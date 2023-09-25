Rewrite this title: كيف تعمل 3 إستراتيجيات محتوى SaaS مختلفة للمؤسسات (مع أمثلة)

ستساعدك المقالة التالية: كيف تعمل 3 إستراتيجيات محتوى SaaS مختلفة للمؤسسات (مع أمثلة)

هناك فكرة خاطئة مفادها أن المدونة هي أفضل استراتيجية محتوى لجميع شركات SaaS.

على الرغم من أنني أحب المدونات، إلا أنها ليست سوى قطعة واحدة من اللغز – وقطعة واحدة لا تشكل استراتيجية شاملة.

بعد أن عملت مع عدد من شركات SaaS على مر السنين، وجدت أن إنشاء مستودعات المحتوى في كثير من الأحيان يكون أكثر منطقية مع مدى تميز رحلات مستخدم SaaS.

في هذه المقالة، ستتعلم كيف يمكن لمحتوى المقارنة والمحتوى التعليمي ومحتوى الدعم جذب المستخدمين في نقاط الاتصال الأساسية على مسار التحويل.

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مستودعات محتوى المقارنة

المستهلكون في مجال SaaS، أثناء البحث باستخدام استعلامات الحلول الرئيسية، سيستخدمون أيضًا الاستعلامات “مقابل” و”البديلة” للعثور على موفري الخدمة الذين قد لا يحتلون بالضرورة مرتبة عالية بالنسبة لعبارات المنتج المميزة.

يؤدي هذا إلى توسيع المشهد التنافسي خارج نطاق من يصنف الصفحة الأولى للعبارات المستهدفة النموذجية.

تستحق هذه الأمور استخدام “ذكاء الأعمال” جنبًا إلى جنب مع مقاييس مثل حجم البحث لتحديد أولويات صفحات المقارنة التي يجب إنشاؤها.

لا ينصب التركيز هنا على توليد أعداد كبيرة من الزيارات، حيث إن أي شخص يبحث عن العلامة التجارية X مقابل العلامة التجارية Y سيكون لديه مستوى معين من التعليم في السوق ومن المحتمل أن يكون قريبًا من التحويل.

مستودع مقارنة Gitlab

لدى Gitlab مستودع مقارنات كبير يتكون في وقت كتابة هذا المقال من 123 صفحة وتصنيفًا لـ 3,024 كلمة رئيسية، مما ينتج عنه ما يقدر بـ 11,000 جلسة شهريًا (Semrush US).

يعد هذا مركزًا قويًا للمحتوى، حيث أن Gitlab لديه عرض منتج يتداخل بشكل كبير مع عدد من مقدمي الخدمة الآخرين.

تتيح صفحات المقارنة هذه للمستخدمين الذين يبحثون عن ميزات منتج معينة وضع Gitlab على رادارهم عندما لا تبدو منصة DevOps ذات صلة (اعتمادًا على معرفة المستهلك بالسوق).

يعمل هذا أيضًا كأداة لنقل المستخدمين إلى المرحلة التالية من مسار التحويل باستخدام Gitlab، ويتم ربط الروابط إلى هذه الصفحات بشكل بارز من الصفحة الرئيسية.

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صفحات مقارنة المفاهيم

اتخذت Notion نهجًا مختلفًا لمقارنة المحتوى من خلال تحديد اثنين من منافسيها الرئيسيين – Evernote وConfluence – مع صفحات مقارنة محددة مرتبطة بتذييل الموقع.

تستفيد هذه الصفحات من معرفة السوق الناتجة عن التسويق العام والسمعة، مع تصنيف صفحة مقارنة Evernote لـ 208 كلمة رئيسية وتصنيف صفحة Confluence لـ 82 كلمة رئيسية.

مستودعات المحتوى التعليمي

قد يكون من الصعب تقديم “عرض قيمة” واحد أو النظر إلى هدف البحث للكلمات الرئيسية بطريقة خطية.

تميل مؤسسات الخدمة إلى أن يكون لديها قواعد عملاء مختلفة بمستويات مختلفة من الحاجة، والقوة الشرائية، والقدرات التقنية (والمعرفة) حول المنتج، بالإضافة إلى نهج ضيق الأفق لتحسين المستخدمين العضويين.

هذا هو السبب في أن نهج مركز المحتوى/خندق تحسين محركات البحث (SEO) قوي جدًا في هذا المجال.

فيما يتعلق بعرض تحسين محركات البحث التقليدي، فإنه ينشئ الكثير من المحتوى الجيد بما في ذلك عدد من الكلمات الرئيسية المستهدفة وأشكالها المختلفة.

من خلال الحصول على رؤية أوسع، وإنتاج محتوى قوي وغير تجاري يغطي عددًا كبيرًا من المواضيع (واستعلامات البحث) ضمن منطقة جيدة التنظيم (ومرتبطة داخليًا) من موقع الويب، يؤدي ذلك إلى إنشاء مستودع محتوى يحتوي على عدد كبير من عروض قيمة المستخدم المتنوعة التي يلبي احتياجات المستخدمين في مراحل مختلفة من رحلتهم.

