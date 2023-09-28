Rewrite this title: كيفية مطاردة الروابط التي تتحسن مع تقدم العمر

ستساعدك المقالة التالية: كيفية مطاردة الروابط التي تتحسن مع تقدم العمر

هناك شيء واحد مشترك بين خبراء النبيذ وخبراء بناء الروابط – وكلاهما يتطلب سنوات من التدريب والخبرة في تخصصاتهم.

أنت بحاجة إلى تذوق أنواع مختلفة من النبيذ للتعرف على الفروق الدقيقة في المشاعر التي يجلبها كل منها.

الشيء نفسه ينطبق على الروابط.

يجب أن تجتهد في إنشاء الكثير من الروابط لتبدأ في إدراك سبب عدم تستحق بعض الروابط جهدك.

منشئ الروابط الذي بدأ للتو حياته المهنية يعتقد على الأرجح أن الرابط القادم من مدونة أعمال رائدة مثل Forbes أو Entrepreneur هو أفضل شيء على الإطلاق.

حسنا، لقد كنت هناك أيضا.

ولكن مر الوقت وأنا أعلم أن مثل هذه الروابط غير مجدية إذا كنت تبحث عن فوائد تحسين محركات البحث.

هل ترغب في إنشاء روابط تحقق أكبر فوائد تحسين محركات البحث (SEO) لموقعك؟

من المؤكد أن الحصول على مثل هذه الروابط أصعب بكثير من أي نوع آخر من الروابط، لكنها تستحق تمامًا كل ساعة مستثمرة فيها.

هيريس كيفية القيام بذلك.

1. الروابط القادمة من مشاركات الضيوف ضعيفة بشكل افتراضي

لقد استغرق الأمر بعض الوقت لأدرك أن الروابط من مشاركات الضيوف ضعيفة جدًا.

على الرغم من أن هذه الروابط تجلب بعض الإشارات الإيجابية إلى Google، فضلاً عن مساعدة علامتك التجارية في الحصول على سلطة إضافية، إلا أنها لا تزال غير مجدية تمامًا من وجهة نظر تحسين محركات البحث.

السبب وراء هذا بسيط.

تعلم Google أن الرابط يأتي من منشور ضيف، ونتيجة لذلك، يمنحه أولوية أقل.

للأسف، يحدث هذا مع جميع الروابط التي تأتي من فرص التدوين الضيف.

ما يثير الدهشة هو أنه كلما كان الموقع أكبر وأكثر شهرة، قل رصيد الارتباط الذي تتلقاه.

كيف ذلك؟

حسنًا، ينتهك عدد كبير جدًا من المساهمين الضيوف إرشادات Google ويبيعون الروابط سرًا في مشاركات الضيوف الخاصة بهم، لذلك تتفاعل خوارزمية Google وفقًا لذلك.

لدي شعور بأن الرابط الذي تم تخصيصه على موقع أقل شهرة والذي يقبل مشاركات الضيوف في بعض الأحيان فقط سيجلب لك فوائد تحسين محركات البحث أكثر من الرابط الذي يأتي من موقع مثل Search Engine Journal.

ومع ذلك، إذا كانت سلطة النطاق الخاصة بك منخفضة جدًا، فإن الحصول على رابط في Search Engine Journal أو مدونة مشابهة سيساعدك على التميز حيث سيساعدك ذلك على إثبات أنك علامة تجارية جديرة بالثقة لـ Google (على سبيل المثال، المواقع المعروفة التي تشير إلى إلى موقعك).

الحد الأدنى: إذا كان هدفك هو إنشاء روابط تساعدك على الحصول على مرتبة أعلى في نتائج محرك البحث (SERPs)، فأنت بحاجة إلى إنشاء روابط من منشورات الضيوف أكثر بمرتين من المنشورات العادية.

2. يعد الحصول على روابط من المواقع التي يتم تصنيفها لمجموعة واسعة من الكلمات الرئيسية أمرًا مشكوكًا فيه

قد يقول الكثير من المسوقين أن الحصول على رابط من نطاق لائق وذو صلة يعد مزيجًا مثاليًا.

قد يكون هذا صحيحا، ولكن إلى حد معين فقط.

من المؤكد أن الملاءمة وسلطة المجال الراسخة هي مقاييس رائعة يمكن الاعتماد عليها، ولكن إذا كنت في مهمة لبناء أفضل الروابط، فأنت بحاجة إلى التعمق في التفاصيل.

السيناريو المثالي هو عندما يتم تصنيف موقع مرتبط بصفحتك حسب المصطلحات التي تتوافق تمامًا مع مكانتك.

ليس من النادر أن يحصل أحد المواقع على زيارات من استعلامات بحث لا علاقة لها بنشاطه التجاري.

قد يرجع ذلك إلى عوامل مختلفة – بدءًا من نشر محتوى خارج الموضوع وانتهاءً بكيفية تقديم التحسين في الموقع.

إليك مثال جيد يوضح تمامًا ما أتحدث عنه.

يكتب Einstein Marketer حرفيًا عن أي موضوع متعلق بالتسويق الرقمي، بما في ذلك تسويق المحتوى والإعلانات المدفوعة ووسائل التواصل الاجتماعي ومسارات التحويل وما إلى ذلك.

ومع ذلك، إذا ذهبت إلى SEMrush للتحقق من نوع استعلامات البحث التي تجلب أكبر قدر من الزيارات، فسوف تكتشف أن معظمها مرتبط بموضوع وسائل التواصل الاجتماعي.

وإذا قمت بالبحث بشكل أعمق قليلاً وفحصت الصفحات التي تحصل على أقصى استفادة من الزوار العضويين، فسوف ترى نفس الصورة تمامًا.

ما هي الوجبات الرئيسية هنا؟

يتعين عليك التحقق من عدد الزيارات العضوية للموقع للتأكد من أن الرابط سيكون ذا صلة بالموضوع بناءً على كيفية تصنيف Google للموقع حاليًا.

أعتقد اعتقادًا راسخًا أن الحصول على رابط من موقع يتم تصنيفه حسب مصطلحات البحث ذات الصلة بعملك بنسبة 100% سيؤدي إلى رابط أكثر قوة.

ومع ذلك، حتى بمجرد أن تتمكن من الحصول على رابط عالي الجودة على موقع ويب ذي صلة، فإن مهمتك لم تكتمل – تحتاج إلى الاستمرار في “تغذية” تلك الروابط بمزيد من الروابط.

3. دعم الصفحات التي تحصل فيها على الروابط… مع المزيد من الروابط

دعونا نواجه الأمر: كلما كانت سلطة عنوان URL أكبر، زادت قيمة الارتباط التي ستحصل عليها من الصفحة.

لذا، إذا كنت ترغب في تحقيق أقصى استفادة من كل رابط تقوم بإنشائه، فأنت بحاجة إلى دعم جميع الصفحات التي أنشأت فيها روابط بالفعل عن طريق الإشارة إليها بشكل أكبر.

بخلاف مجرد الارتباط بهذه الصفحة من منشورات الضيوف والمواقع الأخرى، يمكنك أيضًا محاولة إقناع مالك الموقع بإضافة المزيد من الروابط الداخلية إلى هذه الصفحة.

إذا كانت لديك فرصة لدعم هذه الصفحة بروابط داخلية، فإنني أوصي بالتحقق من أنواع الصفحات التي تحتوي على أكبر عدد من الروابط الواردة.

يمكن القيام بذلك باستخدام Ahrefs، والذي سيُظهر لك قائمة بالصفحات التي حصلت على أعلى تصنيف لعنوان URL (على سبيل المثال، أكبر عدد من نطاقات الإحالة):

بناءً على هذه القائمة، يمكنك:

حدد الصفحات الأكثر استحقاقًا لوقتك وجهدك.

حاول إنشاء روابط داخلية ذات معنى تعود إلى أجزاء أخرى من المحتوى الذي تحصل منه على الروابط.

لماذا هذا مهم؟

حسنًا، أعتقد أن أكبر مشكلة في بناء الروابط هي أننا جميعًا مهووسون بالحصول على روابط من نطاقات جديدة.

لكن هذه ليست الإستراتيجية الأكثر فعالية.

تظهر تجربتي أن وجود عدد قليل فقط من الروابط من الصفحات ذات التقييمات الجيدة سيسمح لك غالبًا بالتفوق على الصفحات التي تحتوي على العديد من الروابط ولكن تلك الروابط لها تقييم منخفض جدًا.

ولهذا السبب تحتاج دائمًا إلى التفكير في كيفية تحسين تقييمات عناوين URL للصفحات التي تحصل منها على الروابط.

خاتمة

الشيء الوحيد الذي أحبه أكثر من النبيذ الجيد هو الروابط عالية الجودة. وتبين تجربتي أن كلاهما يتذوق بشكل أفضل مع تقدم العمر.

نأمل أن تكون هذه المقالة قد جعلتك أكثر حكمة فيما يتعلق بنوع الروابط التي يجب عليك متابعتها.

قصة قصيرة طويلة: قد لا تكون روابط منشورات الضيف ذات قيمة كما تعتقد.

الأمر نفسه ينطبق على الروابط من المواقع التي يتم تصنيفها لمجموعة واسعة من الكلمات الرئيسية.

إذا كنت ترغب في الحصول على تصنيف أفضل مع عدد أقل من الروابط، فيجب أن تهدف إلى الحصول على روابط من الصفحات ذات تصنيفات URL العالية ثم دعم تلك التي تحتوي على روابط إضافية (سواء داخلية أو خارجية).

المزيد من الموارد: