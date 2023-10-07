Rewrite this title: كيف تستخدم Google مُقيِّمي الجودة؟

ستساعدك المقالة التالية: كيف تستخدم Google مُقيِّمي الجودة؟

كان هناك الكثير من الأحاديث المثيرة للخوف مؤخرًا حول مُقيِّمي الجودة البشرية في Google وما يتم استخدامه بالضبط من أجله وكيفية استخدام تقييماتهم داخليًا في Google. كانت المناقشة متفشية في Pubcon حيث شاهدت العديد من كبار المسئولين الاقتصاديين وهم يستجوبون مات كاتس حول هذا الموضوع، ويبدو أنه انتشر كالنار في الهشيم عبر عالم المدونات في الشهر أو الشهرين الماضيين. أود أن أضيف رأيي – على وجه التحديد أنه لا ينبغي لنا أن نشعر بالذعر بشأن هذا على الإطلاق، بل يجب علينا استخدام ما تعلمناه لصالحنا.

إذن من أنا لأتحدث عن هذا؟

حسنا، في مصلحة الكشف الكامل: اعتدت أن أكون أحد مُقيّمي الجودة في عام 2005 تقريبًا. منذ أن قمت بالتوقيع على اتفاقية عدم الإفشاء منذ وقت طويل ولست متأكدًا مما إذا كانت منتهية الصلاحية أم لا (أعتقد أنها كذلك، لكن لا يمكنني العثور على نسخة) سأتأكد من إمكانية العثور على كل ما أذكره (أو بسهولة وصلت) مع بحث جوجل. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تعتبر أي شيء أقوله بمثابة “نظرية” وليس “حقيقة” فعلية. الآراء الواردة هنا هي آراءي وليست آراء Google أو أي شخص آخر بلاه بلاه بلاه في الأمور القانونية، فلنعد إلى الموضوع.

إن مقيمي الجودة ليسوا شيئًا جديدًا على الإطلاق. لقد كانوا موجودين منذ فترة طويلة وربما شاركوا في كل تحديث رئيسي للخوارزمية منذ فلوريدا (ومن يدري فقد سمعت شائعات مفادها أن Google استخدمت الأصدقاء والعائلة كمقيمين قبل تعيينهم للموظفين المؤقتين). عادةً ما تنشر Google الوظائف على موقعها الإلكتروني. موقع الويب الخاص بي (لا أرى سوى فتحات تقييم AdWords في الوقت الحالي ولكن تحقق مرة أخرى. بالإضافة إلى ذلك، اعتدت أن تكون قادرًا على التقديم عن طريق إرسال بريد إلكتروني بالموضوع “مقيم الجودة” إلى Temporaryjobs@google.com – لست متأكدًا مما إذا كان ذلك لا يزال ساريًا.)

النقطة المهمة هي أن Google كانت تستخدم أدوات تقييم الجودة إلى الأبد. يقومون بتسجيل الدخول إلى نظام يسمى EWOQ ويقومون بتنفيذ مجموعة متنوعة من مهام التصنيف. بعض هذه المهام بسيطة مثل الحصول على موقع ويب واستعلام وتصنيفه على أنه حيوي، ومفيد، وذو صلة، وغير ذي صلة، وبريد عشوائي، وشركة تابعة رفيعة، وإباحية، وما إلى ذلك.

تتضمن المهام الأخرى النظر في مجموعات نتائج بحث متعددة لاستعلام ما وتحديد المجموعة الأفضل بشكل عام. (ملاحظة: بشكل عام يعني أنهم ينظرون إلى جميع المواقع في مجموعة النتائج، لذا فإن القائمة التي تحتوي على 7 مفيدة و1 حيوية و1 ذات صلة و1 بريد عشوائي قد تكون أفضل من قائمة تحتوي على 8 نتائج مفيدة و2 غير ذات صلة) هل ترى مدى صعوبة ذلك؟ ولهذا السبب يحتاجون إلى الكثير من البيانات.

والكثير هو بالضبط النقطة. لا تستخدم Google هؤلاء المُقيّمين لوضع علامة على موقعك. مات كاتس لقد فضح ذلك بالفعل – تمامًا كما فعل شخصيًا في Pubcon عندما واجهه بعض كبار المسئولين الاقتصاديين المشهورين في الخلاط.

