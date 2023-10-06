Rewrite this title: كيفية منع SEO السلبي

ستساعدك المقالة التالية: كيفية منع SEO السلبي

جوجل تحديث البطريق الأخير تم تصميمه لتقليل تأثير الروابط الخلفية منخفضة الجودة على أداء البحث الطبيعي لموقع الويب. وبينما تم الترحيب بهذه الأخبار في الغالب بالإحباط من قبل مشرفي المواقع الذين كانوا يستخدمون مخططات الارتباط لتضخيم تصنيفات SERP الخاصة بهم بشكل مصطنع، كانت هناك مجموعة واحدة كانت سعيدة بهذا التغيير: مرسلي البريد العشوائي الذين يستخدمون مُحسنات محركات البحث السلبية لخفض تصنيفات منافسيهم .

تحسين محركات البحث السلبي هو ممارسة مهاجمة مواقع الويب الأخرى باستخدام تقنيات من المحتمل أن تؤدي إلى عقوبات معروفة لتحسين محركات البحث، بدلاً من اتباع نهج استباقي للاستثمار في موقع الويب الخاص بالفرد. على سبيل المثال، قد يقوم شخص يستخدم مُحسّنات محرّكات البحث السلبية بتوجيه نفس الروابط الخلفية منخفضة الجودة للإشارة إلى موقع ويب منافس، بدلاً من قضاء الوقت في إنشاء روابط عالية القيمة مرة أخرى إلى موقعه الخاص.

لفترة طويلة، أنكرت جوجل أن تحسين محركات البحث السلبي يمكن أن يكون له تأثير على نتائج البحث الطبيعية، على الرغم من أن العديد منها قاطعة دراسات الحالة أثبت أن هذا النوع من الهجوم يمكن استخدامه لخفض تصنيفات المنافس بشكل كبير.

ونتيجة لذلك، فإن أفضل طريقة لمنع تحسين محركات البحث السلبية هي البقاء على اطلاع بالتكتيكات التي يستخدمها مرسلي البريد العشوائي ومراقبة موقعك بحثًا عن أي مؤشرات تشير إلى حدوث هجوم. هيريس كيفية القيام بذلك:

الخطوة رقم 1: مراقبة ملف تعريف الارتباط الخلفي لموقع الويب الخاص بك

وبما أننا أثبتنا أن تحسين محركات البحث السلبي هو أداة فعالة للإضرار بتصنيفات المنافس، فمن الضروري أن تكون استباقيًا بشأن منع هذه التكتيكات من التأثير على أداء موقعك. حقًا، إن الوقت المناسب لاتخاذ إجراء ضد مرسلي البريد العشوائي السلبيين لتحسين محركات البحث هو قبل أن ترى قوائم موقعك تبدأ في الانزلاق إلى أسفل SERPs!

حاليًا، التكتيك الأساسي المستخدم في هجمات تحسين محركات البحث السلبية هو الارتباط الخلفي منخفض الجودة، والمشار إليه في موقع ويب المنافس. إنها عملية رخيصة وسهلة التنفيذ ويصعب تتبعها، حيث لا يوجد لدى Google أي طريقة لمعرفة ما إذا كنت أنت أو المهاجم قد أشرت إلى حزمة “10000 رابط مقابل 10 دولارات” في موقع الويب الخاص بك.

ونتيجة لذلك، فإن أفضل مسار للعمل لمنع هجمات تحسين محركات البحث السلبية هو مراقبة ملف تعريف الارتباط الخلفي لموقع الويب الخاص بك للحصول على دليل على أن الروابط الضارة يتم توجيهها نحو موقعك. هناك عدد من الأدوات المختلفة التي ستمنحك هذه المعلومات، على الرغم من أنك إذا كنت قلقًا للغاية بشأن الضرر المحتمل الذي قد يسببه هجوم سلبي لتحسين محركات البحث، فإنني أوصي باستخدام برنامج مدفوع مثل أدوات الغراب أو سيوموز برو.

