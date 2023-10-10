Rewrite this title: كيف سأدفع تكاليف إصلاح التأمين الصحي لأوباما

ستساعدك المقالة التالية: كيف سأدفع تكاليف إصلاح التأمين الصحي لأوباما

أنا من أشد المعجبين بمشروع قانون أوباما لإصلاح التأمين الصحي. لا يحدث في كثير من الأحيان مثل هذه الفرصة المجتمعية المهمة التي تسمح لي باتخاذ إجراءات حاسمة لتحسين رفاهية عائلتي في الوقت الحاضر ولسنوات عديدة في المستقبل.

هل تظن أنني أتعامل معك سياسيا؟

لا على الإطلاق… أنا أتحدث عن الفرصة النادرة لشراء أسماء النطاقات ذات الصلة برسوم التسجيل الخاصة بها والتي لم تكن لها قيمة جوهرية قبل إصلاح التأمين الصحي ولكنها كانت لها قيمة كبيرة بعد أن أصبح مشروع القانون قانونًا.

كيف يمكنني معرفة أسماء النطاقات المربحة التي يجب أن أشتريها؟

حسنًا، أنا بالتأكيد لست مضطرًا لقراءة 8 مليارات صفحة من التشريع. في الواقع، لا يتوجب علي أن أعرف الكثير عن الإصلاح الصحي على الإطلاق. كل ما أحتاج إلى فعله هو أن أكون قادرًا على إلقاء نظرة على التغطية الإخبارية وأن أكون قادرًا على إدراك ما قد يكون اختيارًا جيدًا لاسم المجال (ويفضل دوت كوم).

لذلك، دعونا نلقي نظرة على أ مقال إخباري يتحدث عن بعض التغييرات في القانون الجديد… وتلفت نظري الكلمات التالية:

تدير الدولة عمليات تبادل للتأمين الصحي في 50 ولاية…50 تبديلاً محتملاً واضحًا لأسماء النطاقات…دعونا نتحقق من التوفر، أليس كذلك؟

إذا قمت بتحديد “اسم الولاية + healthinsuranceexchange” لـ .com و.org، فلن يكون هناك أي توفر… قام شخص ما بشراء جميع هذه الأسماء تقريبًا في العام الماضي (وهو بطل النطاق الخاص بي).

ومع ذلك، إذا قمت بفحص .net، ستجد توفرًا كبيرًا (اعتبارًا من وقت كتابة هذا المقال). لا يعد .net علامة تجارية مثل .com أو .org، ولكن إذا كنت تقوم بعملية تحسين محركات البحث، فمن المؤكد أن هذه الأسماء ستعمل بشكل جيد بالنسبة لك.

ليس بنفس العلامة التجارية ولكنه جيد بالنسبة إلى تحسين محركات البحث، فهو تبادل التأمين الصحي + اسم الولاية. يتوفر الكثير من .com و .org لهذه الأسماء (مرة أخرى اعتبارًا من الوقت الذي أكتب فيه هذا).

زوجان من الحواشي:

لقد “اخترت” بالفعل الأسماء التي أردتها من إصلاح التأمين الصحي ولن أقود قراء SEJ إلى أي مسارات كنت أصطاد فيها / قد أرغب في صيد الأسماك في المستقبل:.) توفر دراسة سريعة لقانون إصلاح التأمين الصحي العديد من المسارات الأخرى لشراء النطاقات المربحة. إذا كانت لديك القدرة على إدراك عناصر شراء النطاق الجيد (إما من منظور العلامة التجارية أو تحسين محركات البحث)، فما عليك سوى دراسة تفاصيل التشريع… وأنا متأكد من أنك ستتمكن من اتخاذ خيارات الجودة.

صيد سعيد :.)