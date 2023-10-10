Rewrite this title: كيف تدير أدوات Raven أبحاث منافسيك

ستساعدك المقالة التالية: كيف تدير أدوات Raven أبحاث منافسيك

فكر في أي مهمة لتحسين محركات البحث عليك القيام بها – أدوات الغراب سوف يعتني به. تتناول نظرة عامة على الميزات اليوم أبحاث المنافسين كمثال:

تحديد منافسيك

مساعد باحث (المدعوم من SEMRush) يساعدك على إنشاء قائمة بمنافسيك من خلال إظهار عناوين URL والمجالات المصنفة للمصطلح المحدد.

بالنسبة لأي مجال معين، تقوم الأداة بإنشاء قائمة بأقرب المنافسين بالإضافة إلى بعض الإحصائيات ذات الصلة. المقاييس الأكثر فائدة هنا هي:

الكلمات الرئيسية الشائعة (الكلمات التي يحصل فيها موقعك وموقع منافسك على تصنيفات عالية في Google)؛

جودة الموضع (والتي توضح من يجذب الزيارات بشكل أفضل. إذا كان المؤشر أقل من 100، فهذا يعني أن المنافس يجذب زيارات أكثر من الموقع الذي تم تحليله).

تحديد المروجين منافسيك

Site Finder هي أداة بحث عن الروابط الخلفية التي تمر عبر الروابط الخلفية الخاصة بمنافسيك وتجمع البيانات في جدول جميل (يمكنك تصديره وفرزه وتصفيته).

يسمح لك Site Finder بإدخال عبارة كلمة رئيسية ثم يقوم تلقائيًا بالعثور على النطاقات التي ترتبط بأعلى عشر نتائج على Google لعبارة الكلمة الرئيسية هذه وتصنيفها. ثم يستخدم مجموعة من عوامل التصنيف لتحديد مدى أهمية الرابط من أحد النطاقات التي تم إرجاعها إلى موقعك…

ابحث عن تصنيفات جوجل الخاصة بمنافسك

هذه ميزة أخرى مدعومة من SEMRush.

بالنسبة لأي مجال معين، ستقوم الأداة بإنشاء تقرير لتصنيفاتها العضوية الأقوى في Google. جدول النتائج يحتوي على :

الكلمة الرئيسية نفسها؛

الموضع في Google الذي يظهر فيه النطاق لتلك الكلمة الرئيسية؛

النسبة المئوية لحركة المرور التي يجلبها موضع الكلمة الرئيسية هذا إلى المجال؛

عدد نتائج جوجل لهذه الكلمة الرئيسية؛

متوسط ​​تكلفة النقرة لكل كلمة رئيسية؛

حجم البحث الحالي (للشهر السابق)؛

عنوان URL الدقيق الذي يظهر في SERPs؛

إمكانية إضافة كل كلمة إلى متتبع SERP:

يسمح برنامج SERP Tracker من Raven Tools بمراقبة التصنيف عبر محركات بحث متعددة (بالإضافة إلى المحركات المحلية) وحتى مقارنة التصنيف مع منافسيك:

الملف الشخصي وتتبع منافسيك عبر مدير المنافسين

تسمح أدوات Raven بمراقبة جميع منافسيك ومراقبة تقدمهم ومقارنتهم بموقعك على الويب من خلال جدول مفيد يحتوي على: