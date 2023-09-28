Rewrite this title: كيف تؤثر مشاركة المحتوى على أداء المحتوى الأصلي الخاص بك

ستساعدك المقالة التالية: كيف تؤثر مشاركة المحتوى على أداء المحتوى الأصلي الخاص بك

هذا الأسبوع اطرح سؤالاً حول تحسين محركات البحث يأتي من ماركوس في شرق يوركشاير. سأل:

إذا كتبت جزءًا من محتوى فريدًا ونشرته على موقع الويب الخاص بشركتي، فأنا أيضًا أعطي نفس المحتوى إلى موقع ويب تابع لجهة خارجية والذي يرتبط بي مرة أخرى عبر رابط تشعبي للمتابعة، فهل يقلل هذا من قيمة الأداء المحتمل للمحتوى على موقع الويب الخاص بي؟ موقع الويب الخاص بك أم أنه لا يؤثر عليه لأنه المصدر الأصلي؟ أو هل تنصح بتقديم نسخة جديدة من نفس المحتوى إلى موقع ويب الطرف الثالث؟

يمكن أن تكون مشاركة المحتوى أمرًا صعبًا.

من ناحية، تريد أن يقرأ المحتوى الخاص بك أكبر عدد ممكن من الأشخاص.

ولكن من ناحية أخرى، تريد أن يأتي أكبر عدد ممكن من الأشخاص إلى موقع الويب الخاص بك.

عندما تضع المحتوى الخاص بك على موقع شخص آخر، فإنك تخاطر بقراءة المحتوى الخاص بك، ولكن لن يزور موقعك أبدًا.

ولكن إذا لم يكن المحتوى موجودًا على الموقع الآخر، فقد لا يتمكن الأشخاص من رؤية المحتوى على الإطلاق.

وهذا لا يأخذ في الاعتبار حتى تداعيات تحسين محركات البحث (SEO) للمحتوى المشترك.

للإجابة على السؤال علينا أن ننتقل إلى الإجابة المجربة والحقيقية للعديد من أسئلة الـ SEO:

هذا يعتمد.

عقوبة المحتوى المكرر؟

على الرغم مما قد تكون سمعته، لا يوجد شيء اسمه عقوبة المحتوى المكرر.

لن تتلقى أبدًا عقوبة يدوية من Google بسبب وجود محتوى مكرر على موقع الويب الخاص بك، أو لشخص آخر لديه نفس المحتوى الذي لديك على موقعه.

ولكن هناك بالتأكيد تداعيات للمحتوى المكرر.

عندما يكتشف Google نفس النسخة على صفحتين مختلفتين، يجب أن تقرر الخوارزمية إصدار المحتوى الذي سيتم تصنيفه لاستعلام معين.

هناك العديد من العوامل التي تدخل في تحديد الصفحة التي سيتم تصنيفها، ويتم ترجيح جميع هذه العوامل بشكل مختلف – ويبدو أن ترجيح هذه العوامل يتغير بشكل متكرر.

هناك احتمال كبير أن تتفوق صفحتك على موقع يحتوي على محتوى مطابق لما هو موجود على موقعك.

ولأن Google تريد أن تتمتع صفحات SERP بالتنوع، إذا تفوق الموقع الآخر عليك في استعلام معين، فهناك احتمال كبير ألا يظهر موقعك على الصفحة الأولى لنفس الاستعلام على الإطلاق.

هل يعرف جوجل المصدر الأصلي؟

قد يكون من الصعب على Google معرفة المصدر الأصلي لجزء من المحتوى – إلا إذا كان لديك القدرة على إخبار Google بالمصدر الأصلي.

يعد تجريف المحتوى مشكلة حقيقية.

تقدر بعض الدراسات أن ما يصل إلى 30% من المحتوى الموجود على الويب عبارة عن محتوى مكرر من نوع ما.

وهناك العديد من المواقع التي تقوم ببساطة باستخلاص المحتوى الذي يتم تصنيفه ونشره على موقع خاص بها على أمل أن تتمكن من التفوق على المصدر الأصلي.

والخبر السار هو أن Google تريد تصنيف المحتوى الأصلي أولاً – حتى لو لم يحدث ذلك دائمًا.

إذا كنت تقوم بمشاركة المحتوى الخاص بك بشكل صحيح، فهناك عدة طرق يمكنك من خلالها إخبار Google بمكان وجود المحتوى الأصلي.

أفضل طريقة هي التأكد من أن أي موقع يقوم بتجميع المحتوى الخاص بك يرتبط بالنسخة الأصلية محاطًا ببيان مفاده “ظهرت المقالة الأصلية هنا”.

تأكد من أن شركاء المشاركة لديك يرتبطون مرة أخرى بعنوان URL الأصلي تمامًا وتجنب أي معلمات.

يعد وجود رابط للمحتوى الأصلي أمرًا جيدًا أيضًا لملف تعريف الارتباط الخاص بك – لذا إذا كان بإمكانك القيام بذلك، فافعل ذلك.

لمزيد من الحماية، يمكنك أيضًا أن تطلب من أي شخص يقوم بنشر المحتوى الخاص بك وضع علامة عدم الفهرسة على الصفحة التي يوجد بها المحتوى.

سيؤدي هذا إلى إعلام Google بعدم فهرسة المحتوى المشترك وتصنيفه أعلى من المحتوى الأصلي.

ومع ذلك، هناك عيوب لهذا التكتيك.

لن يظهر المحتوى المشترك في SERPs، وقد لا تحصل على نفس القدر من الاستفادة من أي روابط تشير إلى موقعك.

إذا كنت تواجه مشكلة مع المحتوى المكرر على موقعك، فثقف نفسك حول تحديد العنوان الأساسي.

لكن عليك أن تدرك أن تحديد العنوان الأساسي لا يعمل مع مشكلات المحتوى المكررة الناتجة عن المشاركة.

المزيد من الموارد: