غير ذي صلة من شأنه أن يؤدي إلى إطالة سيرتك الذاتية دون داعٍ ويأخذ التركيز من تجربتك.

توقع أن ينظر قراء السيرة الذاتية إلى الصفحة الأولى فقط، لذا احتفظ بتجربتك ذات الصلة هناك.

قم بإزالة أي مما سبق إذا كان ذلك يدفع بالخبرة إلى خارج الصفحة الأولى.

إذا كان من الضروري أن يكون لديك صفحتان، ضع المهارات والتعليم والعمل التطوعي و/أو الجوائز في الصفحة الثانية.

استخدم عبارة ملخصة إذا كان لديك شيء تريد إضافته ولم يكن واضحًا في أي مكان آخر في سيرتك الذاتية.

ولكن من المرجح أن يرغب معظم الأشخاص المتقدمين لنفس الوظيفة في ذكر صفات ومؤهلات مماثلة، لذا فإن البيان قد لا يفعل الكثير لتمييزك عن المرشحين الآخرين.

المكونات التي ستؤثر سلبًا على سيرتك الذاتية

الأخطاء الإملائية أو التناقضات النحوية.

محتوى غير أصلي أو غير صادق.

ضعف التنسيق في الإصدارات الرقمية أو المطبوعة.

الخبرة المهنية لا علاقة لها بالوظيفة على الإطلاق.

عدم الاستمرارية وقصر مدة العمل في الأدوار السابقة (للوظائف بدوام كامل).

تشمل العلامات الحمراء الشائعة ما يلي:

الأخطاء والمحتوى غير الأصلي

افترض أن أي شركة تتقدم إليها لديها برنامج لقراءة السيرة الذاتية قد يكشف الأخطاء أو يبحث عن الانتحال ويخرجك من السباق.

التنسيق

إن استخدام الخطوط الصغيرة جدًا والهوامش الضيقة جدًا قد يبدو غير جذاب من الناحية المرئية ويشير إلى أنك تواجه مشكلة في تحرير عملك.

قد تمنع الهوامش الصغيرة أيضًا سيرتك الذاتية من الطباعة بشكل صحيح.

الخبرة الوظيفية غير ذات الصلة

لا تضيع وقت القارئ بالخوض في تفاصيل غير ذات صلة بالأدوار السابقة.

إذا كان يجب عليك تضمين دور للإشارة إلى وجود فجوة زمنية، فاقتصر على المسمى الوظيفي وصاحب العمل والتواريخ.

أقدم تجربة وظيفية

إذا كنت تعمل في الصناعة لأكثر من وظيفتين أو ثلاث وظائف، فقم بتقليص التفاصيل من وظيفتك/وظائفك الأولى أو التدريب الداخلي.

عدم الاستمرارية وقصر المدة

في حين أن عامين لم يعد معيار مدة الوظيفة، فإن البقاء لمدة أقل من عام في وظائف متعددة قد يجعلك تبدو غير جدير بالاستثمار الذي تخطط الشركة للقيام به في موظفيها الجدد.

على الرغم من وجود أسباب وجيهة لقصر مدة العمل (سوء التوافق، تسريح العمال، فرص أفضل، وما إلى ذلك)، إلا أنك تصبح أقل جاذبية إذا كان هذا اتجاهًا واضحًا في تاريخ عملك.

أمثلة على السيرة الذاتية لكبار المسئولين الاقتصاديين

فيما يلي مثالان للسير الذاتية لتحسين محركات البحث (SEO) لاستخدامها للإلهام. إنها تتضمن العناوين والخبرة والإنجازات والمهارات والأساليب التي تساعد على جذب الانتباه إلى السيرة الذاتية لتحسين محركات البحث.

يمكنك أيضًا معرفة كيفية تمثيل إرشادات التنسيق والتوازن الصحيح للمكونات المذكورة أعلاه على الورق.

إذا اخترت محاكاتها، فتأكد من تغييرها وتخصيصها قدر الإمكان.

خاتمة

ليس هناك شك في أن كتابة سيرة ذاتية رائعة يتطلب عملاً جادًا.

من الصعب للغاية تكثيف حياتك المهنية والتعليمية بأكملها في مثل هذه المساحة المحدودة.

ثم تحتاج إلى التحسين والتكثيف بشكل أكبر مع كل منصب جديد تصل إليه.

بالنسبة لخبراء تحسين محركات البحث (SEO)، يمكن أن يكون هذا إنجازًا أكبر نظرًا لأن صناعة تحسين محركات البحث (SEO) تم الاعتراف بها مؤخرًا كوظيفة بدوام كامل وليست مجرد مهارة.

ولكن باتباع هذه التوصيات، والتواصل مع الآخرين في هذا المجال، والتدرب على شرح دورك وإنجازاتك مع غير المتخصصين في تحسين محركات البحث، ودفع نفسك لتوسيع معرفتك بتحسين محركات البحث، ستجد أن الكتابة والتحدث عن تحسين محركات البحث يصبح أكثر طبيعية.

والأهم من ذلك، أن تكون على طبيعتك العضوية.

المزيد من الموارد: