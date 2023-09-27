Rewrite this title: كيف تخبر ما يريده القراء وتعطيه لهم

ستساعدك المقالة التالية: كيف تخبر ما يريده القراء وتعطيه لهم

أغنية O’Jays المنفردة عام 1975 بعنوان “أعط الناس ما يريدون!” يجب أن تكون الأغنية الرئيسية والشعار التوجيهي لكل مسوق محتوى مخصص.

بعد كل شيء، التركيز الأساسي لتسويق المحتوى بشكل صحيح (وتحسين محركات البحث، في هذا الصدد) هو إنشاء إجابات شاملة للأسئلة التي يطرحها المستهلكون لتلبية جميع رغباتهم واحتياجاتهم.

وبالمثل، فإن الهدف الرئيسي والوعد الرئيسي لمحركات البحث هو تقديم المحتوى المناسب للأشخاص المناسبين في الوقت المناسب عند إجراء البحث.

ولهذا السبب من المحتمل أنك قرأت أن محركات البحث، مثل Google، تعمل باستمرار على تحسين خوارزمياتها والاستفادة من الذكاء الاصطناعي المتطور لفهم نية الباحث بشكل أفضل والوفاء بوعوده.

ومن الطبيعي أن يصبح السؤال الذي يطرحه العديد من مسوقي المحتوى هو: “كيف يمكنني معرفة ما يريده القراء وإعطاؤه لهم؟”

يبدأ الأساس لتحديد المحتوى المطلوب إنشاؤه بالبحث عن الكلمات الرئيسية، حيث تظل الكلمات الرئيسية هي العمود الفقري للمحتوى. ولكن هناك عدة طرق فعالة لتحديد ما يريده القراء.

فيما يلي بعض النصائح والتكتيكات والأدوات التي يجب التفكير في إضافتها إلى ترسانتك.

1. التحقق من صحة من وأين يتواجد قراؤك

أولاً، تأكد من أنك تعرف من هم قرائك وما الذي يثير اهتمامهم. إحدى طرق تحديد الجمهور هي تطوير الشخصية.

تعتبر الشخصيات مهمة لأنها يمكن أن تساعد في ضمان إنشاء محتوى مخصص لتلبية الاحتياجات المحددة لجمهورك البشري.

قم بإنشاء ملفات تعريف مفصلة لقراءك المستهدفين، ربما بناءً على عدد قليل من القراء الحاليين الذين يمكنك التعرف عليهم بسهولة.

أعطهم الأسماء والوجوه والشخصيات. تضمين المعلومات الديموغرافية والنفسية.

ابحث عن تحديد دوافع الشراء الرئيسية والتحديات والاحتياجات الأساسية.

من خلال إنشاء شخصيات، يمكنك البدء في تصميم المحتوى الخاص بك بناءً على افتراضات متعمقة حول الموضوعات والنبرة وأنواع المحتوى التي ستجذب القراء في مراحل مختلفة من رحلة الشراء الخاصة بهم.

يمكن أن تساعدك الشخصيات أيضًا في معرفة المكان الذي يستهلك فيه القراء المحتوى ومتى تكون أفضل الأوقات هي تقديم المحتوى الذي من المرجح أن يتفاعلوا معه.

بعد تحديد مكان تواجد القراء وقبل مشاركة الكثير من المحتوى، ستحتاج إلى قضاء بعض الوقت في إنشاء وبناء جمهور موثوق به.

إن عبارة “إذا قمت ببنائها، فسوف يأتون”، لا تنطبق بالضرورة على المحتوى عبر الإنترنت. بل يحتاج الجمهور عبر الإنترنت إلى التطوير بمرور الوقت.

المكان الجيد للبدء هو متابعة المحتوى ذي الصلة والإعجاب به/مشاركته من مؤلفي المحتوى الموثوقين والمؤثرين الآخرين على أمل المعاملة بالمثل للمحتوى ذي الصلة وعالي الجودة الخاص بك مع مرور الوقت.

قم بإنشاء قوالب الشخصية الخاصة بك لكل فرد من أفراد جمهورك في مستند أو جدول بيانات بسيط.

يمكن للأدوات والقوالب المتوفرة عبر الإنترنت، مثل Xtensio أو Lucidspark أو Miro، أن تساعدك في إرشادك.

2. اسألهم عما يريدون

يعد السؤال ببساطة طريقة منطقية أخرى لتحديد المحتوى الذي يريده جمهورك.

بافتراض أنك قد أنشأت مستوى من الثقة مع القراء ويرون أنك تتمتع ببعض السلطة في الموضوعات التي ترغب في تناولها معهم، يمكنك بالتأكيد استطلاع رأي جمهورك.

اسأل عن المواضيع أو المعلومات المحددة التي قد تكون أكثر اهتمامًا بقراءتها.

تواصل مع جمهورك عبر البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي من خلال استطلاعات الرأي القصيرة وأسئلة القراء حول ما يلي:

ما هي المواضيع الرئيسية التي ترغب في معرفة المزيد عنها؟

ما هو تنسيق المحتوى المفضل لديك: نص، فيديو، صوت، أو مزيج منها؟

متى تفضل استهلاك المحتوى؟

ما هي قناتك المفضلة لتلقي المحتوى وقراءته؟

كم مرة تريد أن تسمع منا؟

يتم غمر القراء بالمحتوى بشكل يومي. من المرجح أن يؤدي تخصيص الوقت للسؤال عما يريدون ثم تخصيص المحتوى والتوقيت وفقًا لذلك إلى جمهور متفاعل.

يمكن تسليم استطلاع بسيط كمستند أو عبر البريد الإلكتروني، أو يمكنك استخدام إحدى أدوات الاستطلاع العديدة المتاحة عبر الإنترنت.

3. قم بمراجعة بيانات زائر موقع الويب والبحث

يمكن أن تكون تحليلات موقع الويب مصدرًا ممتازًا آخر للتحقق من صحة الملفات الشخصية لعملائك وفهم المحتوى والموضوعات الأكثر شيوعًا لدى القراء.

التركيبة السكانية

يوفر برنامج Google Analytics، على سبيل المثال، الانهيار الديموغرافي الأساسي من زوار موقع الويب الخاص بك والتي يمكنك من خلالها مقارنة و/أو إثراء الشخصيات التي قمت بتطويرها.

ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن هذه التركيبة السكانية قد تنطبق فقط على قسم فرعي من زوار موقعك بناءً على كيفية ومكان قيام Google بجمع هذه البيانات.

وتستخدم هذه التركيبة السكانية لتوليد سبعة تقارير قياسية، والتي يمكن استخدامها أيضًا للتحقق من صحة افتراضات القراء:

نظرة عامة على التركيبة السكانية

عمر

جنس

نظرة عامة على الاهتمامات

فئات التقارب (مدى الوصول)

قطاعات السوق

فئات أخرى

يمكن أيضًا استخدام هذه الأبعاد الديموغرافية لإنشاء شرائح وتقارير مخصصة للمراقبة المستمرة لمجموعات محددة ضمن جمهورك.

التفاعل مع المحتوى الموجود

بيانات التحليلات الأخرى المفيدة لفهم تفضيلات القراء هي مشاهدات الصفحة المقصودة المحددة ومقاييس التفاعل مثل الوقت المستغرق في الصفحة وعمق التمرير ومعدل الارتداد.

في تقارير السلوك في Google Analytics، يمكنك معرفة الصفحات الأكثر شهرة لديك بسرعة.

يمكن أن يساعد تحديد الصفحات وأنواع المحتوى المحددة على موقع الويب الخاص بك الأكثر مشاهدة و/أو التي يقضي المشاهدون فيها معظم الوقت في الإشارة إلى الاتجاهات في تفضيلات الموضوع والتنسيق.

علاوة على ذلك، يمكنك مراقبة مسارات الزائرين لمعرفة الصفحات التي تؤثر على الآخرين أو التي ينجذب إليها القراء.

ابحث عن إنشاء صفحات محتوى تكميلية تحتوي على إجابات أكثر تفصيلاً للأسئلة التي قد تكون لدى جمهورك. يمكن أن يرتبط هذا بالمحتوى الحالي الخاص بك أو منه لتعزيز سلطتك في موضوع معين.

4. استعلامات وحدة تحكم بحث Google

يعد تقرير استعلامات Google Search Console الموجود ضمن الأداء مصدرًا لا يقدر بثمن لفهم الكلمات الرئيسية التي تؤدي إلى مرات ظهور موقعك و/أو نسبة النقرات إليه.

أداء Google Search Console لموقع imahockeydad.com

يعرض هذا التقرير تفاصيل مرات الظهور والنقرات ومتوسط ​​موضع الإعلان ونسبة النقر إلى الظهور المرتبطة بالكلمات الرئيسية التي بحث عنها القراء.

انتبه إلى أي كلمات رئيسية وعبارات تتماشى مع موضوعاتك المستهدفة، بالإضافة إلى تلك التي تمثل فجوات في المحتوى الذي أنشأته أو خططت له.

5. بيانات البحث الداخلي

إذا كان موقع الويب الخاص بك يوفر وظيفة بحث، فيمكنك استخراج بيانات استخدامه بانتظام لمعرفة المحتوى الذي يبحث عنه زوار موقعك عند الوصول إلى موقعك.

قم بتدوين عمليات البحث القائمة على الأسئلة وتأكد من أن لديك محتوى شاملاً للإجابة على تلك الاحتياجات.

