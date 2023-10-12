Rewrite this title: كيف تنافس نفسك في محركات البحث وتربح

ستساعدك المقالة التالية: كيف تنافس نفسك في محركات البحث وتربح

الإنترنت منطقة حرب. أنت تقوم ببناء موقع، والقيام بكل ما تستطيع من عمل عليه والبدء في الترويج له. وطالما أنك تفعل أكثر من منافسيك، فسوف تفوز لفترة من الوقت.

ولكن فقط لفترة من الوقت. عندما تكون في القمة، فأنت الشركة التي يسعى إليها كل منافس آخر. وفي نهاية المطاف سوف تحصل إحدى هذه الشركات على فترة راحة.

أنا منشئ موقع ضخم. أو على الأقل اعتدت على ذلك. الأكبر، كلما كان ذلك أفضل. سأضع كل ما أستطيع في موقع واحد، وأنشئ الروابط وحركة المرور، ثم أبدأ في تعديل الكلمات الرئيسية.

وهذا ينجح إذا كنت أنت الوحيد الذي يفعل ذلك ولم يتمكن منافسوك من اكتشافك. لكن منافسيك سيختارونك دائمًا. الانترنت مفتوح. إذا أرادوا ذلك، يمكنهم استنساخ موقعك بالكامل وسرقة المحتوى الخاص بك. نادرا ما يذهبون إلى هذا الحد. لكن صدقني، في اللحظة التي تعتقد فيها أن لديك مجالًا أو صناعة مقفلة هي نفس اللحظة التي يقفز فيها المنافس.

العلامة التجارية رائعة. نعم، عندما أبحث عن الكتب، عادةً ما أذهب مباشرة إليها Amazon. لقد كانت هبة من السماء بالنسبة لي. كان لا بد من طلب معظم الكتب التي كنت أبحث عنها من المكتبة المحلية وبالذهاب إليها مباشرة Amazonلقد وفرت الوقت ووجدت الكتاب دائمًا.

Amazon هو واحد من تلك المواقع الضخمة. لكن دعني أخبرك سراً. إنهم لا يبيعون كل كتاب يتم بيعه عبر الإنترنت. في الواقع، هناك جيش من الشركات التابعة التي تبيع Amazonكتاب هناك يمكن أن يدعمني، ويضربني بشكل أساسي Amazon في لعبتها الخاصة. بالطبع، Amazon تفوز بهذه المبيعات أيضًا، ولكن بطريقة ما وصلت الشركة التابعة إلى هناك أولاً.

نعم حقيقة ذلك Amazon يبدو أن عدم القدرة على بيع كل كتاب عبر الإنترنت أمر بديهي. لكن في بعض الأحيان، لا يصل هؤلاء الأشخاص الذين لا يفكرون أبدًا إلى عقلك. ومن هنا الاسم. دعني أشرح.

التلسكوب

إذا بدأت بموقع متخصص، فلنفترض أنه موقع يبيع كتب الكتابة فقط، فمن المحتمل أنك قد قمت بتغطية هذا التخصص. لديك جميع كتب الكتابة التي يمكنك التفكير فيها على موقعك وبعضها نفدت طباعته. لديك حتى إصدارات PDF.

لهذا الموقع، يمكنك استخدام التلسكوب. بمجرد استنفاد جميع الموردين، ربما حان الوقت للنظر في برامج الكتابة أو دفاتر الملاحظات المخصصة أو أقلام الحبر. وحان الوقت لبناء موقع آخر.

لماذا موقع آخر؟ لماذا لا تقوم فقط بتثبيته على موقعك الحالي؟ لأن جوجل ومحركات البحث الأخرى تحب مجموعات من الأشياء المتشابهة. هذه هي أسهل طريقة لشرح ذلك. يمكنني أن أبدأ بالحديث عن مواقع الصومعة وأطلعك على كل الأمور التقنية، لكن ثق بي هنا. تفضل Google كتابة مواقع البرامج التي تحتوي على برامج كتابة فقط أفضل من مواقع كتابة الكتب التي تحتوي على فئة مخصصة لكتابة البرامج.

كما أن الموقع الذي يغطي الكثير من المجالات المتخصصة لا يبدو وكأنه سلطة. هل تذهب إلى متجر كبير عندما تبحث عن نظام ترفيه منزلي يبهر جميع جيرانك؟ ربما لا، فأنت تذهب إلى المتجر الذي يتعامل حصريًا مع أنظمة الترفيه لأنك تعلم أن الأشخاص هناك لديهم المعرفة اللازمة لمساعدتك في اختيار نظام الصوت المحيطي المناسب. هذا كل ما يتعاملون معه طوال اليوم.

وهذا ما تريد أن يكون عليه موقعك. تريد أن تكون الذهاب إلى المكان. تريد أن تكون السلطة. تريد أن يشير كل رابط يشير إلى برنامج الكتابة إلى موقعك. تريد تجسيد هذا الموقع حتى توجد كل كلمة رئيسية يمكن لأي شخص أن يبحث عنها فيما يتعلق ببرنامج الكتابة على موقعك.

تريد أن يتم وضع إشارة مرجعية عليك وتمريرها. كما ترون، الناس أيضًا يشبهون محركات البحث (في الواقع أي شيء يصنعه الإنسان يعكس عقله، لذا فالعكس صحيح). إنهم يحبون وضع الأشياء المشابهة في السلال. من المرجح أن يقوم الكاتب بوضع إشارة مرجعية على الموقع الخاص ببرنامج الكتابة بدلاً من فئة برنامج الكتابة على موقع البرنامج. بعد كل شيء، الأشخاص الموجودون على موقع البرنامج مشغولون بأشياء أخرى، مثل البرامج.

ومن الصعب إنشاء مجموعات وولاء متخصص مع شركة عملاقة. تكون مجالاتك بعيدة جدًا عن صفحتك الرئيسية، وهناك عدد كبير جدًا من النقرات وتسرب الكثير من نظام تصنيف الصفحات بحلول الوقت الذي يقوم فيه العنكبوت بمراجعة برنامج الكتابة الخاص بك.

والكثير من البرامج المتوفرة لتشغيل مواقعك ستساعدك. على سبيل المثال، ماجنتو. يمكنك تثبيته مرة واحدة وإنشاء العديد من المتاجر المختلفة على نطاقات مختلفة باستخدام عناوين IP مختلفة إذا كنت تريد ذلك والتعامل مع جميع المعاملات من مكان واحد. لذلك هذا ليس بالأمر الصعب القيام به.

المجهر

ولكن لنفترض أنك العملاق بالفعل. لنفترض أن لديك بالفعل آلاف الصفحات على موقعك وبدأت تلاحظ هذه المواقع المتخصصة الصغيرة التي تأخذ فئة تلو الأخرى بعيدًا عنك في محركات البحث. وسوف يفعلون. لا توجد صناعة أو مكانة آمنة. يمكن أن تستمر لفترة طويلة جدًا، ولكن يأتي اليوم دائمًا عندما يكون لديك القليل من العمل للقيام به.

الآن حان الوقت لإخراج المجهر الخاص بك. اترك موقعك الضخم كما هو، وخذ فئة مربحة وقم ببناء موقع آخر. سوف تتغلب على المواقع الصغيرة من خلال الانضمام إليها. ولديك بالفعل عملاق لمساعدتك في إعادتك إلى أعلى قوائم محرك البحث. هذا الموقع الجديد مرتبط جدًا بموقعك القديم. يمكن لعدد قليل من الروابط الموضوعة جيدًا أن تصنع المعجزات.

من المحتمل أن فئة عناصر واجهة المستخدم الزرقاء لم تدرج كل عناصر واجهة المستخدم الزرقاء الموجودة. حسنا، الموقع الجديد سوف. وستكون هذه مهمتك. تتبعهم ووضعهم على موقعك. إذا لم تعد القطعة الزرقاء قيد التصنيع، فتتبعها، ثم ضعها على موقعك، وقل إنها لم تعد متوفرة وقم بربطها ببديلها. إذا تمكنت من العثور على رسومات CAD على عناصر واجهة المستخدم الزرقاء الخاصة بك، فاكتشف طريقة لوضعها على موقعك وافعل ذلك. إذا كانت هناك مقاطع فيديو على عناصر واجهة المستخدم الزرقاء الخاصة بك، فأضفها إلى الموقع. إذا كان بإمكانك العثور على مقالات حول الأدوات الزرقاء، فاستخدمها. إذا لم يكن الأمر كذلك، فاكتبها. اجعل موقعك الجديد إله القطعة الزرقاء.

