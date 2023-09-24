Rewrite this title: كيف تنجح في اكتشاف جوجل

ستساعدك المقالة التالية: كيف تنجح في اكتشاف جوجل

باعتبارك متخصصًا في تحسين محركات البحث، فأنت تعرف بالفعل أهمية المحتوى الذي يجيب على غرض الاستعلام. ولكن ماذا يحدث عندما لا يعرف مستخدم الإنترنت ما هي المعلومات التي يحتاجها؟

أخذت Google على عاتقها حل هذه المشكلة من خلال إصدار Google Discover، الذي ظهر لأول مرة في عام 2018.

يستخدم Discover، المعروف باسم Google Feed حتى عام 2018، البيانات التي جمعها محرك البحث عنك لإنشاء خلاصة محتوى مخصصة تقدم المحتوى ذي الصلة بشكل استباقي.

وهو متاح حصريًا على الأجهزة المحمولة، وهو يتجاوز مجرد الرد على الاستفسارات من خلال توقع سلوك المستخدم وتقديم المحتوى الذي يعتقد أنك ستجده مثيرًا للاهتمام وقيمًا.

مع أخذ نشاط المستخدم في الاعتبار لتحقيق النتائج، فإنه يقدم طريقة جديدة وقوية لزيادة حركة المرور على الويب.

يمكن أن يتضمن Google Discover مجموعة متنوعة من أنواع المحتوى المختلفة، بما في ذلك الأخبار والمقالات ومقاطع الفيديو والإعلانات والنتائج الغنية الخاصة مثل النتائج الرياضية المباشرة. يظهر على صفحة Google الرئيسية وهو مخصص للغاية لكل مستخدم.

ومع استمرار تقدم التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، يبدو من المرجح أن يصبح هذا الشكل الجديد من الاكتشاف أكثر شيوعًا ودقة.

في هذه المقالة، سنلقي نظرة أعمق على هذه التكنولوجيا ونوضح لك الطرق التي يمكنك من خلالها استخدامها لصالحك.

كيف يعمل Google Discover؟

تجعل Google المحتوى مؤهلاً للظهور في Discover بمجرد فهرسته، وتقرر Google أنه لا ينتهك هذا المحتوى سياسات المحتوى.

على غرار توصيات الفيديو المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والتي تقدمها منصات مثل TikTok و Facebook، يستخدم Google Discover خوارزمية لإنشاء موجز مخصص.

باستخدام المعلومات التي تم جمعها من بيانات المستخدم، نقلت Discover محرك البحث نحو “البحث بدون استعلام”، حيث يحل فهم المستخدم الفردي محل فهم الاستعلام الفردي.

المستخدم هو محور التركيز في Discover.

يعرض Google Discover تلقائيًا المحتوى المخصص بناءً على ما يلي:

سجل البحث.

متصفح التاريخ.

نشاط التطبيق.

الموقع (يعتمد على إعداد حساب Google وإعدادات الخصوصية).

يستخدم Google Discover معلوماتك لتحديد وعرض الموضوعات التي تعتقد Google أنها ذات صلة بك، والمعروفة باسم “الاهتمامات”.

ما هو المثير للاهتمام؟

للحصول على فهم أعمق لاهتمامات Google Discover، قمت بالاطلاع على أكثر من 700 اهتمام في Google Discover (مقدمة من أعضاء مجتمع SEO).

في حين أن حجم هذه العينة صغير للغاية مقارنة بجميع الاهتمامات المحتملة، فقد كانت هناك بعض الملاحظات الملحوظة.

وكانت الاهتمامات المتعلقة بالرياضة والترفيه هي الأكثر انتشارًا

بينما تركز خلاصة Discover الخاصة بي في المقام الأول على من يواعده البكالوريوس السابق Peter Weber، أتخيل أن خلاصات الآخرين مليئة بآخر التحديثات الرياضية.

