Rewrite this title: كيف تعمل خوارزمية الصفحة الكاملة لـ Bing

ستساعدك المقالة التالية: كيف تعمل خوارزمية الصفحة الكاملة لـ Bing

قبل عام، لم أكن أعلم بوجود خوارزمية الصفحة الكاملة.

هذا المفهوم لم يخطر ببالي قط.

تبين أن محركات البحث مثل Bing لديها خوارزميات صفحة كاملة تعمل على تصفية مجموعات المرشحين وتنظيم محتوى وتنظيم SERP قبل عرضه للمستخدم.

بالنسبة لي، هذه هي الفكرة الأكثر إثارة للدهشة منذ أن أخبرني Gary Illyes عن كيفية عمل ترتيب العناصر الغنية (المعروفة أيضًا باسم ميزات SERP).

إذا كنت لا تعرف ما أعنيه بـ “مجموعة المرشحين”، فيجب قراءة هذه المقالة نظرًا لأن هذا المفهوم أمر لا بد من معرفته لتقدير بقية العناصر هذا شرط. 🙂

وكما هو الحال مع الكثير من الأفكار الأخرى التي سمعتها في هذه السلسلة، بمجرد أن سمعتها، أصبحت منطقية ويبدو الآن واضحًا.

تعتبر الداروينية في البحث طريقة جيدة للنظر في كيفية بناء برنامج SERP الحديث والغني

ناثان تشالمرز هو مدير البرنامج لفريق ملاءمة البحث في Bing. (ويعتقد أن نظريتي حول الداروينية في البحث “رائعة حقًا”.)

أكد تشالمرز أنني حصلت على الأفكار والمفاهيم العامة بشكل صحيح، لكن العملية أقل ميكانيكية مما كنت أقترحه وأنني كنت أفتقد بعض التفاصيل المهمة.

التفاصيل التي شرع في شرحها لي.

مجموعات المرشحين تقدم عروضًا للحصول على مكان في برنامج SERP

هناك فرق متعددة تدير مجموعات المرشحين التي تقدم عرضًا للحصول على مكان في Bing SERP.

تعني مجموعات المرشحين ببساطة ميزات SERP (أو العناصر الغنية كما سأسميها) التي تقدم عرضًا للحصول على مكان في SERP النهائي.

تحصل هذه المجموعات المرشحة/العناصر الغنية (مربعات الفيديو، ومربعات الصور، والوصفات، وبطاقات المعرفة، وما يسأله الأشخاص أيضًا، وما إلى ذلك) على مكان في SERP إذا كان بإمكانها تقديم قيمة أكبر للمستخدم من الروابط الزرقاء الحالية.

حتى هناك، كلها داروينية للغاية.

ولكن بعد ذلك تقع خوارزمية الصفحة الكاملة في الأعلى، وتعمل كنوع من “حكم الخطوة الأخيرة” للتصفية وتحديد تخطيط SERP والحفاظ على التوازن.

باختصار، فهو يصوغ برنامج SERP لتقديم أفضل خدمة للمستخدم على أساس استعلام على حدة.

إنه بناء المنتج.

ماذا أعني؟

إذا كنت تضع في اعتبارك أن كل صفحة نتائج محرك بحث (SERP) هي منتج يبيعه Bing وGoogle لمستخدميهما (وإن كان مجانيًا للمستخدم، ويتم دفع ثمنه بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الإعلانات)، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو الصفحة بأكملها يمكن تلخيص إجابة الخوارزمية على النحو التالي:

“ما المنتج الذي يريد Bing تقديمه لعملائه؟”

يتمثل دور خوارزمية الصفحة الكاملة في إنتاج أفضل منتج ممكن من الأجزاء المتاحة التي تقترحها المجموعات المرشحة.

هذا برنامج SERP لطيف وغني ومتوازن ويخدم المستخدم جيدًا. لحسن الحظ، إنها علامة تجارية SERP – موضوعي المفضل على Kalicube.pro

دعونا كسرها

الروابط الزرقاء لها مكان دائمًا

الروابط الزرقاء هي الأساس الذي يُبنى عليه كل شيء آخر والمعيار الذي يُقارن به كل مرشح/عنصر غني.

لكي يحل أي عنصر غني آخر محل الرابط الأزرق، يجب أن يوفر للمستخدم تجربة “أفضل” من الرابط الأزرق.

