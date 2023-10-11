Rewrite this title: كيف اخترت برنامج شهادة الماجستير الخاص بي

ستساعدك المقالة التالية: كيف اخترت برنامج شهادة الماجستير الخاص بي

بحث حول “تدريب مجاني على التسويق” يعرض أكثر من 1.6 مليون قائمة. اعتاد الكثير من المسوقين على التواجد عبر الإنترنت معظم اليوم ولكنهم مترددون في الالتحاق بدورة تدريبية عبر الإنترنت على الرغم من أن نتائج البحث ستخبرك بأن الكثير من الأشخاص لديهم فضول. ماذا يعني كل ذلك؟ كيف تسير الفصول الدراسية؟ هل سأتخلف عن الركب، وإذا كان الأمر كذلك، فهل سيكون من السهل التواصل مع مدرس أو طلاب آخرين؟ لقد طرحت على نفسي الكثير من الأسئلة قبل أن أقرر المشاركة في Market Motive عبر الإنترنت. أنا شخصياً تلقيت عددًا كبيرًا من الدروس عبر الإنترنت من خلال جامعة جنوب فلوريدا. أعرف كيفية التنقل في نظام USF الذي تم دمج جميع الفئات فيه، لكن Market Motive ستكون لعبة كرة جديدة تمامًا.

عندما قمت بالاتصال مع مايكل ستيبينز، مؤسس Market Motive لقد تطرقت إلى عدد قليل من مخاوفي. كان مايكل مرتاحًا جدًا وسهل التحدث إليه. لقد كان متفهمًا وسرعان ما ملأني بأكبر قدر ممكن من التفاصيل. لقد سألت الكثير من الأسئلة! كما اتضح، فإن أعضاء هيئة التدريس يشعرون بالفضول تجاهك تمامًا كما تشعر بالفضول تجاه مقرراتهم الدراسية. حاول مايكل التعرف علي من خلال التركيز على اهتماماتي الدراسية.

لقد أمضينا وقتًا طويلاً عبر الهاتف في مناقشة مجال عملي، مع التركيز على ما كنت على دراية به بالفعل حتى نتمكن من معرفة المجالات التي أرغب في معرفة المزيد عنها بشكل أفضل. نظرًا لأنني متخصص في تحسين محركات البحث (SEO) ومحلل لبناء الروابط، فقد ارتأينا أنه يجب علي الابتعاد عن شهادة الماجستير في تحسين محركات البحث (SEO) اعتبارًا من الآن. سيكون مفيدًا بالطبع ولكني أردت الحصول عليه معتمد في وسائل التواصل الاجتماعي لأنه على الرغم من أنني على دراية، فإن وسائل التواصل الاجتماعي هي مجال أحب أن أتعلم عنه قدر الإمكان. اعتبارًا من الآن، أركز أكثر على بناء الروابط أكثر من التركيز على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن بعد أن أكمل دورة وسائل التواصل الاجتماعي ربما يتغير ذلك. السبب الآخر الذي جعلني أرغب في اكتساب المزيد من المعرفة حول وسائل التواصل الاجتماعي هو أن نكون صادقين، إنها مجرد متعة.

قائمة دورات شهادة الماجستير

كان علي أن أجري مقابلة هاتفية صغيرة قبل أن أقوم بالتسجيل. لا أعتقد أن المقابلة كانت إلزامية ولكني أعلم أنه يوصى بها. المقابلة لم تكن مخيفة لقد تحدثت مع سكوت ميلراد، مدير التعليم عبر الإنترنت. لقد أراد بشكل أساسي التأكيد على الالتزام بالوقت الذي يتضمنه برنامج الـ 90 يومًا.

على الرغم من أنه يمكنك ضبط نفسك إلى حد ما، أراد سكوت أن يوضح أن الطلاب بحاجة إلى الالتزام وإلا فسوف يتخلفون عن الركب. بعد المقابلة واختيار دراستي، حان الوقت لمعرفة ما يدور حوله دافع السوق. يكون كل مدرب إما مؤلفًا الأكثر مبيعًا أو متحدثًا معروفًا في مجال خبرته. أنا متحمس للتواصل مع الموظفين والطلاب الآخرين. سأقوم بالإبلاغ عن تقدمي وملاحظاتي.