إنه يركز بشكل كبير على الهوايات والأنشطة

مهما كان ما تفعله في هوايتك – سواء كان ذلك الخبز أو تربية النحل – فمن المرجح أن ترى محتوى عن أنشطتك المفضلة بعد العمل.

العلامات التجارية كان لها أيضًا حضور قوي

تضمنت كل مشاركة تقريبًا علامات تجارية محددة أو شركات محلية.

بينما يهدف Discover إلى اقتراح محتوى جديد للمستخدمين، فإنه لا يزال يتذكر المتاجر والمطاعم التي تفضلها.

SEO له فئة خاصة به

نحن نحب تحسين محركات البحث كثيرًا لدرجة أنها حصلت على فئتها الخاصة.

شكرًا لجميع العاملين في مجال تحسين محركات البحث (SEO) الذين ملأوا نموذج Google الخاص بي.

يوجد أدناه صورة مرئية لجميع اهتمامات المستخدمين المقدمة، مرتبة حسب الفئة (على سبيل المثال، التمويل، التعليم، وما إلى ذلك) ونوع الكيان (على سبيل المثال، العلامة التجارية، المنتج، الشخص، وما إلى ذلك).

لقطة شاشة من المؤلف، فبراير 2023

إدخال المستخدم

يمكن للمستخدمين أيضًا تقديم تعليقات مباشرة لتخصيص خلاصتهم بشكل أكبر من خلال متابعة المواضيع أو إلغاء متابعتها، وتحديد “إظهار المزيد” أو “إظهار أقل”، واختيار عدم رؤية المحتوى من ناشرين معينين.

في بعض الأحيان، ستطالب Google المستخدم مباشرةً بتقديم تعليقاته.

لقطة شاشة من المؤلف، فبراير 2023

هل من الممكن تحسين Google Discover؟

نعم، من الممكن تحسين Google Discover. Google Discover هو محرك توصيات مخصص يهدف إلى تقديم محتوى ذي صلة وجذاب للمستخدمين بناءً على اهتماماتهم وسجل التصفح الخاص بهم.

لتحسين Google Discover، من المهم التركيز على إنشاء محتوى عالي الجودة وجذاب يلقى صدى لدى جمهورك المستهدف.

يتمثل الاختلاف الرئيسي بين تحسين محرك البحث التقليدي وتحسين Google Discover في تحول التركيز من الاستعلام إلى المستخدم.

في حين أن تحسين محركات البحث التقليدية يهدف إلى استهداف استعلامات محددة وتقديم النتائج الأكثر صلة، يركز Google Discover على تقديم محتوى يتوافق مع اهتمامات المستخدمين دون استعلامات بحث صريحة.

هناك عدد من الخطوات التي يمكن للناشرين اتخاذها لزيادة ظهورهم في ميزة Discover.

وتشمل هذه:

أهمية الخبرة والتجربة والسلطة والثقة (EEAT)

يسعى Google Discover جاهداً للتوصية بالمحتوى الذي لا يكون مثيرًا للاهتمام فحسب، بل أيضًا جديرًا بالثقة ويمكن الاعتماد عليه وذو مصداقية.

تلعب عناصر EEAT (الخبرة والتجربة والسلطة والجدارة بالثقة) دورًا محوريًا في تحديد مدى ملاءمة المحتوى للتوصيات. لم تكن تتوقع أن توصي Google بأي محتوى، أليس كذلك؟

عند إنشاء محتوى لـ Google Discover، من المهم أن تكون انتقائيًا وتعطي الأولوية للموضوعات التي تتوافق مع خبرتك أو خبرة منشئي المحتوى لديك وتجربتهم.

ركز على توفير معلومات قيمة وذات صلة بهذه المواضيع لبناء السلطة في مجال تخصصك بمرور الوقت، مما يؤدي إلى نتائج أفضل على المدى الطويل مقارنة بالموضوعات العامة التي لا تتوافق بشكل وثيق مع علامتك التجارية وخبرتك.

بمجرد تحديد المواضيع المناسبة، اتبع الخطوات التالية لتحسين إشارات EEAT الخاصة بك:

إنتاج محتوى عالي الجودة: قم بإنشاء محتوى مدروس جيدًا ودقيق وغني بالمعلومات يجلب قيمة لجمهورك. تجنب نشر محتوى مضلل أو مثير أو منخفض الجودة يمكن أن يضر بالثقة.

قم بإنشاء محتوى مدروس جيدًا ودقيق وغني بالمعلومات يجلب قيمة لجمهورك. تجنب نشر محتوى مضلل أو مثير أو منخفض الجودة يمكن أن يضر بالثقة. تحديث المحتوى بانتظام: قم بالإشارة بوضوح إلى تواريخ النشر، وقم بتحديث المقالات القديمة، وقم بالتعليق على تواريخ التحديثات عندما يكون ذلك مناسبًا.

قم بالإشارة بوضوح إلى تواريخ النشر، وقم بتحديث المقالات القديمة، وقم بالتعليق على تواريخ التحديثات عندما يكون ذلك مناسبًا. عرض الخبرات: قم بإبراز بيانات الاعتماد والمؤهلات والخبرة الخاصة بالمؤلفين أو منشئي المحتوى لديك لإثبات خبرتهم. قم بتضمين السيرة الذاتية للمؤلف أو الخلفيات المهنية أو الشهادات أو الاعتراف بالصناعة.

قم بإبراز بيانات الاعتماد والمؤهلات والخبرة الخاصة بالمؤلفين أو منشئي المحتوى لديك لإثبات خبرتهم. قم بتضمين السيرة الذاتية للمؤلف أو الخلفيات المهنية أو الشهادات أو الاعتراف بالصناعة. الاستفادة من البيانات المنظمة: استفد من ترميز المقالة والمؤلف لتوفير معلومات مشروحة بوضوح لمحركات البحث.

استفد من ترميز المقالة والمؤلف لتوفير معلومات مشروحة بوضوح لمحركات البحث. زراعة سجل حافل السمعة: قم بنشر محتوى ذي صلة وعالي الجودة باستمرار لإنشاء سجل حافل من الاتساق وبناء السلطة في مجال تخصصك.

قم بنشر محتوى ذي صلة وعالي الجودة باستمرار لإنشاء سجل حافل من الاتساق وبناء السلطة في مجال تخصصك. ضمان الشفافية: قم بإسناد المصادر بوضوح، واستشهد بمراجع موثوقة، وكن شفافًا بشأن السياسات التحريرية، وعمليات التحقق من الحقائق، وضمان الجودة، وأي انتماءات أو رعاية.

قم بإسناد المصادر بوضوح، واستشهد بمراجع موثوقة، وكن شفافًا بشأن السياسات التحريرية، وعمليات التحقق من الحقائق، وضمان الجودة، وأي انتماءات أو رعاية. تحسين تجربة الموقع: قم بإنشاء تجارب جديرة بالثقة وسهلة الاستخدام من خلال التركيز على عوامل مثل سهولة استخدام الأجهزة المحمولة، وسرعة تحميل الصفحة، وHTTPS، والتصميم العام لموقع الويب.

باتباع هذه الخطوات، يمكنك تحسين عوامل EEAT الخاصة بك، وتوفير محتوى قيم، وإنشاء حضور جدير بالثقة وموثوق به يعمل على تحسين فرص التوصية بك في Google Discover.

أليس اكتشاف Google مجرد أخبار؟

كذلك نوع من.

أحد أهداف Google Discover هو تقديم محتوى جديد – والتمرير عبر خلاصة Discover، يكون في الغالب أخبارًا.

ولكن عندما بدأ العملاء من الصناعات الأخرى في رؤية زيارات Discover في Google Search Console (GSC)، فقد حان الوقت للتحقيق.

لقد قمت بتحليل 12 شهرًا من حركة مرور Google Discover لأكثر من 11000 عنوان URL من 62 نطاقًا. من بين 11000 عنوان URL:

46% منها كانت من المواقع الإخبارية.

44% كانوا من مواقع التجارة الإلكترونية.

7% كانت من المواقع الترفيهية.

2% كانوا من مواقع السفر.

أما نسبة الـ 1٪ المتبقية فكانت من صناعات أخرى بما في ذلك:

B2B.

السيارات.

تعليم.

تمويل.

صحة.

لقطة شاشة من Google Search Console، أبريل 2020

نتائج البحث

1. حصلت المواقع الإخبارية على 99% من النقرات

في حين أن الأخبار تمثل أقل من نصف (46%) عناوين URL التي تم تحليلها، فقد تلقت 99% من نقرات الاكتشاف وحصلت على نقرات أكثر بكثير لكل صفحة.

لقطة شاشة من Google Search Console، أبريل 2020

شهد أحد مجالات الأخبار في التحليل أن أكثر من 30% من إجمالي حركة المرور على الويب قادمة من Discover، بينما أفاد ناشرون آخرون أن Google Discover جذب زيارات أكثر من البحث العضوي في بعض الأشهر.

من المحتمل أن يتم عرض المحتوى الإخباري لجمهور كبير وواسع، في حين أن المحتوى من الصناعات الأخرى يستهدف جماهير أصغر بناءً على اهتمامات محددة.

تؤكد Google على هذه الفكرة في إعلان Google Discover قائلة:

“عندما يتعلق الأمر بالأخبار، نعتقد أنه من المهم أن يتمكن الجميع من الوصول إلى نفس المعلومات.”

يبعد: يعد Google Discover محركًا رئيسيًا لحركة المرور لناشري الأخبار ويمكن استخدامه للوصول إلى جمهور كبير وعريض.

2. منشورات المدونة منتشرة في جميع الصناعات الأخرى

بالنسبة للمواقع غير الإخبارية، فإن نسبة 1% المتبقية من النقرات (التي لا يزال إجماليها أكثر من مليون في الأشهر الـ 12 الماضية) موزعة على أنواع مختلفة من المحتوى.

كان نوع المحتوى الأكثر انتشارًا عبر الصناعات هو منشورات المدونات.

لقطة شاشة من Google Search Console، أبريل 2020

كانت موضوعات المدونات التي تم عرضها في Google Discover ذات صلة كبيرة باهتمامات/هوايات محددة، مثل المشي لمسافات طويلة والمكياج والتغذية.

لقطة شاشة من Google Search Console، أبريل 2020

بالإضافة إلى ذلك:

49% من النقرات على مواقع التجارة الإلكترونية ذهبت إلى صفحات المنتجات ، والتي تضمنت كلاً من فئة المنتج وصفحات تفاصيل المنتج.

، والتي تضمنت كلاً من فئة المنتج وصفحات تفاصيل المنتج. شهد الترفيه النسبة الأكبر من النقرات (16%) على الصفحات التي تحتوي على مقطع فيديو كمحتوى أساسي (أي المقابلات مع الممثلين ومقاطع الأفلام الترويجية).

كمحتوى أساسي (أي المقابلات مع الممثلين ومقاطع الأفلام الترويجية). العروض الخاصة، معظمها عروض السفر أو الفنادق مع أسعار محدودة للوقت/التوفر، تمثل أكبر نسبة من النقرات لمواقع السفر (53%).

يبعد: يركز المحتوى غير الإخباري بشكل كبير على الاهتمامات ومن المرجح أن يتم عرضه على جمهور أصغر وأكثر استهدافًا.

3. اكتشاف المحتوى عادةً ما يكون له مدة صلاحية قصيرة

تماشيًا مع تركيز Google Discover على تقديم محتوى جديد، تلقت معظم عناوين URL في هذه الدراسة حركة مرور لمدة ثلاثة إلى أربعة أيام فقط، مع حدوث معظم هذه الحركة بعد يوم أو يومين من النشر.