وعندما تنتهي من استخدام الأدوات الزرقاء، أنشئ موقعًا للعناصر الحمراء. وإذا قمت بتحسين محركات البحث الخاصة بك بشكل صحيح، وأنشأت روابط، واستخدمت الكلمات الرئيسية الصحيحة وبذلت كل ما في وسعك للترويج لها، فهناك فرصة جيدة عندما تبحث عن منتج على جوجل أو محرك بحث آخر، يمكن أن يتم الترحيب بك باثنين، ثلاث، أو حتى أربع قوائم من أصل عشرة في تلك الصفحة الأولى هي ملكك. ولكن في كثير من الأحيان، يكون مجرد الارتباط من موقعك القديم إلى موقعك الجديد الذي يركز على الأدوات الزرقاء هو كل ما يتطلبه الأمر. لقد رأيت هذا يحدث مرارا وتكرارا.

المجتمع

ولكن لنفترض أنك اتبعت النهج المجهري ولديك متاجر ضخمة ومجموعة من المتاجر المتخصصة. أو لديك مواقع كتب الكتابة وموقع القلم وموقع الدفاتر وموقع برامج الكتابة. ماذا تفعل الآن؟

أنت تنظر إلى المجتمع. ماذا يمكنك أن تعطيهم مجانا؟ هل يمكنك إنشاء موقع يسرد كل مجلة موجودة تقبل تقديم المقالات والقصص؟ هل يمكنك إنشاء مدونة حيث يمكن للكتاب تقديم أعمالهم؟ بالطبع.

يمكنك العثور على موقع مثل هذا للإعلان عليه وتكون واحدًا من مئات الإعلانات التي يتم عرضها يوميًا، أو يمكنك إنشاء هذا الموقع وتكون المعلن الوحيد والحصول على منتجات تتوافق مع المحتوى من حيث السياق، فهذا اختيارك.

ماذا عن الحاجيات الزرقاء؟ هم من الصعب تثبيت؟ هل يحصل عليها العملاء ويتصلون بك مرارًا وتكرارًا. حسنًا، يمكنك ضرب عصفورين بحجر واحد وإنشاء موقع واحد فقط للمثبتين. يمكنهم إدراج أعمالهم مجانًا ويمكنك الارتباط بها مباشرة من صفحة الاتصال الخاصة بك. ففي نهاية المطاف، فهم ليسوا منافسين لك حقًا. أنت لا ترغب في تثبيت الأدوات الزرقاء، وتريد بيع مجموعة منها. ويتعين على القائمين على التثبيت شراء عناصر واجهة مستخدم زرقاء في بعض الأحيان أيضًا.

هناك العديد والعديد من الطرق التي يمكنك من خلالها توسيع منطقتك عبر الإنترنت. وفي الواقع، أنا لا أقترح عليك إنشاء موقع للتنافس معه Facebook أو MySpace لزيادة حركة المرور إلى موقعك، ولكن المنتديات المتخصصة والشبكات الاجتماعية ومواقع المجتمع الأخرى تحصل على حركة المرور. وإذا كان بإمكاني التوصل إلى أفكار مواقع للصناعات التي تعاملت معها، فيمكنك ذلك أيضًا.

هذه مجرد أمثلة قليلة وكل صناعة لها احتياجاتها المتخصصة التي لا تعرف عنها شيئًا، لذا أراهن أنك إذا كنت في هذا المجال، فيمكنك إدراج المزيد من أفكار المواقع. افعلوا ذلك الآن، لأنه إذا كان لديكم أي تصنيف في محركات البحث، فإن منافسيكم يعرفون ذلك أفضل منكم ويأتون من أجلكم، وقد حان وقت بقعة الزيت.

وكل هذا يعتمد على تحسين محركات البحث وبناء الروابط والتسويق عبر البريد الإلكتروني والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي والعديد من الطرق الأخرى للترويج لموقعك. لا يمكنك فقط بناء الموقع وجعلهم يأتون. ولكن إذا كانت جهودك التسويقية لموقعك الواحد تبدو في بعض الأحيان وكأنها تتفوق على حصان ميت، فيمكن لبعض المواقع الجديدة أن تبث حياة جديدة في مبيعاتك.

وملاحظة أخرى، كن مستعدًا لتوظيف موظفين، وتبسيط عملية الشحن الخاصة بك وإلقاء نظرة على شركات الشحن، لأنك ستضطر إلى ذلك. لقد رأيت ذلك يحدث في أقل من عام.

هذا المنشور مستوحى من الخبرة ومقالة آلان بليويس على مواقع متخصصة متعددة، والتي أقترح عليك قراءتها الآن.