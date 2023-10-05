Rewrite this title: كيف تجمع Google بيانات جودة البحث على موقعك

ستساعدك المقالة التالية: كيف تجمع Google بيانات جودة البحث على موقعك



من غير المعروف أن Google لم يكن من المفترض أن تكون شركة على الإطلاق. في الواقع، في عام 1998، تمكن فينود خوسلا (أحد المستثمرين الأوائل في جوجل) من إقناع لاري بيدج وسيرجي برين ببيع التكنولوجيا الخاصة بهم إلى Lycos أو Excite أو Yahoo، محركات البحث الرائدة في ذلك الوقت، مقابل مليون دولار تافه. أنه يمكنهم العودة إلى التركيز على أبحاثهم في جامعة ستانفورد.

وبينما أخذت كل شركة الوقت الكافي لمراجعة عمل لاري بيدج وسيرجي برين، إلا أنها فوتت فرصة شرائه. لم تكن الشركات ببساطة مهتمة بجودة البحث؛ لقد اعتقدوا أن نتائجهم كانت جيدة بما فيه الكفاية وأنهم بحاجة إلى تمييز أنفسهم عن المنافسة بوسائل أخرى.

عندما قرر الصديقان متابعة محرك البحث الخاص بهما على أي حال، جعلا التركيز على جودة البحث على رأس أولوياتهم. حتى أنهم وضعوا ذلك في بيان مهمتهم: “تنظيم المعلومات حول العالم وجعلها مفيدة ويمكن الوصول إليها عالميًا”.

وقد ظلت Google وفية لهذا الالتزام بعد مرور أكثر من عقد من الزمن. ولا يزال يخصص كميات هائلة من الموارد لمعرفة كيفية تحقيق أفضل النتائج الممكنة.

ومع ذلك، عندما يتعامل محرك البحث مع ملايين عمليات البحث كل ثانية –15 بالمائة (أو 500 مليون استفسار يوميًا) التي لم تواجهها من قبل – كيف تتأكد من أنها تقدم أفضل تجربة ممكنة؟ الجواب هو أنه يستخدم مجموعة من عمليات المراجعة التلقائية واليدوية.

ونظرًا لأن عمليات المراجعة التلقائية (مثل PageRank وPanda وPenguin) تمت مناقشتها كثيرًا، فسوف تركز هذه المقالة على الطرق اليدوية التي يجمع بها Google البيانات للحكم على جودة نتائج البحث.

ملايين المستخدمين يوميًا

ومن أجل تحسين خوارزمياتها، أجرت جوجل أكثر من 20 ألف تجربة على نتائج البحث في عام 2010. ويأتي قسم كبير من البيانات من هذه التجارب من وضع نسبة مئوية من المستخدمين في مجموعات محددة.

إذا كنت تستخدم Google، فمن المحتمل أنك تساعد الشركة عن غير قصد على تحسين نتائجها كجزء من إحدى هذه التجارب في الوقت الحالي. بناءً على نتائج هذه التجارب، تجري Google أكثر من 500 تغيير على خوارزمياتها كل عام، وعادةً ما يؤثر كل تغيير على نسبة صغيرة من نتائج محرك البحث.

قد تكون التجارب بسيطة مثل اختبار تقسيم تخطيط موقع الويب الخاص بهم أو معقدة مثل تغيير الملايين من تصنيفات محركات البحث في محاولة لتحسين جودتها.

إحصائيات الموقع

الطريقة الأساسية التي يحصل بها Google على بيانات حول نتائج البحث هي من خلال إحصائيات الاستخدام الأساسية.

على سبيل المثال، إذا كنت تبحث عن طبيب أسنان باستخدام جوجل وقمت بالنقر على النتيجة الأولى، فيمكن لجوجل قياس رد فعلك تجاه موقع الويب بشكل غير مباشر من خلال معرفة ما إذا كنت ستعود مرة أخرى إلى صفحة نتائج محرك البحث (SERP) وتنقر على رابط آخر. .

من الواضح أنك لم تجد ما كنت تبحث عنه إذا كان عليك العودة إلى محرك البحث للنقر على رابط آخر. هدف Google هو تزويدك بما كنت تبحث عنه في أقل وقت ممكن.

تعرف Google أنواع أنماط الاستخدام المتوقعة بناءً على غرض الاستعلام (ملاحية أو إعلامية أو معاملية) ويقوم بتجميع البيانات حول أداء كل رابط.

تتضمن الإحصائيات التي يجمعونها معدل الارتداد والوقت الذي يقضيه في الموقع. على الرغم من أن هذه الإحصائيات غير مباشرة، إلا أنها تميل إلى أن تكون دقيقة بشكل لا يصدق في التنبؤ بما إذا كان المستخدم قد أعجب بالمحتوى الذي نقر عليه.

هناك طريقة أخرى يمكن لـ Google من خلالها جمع بيانات جودة نتائج البحث وهي النظر في سرعات تحميل الصفحة من الأشخاص الذين قاموا بتثبيت ملفاتهم شريط الأدوات. يمكنك الاطلاع على البيانات التي جمعها Google من المستخدمين حول سرعة موقعك في Google Analytics وأدوات مشرفي المواقع. بينما تقوم Google أيضًا باختبار سرعات موقع الويب عندما يقوم الروبوت الخاص بها بالزحف إلى الويب، فإن شريط الأدوات يزود الشركة بمزيد من المعلومات حول ظروف العالم الحقيقي.

مقاييس وسائل التواصل الاجتماعي

بدأت Google في جمع بيانات الوسائط الاجتماعية منذ بضع سنوات. بما أن Google ليس لديها إمكانية الوصول إلى خرطوم إطفاء الحرائق Twitter و Facebookلقد كانوا مترددين في الثقة في الإشارات الاجتماعية، لكن هذه الإشارات أصبحت جزءًا متزايدًا من خوارزمياتها.

في الماضي، كان جوجل يعتمد بشكل شبه حصري على الروابط الخلفية لتحديد كيفية تصنيف المواقع. المشكلة في هذا الأسلوب هي أنه يسمح فقط لمشرفي المواقع بتحديد ما إذا كان موقعك عالي الجودة أم لا.

إشارات وسائل التواصل الاجتماعي هي إضفاء الطابع الديمقراطي على قياسات جودة محرك البحث. في الأساس، تتمتع وسائل التواصل الاجتماعي بالقدرة على السماح للجميع بالتصويت على ما إذا كان ينبغي تصنيف الصفحة في Google. إذا قمت بمشاركة موقع ويب على ملفاتك الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، فمن المحتمل أن يعني ذلك أنك نظرت إلى الموقع بشكل إيجابي.

ستلعب بيانات الوسائط الاجتماعية دورًا كبيرًا في مستقبل البحث وسيتم الاعتماد عليها بشكل كبير بواسطة محركات البحث لتحديد كيفية تفاعل الأشخاص مع المحتوى عبر الإنترنت.

المسوحات والاستبيانات

على الرغم من أن البيانات غير المباشرة من مستخدميها تعد أمرًا رائعًا، إلا أن Google لا تزال تواجه صعوبة في فهم سبب عدم إعجاب المستخدمين بصفحات معينة. لديها الكثير من البيانات، لكنها تحتاج إلى تحويلها إلى معلومات من خلال التحليل والتقييم لفهمها كلها. ونتيجة لذلك، فقد بدأت في تلقي المزيد من التعليقات المباشرة من مستخدميها أيضًا.

باعتباري مُحسِّنًا لمحركات البحث، أقوم بإجراء قدر لا بأس به من عمليات البحث كل يوم (لدرجة أنني غالبًا ما أضطر إلى كتابة اختبار CAPTCHA فقط لاستخدام الخدمة). الصور التالية هي من تجربتي في العالم الحقيقي.

بعد البحث في Google عن “تحسين محرك البحث المحلي”، قدموا لي المربع الموجود في الزاوية اليمنى. طلب مني الصندوق تقييم صفحتين مختلفتين من حيث الصلة.

إحدى الصفحات التي كان Google يبحث عن معلومات عنها كانت مقالة “مراقبة محرك البحث”.

الصفحة الأخرى التي أراد Google الإدخال فيها كانت خاصة بشركة تحسين محركات البحث المحلية.

بعد زيارة الصفحتين، أصبح من الواضح تمامًا ما كان يبحث عنه Google في استبيانه. نظرًا لأن الاستعلام الذي كتبته في Google (“تحسين محرك البحث المحلي”) غامض، لم يكن Google متأكدًا من نوع المحتوى الذي سيتم عرضه.

كانوا يتحققون لمعرفة ما إذا كان الأشخاص يبحثون عن مقالات حول تحسين محرك البحث المحلي (استعلام معلوماتي)، أو إذا كانوا يبحثون عن شركة لتوظيفها (استعلام معاملات).

لقد قمت بالتصويت لصالح مقالة “مراقبة محرك البحث”، وهو ما يجب أن يفعله غالبية الأشخاص، لأن Google بدأت مؤخرًا في دمج نتائج الأخبار في الاستعلام. الآن بدلاً من إظهار شركات تحسين محركات البحث المحلية بالقرب من الجزء العلوي من SERP، تعرض Google المزيد من المقالات بدلاً من ذلك.

وبعد بضعة أسابيع، أجريت بحثًا على Google عن “روايات الخيال العلمي الرائعة” للتحقق من أنواع الاستعلامات التي كانت تستخدم من أجلها شريط التمرير الجديد.

بعد إجراء البحث، لاحظت وجود زر للتعليقات لم أره على أي من أشرطة التمرير الأخرى. وعندما ضغطت عليه ظهرت الأزرار التالية:

كان Google يبحث عن مدخلات بشأن أنواع الكتب التي يجب أن تكون في شريط التمرير. إذا شعر عدد كافٍ من الأشخاص أن كتابًا معينًا لا ينبغي أن يكون موجودًا في شريط التمرير، فمن المحتمل أن يقوم Google بإزالته.

في الواقع، إذا نظرت إلى النتائج الآن، ستلاحظ أن العديد من الكتب المذكورة أعلاه لم تعد تظهر على الشريحة الأولى.

أداة استطلاع أخرى رأيت أن Google تستخدمها هي الأداة الموضحة أدناه:

جاء الاستطلاع على شكل مربع دردشة في الجانب الأيمن من الشاشة وطلب مني الحكم على صفحة النتائج ككل.

مُقيّمو جودة بحث جوجل

منذ عام 2005 تقريبًا، استخدمت Google جيشًا من مقيمي جودة البحث المعينين للتأكد من أن نتائجها ترقى إلى المستوى المطلوب.

نظرًا لأن Google لا يزال يعتمد في الغالب على القياسات غير المباشرة للجودة، فإنه يستخدم أدوات تقييم جودة البحث للنظر إلى الصفحات ذات الأداء الضعيف وتحديد سبب عدم إعجاب المستخدمين بها.

هذه ردود الفعل في الغالب يعود إلى قسم الهندسة في Google حتى يتمكن من تطوير المزيد من التجارب. عادةً لا يكون لهذه التعليقات تأثير مباشر على تصنيفات موقعك. يمكنك الاطلاع على الإرشادات الدقيقة التي تقدمها Google لمقيمي جودة محرك البحث الخاص بها هنا.

تقارير البريد العشوائي لأدوات مشرفي المواقع

هناك طريقة يدوية أخرى يعتمد عليها جوجل لضمان جودة نتائج البحث وهي من خلاله الإبلاغ عن الرسائل غير المرغوب فيها في أدوات مشرفي المواقع واجهه المستخدم.

تأتي تقارير البريد العشوائي من مجموعة متنوعة من المصادر بما في ذلك ضحايا عمليات الاحتيال ومُحسنات محركات البحث الساخطين وأصحاب حقوق الطبع والنشر.

يقوم موظفو Google بمراجعة التقارير ويمكنهم معاقبة المواقع التي يصادفونها يدويًا.

خاتمة

كما ترون، جوجل جادة بشأن جودة نتائج البحث الخاصة بها. جوجل هو كائن حي يتنفس ويتغذى بكميات هائلة من البيانات.

تشهد الشركة تغيرًا مستمرًا، حيث تستكشف طرقًا لتحسين جودة نتائج البحث الخاصة بها. وطالما استمر مطورو محركات البحث في التفوق على خوارزميات جوجل (وهو ما سيحدث في المستقبل المنظور)، فسوف تستمر جوجل في استخدام تقنيات جمع البيانات اليدوية لتعزيز خوارزمياتهم ومعاقبة المتلاعبين.

ما هي الأساليب الأخرى التي رأيت أن Google تستخدمها لجمع المزيد من النماذج اليدوية لبيانات جودة البحث؟