لقطة شاشة من Google Search Console، أبريل 2020

ومع ذلك، كان بعض المحتوى الأكثر نضجًا ودائم الخضرة قادرًا على جذب حركة المرور على المدى الطويل.

لقطة شاشة من Google Search Console، أبريل 2020

هذا هو نتيجة Google Discover الذي يقدم محتوى دائم الخضرة لتلبية اهتمامات المستخدمين الجديدة أو المتطورة.

في الحالات التي رأيت فيها محتوى أكثر نضجًا ودائم الخضرة يظهر في موجز Discover الشخصي الخاص بي، كنت أبحث عن موضوعات مماثلة قبل يومين إلى ثلاثة أيام.

يبعد: تتمتع معظم الصفحات في Discover بفترة صلاحية قصيرة، تتراوح من ثلاثة إلى أربعة أيام تقريبًا، ولكن المحتوى الدائم الخضرة يمكن أن يؤدي إلى جذب زيارات على المدى الطويل.

4. يستجيب المستخدمون بشكل جيد لاكتشاف المحتوى

من أول الأشياء التي برزت في Google Discover هي نسبة النقر إلى الظهور المرتفعة (CTR): 11% عبر جميع الصفحات التي تم تحليلها.

وباستثناء المواقع الإخبارية (التي تمثل معظم البيانات)، بلغ متوسط ​​نسبة النقر إلى الظهور 6%.

لقطة شاشة من Google Search Console، أبريل 2020

وبالنظر إلى نفس النطاقات الـ 62، كانت نسبة النقر إلى الظهور من البحث التقليدي 4%.

لسوء الحظ، لا يمكن مقارنة هذه الأرقام مباشرة، حيث يتم حساب نسبة النقر إلى الظهور على أنها النقرات ÷ مرات الظهور = نسبة النقر إلى الظهور، ويتم قياس مرات الظهور بشكل مختلف في ميزة “اكتشف” عنها في البحث التقليدي.

إليك الطريقة:

مرات ظهور البحث يتم تسجيلها لعنوان URL عندما يفتح المستخدم صفحة نتائج بحث تحتوي على عنوان URL (حتى لو لم يتم تمرير النتيجة إلى العرض).

اكتشف الانطباعات يتم تسجيلها فقط عند تمرير بطاقة Discover إلى العرض.

يبعد: تشهد الصفحات في Google Discover نسب نقر إلى ظهور أعلى من نتائج البحث التقليدي؛ ومع ذلك، قد يكون هذا نتيجة للاختلاف في كيفية قياس مرات الظهور، وليس الاختلاف في سلوك المستخدم.

كيفية التواصل مع المستخدمين على Google Discover

في البحث التقليدي، تعمل الاستعلامات كنقطة اتصال بين حاجة المستخدم والمحتوى ذي الصلة (أي أن المستخدم جائع، ويبحث عن [food near me]يعرض Google المطاعم المحلية).

يعرض Google Discover المحتوى قبل تلبية حاجة المستخدم، “مدعومًا بقوة التطابق بين محتوى المقالة واهتمامات المستخدم”.

بدون تقارير البحث عن الكلمات الرئيسية والاستعلام عنها، تكون عملية إنشاء المحتوى التقليدية محدودة – ولكن لا تزال هناك طرق لزيادة فرص الظهور في Discover.

كن صديقًا للجوال

لا يمكن الوصول إلى Google Discover إلا على الأجهزة المحمولة، لذا فإن هذا الأمر واضح.

ولكن من الجيد دائمًا تغطية قواعدك عن طريق التحقق من Google Search Console تقرير قابلية الاستخدام على الهاتف المحمول والتأكد من عدم وجود أخطاء. إذا اكتشفت أي منها، علاجها على الفور.

تركيز المحتوى حول الكيانات

الاهتمامات هي كيانات أو أشياء أو مفاهيم يمكن تحديدها بشكل فريد.

يمكن أن تكون أي شيء بدءًا من الهوايات العامة، إلى الاهتمامات المتخصصة، إلى العلامات التجارية والشركات المحددة.

باستخدام مستكشف الكيانات من خلال مركز المسوقين، يمكنك عرض العلاقات بين الكيانات ومعرفة الكيانات المرتبطة بعلامتك التجارية وصناعتك ومنتجاتك وما إلى ذلك.

لقطة شاشة من Entity Explorer، أبريل 2020

حدد الكيانات التي تعمل كنقطة اتصال بين علامتك التجارية ومستخدميك.

لقطة شاشة من Entity Explorer، أبريل 2020

قفز على ما تتجه

يعمل Google Discover بنفس الطريقة التي يعمل بها الخلاصة على منصة الشبكات الاجتماعية.

لزيادة فرص ظهورك، راقب ما يحدث على وسائل التواصل الاجتماعي. التركيز على الأحداث والموضوعات الشائعة.

تأكد من تحسين أزرار المشاركة الاجتماعية على موقع الويب الخاص بك.

أنشئ محتوى ملائمًا ومفيدًا ومثيرًا للاهتمام لجمهورك

لم تعد مقيدًا بحجم البحث.

احتضن هذه الحرية المكتشفة حديثًا.

بمجرد تحديد نقاط الاتصال – كن محددًا وتعمق.

يتم تخصيص المحتوى القائم على الاهتمامات، لذا اكتب محتوى سيكون له صدى لدى المستخدمين الأكثر شغفًا.

إحدى الطرق للقيام بذلك هي تحديد التقاطعات والعلاقات بين المواضيع (على سبيل المثال، “أفضل منتجعات التزلج بالقرب من ولاية بنسلفانيا”، “نصائح الجري لفصل الشتاء”).

نقاط المكافأة إذا كان بإمكانك ربط المحتوى بالأحداث الجارية.

كما هو مذكور أعلاه، تأكد من أن موضوعاتك تتوافق أيضًا مع خبرتك وأن محتواك وموقعك يظهران برنامج EEAT قويًا.

اكتب عناوين صفحات جيدة

لزيادة فرص ظهورك في Discover، يجب عليك التأكد من أن جميع عناوين صفحاتك تعكس جوهر المحتوى الموجود في تلك الصفحة – دون التعرض للنقرات.

يساعد ذلك الخوارزمية في تحديد موضوع المحتوى الخاص بك بسرعة وما إذا كان مناسبًا لمستخدم معين.

تضمين صور عالية الجودة

بصرف النظر عن إنشاء محتوى سيجده المستخدمون مثيرًا للاهتمام، فإن أفضل طريقة لتعزيز المحتوى على Discover هي القيام بذلك استخدام صور كبيرة وعالية الجودة التي يبلغ عرضها 1200 بكسل على الأقل ويتم تمكينها بواسطة الحد الأقصى لمعاينة الصورة: إعداد كبير أو باستخدام أمبير.

تجنب استخدام شعار موقعك كصورتك.

لقطة شاشة من المؤلف، فبراير 2023

لمزيد من الطرق لتحسين الصور في Discover، راجع دراسة حالة Brodie Clark، Google Discover: An Image Can Be Worth 1,000 Clicks.

أعد النظر في استراتيجية الفيديو الخاصة بك

تتمتع مقاطع الفيديو بحضور كبير في Google Discover، وهو ما يتوافق مع Google التحول في التركيز من النص إلى طرق أكثر وضوحًا للعثور على المعلومات.

على الرغم من أن مقاطع الفيديو تشكل 17% فقط من المحتوى في هذا التحليل، إلا أن هذا لا يتضمن بيانات YouTube، والذي يستضيف غالبية مقاطع الفيديو التي تظهر في Google Discover.