على الرغم من وجود أدوات مجانية ستمنحك بعض البيانات حول ملف تعريف الارتباط الخلفي الحالي لموقعك، فإن استخدام أداة تسمح لك بفرز الروابط وفقًا لمعايير معينة سيجعل عملية مراقبة هجمات تحسين محركات البحث السلبية أسهل بكثير. على سبيل المثال، إذا قررت إجراء فحص سلبي لتحسين محركات البحث أسبوعيًا، فإن استخدام أداة تضع علامة على الروابط التي يحتمل أن تكون ضارة أو تسمح لك بتصفية تلك الروابط التي تم إنشاؤها في الأسبوع الماضي فقط سيجعل عملية تحديد الروابط الضارة أكثر صعوبة أسرع.

أثناء تصفحك للملف الشخصي للارتباط الخلفي لموقعك، راقب أيًا من المؤشرات التالية الخاصة بـ SEO السلبي:

الروابط من مواقع “الحي السيئ” (بما في ذلك الروابط الخلفية من مواقع المقامرة والبالغين والأنواع الأخرى من مواقع الويب غير المشروعة)

روابط من مواقع اللغات الأجنبية

روابط من الصفحات التي يبدو أنها تم إنشاؤها لغرض وحيد هو إرسال بريد عشوائي إلى محركات البحث

روابط من الصفحات التي تحتوي على أكثر من 50 رابطًا في نصوصها الأساسية

روابط من الصفحات التي تؤدي إلى تحذيرات من البرامج الضارة داخل متصفحك

الآن، ضع في اعتبارك أن رؤية بعض الروابط التي تستوفي هذه المعايير لا يعني بالضرورة أنك ضحية لحملة تحسين محركات البحث السلبية المستهدفة. هناك الكثير من تقنيات تحسين محركات البحث ذات القبعة السوداء المختلفة والتي يمكن أن تؤدي إلى توجيه روابط منخفضة الجودة إلى موقع الويب الخاص بك، وبالتالي فإن وجود عدد قليل من الروابط الخلفية السيئة لا يثبت بشكل قاطع أن المنافس يسعى لإسقاطك.

ولكن بغض النظر عن سبب إنشاء هذه الروابط السلبية المحتملة، فإن خطوتك التالية هي نفسها …

الخطوة رقم 2: استخدم أداة التنصل من Google للإبلاغ عن هجمات تحسين محركات البحث السلبية المشتبه بها

في الماضي، كانت عملية إصلاح هجمات تحسين محركات البحث السلبية تتطلب من مشرفي المواقع القفز عبر سلسلة من الخطوات لتحديد الروابط الخلفية منخفضة الجودة التي تسبب الضرر بالفعل (استنادًا إلى غياب أو وجود علامات عدم المتابعة) وإقناع استضافة الروابط مشرفي المواقع لإزالة تلك التي تم تحديدها على أنها ضارة.

لحسن الحظ، جعلت Google عملية الإبلاغ عن الروابط الخلفية التي يحتمل أن تكون ضارة أسهل بكثير من خلال الإصدار الأخير من أداة التنصل من الروابط. هذه الخدمة تجدها في https://www.google.com/webmasters/tools/disavow-links-main داخل حسابك في أدوات مشرفي المواقع من Google، يمكن استخدامها لإنشاء ملفات تتيح لـ Google معرفة الروابط الخلفية التي تشك في أنها تأتي من مرسلي البريد العشوائي.

