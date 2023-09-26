Rewrite this title: كيف تبدو فهرسة Google من الاكتشاف إلى التصنيف

ستساعدك المقالة التالية: كيف تبدو فهرسة Google من الاكتشاف إلى التصنيف

تعد كيفية عرض موقع الويب جزءًا من قائمة انتظار الفهرسة ومثل الأجزاء الأخرى لها تأثير على تحسين محركات البحث والتصنيف. أوضح مارتن سبليت من Google في ندوة عبر الإنترنت استضافتها Duda كيف يؤثر العرض على تحسين محركات البحث وكيف تبدو عملية الزحف بدءًا من الاكتشاف الأولي وحتى التصنيف.

بدأت الندوة عبر الويب مع بارتوش جوراليويتش الذي ربط ملاحظاته بأن العرض والتخطيط بدأا في الظهور باعتباره اتجاهًا في Google في عام 2011 تقريبًا.

نظريته الشخصية هي أنها لعبت دورًا في تحديثات الجودة.

ربما يلعب العرض وتخطيط الصفحة دورًا مهمًا اليوم أكثر مما كان عليه في الماضي بسبب الاهتمام المتزايد بـ Core Web Vitals.

يمكن القول أن الكثير من مجتمع البحث أصبح أكثر وعيًا بأشياء مثل الجوانب الفنية للتخطيط والعرض مما كان عليه في الماضي.

يؤثر العرض على مدى سرعة تحميل صفحة الويب وبالتالي يؤثر على المبيعات وفي بعض الحالات على التصنيف.

هل يساعد عرض SEO في التصنيف؟

بدأ بارتوش بطرح سؤال استفزازي على مارتن سبليت:

“هل يمكن أن يساعدني تقديم تحسين محركات البحث (SEO) في الحصول على تصنيف أفضل؟”

توقف مارتن للحظة للتفكير ثم أجاب:

“عادةً لا أجيب على أسئلة التصنيف. سأقوم باستثناء هنا.

بشكل عام، لا.

ولكن على وجه التحديد، إذا كانت هناك مشكلة حيث يتعطل شيء ما في العرض الخاص بك ولا يظهر المحتوى، ثم إذا لم يظهر المحتوى ولم يتمكن Google من رؤية المحتوى بشكل صحيح، فقد يؤذيك ذلك بالفعل بمعنى أننا لا نرى المحتوى.

لذلك قد لا نقوم بفهرسة الصفحة أو قد نقوم بفهرسة الصفحة، ولكن لا نقوم بترتيب المحتوى الذي يهمك.

لذا نعم، في النهاية يمكن أن يحدث فرقًا ويمكن أن يكون له تأثير. نعم بالطبع.”

حيث يناسب العرض من الزحف إلى الفهرسة

أعقب بارتوش ذلك بسؤال حول مكان ملائمة العرض في عملية الزحف والفهرسة.

سأل:

“أين يقع العرض في السيناريو بأكمله؟ …كان ما أفهمه دائمًا هو أن Google ينشئ قائمة انتظار ثم يقوم بالزحف إلى الصفحة وعرضها وفهرستها بشكل اختياري. هل سيكون ذلك تبسيطا مبالغا فيه؟”

أجاب مارتن:

“هذا مبالغة في التبسيط بعض الشيء، لكنه صحيح في الأساس.”

يؤثر النطاق الترددي على زحف موقع الويب

هذا شيء ربما لم تتم مناقشته بشكل كافٍ وهو قدرة الخادم على التعامل ليس فقط مع Google ولكن أيضًا مع جميع الروبوتات وزوار الموقع الآخرين الذين يصلون إلى موقع الويب.

سيقوم Google بضبط الزحف إذا بدا أن الخادم لا يمكنه التعامل مع الزحف.

وهذا ما يسمى، الحد الأقصى لسعة الزحف. اقرأ أكثر: لماذا لا يقوم GoogleBot بالزحف إلى ما يكفي من الصفحات على بعض المواقع

ناقش مارتن سبليت مسألة النطاق الترددي وكيفية تأثيره على الزحف.

وتابع مارتن:

“نحصل على الكثير من عناوين URL الخاصة بك ونحصل على الكثير من عناوين URL بحيث لا يمكننا الزحف إليها جميعًا في نفس الوقت لأسباب واضحة.

لا يمكننا الزحف إلى جميع عناوين URL طوال الوقت في نفس الوقت لأسباب تتعلق بعرض النطاق الترددي. لذلك لا يوجد سوى قدر كبير من النطاق الترددي للإنترنت الذي يمكنك استخدامه.

إذا كان لديك متجرًا عبر الإنترنت وستتصل بالإنترنت غدًا باستخدام موقع الويب الجديد للتسوق عبر الإنترنت ولديك مليون عنوان URL للمنتج، فقد يتعطل خادمك إذا قمنا بالزحف إلى كل عناوين URL هذه المليون في نفس الوقت.

لذلك يتعين علينا توزيع ذلك عبر الوقت، بحيث تكون هناك قائمة انتظار بيننا لاكتشاف عنوان URL وعنوان URL الذي يتم الزحف إليه فعليًا.”

من الزحف إلى العرض

يشرح مارتن بعد ذلك الخطوات التالية على طريق فهرسة المحتوى.

مارتن:

“ما يحدث بعد ذلك هو أنه بمجرد قيامنا بالزحف، يمكننا بالفعل النظر في HTML … يمكننا أن نرى … في حالة HTTP.

إذا كانت حالة HTTP 404، فستنتهي المعالجة هنا تقريبًا. إذا كانت هناك علامة وصفية لبرامج الروبوت تنص على عدم الفهرسة، فسينتهي عملنا هنا أيضًا.

ولكن إذا حصلنا على مجموعة من محتوى HTML وتمكنا من المضي قدمًا في معالجة ذلك في بقية المسار، فإننا أيضًا نضع الصفحة في قائمة الانتظار لتنفيذ JavaScript، وهو ما يمكن أن نسميه “العرض”.

قائمة الانتظار الثانية مبهمة للغاية، بمعنى أنك لا ترى حقًا المدة التي يستغرقها العرض.

لذا، كما هو الحال في المدخول، هناك عنوان URL الذي نكتشفه ويكون مخرج ذلك إما مستندًا مفهرسًا أو مستندًا غير مفهرسًا.

وهذا إلى حد كبير ما يمكن أن يحدث هنا.”

كيف تبدو قائمة انتظار الفهرسة

بعد ذلك، قدم مارتن مخططًا مبسطًا لما يبدو عليه الزحف والفهرسة.

مارتن:

“لذلك هناك قائمة انتظار إضافية قمت بتخطيها، وهناك عدد قليل من التعقيدات الأخرى حيث قد لا ينطبق النموذج المبسط بالضرورة، ولكن يمكنك افتراض أن التدفق عادة ما يكون عبارة عن اكتشاف، والزحف، والانتظار، والعرض، والفهرسة، ومن ثم من المحتمل الترتيب لاحقًا.”

من الاكتشاف إلى التصنيف

قدم مارتن سبليت نظرة عامة مفيدة حول كيفية انتقال Google من اكتشاف صفحة ويب إلى تصنيف تلك الصفحة (محتملًا). يبدو أن مارتن يعرف الكثير عن كيفية عمل Google داخليًا، لذلك يكون الأمر مفيدًا دائمًا عندما يشارك بعضًا مما يعرفه.

الاقتباس

شاهد مارتن سبليت يناقش العرض وقائمة انتظار الفهرسة عند علامة الدقيقة 19:35: