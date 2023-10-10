Rewrite this title: كيف تمكنت شركة نستله من حل مشكلاتها عبر الإنترنت مقابل 7.49 دولارات

ستساعدك المقالة التالية: كيف تمكنت شركة نستله من حل مشكلاتها عبر الإنترنت مقابل 7.49 دولارات

عزيزي نستله،

أنا أعيش في لندن لفترة قصيرة، ومذاق حانات كيت كات هنا أفضل بكثير مما هو عليه في نيويورك. لقد طلب مني أصدقاء بالفعل إعادتهم لهم. أشعر بالانزعاج حقًا لأنه بعد 25 عامًا من تناول ألواح الكيت كات، لن أشتريها بعد الآن.

لقد قدمت للعالم يوم الجمعة مثالاً ساطعًا عن الكيفية التي لا ينبغي للعلامات التجارية أن تتصرف بها عبر الإنترنت. إنها فترة استراحة صعبة تم استدعاؤك فيها علنًا منطقه خضراء لكونه مساهما في إزالة الغابات المطيرة. ومع ذلك، ردك الصارم على البلطجة YouTube في إنزال “هل لديك استراحة؟” فيديو الحملة وإهانة معجبيك والمنتقدين Facebook لقد أدى ذلك إلى كابوس علاقات عامة لا يمكن السيطرة عليه وكان من الممكن تجنبه تمامًا.

كل ما كان عليك فعله هو أن تقول: “نحن آسفون. لقد سمعنا مخاوفك وشاركناها ونعمل مع منظمة السلام الأخضر لإيجاد طرق لإصلاح هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن. يرجى زيارة موقع Nestlecares.com أو twitter.com/nestlecares لمتابعة رحلتنا نحو الاستدامة.

كان موقع Nestlecares.com سيكلفك 7.49 دولارًا جودادي و أ Twitter الملف الشخصي مجاني. لقد وجدت لك الرمز الترويجي (cjc749fat) للحصول على الخصم على النطاق، والذي يكلف عادةً 9.99 دولارًا. يستغرق إعداد 30 دقيقة فقط نعرفكم مدونة و Twitter الملف الشخصي وليس هناك تكاليف الاستضافة.

وفي 15 دقيقة يوميًا، يمكنك صيانة كلا الموقعين من خلال نشر تحديثات حول التزامك بالاستدامة، أي التخلص من بائع زيت النخيل أو جهودك في تنزانيا لزيادة إنتاج القهوة للمزارعين مع الحفاظ على معايير الاستدامة. في الأيام التي لم تفعل فيها أي شيء، يمكنك نشر محتوى مثير للاهتمام يتعلق بالاستدامة والذي تجده أثناء البحث عن كيفية تحسين شركتك.

إن الاعتراف بالخطأ أمر محبب ويجعل شركة مثلكم تبدو أكثر إنسانية قليلاً. عندما اعتذر أنسي فانجوكي، صاحب المركز الثاني في شركة نوكيا، علناً عن إطلاق جهاز N97 قبل الأوان، والذي كان يحتوي على بعض الأخطاء الجسيمة، وأعلن التزامه بإصلاح المشاكل في أسرع وقت ممكن، فقد اشترى للشركة قدراً كبيراً من حسن النية مع المستهلكين المهجورين. بدلاً من الاعتراف بأخطائك، قمت بإهانة نفسك Facebook المعجبين وحاولت شق طريقك للخروج من خلال التحدث المزدوج الخاص بالشركة.

بحلول الوقت الذي نشرت فيه أ بيان صحفي وفيما يتعلق بالتزامكم بأن تصبحوا مستدامين بالكامل بحلول عام 2015، فقد كان ذلك قليلًا جدًا ومتأخرًا جدًا.

إن جزءًا كبيرًا من كونك اجتماعيًا عبر الإنترنت هو في الواقع أن تكون اجتماعيًا. إذا كنت في حفلة واستغرق شخص ما 30 دقيقة للرد على سؤال ثم أهان قواعد اللغة الخاصة بك وغادر، فمن المحتمل أنك لن ترغب في التحدث معه مرة أخرى. إذا كنت قد قلت ببساطة “لقد أفسدنا” في اللحظة التي نشرت فيها منظمة السلام الأخضر حملتها، فربما لم تكن لتنتشر على نطاق واسع، وكان عملاؤك يركزون على التزامك بالاستدامة بدلاً من إنسان الغاب الميت… وهو أمر لا يروق للمؤثر الحضري والمتبني الأوائل. الأسواق هذه الأيام.

يبدو عام 2015 بعيدًا جدًا ويبدو نوعًا ما وكأنه خدمة كلامية. ومع ذلك، فإن التحديثات اليومية حول سعيك لتحقيق الاستدامة من شأنها أن تجعل جهودك تبدو أكثر واقعية. لقد أتيحت لك فرصة رائعة حقًا لإعادة تسمية شركتك يومًا بيوم من خلال إنشاء محتوى رائع حقًا حول الاستدامة.

لا أعرف إذا كنت قد فاتتك القارب تمامًا، ولكن يبدو أنك فعلت ذلك نوعًا ما. أنا رجل واحد فقط، لكنني كنت أحب تناول ألواح كيت كات وكنت سأحضر ما يقرب من 20 جنيهًا إسترلينيًا من الألواح الإنجليزية لأصدقائي في نيويورك، ولكن الآن سيتعين عليهم الانتظار حتى عام 2015. آسف يا شباب.

بإخلاص،

جوش