للبدء، انتقل إلى الرابط أعلاه وحدد موقع الويب الخاص بك قبل النقر على “التنصل من الروابط”:

ستتم مطالبتك بعد ذلك بتأكيد إشعار من Google بشأن الضرر المحتمل الناجم عن التنصل بشكل غير لائق من الروابط (والتي سنناقشها بمزيد من التفصيل لاحقًا):

في الخطوة التالية، سيُطلب منك تحميل ملف نصي يحتوي على الروابط التي تريد أن يتجاهلها Google:

لذلك، قبل تنفيذ هذه الخطوة النهائية، ستحتاج إلى إنشاء ملف “disavow.txt” يدرج المعلومات التي تخطط لإرسالها إلى Google. يجب أن يحتوي هذا الملف النصي على ثلاثة أنواع من المعلومات فقط:

عناوين URL الكاملة لصفحات محددة ترغب في تخفيض قيمتها (مدرجة في سطورها الخاصة) عبارة “المجال:” متبوعة بأي نطاقات كاملة أو نطاقات فرعية ترغب في حظرها بالكامل (توخ الحذر الشديد عند القيام بذلك) التعليقات على طلبات تخفيض قيمة الارتباط الخاصة بك بعد الحرف “#”.

على سبيل المثال، قد يبدو ملف “disavow.txt” النهائي الذي قمت بتحميله كما يلي:

والآن، يأتي هذا الجزء من هذه المقالة…

أول شيء تحتاج إلى معرفته حول الإبلاغ عن هجمات تحسين محركات البحث السلبية باستخدام أداة التنصل من الروابط من Google هو أنه يمكنك إحداث بعض الأضرار الجسيمة لأداء البحث الطبيعي لموقعك إذا أخطأت عن طريق الخطأ في تفسير الروابط الشرعية على أنها ضارة بطبيعتها. إذا كان هناك رابط مشبوه يقوم بالفعل بتمرير نظام تصنيف صفحات قيم إلى موقعك، فإن طلب إزالته قد يؤدي إلى خفض تصنيفاتك دون داع.

على هذا النحو، لا ينبغي عليك إجراء هذه العملية إلا إذا واجهت بالفعل تأثيرًا سلبيًا في أداء بحث موقعك (على سبيل المثال، تحذير “روابط سيئة” داخل أدوات مشرفي المواقع من Google أو انخفاض ملموس في تصنيفات SERPs). في حين أنه لا ينبغي عليك الانتظار حتى يقوم أحد المنافسين بخفض تصنيفاتك بالكامل، فإن التأجيل حتى يكون لديك دليل قاطع على حدوث بعض التأثيرات السلبية سيقلل من فرص المبالغة في رد الفعل وإزالة الروابط القيمة.

(وحتى في هذه الحالة، يُنصح باستشارة أحد متخصصي تحسين محركات البحث (SEO) الذي يمكنه مساعدتك في التحديد بشكل قاطع للروابط التي من المحتمل أن تكون “مريضة” ويجب التنصل منها مقابل تلك التي تبدو مشبوهة ببساطة.)

بالإضافة إلى ذلك، انتبه إلى أن Google لم توضح رسميًا مدى تأثير الإبلاغ عن الروابط المشبوهة على أداء موقعك، لذلك ليس هناك ضمان بأن استخدام أداة التنصل من الروابط سيؤدي فعليًا إلى استعادة تصنيفاتك قبل الهجوم. في هذه المرحلة، من الأفضل التفكير في الأمر كأداة واحدة يمكنها، إلى جانب أدوات أخرى مثل عملية طلب إعادة النظر في Google، مساعدتك على استعادة التصنيفات المفقودة بمرور الوقت.

على الرغم من أن معظم مشرفي المواقع لن يواجهوا أبدًا هجمات SEO سلبية، فمن المهم مراقبة مواقع الويب بحثًا عن أدلة على هذه الممارسة الضارة، حيث إن الاهتمام السريع بالتهديدات المتصورة يمكن أن يعني الفرق بين الحد الأدنى من تعطيل SERPs والفشل الكامل للأعمال.

على الرغم من أنه من غير المعروف ما إذا كانت تغييرات خوارزمية Google المستقبلية ستستمر في تعزيز بيئة يمكن أن يزدهر فيها هذا النوع من الهجمات أم لا، فمن المهم أن يعرف جميع مشرفي المواقع علامات الهجوم السلبي لتحسين محركات البحث، بالإضافة إلى ما يمكنهم فعله لمنع الضرر من القادمة إلى مواقعهم.