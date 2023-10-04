Rewrite this title: كيفية مضاعفة إيرادات موقع الويب الخاص بك (دون زيادة حركة المرور)

ستساعدك المقالة التالية: كيفية مضاعفة إيرادات موقع الويب الخاص بك (دون زيادة حركة المرور)

يعلم الجميع أهمية تحسين محركات البحث. هناك ملايين الصفحات على الويب مخصصة لشرح المنهجية اللازمة لزيادة عدد الزيارات إلى موقع الويب. العار الحقيقي هو أن العديد من المواقع التي نجحت في زيادة حركة المرور تفشل في تحقيق أقصى قدر من الإيرادات المحتملة.

لا تكن ذلك الرجل. من خلال تطبيق بعض المبادئ البسيطة والمثبتة والفعالة، قد لا تتمكن دائمًا من مضاعفة إيراداتك، ولكنك تفعل ذلك جداً من المرجح أن تحقق تحسنا ملموسا.

قم بتوصيل UVP في 8 ثوانٍ أو أقل

خلصت دراسة أجرتها شركة مايكروسوفت عام 2015، وفقًا لما أوردته شركة ياهو، إلى أن متوسط ​​فترة الانتباه يبلغ الآن 8 ثوانٍ. وهذا أقل من 12 ثانية في عام 2000. إذا فشلت في تقديم عرض قيمة فريد يجذب الانتباه ويسهل فهمه، فإنك تخاطر بخسارة عميل.

ولتحقيق ذلك، يجب أن يكون عرض القيمة الفريدة (UVP) واضحًا وذو صلة برغبات عميلك أو احتياجاته. ويجب أن يركز على فوائد مثل كيفية حل مشكلة أو تحسين الموقف، وليس مجرد قائمة طويلة من الميزات. أخيرًا، يجب أن يشرح UVP لماذا يجب على شخص ما أن يشتري منك وليس من منافسيك.

ستحتوي نقطة البيع الفعالة أو نقطة البيع الفريدة على العناصر التالية:

العنوان: يحدد المشكلة أو الموقف الذي سيتم حله أو تحسينه

الشعار: يوفر تفاصيل إضافية مثل من يستفيد وكيف

النقاط: تسرد الميزات (ربما)، ولكن الأهم من ذلك هو الفوائد

الصورة أو الفيديو: عنصر مرئي لنقل الاقتراح

إزالة الاعتراضات

لا تفترض أبدًا أن عميلك يفهم منتجك أو خدمتك أو سوقك. من خلال القيام بذلك، من المحتمل أن تترك العديد من الأسئلة دون إجابة والعديد من الاعتراضات دون رد. وهذا يؤدي إلى تأثير سلبي على التحويلات.

بدلاً من ذلك، قم بالتعامل مباشرة مع الأسئلة والمخاوف الأكثر شيوعاً التي يعبر عنها المشترين المحتملين. فكر في أي اعتراض قد يخطر ببالك يتعلق بمنتجك أو خدمتك، ثم قم بمعالجته في فئتك وصفحات المنتج.

وبدلاً من ذلك، يمكنك إنشاء صفحة للأسئلة الشائعة. إذا كان لديك قسم لخدمة العملاء، فإن سجلات الهاتف والدردشة مثالية لاكتشاف الأسئلة والاعتراضات. تعد المنتديات ومواقع الأسئلة والأجوبة أيضًا موارد رائعة لطرح الأسئلة.

بعض الأمثلة على الاعتراضات الشائعة التي يجب معالجتها:

لماذا أدفع لك عندما أستطيع أن أفعل ذلك بنفسي؟

أنت تتقاضى الكثير – لا يستحق ذلك

هل ستعمل؟

ماذا لو لم ينجح؟

لماذا يجب أن أثق بك/أصدقك؟

مواجهة الخوف

لا أحد يحب أن ينفصل. عندما تقوم ببيع منتج أو خدمة لا يعرفها الناس، فهذا مصدر قلق حقيقي ومشروع للغاية. ومن خلال التغلب على هذا الخوف، سيكون لديك اعتراض أقل وميزة واضحة على منافسيك.

كيف؟ أفضل طريقة هي تقديم ضمان استعادة الأموال دون أي متاعب. اعرض ضمانك وسياستك بشكل بارز على الصفحة الرئيسية بالإضافة إلى كل فئة وصفحة منتج.

تشمل فوائد تقديم ضمان عدم وجود متاعب ما يلي:

إزالة نقطة الاحتكاك (عن طريق إزالة المخاطر) في إغلاق عملية البيع

زيادة المصداقية والثقة من خلال الوقوف وراء منتجك أو خدمتك

التمتع بميزة تنافسية على أولئك الذين لا يرغبون في الوقوف وراء ما يبيعونه

الحفاظ على “صدقك” من خلال إجبارك على تقديم قيمة عادلة في جميع الأوقات لتجنب عمليات رد المبالغ المدفوعة

تسليط الضوء على التحقق الاجتماعي

من الصعب المبالغة في أهمية التحقق الاجتماعي في التسويق عبر الإنترنت. واحدة من أكثر أنواع التحقق من الصحة إقناعا هي الشهادة. نظرًا لأن المشترين المحتملين هم أكثر عرضة للثقة في رأي المستهلك بشأن رأي الشركة، فإن المراجعات تحمل قدرًا لا يصدق من الوزن.

وفقا لآخر مسح مراجعة المستهلك:

92% من المستهلكين يقرؤون الآن المراجعات عبر الإنترنت

40% من المستهلكين يشكلون رأيهم من خلال قراءة 1-3 مراجعات فقط

التصنيف بالنجوم هو العامل رقم 1 الذي يستخدمه المستهلكون للحكم على الأعمال التجارية

يقول 44% أنه يجب كتابة المراجعة خلال شهر واحد لتكون ذات صلة

13% فقط من المستهلكين يفكرون في استخدام شركة حاصلة على تصنيف نجمة واحدة أو نجمتين

يقول 68% أن التقييمات الإيجابية تجعلهم يثقون بالأعمال التجارية المحلية بشكل أكبر

تحتوي أفضل الشهادات على عناصر تثبت صحة UVP

اشرح المشكلة أو الموقف الذي تم حله أو تحسينه (مثال: تضاعفت المبيعات).

اشرح ما حدث للوصول إلى النتيجة المرجوة (مثال: بمجرد تثبيت الأداة، بدأ الهاتف في الرنين.)

ركز على الفوائد (على سبيل المثال: اختفت البقعة) على الميزات (يحتوي على 27% فوسفات).

ناقش كيفية أداء منتجك أو خدمتك مقابل منافس. (مثال: 25% أكثر فعالية).

علاوة: ارفع مستوى الرهان من خلال شهادات الصوت أو الفيديو لتحقيق أقصى قدر من التأثير.

قم بتعديل عروض منتجاتك أو خدماتك

اجعل Google Analytics يعمل لصالحك وحدد ما يشتريه العملاء. بعد ذلك، فكر في المنتجات أو الخدمات التي تكمل بشكل طبيعي أفضل البائعين. (فكر في النبيذ والجبن). هذا هو المفهوم الكامن وراء المنتجات التكميلية.

من المرجح أن يشتري المستهلك السعيد لمنتجك منك مرة أخرى. من المنطقي بيع منتج يكمل المنتج الذي اشتروه للتو. كما أنه من الملائم للمشتري إجراء عملية شراء على موقع ويب واحد. تقديم خصم عندما يؤدي “تجميع” المنتجات إلى تحسين مبيعاتك.

إليك المشكلة – يمكن أن تؤدي كثرة الخيارات إلى إرباك العميل وتؤدي في الواقع إلى انخفاض المبيعات والتحويلات. تم إجراء الدراسة الكلاسيكية التي تؤكد صحة هذه المفارقة من قبل علماء النفس شينا لينجار ومارك ليبر يعود تاريخها إلى عام 2001. في هذه الدراسة، تم إعداد شاشتي عرض للمربى في أحد المتاجر الكبرى – أحدهما يحتوي على 6 مربيات مختلفة والآخر يحتوي على 24 خيارًا. ليس من المستغرب أن يكون عرض 24 ازدحامًا قد أثار الكثير من الاهتمام، ولكن

بامكانك ايضا يتبرع خدمة تكميلية. إذا كنت تبيع خزائن المطبخ، فإن تقديم خدمة تصميم مجانية قد يمنحك ميزة على المنافسة. تقدم العديد من طابعات بطاقات العمل عبر الإنترنت نموذجًا مجانيًا لتصميم DIY. تقدم بعض شركات التسويق الرقمي تقرير SEO مجانيًا. هل هناك فرصة لك للتخلي عن خدمة قد تؤدي إلى البيع؟

قم بتعديل أسعارك

أنا معجب كبير بالتسعير المتدرج. المفهوم بسيط – قم بتجميع مجموعة من المنتجات أو الخدمات وتقديم كل حزمة بنقاط سعر إضافية. أولا، تحديد نقاط السعر التي سيقبلها السوق. بعد ذلك، حدد المنتجات أو الخدمات التي يجب تقديمها في كل مستوى.

مزايا استخدام نموذج التسعير المتدرج

يوسع فرص السوق

يوفر طريقًا للعملاء الحاليين للارتقاء إلى أعلى المستويات

لا يتطلب أي منتجات أو خدمات إضافية

يعطي المستهلك الاختيار

كيفية تنفيذ نموذج التسعير المتدرج

قيمة النطاق – مع زيادة السعر، يجب أن ترتفع القيمة أيضًا، لذا قم بتقديم قيمة أكبر مقابل المال في كل مستوى.

إضافة الامتيازات – مع ارتفاع السعر، يجب أن تزيد أيضًا مستويات أنواع الخدمة.

المكافأة: أضف قيمة بناءً على الالتزام – على سبيل المثال، قدم شهرًا مجانيًا مع اتفاقية مدتها 12 شهرًا.

اجعل من السهل الدفع

لا يوجد شيء أكثر خطورة من التنقل خلال عملية البيع فقط للتعثر عندما يحين وقت الدفع. صعوبة التحقق هي العدو اللدود للمبيعات والتحويلات. يعد وجود صفحة دفع سهلة الاستخدام أمرًا ضروريًا.

عناصر صفحة الخروج الجيدة

لا يعيد توجيه الدفع إلى صفحة أخرى (مثل PayPal)

لا يتطلب حساب مستخدم لإجراء عملية شراء

لا يطلب معلومات أكثر من اللازم

بديهية للغاية وسهلة الاستخدام

يجعل من السهل إصلاح الأخطاء

توفر طرق دفع متعددة

يقدم دليلاً على أن الموقع ومعلومات العميل آمنة (شارة الموقع الآمن)

الوجبات الجاهزة

من خلال إزالة نقاط الاحتكاك، وغرس الثقة، وتسهيل عملية الشراء، فمن المؤكد تقريبًا أنك ستزيد إيراداتك بطريقة مجدية للغاية من خلال تحقيق أقصى استفادة من حركة المرور التي تحصل عليها بالفعل.

اعتمادات الصورة

صورة مميزة: صور المجال العام/بيكساباي.كوم

الصورة في ما بعد: في وقت لاحق جاي للتصوير الفوتوغرافي/بيكساباي.كوم

