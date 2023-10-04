Rewrite this title: كيف تغير بناء الروابط في عام 2014: مقابلة مع براشانت بوري

ستساعدك المقالة التالية: كيف تغير بناء الروابط في عام 2014: مقابلة مع براشانت بوري

كجزء من تغطيتنا لمؤتمر Searchmetrics x Search Engine Journal الذي تم بيعه بالكامل في سان فرانسيسكو حول تحسين محركات البحث وتسويق المحتوى والتحليلات، تعرفت على براشانت بوري ل AdLift لمناقشة كيفية تغير بناء الروابط خلال الأشهر القليلة الماضية.

ما الذي يحدث في إنشاء الروابط، وما الذي يمكنك فعله لمواكبة التغييرات؟ كيف يمكن لأصحاب الأعمال جذب روابط أفضل إلى مواقعهم على الويب؟ يشرح براشانت في الفيديو أدناه.

فيما يلي بعض الوجبات الرئيسية من الفيديو:

لا تزال الروابط هي أفضل طريقة يستخدمها Google لتحديد السلطة العامة للموقع. ما تغير هو التركيز على جودة الروابط.

لقد ولت أيام توسيع نطاق بناء الروابط، وبناء الروابط المستهدفة للنص الرابط، وأشياء من هذا القبيل.

يجب أن يكون المسوقون أكثر وعيًا بما يبدو عليه ملف تعريف الارتباط الخاص بهم، وأن يفهموا كيف يبدو ملف تعريف الارتباط للمواقع التي ترغب في الحصول على روابط منها.

هناك الكثير من العناية الواجبة المطلوبة مقارنة بما كنا عليه قبل 6 أو 8 أشهر.

يؤمن براشانت بنهج ثلاثي المحاور للحصول على الروابط. أولاً، قم بإنشاء محتوى يستحق المشاركة. ثانيًا، حدد المواقع التي تريد زيارتها واحصل على الروابط منها. وثالثًا، قم بالعناية الواجبة عندما يتعلق الأمر بالحصول على تلك الروابط.

بالنسبة للعملاء، يركز Prashant على بناء 1-3 روابط عالية الجودة مقابل كمية كبيرة من الروابط ذات الجودة المنخفضة.

لتحديد رابط الجودة، انظر إلى أشياء مثل مقياس تدفق الثقة الخاص بـ Majestic SEO. انظر إلى المقاييس الاجتماعية ومن يكتب المحتوى للموقع.

أحد التغييرات الكبيرة التي يتوقع براشانت رؤيتها خلال السنوات القليلة المقبلة هو ابتعاد Google عن نظام PageRank والنظر إلى تصنيف المؤلف بدلاً من ذلك.

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