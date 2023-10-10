Rewrite this title: كيف تربح مع وكالة SEM الخاصة بك

ستساعدك المقالة التالية: كيف تربح مع وكالة SEM الخاصة بك
استئجار وكالة؟ خذها في المنزل؟ ما هي أفضل طريقة لضمان اتباع نهج ناجح لتحسين تواجد شركتك على الإنترنت؟ يمكن أن تكون هذه القرارات صعبة، ولا توجد إجابة واحدة صحيحة. بالطبع، كوني أعمل في إحدى الوكالات، أود أن أكون قادرًا على القول إن العلاقات بين الوكالات تكون ناجحة دائمًا. لسوء الحظ ليسوا كذلك. يمكن أن تحدث المشاركات غير الناجحة لعدد من الأسباب، ولكن الوكالة الجيدة تدرك أن نجاحها يعتمد فقط على نجاح عملك وموقع الويب الخاص بك.
وغني عن القول أن هناك الكثير من وكالات تحسين محركات البحث/التسويق عبر محركات البحث (SEO/SEM) غير الواضحة وغير الكفؤة. يعتمد البعض على تكتيكات القبعة السوداء التي يمكن أن تؤدي إلى عقوبات في المستقبل، ويحاول البعض تخويف عملائهم باستخدام المصطلحات الفنية لتجنب المساءلة، والبعض الآخر لا يفهم عملك والبعض الآخر ببساطة يفرض رسومًا زائدة مقابل خدماتهم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للتكنولوجيا والعقود الملزمة أن تجعل العملاء يشعرون كما لو أنهم محتجزون كرهائن لدى وكالتهم.
ومع ذلك، هناك العديد من الوكالات المختصة والأخلاقية الراغبة والقادرة على المساعدة. ولكن من أجل تقديم خدمة من الدرجة الأولى وتحقيق النتائج، هناك بعض الأشياء التي يمكن القيام بها من جانب العميل لضمان علاقة ناجحة.
بعض النصائح
- التواصل الأهداف: إلى جانب زيادة حركة المرور، ما الذي تحتاجه حقا؟ هل حددت مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) الخاصة بك؟ قد يبدو الأمر واضحًا، ولكن المزيد من الزيارات لن تؤثر بالضرورة على أرباحك النهائية. ما هي الإجراءات (التحويلات) المحددة التي تريد أن يتخذها الزائرون بمجرد وصولهم إلى موقعك؟ ما هي التحويلات الأكثر ربحية؟ ما هي قيمة عميلك مدى الحياة؟ ما هي أهدافك من حيث تكلفة الاستحواذ؟
- فهم حدود الموارد: من الناحية الواقعية، ما هي القيود المفروضة على الموارد التي من المحتمل أن تواجهها أثناء إجراء جهود التحسين؟ من المهم أن تفهم ما تواجهه حتى يمكن تحديد التوقعات داخليًا. من خلال تجربتي، فإن المسؤولين في الإدارة العليا حريصون دائمًا على معرفة ما إذا كان تحسين محركات البحث “يعمل حقًا” ولكن إذا لم يتم الإعلان عن ضرورة تطبيق موارد إضافية، فقد تواجه خيبة الأمل والإحباط داخل مؤسستك. تنقسم هذه القيود عادةً إلى ثلاث فئات –
- اِصطِلاحِيّ: هل ستعيق قاعدة بيانات CMS أو التجارة الإلكترونية الخاصة بك القدرة على تنفيذ أفضل ممارسات تحسين محركات البحث؟
- بشر: هل لديك أشخاص لكتابة المحتوى، وإجراء تغييرات على الموقع، ودعم النتائج، وما إلى ذلك؟
- مالي: هل لديك الموارد المالية اللازمة لتخصيصها للبحث المدفوع؟ للانتقال إلى نظام إدارة المحتوى الجديد؟ لتوظيف أشخاص جدد؟
- توفير بيانات:أعلم أن لديك في مكان ما. بيانات الحب الخاصة بـ SEO. يمكن قياس كل شيء تقريبًا في عالم الإنترنت وربطه بعائد الاستثمار، لذا قم بتوفير جميع بيانات الإيرادات ذات الصلة. حتى تقديم بيانات دون اتصال بالإنترنت لفهم ما إذا كان الانخفاض في الإيرادات عبر الإنترنت يرجع إلى مشكلة في أداء الموقع أو إذا كانت هذه مشكلة أو اتجاه أكبر على مستوى الشركة أو الصناعة.
- تناسب الشخصية: تأكد من أنك تحب الأشخاص الذين ستعمل معهم. من المهم أن تكون على نفس الصفحة مع كل من الوكالة (فكر في قيم الشركة) ولكن أيضًا مع مدير حسابك (أسلوب الاتصال، على سبيل المثال). علاوة على ذلك، فإن اختيار وكالة تتمتع بهذه القيمة الإضافية من حيث الشراكات الإستراتيجية والقدرة على التواصل مع العملاء المحتملين والتغطية الصحفية وفرص التحدث سيساعد على تعزيز المشاركة الناجحة خارج نطاق التقدم المتعلق بتحسين محركات البحث.
- ثقف نفسك: لا تأخذ فقط كلمة وكالتك لذلك. يمكنك حضور الندوات والمؤتمرات عبر الإنترنت، وقراءة مدونات الصناعة، والمقالات الإعلامية على مواقع مثل سيومزوما إلى ذلك. إن تطوير فهم أعمق لكيفية تأثير ممارسات محددة على عملك سوف ينقل جهودك إلى المستوى التالي.