قد يكون من الصعب قياسه، ولكن الإبداع مقاطع فيديو جذابة وتحسين YouTube قناة يمكن أن يساعد ذلك في زيادة تواجد علامتك التجارية في Google Discover – وفي البحث التقليدي أيضًا، حيث تتضمن 19% من نتائج البحث على أجهزة الكمبيوتر المكتبية مقاطع فيديو دائرية ويأتي 92% من مقاطع الفيديو هذه من YouTube.

تجنب المبالغة وتكتيكات الصدمة

يسعى Google Discover إلى توفير معلومات ذات صلة وجديرة بالثقة لمستخدمي الهاتف المحمول. وتتمثل إحدى الطرق لتحقيق ذلك في معاقبة المواقع التي تستخدم معلومات مضللة أو تفاصيل مبالغ فيها في محتوى المعاينة.

وبالمثل، ينبغي تجنب أي تكتيكات مصممة “للنقرات الرخيصة” مثل المحتوى الذي يهدف إلى إثارة الغضب أو الإثارة أو الإساءة.

الاستفادة من ميزة المتابعة

أحد الأجزاء الرائعة في Discover هو متابعة الميزة، والذي يسمح للمستخدمين بالحصول على آخر التحديثات من مواقع الويب التي يتابعونها.

تتوفر هذه الميزة باللغة الإنجليزية للأشخاص الذين يستخدمون Chrome Android، وتستخدم خلاصات RSS أو Atom بشكل افتراضي.

إذا كان لديك أكثر من خلاصة واحدة على موقعك، فيمكنك تحسين ميزة المتابعة الخاصة بك عن طريق إخبار Google بالخلاصة التي يجب متابعتها في قسم

للتأكد من إمكانية عثور Google على خلاصتك، تأكد من أنها غير محظورة بملف robots.txt الخاص بك، وأن خلاصتك محدثة، وأنك قمت بتضمين عناصر العنوان والرابط.

تتبع أدائك

بمجرد حصولك على محتوى على Google Discover، يمكنك مراقبة كيفية عمله عبر تقرير الأداء للاكتشاف.

ستوفر هنا معلومات حول مرات الظهور والنقرات ونسب النقر إلى الظهور لأي من المحتوى الخاص بك الذي ظهر على Discover في آخر 16 شهرًا. Note أنك تحتاج إلى حد أدنى لعدد مرات الظهور حتى تظهر هذه البيانات.

لمزيد من النصائح حول تحسين المحتوى الخاص بك لـ Discover، قدمت Lily Ray قائمة تضم 10 إستراتيجيات فعالة.

الماخذ الرئيسية

يوفر Google Discover فرصًا مذهلة لمشرفي المواقع ذوي التفكير المستقبلي ومحسني محركات البحث – وهي بالتأكيد فرصة يجب عليك الاستفادة منها.

أفضل ما في الأمر هو أنه يجب أن يتناسب تمامًا مع استراتيجياتك الحالية. لا تزال ترغب في إنشاء محتوى عالي الجودة يستهدف جمهورك المستهدف.

ستحتاج إلى التأكد من فهرسة المحتوى الخاص بك وأن موقعك مستجيب للجوال. ولكن هذه هي كل الأشياء التي كان يجب عليك القيام بها على أي حال.

فقط تذكر أنه، مثل كل ما يتعلق بتحسين محركات البحث، فإن التحسين من أجل Google Discover هو عملية مستمرة.

ولكن إذا كان المحتوى الخاص بك جيدًا وتتبع أفضل الممارسات التي تمت مناقشتها هنا، فستبدأ برامج الروبوت في Google في اختيار المحتوى الخاص بك في كثير من الأحيان كاقتراح تلقائي للمستخدمين.

وهذا يعني المزيد من الرؤية، والمزيد من حركة المرور، ونأمل المزيد من التحويلات.

المزيد من الموارد: