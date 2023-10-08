Rewrite this title: كيف ستؤثر (أو لن تؤثر) نطاقات TLD غير القياسية على نتائج البحث

ستساعدك المقالة التالية: كيف ستؤثر (أو لن تؤثر) نطاقات TLD غير القياسية على نتائج البحث

قضى قرار صادر عن المنسق العالمي للإنترنت في 20 يونيو بإمكانية بيع أسماء النطاقات بامتداد نطاق مفتوح المستوى الأعلى. فبدلاً من الاكتفاء بالامتدادات com.، و.org، و.gov، و.info، وما يقرب من العشرات من الأسماء الأخرى التي تمت الموافقة عليها بالفعل، قد يبدأ المستخدمون في رؤية ــ أو إنشاء ــ مواقع تنتهي بأي عبارة تقريبًا.

أثار الحكم بعض الجدل البسيط، في المقام الأول حول الإضافات التي يمكن للمستخدمين إرفاقها. على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين تضمين لغة مسيئة أو مثيرة للجدل إلى حد كبير في الامتدادات. ومع ذلك، وبالنظر إلى أن أسماء النطاقات نفسها لا يتم تنظيمها للمحتوى المسيء، فإن الامتداد لن يحدث فرقًا كبيرًا – وسرعان ما تلاشى الجدل.

والأكثر أهمية بالنسبة إلى مُحسّنات محرّكات البحث ومشغلي النطاق ومشرفي المواقع هو كيفية تأثير ذلك على بنية الويب وكيفية عمل محركات البحث. على صعيد تحسين محركات البحث، من غير المحتمل أن يتغير سوى القليل جدًا. وأشار متحدث باسم جوجل إلى أن الشركة “تتمتع بالخبرة في ترتيب صفحات الويب وإرجاعها، بغض النظر عن نطاق المستوى الأعلى (TLD)”.

على الرغم من أنه كانت هناك مراحل زاد فيها ثقة المستخدمين في أسماء نطاقات معينة، فإن الكثير من القيمة المنسوبة إلى امتدادات .gov أو ما شابه ذلك لا تأتي من الامتداد نفسه ولكن من التفرد وعدد الروابط وعوامل تحسين محركات البحث الأخرى ذات الصلة. ولكن ما الذي يمكن أن يتغير أيضًا؟

لسبب واحد، قد يبدأ المستخدمون في التحول إلى محركات البحث في كثير من الأحيان. نظرًا لاحتمال حدوث ارتباك إذا تم إنشاء الكثير من امتدادات النطاق غير القياسية، فقد لا يتمكن المستخدمون من تعقب الموقع المقصود بسهولة، مما يدفعهم لزيارة محركات البحث – أو مجرد الإشارة إلى منافس. نظرًا لأن المستخدمين معتادون حاليًا على مواقع ‎.com وليس أي شيء آخر، فمن غير المرجح أن تشهد الإضافات الجديدة استخدامًا واسع النطاق.

ومع ذلك، فمن الممكن أن يتم نشر النطاقات الفرعية ببساطة على مواقع جديدة. على سبيل المثال، بدلاً من نشر مدونتك على blog.mycompany.com، يمكنك نشرها على mycompany.blog. من الممكن أيضًا أن يصبح الامتداد المختار جزءًا من عوامل التصنيف في محرك البحث، ويعمل بنفس الطريقة التي يعمل بها الجزء الجذر للنطاق بالفعل.

[Sources include: AFP]