ويعبِّر تشالمرز عن الأمر بهذه الطريقة: “الحصول على رضا المستخدم بكفاءة أكبر”.

والأهم من ذلك، الروابط الزرقاء دائماً لديك مكان.

ربما لا يقل عن 3، وربما يصل إلى 10 أو 12، لكنهم موجودون دائمًا، وسيظلون كذلك في المستقبل المنظور لأنهم الأساس.

يمكن تجاهل العرض الفائز من مجموعة المرشحين

بمجرد قيام جميع مجموعات المرشحين بتقديم عرضهم، افترضت أن أي عنصر مرشح/عنصر غني يقدم عرضًا فائزًا (أي إثبات أنه يوفر تجربة أفضل للباحث من الرابط الأزرق)، فقد حصل على مكانه. ولكن ليس بالضرورة.

يكشف تشالمرز أن خوارزمية الصفحة بأكملها تتخذ القرار النهائي بشأن ما إذا كان العنصر الغني سيحصل على مكان في SERP.

تهدف خوارزمياتها (هناك العديد من فرق وخوارزميات الصفحة الكاملة) إلى نحت تجربة المستخدم المثالية من عروض الأسعار هذه.

عندما تتلقى عروض الأسعار الفائزة من العناصر الغنية، يمكن للخوارزمية اختيار استبعادها. لذلك، حتى العرض الفائز يمكن رفضه.

هناك عدة أسباب لإعدام عنصر غني “فاز” داروينيًا بمكان في برنامج SERP الذي يتبادر إلى الذهن هي:

لن تلبي حقًا نية المستخدم.

هناك عنصر غني آخر يؤدي المهمة بشكل أفضل (ربما يتم اختيار الأسئلة والأجوبة/المقتطفات المميزة لصالح بطاقة المعلومات).

أصبح برنامج SERP مزدحمًا جدًا.

أصبح SERP طويلاً جدًا.

من شأنه أن يضر بربحية SERP.

لقد تبين أن فكرتي القائلة بأن الداروينية الخالصة ستفعل سحرها وتخلق الصفحة المثالية هي فكرة ساذجة.

“الإعدام الدارويني” هو جزء من الصفقة.

مواقع العناصر الغنية في SERP

أحد الأسئلة التي لم يتناولها Illyes هو “كيف يمكنك تحديد مكان تصنيف/وضع كل عنصر غني في SERP في Google؟” (لم أسأله، لذلك هذا ليس انتقادا. :))

يقدم تشالمرز الإجابة (بالنسبة لـ Bing، على الأقل). لديهم خوارزمية تسمى “Darwin” والتي تقرر وضع العناصر على SERP.

بمجرد أن يحصل عنصر غني (على سبيل المثال، مربعات الفيديو، ومربعات الصور) على مكانه في SERP، فإن الموضع الذي يظهر فيه يعتمد على الفائدة المحتملة للمستخدم.

يعتمد ذلك على مقاييس رضا المستخدم بالنظر إلى النية المفهومة.

شيء مثل “الطقس في سياتل” لا لبس فيه ويوضع صندوق الطقس في الأعلى مباشرةً. هذا لا يحتاج إلى تفكير.

لكن “سياتل” غامضة ويمكن أن تظهر الطقس والصور ومقاطع الفيديو… و الذي – التي، وفقًا لتشالمرز، هو المكان الذي يثبت فيه فريق الصفحة بأكمله قيمته.

ومن خلال تجزئة البيانات التاريخية، فإنه يقوم بقياس كل مرشح مقابل الروابط الزرقاء ويضع العنصر الغني وفقًا لاحتمالية تفوقه على الرابط الأزرق في المواجهة المباشرة.

إذا فازت في هذه المعركة التنبؤية وجهاً لوجه، فإنها تأخذ ذلك المكان، وتدفع الرابط الأزرق إلى الأسفل.

والسؤال الأساسي الذي تحاول الخوارزمية الإجابة عليه؟

وفقًا لتشالمرز، “هل سيكون المستخدم ناجحًا عندما يتعامل مع هذه النتيجة… إذا كانت الإجابة لا، فإننا لا نعرضها على الصفحة أو نرتبها في مرتبة أقل.”

الإعلانات هي حالة خاصة

في عالم مثالي (بيتر بان)، ستكون الإعلانات “مجرد مجموعة مرشحين آخرين يقدمون عروض أسعار لمكان ما”.

سيقدمون عرضًا، تمامًا مثل الآخرين. وسيكونون ضحايا محتملين للتصفية الداروينية على أساس الجدارة، تمامًا مثل الآخرين.

يقول تشالمرز إن هذا صحيح إلى حد ما.

وهي موجودة فقط عندما تثبت لخوارزمية الصفحة الكاملة أنها تساعد في الحصول على رضا هذا المستخدم بكفاءة أكبر من الروابط الزرقاء العضوية.

لكنه يقترح أيضًا أن يحصلوا على معاملة خاصة.

أعتقد أن الإعلانات يتم منحها شريطًا أقل للوصول إلى عرض الأسعار مقارنة بالمجموعات المرشحة الأخرى وأن احتمال وقوعها ضحية لعملية الإعدام أقل.

ومع ذلك، من المهم أن تحافظ خوارزمية الصفحة الكاملة على التوازن الصحيح. إذا سمح Bing للإعلانات بالسيطرة على تجربة المستخدم والإضرار بها، فإن ذلك يدمر المنتج ويعرض بقاء محرك البحث للخطر.

طول الصفحة – الغموض والإعلانات

بعض SERPs طويلة جدًا وبعضها قصير جدًا.

ويرجع ذلك في الغالب إلى الغموض: فالاستعلامات الأكثر غموضًا تؤدي إلى صفحة أطول والعكس صحيح.

وكما يوضح فريديريك دوبوت في الجزء الأول من السلسلة:

“من أجل نية لا لبس فيها، تميل خطط SERP إلى أن تصبح أكثر ثراءً وأقصر. يميل العدد الإجمالي للنتائج إلى الانخفاض مع ارتفاع عدد العناصر الغنية. نظرًا لأن النية واضحة – فإن النتائج الأقصر والأكثر ثراءً والأكثر تركيزًا تؤدي مهمة إرضاء المستخدم بشكل أفضل.

بالنسبة للقصد الغامض، تميل صفحات SERP إلى أن تصبح أكثر ثراءً وأطول – حيث تميل العناصر الغنية إلى الإضافة إلى صفحة النتائج وإزالة القليل. نظرًا لأن النية غير واضحة، فإن المزيد من النتائج ذات مجموعة من النوايا ستؤدي مهمة إرضاء المستخدم على أفضل وجه.

لكن تشالمرز يشير إلى أن وجود الإعلانات يمكن أن يلعب دورًا أيضًا.

قد يتم تقصير SERP بشكل مصطنع بواسطة خوارزمية الصفحة الكاملة من أجل زيادة النقرات على الإعلانات وزيادة الإيرادات.

ما هي مقاييس خوارزميات الصفحة بأكملها؟

الشيء الذي يعود في كل محادثة في هذه السلسلة هو أن العملية برمتها – من الزحف إلى الفهرسة إلى التصنيف إلى إنشاء الصفحة بأكملها هي (تقريبًا) تعلم آلي شامل.

اقترح فريديريك دوبوت في البداية أن المفتاح لكل هذه الخوارزميات هو المقاييس، وليس عوامل التصنيف.

وهنا لدينا خوارزمية تعتمد بشكل واضح على المقاييس.

متصل

يعد سلوك مستخدم SERP مقياسًا مهمًا للغاية لخوارزمية الصفحة بأكملها.

يتم قياس نجاح فشل أي مجموعة من الروابط الزرقاء والعناصر الغنية من خلال كيفية تفاعل المستخدم معها.

لذا، فإن نسبة النقر إلى الظهور لا تؤثر على التصنيفات بالمعنى “التقليدي” الذي نميل إلى فهمه.

لا يؤثر سلوك برنامج SERP على تصنيفات الرابط الأزرق، ولا على عروض الأسعار المقدمة من مجموعات المرشحين التي تهدف إلى استبدالها.

لكنها جزء كبير جدًا من كيفية تنظيم تلك الصفحة بأكملها.

يتم تغذية سلوك المستخدم على SERP مرة أخرى إلى خوارزمية (داروين)، والتي تعطي الجهاز الإشارات التصحيحية أو التعزيزية التي يحتاجها لتحسين أدائه.

هدفها، كما يقول تشالمرز، هو الحصول على رضا المستخدم بأكبر قدر ممكن من الكفاءة.

غير متصل على الانترنت

كما هو الحال مع جميع الخوارزميات الأخرى، يضم فريق الصفحة الكاملة حكامًا بشريين (أي ما يعادل مُقيِّمي الجودة في Google) الذين يقدمون تعليقات حول جودة وملاءمة SERP – من حيث ملاءمة المحتوى وجودته وموقعه على الموقع. صفحة.

يتم إرجاع ذلك مرة أخرى إلى الخوارزمية، جنبًا إلى جنب مع إشارات SERP.

تسعى إرشادات جودة الصفحة بأكملها إلى الإجابة على هذا السؤال: “ما مدى جودة هذه الصفحة كحل للمشكلة التي عبر عنها المستخدم؟”

حقيقة أن كل فريق في Bing لديه فريق خاص به من الحكام البشريين، كل منهم لديه مجموعة مختلفة من الإرشادات الخاصة باحتياجات الخوارزمية، يشير بقوة إلى أن هناك إرشادات أخرى لمقيمي الجودة في Google لم نرها.

من المؤكد أن Bing يمتلكها. وربما تمتلك جوجل هذه المبادئ التوجيهية أيضًا – إرشادات الجودة المحددة لأجزاء مختلفة من منتج البحث الإجمالي، بما في ذلك الروابط الزرقاء، والعناصر الغنية، والصفحة بأكملها (وهذا هو ما أحبه).

دور خوارزمية الصفحة بأكملها باختصار

وكان ملخصي لهذا الحوار:

الهدف هو الحصول على عروض الأسعار من مجموعات المرشحين المختلفة، والتصفية وفقًا لما إذا كان نوع النتيجة هذا مناسبًا لقصد المستخدم، ثم تقييم الأداء المحتمل مقابل معيارك القياسي (الرابط الأزرق الذي يشغل كل منصب حاليًا).

يؤكد تشالمرز بقوله: “باختصار. بالضبط.”

شاهد الفيديو الذي يرتكز عليه هذا المقال: كيف تعمل خوارزمية الصفحة بأكملها في Bing.

الخلاصة: الداروينية في البحث تعمل في ثلاث خطوات بسيطة

البقاء للأصلح الدارويني يعتمد على القيمة التي يجلبها المحتوى للمستخدم عند استعلامه. يعتمد الإعدام الدارويني على الملاءمة الأفضل للنية في سياق برنامج SERP. التشكيل الدارويني لتشريح SERP بناءً على رضا المستخدم.

يبدو لي أن أول هذه العناصر فقط هو الطريقة التي تعاملنا بها تقليديًا مع تحسين محركات البحث (SEO) – الروابط الزرقاء التي تتنافس على مكان في الأعلى من خلال إثبات أنها أفضل من نظيراتها للخوارزمية.

لقد وسّعت هذه السلسلة، من Illyes في مايو 2019 إلى Chalmers في مايو 2020، وجهة نظري ليس فقط لفهم مدى تناسب العناصر الغنية مع هذا البقاء الأولي للخطوة الأصلح، ولكن بنفس القدر من الأهمية، لفهم كيفية تعريف تشريح SERP النهائي .

تبين أن الداروينية تشبيه جيد جدًا.

كل شيء في SERP سوف يعيش ويتلاشى ويموت من خلال أدائه.

في النهاية، بالنسبة للمحتوى الخاص بنا (والعناصر الغنية نفسها)، ليس هناك ما يخفي الأداء السيئ.

الفشل في الحصول على رضا المستخدم بكفاءة لغرض استعلام معين سوف يظهر عاجلاً أم آجلاً، ويتبع ذلك الانقراض “بشكل طبيعي”.

شكرا لقراءة هذه السلسلة

أنا مندهش وسعيد للغاية لأنني تمكنت من إنتاج هذه السلسلة.

لقد تعلمت أكثر مما كنت أتمناه حول كيفية عمل البحث، وكيف تتوافق العناصر المختلفة معًا.

لقد منحني كل ما تعلمته فهمًا أفضل لما أحاول تحقيقه عند التحسين لـ Bing وGoogle، وهذا بدوره جعل أسلوبي في وظيفتي كمستشار أكثر ذكاءً.

آمل أن يكون قد فعل الشيء نفسه بالنسبة لك.

اقرأ المقالات السابقة في سلسلة Bing