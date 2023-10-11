Rewrite this title: كيف تجد محركات البحث المحتوى الخاص بك

ستساعدك المقالة التالية: كيف تجد محركات البحث المحتوى الخاص بك

اكتشاف؛ حيث يبدأ SEO…

قبل وقت طويل من البدء في القلق بشأن تصنيف المحتوى فعليًا، تحتاج إلى إدراجه في الفهرس. وبالطبع، للقيام بذلك، يجب العثور على المحتوى الخاص بك. في عالم استرجاع المعلومات، يُعرف هذا بشكل مناسب باسم “”. يمكن معرفة هذا في حد ذاته ببعض الأشياء بما في ذلك ” ” وما إلى ذلك. بغض النظر عن المصطلحات، أعتقد أنه سيكون من الممتع العودة إلى الأساسيات والنظر في كيفية تعامل محركات البحث مع هذا الأمر…

على الفور، أود أن أذكر أن هذا المنشور يعتمد على مجموعة واسعة من براءات الاختراع والأبحاث التي مررت بها على مر السنين. هذا ليس خاصًا بـ Google؛ يتعلق الأمر أكثر بالمناهج المشتركة. ومع ذلك، فقد رأيت معظم هذه الأساليب من الثلاثة الكبار (؟). يجب أن نلاحظ أيضًا أن الاكتشاف بعيد كل البعد عن التصنيف وحركة الإحالة. المهم هو أن يفهم المرء الوجوه المتعددة للاكتشاف لجعل المحتوى في متناول محركات البحث بشكل أكبر…

ماكاي؟ الآن دعونا ندخل في ذلك…

الاكتشاف التقليدي

أولاً، دعونا نلقي نظرة على بعض الطرق الأكثر شيوعًا والتي يجب أن يكون معظمنا على دراية بها. فيما يلي أساليب “المدرسة القديمة” لجذب المحتوى إلى محركات البحث؛

تقديم الصفحة – الأول هو جد كل الأساليب؛ – تقديم الصفحات لمحركات البحث . من المحزن أن نرى أنه في 2k10 لا يزال لدينا ما يسمى بـ “شركات تحسين محركات البحث” التي تحاول بيع هذه الخدمة الدموية. للعلم، لم أزعجني أبدًا بهذا (راجع المزيد في قسم “كلمة حول الفهرسة” في هذا المنشور).

روابط صفحات الويب – هذا هو النهج الأكثر تقليدية الذي يعرفه معظمنا. تجد محركات البحث رابطًا وتتبع هذا الرابط للمحتوى. ولهذا السبب فإن الروابط ليست مهمة فقط للتصنيف، بل للعثور على الصفحات أيضًا. تستخدم جميع محركات البحث الرئيسية هذا الأسلوب في الاكتشاف وهو الأكثر شيوعًا بسهولة.

خريطة الموقع (والتقديم) – وكان أحد التطورات خلال السنوات القليلة الماضية هو إضافة خرائط الموقع (XML) وخدمات محرك البحث لتقديمها. على الرغم من أن هذا أسلوب مفيد، إلا أنه في بعض الأحيان لا يبدو أن محركات البحث تعيد النظر في كل هذه الأشياء كثيرًا وقد يكون من الأفضل اتباعها كنهج إضافي للعثور عليها؛ أكثر من الاعتماد عليه حصرا.

سلالة جديدة من الاكتشاف

بعد ذلك، سنلقي نظرة على بعض الإضافات الأحدث إلى عالم الاكتشاف في البحث؛

آر إس إس وأتوم – على طول الطريق أدركت محركات البحث أنه لا يمكن العثور على الصفحة التي لا تحتوي على روابط بسهولة وأن بعض مساحات الاستعلام تتطلب نتائج أحدث. كيف يمكن فرز هذا؟ حسنًا، لقد بدأوا الفهرسة من مجمعات RSS مثل Google Reader (في حالة Google). أوه، وسألقي نظرة أيضًا على PubSubHubub

قل مرحباً لـ “الاجتماعي” – هناك طريقة أخرى أكثر حداثة، رغم أنها لا تزال تتعلق بالروابط من الناحية الفنية، وهي عالم التواصل الاجتماعي. تتجه محركات البحث أكثر فأكثر إلى “البحث الاجتماعي/في الوقت الفعلي”، وهذا يوفر أيضًا ثروة من زوايا الاكتشاف المحتملة. يؤدي هذا إلى تعزيز النموذج التقليدي للروابط السياقية أو المنتدى الكامن (الاجتماعي 1.0).

