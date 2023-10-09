Rewrite this title: كيفية مشاهدة حفل الزفاف الملكي على الإنترنت

ستساعدك المقالة التالية: كيفية مشاهدة حفل الزفاف الملكي على الإنترنت

العالم يعشق الزفاف الملكي. كان لدى الأمير تشارلز والأميرة ديانا حفل زفاف متلفز حضره ثلاثة أرباع مليار مشاهد في عام 1981 – ومن المرجح أن يتجاوز ابنهما ويليام نقطة المليار مشاهد. ففي نهاية المطاف، سيتم بث الحدث على شاشة التلفزيون وعلى الهواء مباشرة على شبكة الإنترنت، وذلك بفضل تكنولوجيا القرن الحادي والعشرين. هناك عدد كبير جدًا من المواقع التي تبث الحدث مباشرةً، ويقدم العديد منها مزايا أو تعليقات أو وجهات نظر فريدة.

بعض الملاحظات العامة: تبدأ معظم عمليات البث بين الساعة 8:00 صباحًا و10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش (التوقيت القياسي البريطاني). التوقيت الصيفي البريطاني يسبق التوقيت الصيفي الصيفي بأربع ساعات ويسبق التوقيت الصيفي الباسيفيكي بسبع ساعات. حفل الزفاف نفسه، والذي من المتوقع أن يستمر حوالي ساعة، سيقام في الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت جرينتش – مع تغطية الأحداث السابقة (من المتوقع أن تتكون في الغالب من تعليق – على حد تعبير ET – “جنون ما قبل الزواج” ) وبعد (بما في ذلك الموكب والاستقبال) تتم تغطيته من خلال جميع عمليات البث المباشر تقريبًا.

الآن، إليك تحليل سريع لمصادر الأخبار المعروفة التي تبث الحدث مباشرة:

ال “القناة الملكية،” الرسمي YouTube ستبث قناة العائلة المالكة البريطانية الحدث مباشرة بدءًا من الساعة 10 صباحًا بتوقيت جرينتش (5 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة). تحتوي القناة الملكية أيضًا على عدد من مقاطع الفيديو المنشورة حاليًا والتي تناقش حفل الزفاف، ويمكن للمستخدمين أيضًا إرسال فيديو “أطيب التمنيات” الخاص بهم للعروس والعريس.

سوف تستخدم ABC هولو لايف لبث الحدث بدءًا من الساعة 9 صباحًا بتوقيت جرينتش. سيتم توفير التغطية من قبل المذيعين المخضرمين ديان سوير وباربرا والترز.

تغطي شبكة CBS News الحدث بدءًا من الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. ستقوم كاتي كوريك بالتغطية والتعليق.

بي بي اس نيوزهور يبث الحدث على Ustream بدءًا من الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت جرينتش (4:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة).

ام اس ان بي سي سيقومون ببث الحدث على موقعهم الخاص، ومن المفترض أن يبدأ في مكان ما بين الساعة 9 و10 صباحًا بتوقيت جرينتش (مع عدم تأكيد التفاصيل الدقيقة حتى الآن).

سي إن إن يغطي الحدث بدءًا من الساعة 9 صباحًا بتوقيت جرينتش. سيتم بثه على موقعهم الإلكتروني ومن خلال هواتفهم الذكية وأجهزتهم اللوحية التطبيقات.

سيتم بث قناة فوكس نيوز أيضًا على هولو لايف، وتبدأ تغطيتهم في الساعة 10 صباحًا. سيتم ترسيخه بواسطة شيبرد سميث ومارثا ماك كالوم، بمساعدة جريتشن كارلسون وجوناثان هانت وجوان لوندن.

وكالة أسوشيتد برس ستكون في مكان الحادث وتبث عبرها البث المباشر بدءًا من الساعة 6 صباحًا بتوقيت جرينتش. وستكون تغطيتها هي أقرب تغطية متاحة على الويب، بدءًا من وصول الضيف الأول.

ستقوم ITN (أخبار التلفزيون المستقلة) ببث البث المباشر عبر Facebook – السماح للمستخدمين بمشاهدة ومشاركة منظور بريطاني أصلي.

يتم استخدام Entertainment Tonight (ET) و The Insider البث المباشر لبث الحدث بدءًا من الساعة 10 صباحًا بتوقيت جرينتش.

ه! سيتم البث على الانترنت على Facebook بدءًا من الساعة 9 صباحًا بتوقيت جرينتش. Facebook سيتمكن المستخدمون من بث الحدث على حائطهم الخاص باستخدام E! رابط الفيديو على الانترنت. يمكن لمستخدمي الهاتف المحمول أيضًا مشاهدة E! البث عبر الإنترنت على أي هاتف ذكي حديث تقريبًا.

إذا كنت تبحث عن نظرة أقل “توجهًا نحو الأخبار” للحدث، فهناك أيضًا بعض عمليات البث المتخصصة والمتخصصة. وتشمل هذه:

ستقدم Tila Tequila تعليقها عبر Ustream بدءًا من الساعة 10 صباحًا بتوقيت جرينتش (على الرغم من أنه لم يتم ذكر ما ستركز عليه بالتحديد بعد).

Popsugar، الذي يبث على Ustream، والذي سيقدم تعليقًا مستمرًا حول الموضة (في المقام الأول قصات الشعر والفساتين) والزهور خلال الحدث الذي يبدأ في الساعة 8 صباحًا بتوقيت جرينتش.

سيقوم Jason Mewes وKevin Smith، المعروفان أكثر باسم Jay and Silent Bob، ببث الحدث الخاص “Jay and Silent Bob Get Married” عبر Ustream بدءًا من الساعة 10 صباحًا بتوقيت جرينتش.

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