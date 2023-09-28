Rewrite this title: كيف تؤثر الكلمات الرئيسية التي بها أخطاء إملائية على تحسين محركات البحث

ستساعدك المقالة التالية: كيف تؤثر الكلمات الرئيسية التي بها أخطاء إملائية على تحسين محركات البحث

اليوم اسأل كبار المسئولين الاقتصاديين السؤال يأتي من فرانك في فينيكس. يسأل فرانك:

كان استهداف الكلمات الرئيسية التي بها أخطاء إملائية بمثابة إستراتيجية شائعة في تحسين محركات البحث. هل لا تزال هذه استراتيجية صالحة في رأيك؟ أم أنها عفا عليها الزمن عظمى؟ هل هناك أي سبب لاستهداف الأخطاء الإملائية اليوم، أم أن ذلك سيكون مضيعة للوقت؟ هل يمكن أن يضر SEO بأي حال من الأحوال؟

سؤال عظيم، فرانك.

أحب أن أتحدث عن تطور تحسين محركات البحث (SEO) من الحيل والتعديلات إلى التسويق الحقيقي، وهذا مثال رائع على ذلك.

في الأيام التي سبقت ظهور Google في مجال تحسين محركات البحث (SEO)، كان البحث بسيطًا حقًا.

لم تكن الخوارزميات متقدمة جدًا، وكانت في الأساس مجرد طريقة رائعة لقول “أعطني جميع المستندات التي تحتوي على هذه العبارة بالضبط، وقم بترتيبها حسب عدد مرات ظهورها”.

حتى أن محركات البحث قدمت لنا علامة الكلمات الرئيسية الوصفية حتى نتمكن من إخبارهم بالكلمات الرئيسية التي كانت الصفحة ذات صلة بها.

كما يمكنك أن تتخيل، نحن محترفي تحسين محركات البحث (SEO) أساءنا استغلال ذلك بشكل كبير.

بغض النظر عن موضوع موقع الويب، لم يكن من غير المألوف رؤية “بريتني سبيرز” تظهر في علامة الكلمات الرئيسية الوصفية.

على محمل الجد، لقد كان مصطلح البحث كبيرًا الحجم (وغير مرغوب فيه بشكل كبير) لدرجة أنه حرفيًا أحد الأمثلة التي يستخدمها Google عندما يتحدثون عن الأخطاء الإملائية ويفهمونها اليوم (المزيد حول ذلك في دقيقة واحدة).

بسبب كل هذا سوء الاستخدام من قبل محترفي تحسين محركات البحث (SEO)، وبسبب التقدم الهائل في مجالات استرجاع المعلومات ومعالجة اللغات الطبيعية، لم يعد أي محرك بحث حسن السمعة يستخدم الكلمات الرئيسية الوصفية بعد الآن.

وبالمثل، أصبحت محركات البحث أفضل في فهم معنى الكلمات.

فيما يلي مثال من حديث Google قبل بضع سنوات حيث تحدثوا عن كيفية محاولتهم فهم الأخطاء الإملائية والكلمة التي يقصدها المستخدم حقًا.

لقد خمنت ذلك، الأمثلة هي بريتني سبيرز.

لا نحتاج إلى الخوض في التفاصيل الدقيقة حول كيفية عمل هذه الأنواع من الخوارزميات، ولكن من الواضح جدًا أن Google (وMicrosoft Bing) يعرفان أن جميع أشكال الكلمات الرئيسية هذه هي في الواقع “بريتني سبيرز”.

إذا كنت مهتمًا بمعرفة الكلمات التي غالبًا ما تحتوي على أخطاء إملائية في كل ولاية، فإن Google لديها ذلك شارك هذه البيانات أيضًا.

هل هذه هي أكثر الكلمات التي بها أخطاء إملائية في أمريكا؟ تحقق من أهم عمليات البحث عن “كيفية التهجئة” حسب الولاية، في الوقت المناسب تمامًا لـ #تهجئة نحلة نهائيات 2018.#dataviz #خرائط pic.twitter.com/uTb7ynYcv5

– اتجاهات جوجل (@GoogleTrends) 29 مايو 2018

كان هناك وقت يمكننا فيه الحصول على بعض الزيارات من خلال الاستفادة من الأخطاء الإملائية الشائعة.

أنا متأكد من أنه لا يزال بإمكانك رؤية بعض مقالات تحسين محركات البحث القديمة حول هذا الأمر والتي تظهر في Google، وأنا متأكد من أنه يمكنك العثور على بعض محترفي تحسين محركات البحث يوصون بذلك – ولكن هذا لم يعد هو الحال.

في هذه الأيام، يتمتع كل من Google وMicrosoft Bing بالذكاء الكافي للتعرف على الأخطاء الإملائية، وتحويلها إلى الكلمة الصحيحة، ومن ثم عرض نتائج لتلك الكلمة.

يمكننا أن نرى ذلك في نتائج البحث عندما نكتب أشياء خاطئة.

يخبرنا Google في الواقع أنهم يعرضون نتائج للمصطلح الذي تمت كتابته بشكل صحيح.

إذا كنت تريد بالفعل البحث عن خطأ إملائي الآن، فيجب عليك النقر فوق الرابط الذي يوفره لك Google (أو تعديل بعض المعلمات في عنوان URL).

ولكن انتظر هناك المزيد…

الأخطاء الإملائية قد تؤذيك أيضًا

في هذه الأيام، انقلب السيناريو قليلاً بسبب الأخطاء الإملائية.

نظرًا لأن Google وMicrosoft Bing يتطلعان إلى مكافأة مواقع الويب ذات الجودة الأعلى، فهناك بعض النظريات في مجتمع تحسين محركات البحث (SEO) مفادها أن الأخطاء الإملائية يمكن اعتبارها إشارة منخفضة الجودة وقد تضر موقعك بالفعل.

لن أتحمل المخاطرة.

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