التركيز على التطبيق؛ وقت احباط القصدير

وأخيرًا وليس آخرًا، السبب الأساسي لكتابة هذا المقال هو؛ . ما هو هذا المصطلح الغريب الذي تسأله؟ الأمر بسيط… إنهم يتجاوزون الويب. في أكثر من عدد قليل من براءات الاختراع التي صادفتها، هناك إشارات إلى العديد من الطرق المختلفة للعثور على المحتوى بخلاف تلك المذكورة حتى الآن. بعض هذه العناصر يمكن أن تشمل؛

بريد إلكتروني مراسل مباشر تطبيقات معالجة النصوص هاتف خليوي جوجل سطح المكتب جوجل ويف فقط عن أي تطبيق Microsoft

الحصول على الفكرة هنا؟ يمكن لمحركات البحث تجاوز الطرق التقليدية التي تناولناها في الجزء الأول من هذه المقالة والعثور على روابط للمحتوى عبر مجموعة واسعة من التطبيقات.

والآن هل يتم هذا؟ حسنًا، لم يكن توفر الأساليب هو المشكلة على الإطلاق؛ وكانت قوة المعالجة. لاحظ كيف أقول “كان”؟ وذلك لأنه مع شبح التقنيات الجديدة (أقلها تحديث الكافيين) يمكنهم ذلك البدء في دمج هذه الأساليب بشكل أعمق. ما كان في السابق مجالًا للملابس المصنوعة من رقائق القصدير قد يؤتي ثماره الآن.

هل يستخدمونها؟ حسنًا، لا أعرف الكثير لأنه لم يتم اختباره بشكل فعال. ولكن يمكنني أن أقول إن الاهتمام بالتركيز على التطبيقات المشتركة قد تزايد في مجموعة متنوعة من إيداعات براءات الاختراع على مدى السنوات القليلة الماضية، ومن المؤكد أنه يستحق النظر فيه.

كلمة عن الفهرسة

قبل أن نبدأ، أعتقد أنه من المهم أن نلاحظ أن هناك فرقًا كبيرًا بين الاكتشاف والفهرسة. هل تتذكر هؤلاء الحمقى الذين يتقاضون رسومًا مقابل “التقديم إلى محركات البحث”؟ لا تدفع أبدا مقابل التقديم نظرًا لأن الفهرسة تتطلب (في معظم الحالات) تمرير أحد أشكال نظام تصنيف الصفحات (رابط الارتباط) إلى الصفحة المعنية. يمكن أن تكون هذه روابط خارجية أو روابط داخلية، وهو ما نراه بشكل أساسي في المواقع ذات السلطة الأكبر.

تقرر محركات البحث ما إذا كانت ستقوم بفهرسة المحتوى وتصنيفه بناءً على مجموعة واسعة من العوامل بدءًا من الارتباط بالحب إلى السلطة وأهمية الاستعلام الزمني. إن مجرد اكتشافك هو طريق طويل من التصنيف الفعلي لشيء ذي معنى وجلب حركة مرور مُحيلة مستهدفة.

كان الشيء الرئيسي هنا هو الحصول على فهم أفضل لإحدى الخطوات الأولى على طول الرحلة نحو الهدف النهائي لتحسين محركات البحث؛ تحقيق التصنيف العالمي وحركة المرور المستهدفة.

لماذا يجب أن تهتم؟

حسنًا، DUH… لأنه إذا كنت ستطلق على نفسك حقًا مُحسِّن “محرك البحث”، فمن الأفضل أن تكون لديك معرفة وثيقة بكيفية عمل “محركات البحث”. أقسم، في المرة القادمة التي أرى فيها شخصًا يحاول فرض رسوم على الخضوع، سأصرخ عليه – تأكد من أنه ليس أنت!

حسنًا، إذا كنت تريد منظورًا تجاريًا، فيمكننا أيضًا ربط بعض doh-rae-me ($$$) بهذا أيضًا. جميع برامج SEO موجودة قيود الميزانية ومعرفة الطرق الأسهل والأكثر فعالية لتشجيع برنامج متوسط ​​الهزيل في نهاية اليوم.