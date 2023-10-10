Rewrite this title: كيف سيعمل التنسيق الدقيق على تحسين البحث على الأجهزة المحمولة

ستساعدك المقالة التالية: كيف سيعمل التنسيق الدقيق على تحسين البحث على الأجهزة المحمولة

لقد قمت في الشهر الماضي بمراجعة أساسيات كيفية التخطيط المستقبلي وإعداد إصدار الهاتف المحمول لموقعك بشكل صحيح لكل من المستخدم ومحركات البحث.

سأتناول هذا الشهر البرمجة التي ستلعب دورًا حاسمًا للجوال في المستقبل أيضًا – التنسيق المصغر.

يتيح لك التنسيق الدقيق – الذي يتضمن Microformat وRDFa وMicrodata – تحديد نوع خاصية النص الذي تعرضه على موقعك بوضوح وشرحه بشكل جيد هنا.

أنا شخصياً أفضل RDFa كـ جوجل، على حد علمي، يعاملهم جميعًا على قدم المساواة وأشعر أن RDFa سوف يهيمن على المدى الطويل.

يعد التنسيق الدقيق مفيدًا للغاية لمحركات البحث حيث يزيل هذا النوع من الترميز الشكوك حول ما تشير إليه عندما تعرض، على سبيل المثال، عنوانًا أو رقم هاتف.

يوفر التنسيق المصغر حاليًا تحسينًا لـ الأعمال & منتجات في نتائج البحث لأنها تشجع Google على تقديم مقتطفات منسقة مع تلك القوائم.

يمكن حتى استخدام هذا من أجل الناس، مثل ينكدين يفعل ذلك، والذي يربط الشخص بشكل مباشر بصوره ولقبه وألقابه ومؤسساته وكذلك أصدقائه.

وهذا يشبه مشكلات الخصوصية الأخيرة Facebook تواجهك ولكن من خلال التنسيق المصغر على موقعك، يمكنك التحكم في هذه المعلومات وتشكيلها لصالحك في محركات البحث القياسية والمتنقلة.

توفر Google أيضًا أداة كرة بلورية لتزويدك برؤية ثاقبة لما ستبدو عليه قائمتك من خلال المقتطفات المنسقة المستندة إلى كود التنسيق الدقيق الخاص بك هنا.

لا تحتاج إلى كرة بلورية لتوضح لك كيف سيؤدي ذلك أيضًا إلى تحسين موضع بحث الجوال الخاص بك من الآن فصاعدا، حيث يقوم الجوال بفصل نتائجه عن البحث القياسي.

يعتمد البحث عبر الهاتف المحمول بشكل كبير على الموقع والبيانات الدقيقة والسريعة حيث يتم إجراء معظم عمليات البحث عبر الهاتف المحمول أثناء التنقل.

يتم اكتساب وضوح البيانات الدقيقة والمحلية من خلال التنسيق المصغر لتزويد بحث الهاتف المحمول بنتائج أكثر دقة ومحلية.