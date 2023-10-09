Rewrite this title: كيف أن آلام ياهو هي متعة الأعمال الصغيرة

ستساعدك المقالة التالية: كيف أن آلام ياهو هي متعة الأعمال الصغيرة

سفينة ياهو تغرق. لإبقائها واقفة على قدميها، فإنهم يتخلصون من كل الثقل الميت – وهناك الكثير – من مواقعهم الإلكترونية غير المربحة. لقد حصلنا على معلومات مبكرة عن المواقع والخدمات التي سيتم حذفها عندما أعطتنا صورة مسربة معلومات داخلية، مباشرة من عرض تقديمي لموظفي Yahoo. ومع ذلك، في حين تشعر شركة ياهو بألم الخسارة بسبب التخلي عن هذه المشاريع الطويلة الأمد، فإن الشركات الناشئة لديها سبب جديد للاحتفال.

كما أفادت ماشابل، يتمحور هذا حول موقع رئيسي واحد يشهد غروب الشمس الأخير: لذيذ. من المؤكد أن موقع Delicious، وهو أحد مواقع Yahoo الأكثر شهرة والأقل ربحية، لا يتماشى مع المخطط العام للشركة. وذكروا أن خطتهم كانت البيع. ولكن بالنظر إلى مدى سهولة تكرار مواقع الإشارات المرجعية الاجتماعية، وسجل Delicious المثبت في عدم تحقيق أي أموال، يبدو هذا غير مرجح. علاوة على ذلك، أخبرنا المطلعون العاملون في مشروع Delicious أن بيع الموقع سيكون أكثر تعقيدًا بفضل التكامل العميق بين التقنيات الخاصة بشركة Yahoo.

سواء انتهى بهم الأمر إلى البيع أو الكفالة، فقد سمع مستخدمو Delicious الأخبار، وكان ردهم الفوري هو التخلي عن السفينة أيضًا. قام هؤلاء المستخدمون بتصدير بيانات الإشارات المرجعية الاجتماعية الخاصة بهم، وذهبوا بأعداد كبيرة إلى الشركات الناشئة المنافسة مثل YourVersion، وHistori.us، وPinboard.in، وSpringpad، والتي شهدت جميعها ارتفاعًا حادًا في حركة المرور بعد الإعلان المسرب عن مصير Delicious القادم. وهذه ليست أرقامًا صغيرة أيضًا. وفقًا لجيف جانر، الرئيس التنفيذي لشركة Springpad، فقد تم “ترحيل أكثر من مليوني إشارة مرجعية من Delicious” في الأسبوعين التاليين لتسريب المعلومات. ومع ذلك، قد يكون الفائز هو Pinboard.in. وفقًا لإحصائيات حركة مرور Alexa، شهد Pinboard.in زيادة كاملة في حركة المرور بنسبة 720٪ في الأسبوعين الأخيرين من شهر ديسمبر.

وفي حين أن الحاجة إلى التخلي عن هذه الخاصية قد تكون مأساوية بالنسبة لشركة ياهو، إلا أن المنافسين سيحققون مكاسب هائلة من خلال العمل كملاذ آمن لبطل محرك البحث السابق المتعثر.