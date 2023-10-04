Rewrite this title: كيف تحصل على ترتيب جيد في البحث المحلي: 3 خبراء بارزين يزنون

ستساعدك المقالة التالية: كيف تحصل على ترتيب جيد في البحث المحلي: 3 خبراء بارزين يزنون

في Pubcon 2014 في لاس فيغاس، تمكن فريق SEJ من اللحاق بثلاثة خبراء في موضوع البحث المحلي.

ستجد أدناه مقاطع فيديو لمقابلة Brent Csutoras مع Brian Lafrance Authority Labs وJohn Rampton كريس جونز من LSEO.com، ومقابلة كيلسي جونز ماري بولينج من إجنيتور ديجيتال.

يقدم كل واحد من هؤلاء الخبراء نصائح قابلة للتنفيذ يمكن للشركات استخدامها للحصول على تصنيف جيد في نتائج البحث المحلية.

أدوات لتحسين البحث المحلي: مقابلة مع بريان لافرانس

تحسين محركات البحث العضوية المحلية وفهم Google Pigeon: مقابلة مع ماري بولينج من Ignitor Digital

كيف يمكن للشركات الصغيرة زيادة تصنيفاتها على Google: مقابلة مع كريس جونز

فيما يلي بعض النقاط البارزة في كل مقطع من مقاطع الفيديو هذه:

يمكن أن يختلف البحث في منطقة واحدة كثيرًا عن البحث في منطقة أخرى، وهو أمر لا ينتبه إليه الأشخاص بالقدر الذي ينبغي لهم.

في عملية بحث معينة، يمكنك الحصول على 5-6 نتائج محلية على الصفحة الأولى، وهذا لا يشمل حتى حزمة Google المحلية.

إذا كنت تريد التصنيف في موقع معين لا تحصل فيه على تصنيف جيد حاليًا، فإن أفضل ما يمكنك فعله هو إنشاء محتوى خاص بهذا الموقع. انظر لمعرفة ما إذا كان هذا الموقع لديه مجتمعاته الخاصة عبر الإنترنت، مثل المنتديات أو subreddits، وشارك في تلك المجتمعات. تصبح سلطة داخل هذا الموقع.

كلما تم ذكر اسم شركتك إلى جانب الموقع الذي تحاول التصنيف فيه، زادت فرصك في تحسين ظهور البحث لهذا الموقع.

ما يعيق الشركات الصغيرة عن تحقيق النجاح في مجال تحسين محركات البحث المحلي هو حقيقة أنهم غير معتادين على الاستعانة بمصادر خارجية، ومعظم الوكالات تفرض رسومًا باهظة على الشركات الصغيرة.

بالنسبة لتلك الشركات الصغيرة التي لا تشعر بالارتياح تجاه الاستعانة بمصادر خارجية، هناك الكثير من الموارد الرائعة المتوفرة لهم للتثقيف الذاتي.

بالنسبة لأصحاب الأعمال الصغيرة، يمكن أن يبدو تحسين محركات البحث (SEO) بمثابة علم زائف غير مفهوم، ولكن بمجرد أن تتعرف على ما يدور حول كيفية تصنيف Google للشركات، ستجد أن الأمر ليس نظريًا إلى حد كبير ولكنه عملي تمامًا.

إذا كان بإمكان مالك الأعمال الصغيرة أن يأخذ على عاتقه تحديد عوامل التصنيف والخطوات التي يجب اتخاذها، فيمكنه التحكم بشكل أفضل في التسويق عبر الإنترنت.

مع إيلاء أهمية كبيرة لـ Google+ Local، يجب على الشركات أن تتعامل مع صفحة أعمال Google+ الخاصة بها بنفس القدر من الأهمية التي تحظى بها مواقعها على الويب.

الشيء الآخر الذي يجب على الشركات الصغيرة التركيز عليه هو الحصول على المزيد من المراجعات عبر الإنترنت حيث يعد هذا أحد عوامل التصنيف الأساسية لتحسين محركات البحث المحلية.

الشيء الذي يجب على أصحاب الأعمال الصغيرة أن ينتبهوا إليه هو خوارزمية البحث المحلي الجديدة من Google، والتي يطلق عليها اسم “Pigeon”، والتي تهدف إلى تقديم نتائج البحث بناءً على مدى قرب الباحث.

الشيء الذي يجب على أصحاب الأعمال الصغيرة أن ينتبهوا إليه هو خوارزمية البحث المحلي الجديدة من Google، والتي يطلق عليها اسم “Pigeon”، والتي تهدف إلى تقديم نتائج البحث بناءً على مدى قرب الباحث. لإرضاء إشارة تصنيف Pigeon، يجب أن تتطلع الشركات الصغيرة نحو تحسين محركات البحث العضوية أكثر من البحث المدفوع. يجب أن يحاولوا الحصول على المزيد من الروابط المحلية التي تشير إلى موقعهم.

إذا كنت تريد حقًا الحصول على تصنيف جيد في البحث المحلي، فهناك نصيحة جيدة أخرى وهي التفكير فيما ستفعله للترويج لشركتك في المجتمع المحلي إذا لم يكن الإنترنت موجودًا. سيؤدي القيام بهذه الأنواع من الأشياء بشكل غير مباشر إلى الحصول على روابط لموقع الويب الخاص بك.

تعد الأدلة أيضًا أكثر أهمية من أي وقت مضى عندما يتعلق الأمر بتحسين محركات البحث المحلية. ابحث عن الدلائل التي يتم تصنيفها للمصطلحات التي تريد أن يتم تصنيف نشاطك التجاري عليها، ثم تأكد من إدراج نشاطك التجاري في تلك الدلائل.

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