توفر العديد من أدوات البحث الداخلية أو الوظائف الإضافية التابعة لجهات خارجية تحليلاً للمحتوى. استخدم هذا لتحديد الفجوات وتصنيفات المحتوى بسرعة وتقديم المحتوى المناسب للقراء المناسبين في الوقت المناسب تمامًا كما ينبغي لأي محرك بحث جيد.

6. إجراء البحوث الخارجية

بالإضافة إلى النظر إلى جمهورك الحالي والمحتوى الحالي، هناك العديد من أدوات البحث الممتازة المتاحة لك. تقوم Buzzsumo وahrefs وSemrush، من بين آخرين، بالزحف إلى الويب بالكامل بحثًا عن الكلمات الرئيسية والمحتوى.

استفد من هذه الأفكار لتحديد اتجاهات المحتوى والموضوعات المقترحة وحتى الأسئلة المحددة التي يطرحها الأشخاص والمرتبطة بكلمات رئيسية أو مجالات أو مؤثرين عبر الإنترنت محددين.

باستخدام هذه المعلومات، يمكنك صياغة محتوى يتماشى مع تلك الاتجاهات والاقتراحات أو إجابات متعمقة على الأسئلة المطروحة.

تقدم معظم هذه المنصات تجارب مجانية. استخدمها لتحديد مدى أهمية فرص أو تحديات المحتوى لديك، ثم حدد القيمة التي يمكن أن تقدمها على المدى الطويل.

7. تعرف على المنافسة

حدد منافسيك عبر الإنترنت (أي هؤلاء المنافسين الذين يقومون باستمرار بإنشاء محتوى عالي الجودة، والذي يحتل مرتبة جيدة بالنسبة للكلمات الرئيسية المستهدفة التي اخترتها).

قم بمراجعة وتحليل المحتوى الذي قاموا بإنشائه، وأين قاموا بتوزيعه، وما هي المشاركة (إن وجدت) التي تم تلقيها.

ابدأ بتجميع عناصر المحتوى التي تكتشفها في مجموعات موضعية، ثم حدد فجوات المحتوى الموجودة (إن وجدت).

قم بتقييم أنواع المحتوى التي يشاركونها على القنوات وعدد المرات. إحدى فوائد وسائل التواصل الاجتماعي التي يمكن الوصول إليها بشكل عام هي القدرة على رؤية الإعجابات والمشاركات والتعليقات المرتبطة بالمحتوى الذي نشره منافسوك.

8. استمع دائمًا

عند الحديث عن وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن لأدوات الاستماع الاجتماعي أيضًا توفير ثروة من معلومات المحتوى والإرشادات حول استراتيجيتك الخاصة.

استخدم أدوات مثل Brandwatch أو Meltwater أو Agorapulse لمراقبة كلماتك الرئيسية المستهدفة من حيث الإشارات الاجتماعية واقتراحات المحتوى.

كما هو الحال مع محتوى المنافسين، يمكنك قياس مستوى التفاعل مع كل نوع وجزء من المحتوى لتحديد مدى الصلة والقيمة.

يمكن تنظيم عناصر المحتوى المكتشفة ذات الصلة أو إعادة صياغتها وتوسيعها باستخدام القيمة المضافة الخاصة بك.

9. اطلب المشاركة والتعليقات

إذا كنت تعتقد اعتقادًا راسخًا أنك تقوم بإنشاء محتوى عالي القيمة لجمهور كبير، فلا تخف من مطالبة القراء بالتعليقات والتحقق من الصحة عبر التعليقات والمشاركة.

اجعل من السهل على القراء توسيع المحتوى الخاص بك من خلال تضمين آليات المشاركة (أزرار المشاركة أو روابط “انقر للتغريد”) والعبارات التي تحث على اتخاذ إجراء داخل المحتوى الخاص بك.

سيساعد هذا في التحقق من مدى جاذبية المحتوى الخاص بك وتعزيز سلطتك.

10. القياس والتفاعل

مع كل جزء من المحتوى الذي تقوم بإنشائه وتوزيعه، قم بالعودة إلى تحليلات وسائل التواصل الاجتماعي وموقع الويب الخاصة بك للتحقق من مدى ملاءمتها وقيمتها النسبية لقرائك.

انتبه بشكل خاص إلى الأنواع والموضوعات والقنوات التي تحظى بأكبر قدر من التفاعل.

علاوة على ذلك، لاحظ الروابط (إن وجدت) التي تم النقر عليها و/أو العبارات التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء والتي تم اتخاذها للإشارة إلى المكان الذي يهتم فيه القراء بالحصول على المزيد.

وبعد ذلك نعم، بكل الوسائل – أعط القراء ما يريدون!

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