ومع ذلك، لا نحتاج إلى أن نأخذ كلام مات على محمل الجد، نحتاج فقط إلى إدراك أن استخدام أدوات تقييم الجودة لمعاقبة المواقع هو ببساطة ليس قويًا وقابلاً للتطوير بما يكفي لتطبيقه على الويب بأكمله. في الواقع، كلما كانت لديك نظرية حول جوجل، تتساءل “هل هذه نظرية قوية وقابلة للتطوير؟” هي طريقة جيدة لمعرفة ما إذا كانوا يفعلون ذلك حقًا. تعتبر مفاهيم القوة والقابلة للتطوير ضخمة داخل Google. على محمل الجد، يستخدمونها في كل طلب براءة اختراع تقريبًا مقالة علمية ينشرون. هذه هي الطريقة التي يفكر بها علماء الكمبيوتر.

إذًا كيف يستخدمون (على الأرجح) مُقيِّمي الجودة؟

أفضل تخميني (وما ألمح إليه مات Twitter) هو أنهم يستخدمون أدوات تقييم الجودة لتقييم تغييرات الخوارزمية – وأنهم يقومون بذلك بعدة طرق. يعد تقييم جودة الخوارزمية مفهومًا صعبًا إلى حد ما. تتمثل إحدى الطرق في عرضه على الهواء مباشرة لمجموعة مختارة من الأشخاص ثم إلقاء نظرة على معدلات النقر إلى الظهور، وعدد المرات التي يقومون فيها بتحسين بحثهم، وما إلى ذلك. ولكن ماذا لو تم تطبيق تغيير الخوارزمية هذا فقط على نسبة صغيرة أو نوع معين من الاستعلام – هل ستحصل على حجم عينة لائق بما فيه الكفاية؟

أعتقد اعتقادًا راسخًا أن حجم العينة يقع في قلب برنامج تقييم الجودة من Google. ليس فقط لضمان استخدام أنواع الاستعلامات المناسبة كمؤشر لقوة الخوارزمية، ولكن أيضًا لإنشاء حجم عينة مناسب من المواقع المفيدة وذات الصلة والبريد العشوائي. بمجرد حصولهم على تلك العينة، يمكنهم بعد ذلك البدء في إجراء تحليل آلي أكثر تقدمًا للخوارزميات – مقابل أي مهمة يحاولون قياسها.

أستخدم كلمة “مهمة” لأنني متأكد من أنه إذا كان لدينا إمكانية الوصول فسنرى أن هناك نوعًا من خوارزمية نوع الشبكة العصبية المرتبطة بالمقيمين البشريين أيضًا – غالبًا لأن مدخلاتهم تبدو متوافقة مع “نموذج التعلم” بأكمله “نموذج الشبكات العصبية.

وبالنظر إلى ذلك، لن يكون من المنطقي أن تستخدم Google البيانات على أساس كل موقع على حدة. ليس فقط أنها ليست قوية وقابلة للتطوير، ولكن ليس من المنطقي مكافحة البريد العشوائي يدويًا. سوف يفوتهم الكثير – بالإضافة إلى أنه من السهل أن يصبح فاسدًا بنفس الطريقة التي حدث بها مشروع الدليل المفتوح.

إذن ماذا يمكنني أن أتعلم؟

لا علاقة لأكبر الوجبات الجاهزة لتحسين محركات البحث بحقيقة أن Google تستخدم أدوات تقييم الجودة أو حتى Google تستخدمهم. تكمن الفرصة الأكبر في فهم تعريفات “حيوي” و”مفيد” و”ذو صلة” و”غير مهم” و”بريد عشوائي” و”شركة تابعة رفيعة” الواردة في دليل تصنيف الجودة المسرب. بدلًا من السؤال “هل يمكن للمقيم البشري أن يعاقبني؟” اسأل نفسك “هل سينظر الباحث البشري الذي يزور Google إلى موقعي على أنه مفيد؟ لماذا؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، فماذا يمكنني أن أفعل للتأكد من أنه يعتبر مفيدًا؟ (ملاحظة لنفسك: قم بعمل مقالة متابعة حول .) انظر إلى تعريف موقعك وتأكد من أنه ليس قريبًا من ذلك. افعل نفس الشيء مع تعريف .

لا تفعل ذلك بسبب المُقيّمين، فهم يقومون فقط بتقييم الخوارزمية لمعرفة ما إذا كانت تفعل ما هو مقصود. افعل ذلك لأن Google أخبرتنا أنها تريد عرض المواقع التي تناسب الملف الشخصي وعدم عرضها في نتائج البحث الخاصة بها. إن التركيز بشكل أقل على “كيف” والمزيد على “لماذا” سيساعدك على إبقائك في الطليعة فيما يتعلق بتغييرات الخوارزمية مع المساعدة في جعل جهود تحسين محركات البحث الخاصة بك أكثر استدامة.