كما أنه يساعد على تحسين الصلة الموضعية للمجال ككل.

عندما نشر أحد عملاء SaaS القسم الأول مما أصبح “مركزًا تعليميًا” كبيرًا وشاملاً في منتصف عام 2017، بدأت Google في الزحف ورؤية القيمة في منطقة المحتوى هذه.

بدأ موقع الويب أيضًا في تحسين التصنيف عبر عدد من العبارات ذات القيمة التجارية على الصفحات المقصودة الأكثر تركيزًا تجاريًا.

هذا المركز التعليمي، بعد مرور أربع سنوات، يصنف الآن ما يقدر بـ 151.247 كلمة رئيسية (31.000 منها موجودة في الصفحة الأولى). فهو يولد 1,378,281 جلسة عضوية شهريًا – حوالي 25% من إجمالي حركة المرور العضوية المقدرة للنطاق.

عند بناء مستودعات تعليمية كهذه، من الضروري أن تكون غير مهتم تجاريًا قدر الإمكان. الهدف من هذا المحتوى هو تحسين الملاءمة الموضعية للمجال وجلب المستخدمين إلى الموقع.

يمكن أن يؤدي تضمين عبارات الحث على اتخاذ إجراء التجارية ولغة المبيعات عبر هذه الصفحات إلى تخفيف عروض القيمة الخاصة بها والحد من إمكانية التصنيف.

تتضمن أمثلة Google لمراكز المحتوى هذه في البرية ما يلي:

مركز إمبيرفا التعليمي.

الجامعة الأطلسية.

أكاديمية أسانا.

مركز أدوبي التعليمي.

أكاديمية StackPath الحافة.

تقوم المستودعات التعليمية أيضًا بإنشاء موقع طبيعي حقًا داخل بنية موقع الويب لتشمل مسارد المصطلحات الكبيرة التي يمكن ربطها داخليًا بكلتا الصفحتين داخل مركز التعلم والصفحات التجارية.

دعم مستودعات المحتوى

عندما أبدأ العمل مع شركة SaaS (أو شركة تقنية)، فإن قسم الدعم هو أحد المجالات التي توجد فيها في كثير من الأحيان “مكاسب سريعة” من حيث زيادة حركة المرور ذات الصلة وإنتاج المحتوى.

السبب الذي يجعلني أقول “سريعًا” فيما يتعلق بإنتاج المحتوى هو أن كل ما يحتاج المحتوى إلى فعله هو تلبية استعلام المستخدم.

بالنسبة لعدد كبير من مقالات الدعم والإدخالات، يمكن أن تكون عبارة عن جملتين أو ثلاث جمل قصيرة ترتبط بالوثائق أو المقالات/الصفحات الأخرى.

للعثور على الأسئلة التي تحتاج إلى الإجابة عليها في وثائق الدعم الخاصة بك، هناك عدد من المصادر التي يجب عليك استخدامها ودمجها:

ميزة PAA (التي يُسأل عنها الأشخاص أيضًا) من Google.

Reddit وQuora وStackOverflow – في أي مكان قد ينشر فيه المستخدمون أسئلة ذات صلة بعلامتك التجارية/منتجك.

أدوات تحسين محركات البحث التابعة لجهات خارجية والتي تسمح بتصفية الأسئلة.

في هذه العملية، قد تجد أيضًا عناصر لتضمينها في مستودعاتك الأخرى، ولكنك تريد التركيز بشكل أكبر على علامتك التجارية/منتجك هنا.

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من خلال التركيز على مركز الدعم، يمكنك زيادة مقدار القيمة التي يقدمها لموقعك ككل بشكل كبير.

على سبيل المثال، في الرسم البياني أدناه، بدأ التحسين والتهذيب والدمج في منتصف عام 2016. أصبح إنشاء مقالات الدعم ذات الصلة سمة من سمات GTMs (استراتيجيات الذهاب إلى السوق) للمنتج الجديد لإضافة المحتوى بشكل مستمر إلى تلك المنطقة من الموقع.

خاتمة

في حين أن شركات SaaS سيكون لديها احتياجات محتوى مختلفة لتحقيق أهدافها التسويقية، فإن الهدف هو نفسه دائمًا: جذب مستخدم إلى عملك.

وبالتالي، فإن أي استراتيجية محتوى ناجحة ستحتاج إلى تخصيصها لتتناسب مع الوجبات السريعة لأنواع مختلفة من المستخدمين على طول رحلتهم.

وكما رأيت في الأمثلة الثلاثة أعلاه، يمكن أن تعمل الاستراتيجيات المختلفة بشكل جيد جدًا جنبًا إلى جنب.

المزيد من الموارد: