Rewrite this title: كيف حصلت على رابط خلفي Do-Follow من نطاق PR 10

ستساعدك المقالة التالية: كيف حصلت على رابط خلفي Do-Follow من نطاق PR 10

لذا، من المحتمل أنك تقرأ عنوان هذا المنشور معتقدًا أن هذا أمر جيد جدًا لدرجة يصعب تصديقها. حسنًا، الأمر ليس كذلك! و سأثبت ذلك…

في شهر مارس من عام 2009، صادفت عمودًا منتظمًا على قناة CNN: Small Business، يسمى علاجات الموقع. يستعين هذا العمود بمتخصصين في التسويق عبر الويب وتحسين محركات البحث لتحليل مواقع الويب الخاصة بالأعمال التجارية الصغيرة التي تحتاج إلى إصلاح شامل. بعد قراءة أحد المقالات، لاحظت شيئًا لفت انتباهي وأثارني حقًا. في نهاية المنشور، سأل عما إذا كان أي من كبار المسئولين الاقتصاديين أو المسوقين عبر الإنترنت مهتمين بالمساهمة، لإرسالهم بالبريد الإلكتروني.

لذلك فعلت ذلك! لقد أرسلت بريدًا إلكترونيًا شخصيًا إلى المحررة، لأخبرها عن تجربتي وكيف أرغب في المساهمة في مقال قادم. وبعد حوالي ثلاثة أشهر من عدم سماع أي شيء، اعتقدت إلى حد كبير أنها كانت قضية خاسرة…وبصراحة نسيت أنني اتصلت بهم. ولكن في أحد الأيام، كان هناك، جالسًا في بريدي الإلكتروني. خطاب من المحرر يطلب وقتًا لمناقشة موقع ويب مستقبلي سيتم عرضه في قسم “معالجات موقع الويب” الخاص به. لم أصدق أنهم اتصلوا بي بالفعل بعد فترة طويلة وأرادوا مني تقديم المشورة بشأن موقع ويب معين.

وبعد بضعة أيام، أجريت مقابلة هاتفية لمدة ساعة تقريبًا مع المحرر، وأعطيت ملاحظاتي حول الموقع وقدمت توصياتي حول كيفية تحسين الموقع. وبعد حوالي شهر، تم نشر هذا المنصب، مع رابط متابعة صغير لطيف يعود إلى صاحب العمل على موقع الويب الخاص بذلك الوقت. على الرغم من أن صفحة المقالة هذه تحتوي فقط على 3 علاقات عامة، إلا أن النطاق الفرعي موجود عليها (money.cnn.com) هو العلاقات العامة من 9 والمجال الأساسي (cnn.com) هو العلاقات العامة 10.

الآن، إذا حكمنا من خلال المنشور الأخير (يوليو 2010)، فيبدو أنهم إما أوقفوا هذا العمود أو خفضوا عدد المشاركات التي ينشرونها ضمن هذا القسم المعين. ومع ذلك، سيكون من المفيد تجربة ما فعلته ومعرفة ما إذا كانوا سيردون.

الدرس المستفاد

هذا مجرد مثال واحد لكيفية حصول شخص ما على رابط مذهل وعالي الجودة إلى موقع الويب الخاص بك أو مدونتك. والدرس المستفاد هو أن هذه الفرص متاحة كل يوم. كل ما عليك فعله هو أن تبقي أعينك وسمعك مفتوحين وأن تبحث دائمًا عن فرص لكيفية تقديم قيمة لسوق معين. القيام بأشياء مثل المدونات الضيفإن إجراء المقابلات والإجابة على أسئلة الأشخاص في المنتديات، كلها طرق رائعة يمكنك من خلالها الحصول على روابط خلفية عالية الجودة، مع مساعدة جمهورك المستهدف