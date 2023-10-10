Rewrite this title: كيفية مقارنة بيانات أدوات مشرفي المواقع من Google مع بيانات Google Analytics (Excel)

ستساعدك المقالة التالية: كيفية مقارنة بيانات أدوات مشرفي المواقع من Google مع بيانات Google Analytics (Excel)

لدينا رابط “استعلامات البحث” سهل الاستخدام في أدوات مشرفي المواقع من Google والذي من المفترض أن يعرض الكلمات الرئيسية التي يعمل موقع الويب الخاص بنا بشكل جيد على Google. علاوة على ذلك، تعرض الأدوات “متوسط ​​الموضع” لكل كلمة رئيسية. لقد تمت مناقشة هذا الخيار على نطاق واسع – وفي أغلب الأحيان يثير نوعًا من الشك: يبدو أن الأشخاص يرون عددًا قليلاً من الكلمات التي تولد بالفعل حركة مرور للبحث.

سيساعدك البرنامج التعليمي لبرنامج Excel اليوم (العبقري غريب الأطوار إلى حد ما) على تقدير مدى اقتراب بيانات أدوات مشرفي المواقع من Google من الواقع: سنتعلم اليوم كيفية دمج هذه البيانات مع عمود “حركة بحث Google” في Google Analytics.

في هذه المقالة، سأوضح لك كيفية دمج مستندي Excel بالطريقة التي تتم بها إضافة أرقام حركة المرور “الحقيقية” الخاصة بك (من Google Analytics) إلى قائمة الكلمات الرئيسية التي تم إنشاؤها من أدوات مشرفي المواقع من Google (لكي تتمكن من مقارنة الأرقام من أداتين)

الخطوة 1: تصدير بياناتك

هذه الخطوة هي الأسهل: انتقل إلى أدوات مشرفي المواقع من Google، وحدد موقعك، وانقر على “موقعك على الويب” لتوسيعه، ثم حدد “استعلامات البحث”. انتقل الآن إلى أسفل الصفحة وانقر على “تنزيل هذا الجدول”.

في Google Analytics، انتقل إلى “مصادر الزيارات” وحدد “Google”. هناك انقر على “تصدير” وحدد CSV.

لقد شارفت على الانتهاء. اعتمادًا على إصدار Excel الذي تستخدمه، يمكنك أيضًا اختيار خيار “تحويل النص إلى عمود” في قوائم “البيانات” لتقسيم البيانات إلى أعمدة. الآن، احذف تلك الصفوف التي لا تحتاج إليها.

الخطوة 2: إنشاء قائمتين من البيانات

أنت الآن بحاجة إلى كلا الجدولين في مستند Excel واحد (لتتمكن من تطبيق الصيغة). لذلك: قم بإنشاء ورقتين و تسميتها وفقا لذلك لتتمكن من التعرف على كل واحد في الصيغة

انتهى بي الأمر بورقتين/قائمتين: GWT (لبيانات أدوات مشرفي المواقع من Google) وGA (لبيانات Google Analytics).

الآن فقط انسخ والصق الجداول بأكملها في الأوراق/القوائم المقابلة (يمكنك تسميتها بعلامات التبويب أيضًا).

الخطوة 3: تطبيق الصيغة

هذه هي الخطوة المعقدة: ابدأ بالمتابعة!

أولاً، دعونا نوضح مرة أخرى ما سنفعله: نريد أن نضيف أرقام الزيارة من GA ورقة (تحليلات جوجل). إلى الخطوط المقابلة في GWT ورقة (أدوات مشرفي المواقع من Google).

وهذا يعني أن الصيغة التي نقوم بإنشائها سوف:

ابحث عن كلمة أساسية في ورقة GWT؛

ابحث عن نفس العبارة بالضبط في ورقة GA؛

احصل على الرقم المجاور له في ورقة GA؛

قم بإضافتها بجوار تلك العبارة في ورقة GWT.

ما زلت تتبع؟

إذن ما يجب عليك فعله بعد ذلك هو إنشاء عمود جديد (حيث سيتم لصق رقم الزيارة) في ورقة GWT:

الصيغة التي سنستخدمها: VLOOKUP

لذا، في العمود الجديد (الخلية D2 في لقطة الشاشة) ابدأ في الكتابة

=VLOOKUP(

وسيتم اقتراح بناء الجملة عليك على الفور:

Note: اعتمادًا على إصدارات Excel، قد ترى فواصل بين الوسائط.

لذلك دعونا نصف بسرعة كل وسيطة ونبني الصيغة:

ابحث عن القيمة: ما هي القيمة التي تريد البحث عنها؟ في حالتنا، نحن بحاجة للبحث عن الكلمة في الخلية A2؛ table_array: أين هو جدول البحث؟ ما فعلته هنا هو الانتقال إلى ورقة GA وتحديد الجدول بأكمله هناك. ستضيف الصيغة تلقائيًا: GA!A2:B101 هام: إذا كنت تستخدم مرجعًا مطلقًا ($A$2:$B$101)، بدلاً من مرجع نسبي (A2:B101)، فسيكون من الأسهل نسخ الصيغة إلى خلايا أخرى. لاستخدام المرجع المطلق، فقط انقر فوق F4 – سهل جدًا! col_index_num: ما هو العمود الذي يحتوي على القيمة التي تريد إرجاعها؟ في حالتي، هذا 2: [range_lookup]: هل تريد مباراة تقريبية؟ في حالتنا، من المحتمل أنك تريد المطابقة التامة، لذا فقط اكتب FALSE هنا.

لذلك انتهى بنا الأمر إلى الصيغة التالية:

=VLOOKUP(A2;GA!$A$2:$B$101;2;FALSE)

انقر فوق ENTER وسترى إما القيمة الرقمية (التي تشير إلى عدد الزيارات من علامة التبويب GA) أو #NA (إذا لم تكن هناك مثل هذه العبارة في علامة التبويب GA). الآن فقط انسخ الخلية التي تحتوي على الصيغة وألصقها في عمود “الزيارات” بأكمله.

هذه هي نتيجتي (كما ترون فقط 11 مرحلة من تقرير أدوات مشرفي المواقع من Google تولد بعض الزيارات الفعلية إلى موقع الويب الخاص بي):