Rewrite this title: كيف سيغير البحث العمودي والتكنولوجيا الدلالية الإعلان الرقمي

ستساعدك المقالة التالية: كيف سيغير البحث العمودي والتكنولوجيا الدلالية الإعلان الرقمي

يخبرنا التاريخ أنه بمرور الوقت، تنقسم جميع وسائل الإعلام إلى مجالات اهتمام محددة بشكل متزايد. هل تتذكر عندما كان هناك ثلاث محطات تلفزيونية فقط؟ توجد الآن قنوات متعددة مخصصة لاهتمامات مثل الطبخ والحيوانات الأليفة والسفر والرياضة والتاريخ والعلوم وحتى القنوات التي تخدم الاهتمامات الصغيرة مثل قناة التاريخ العسكري أو قناة سباق الخيل. وبالمثل، يظهر المحتوى عبر الإنترنت عادةً على مواقع تتمحور حول مجالات محددة تهم المستخدم. وينقسم البحث على الإنترنت أيضًا إلى قطاعات محددة، على الرغم من التواجد الشامل لمحركات البحث الواسعة مثل Google وBing/Yahoo. قبل خمس سنوات، كان المستخدمون يكتبون عبارة “رحلة طيران رخيصة إلى ميامي” أو “علاج التهاب المفاصل” في استعلام محرك البحث، والآن يذهبون إلى مواقع المحتوى الرأسية المفضلة لديهم مثل Kayak أو WebMD للعثور على المعلومات ذات الصلة.

ومع ذلك، لا يزال الناشرون يكافحون من أجل إبقاء المستخدمين على مواقعهم، حيث يواجه العديد منهم نزوحًا جماعيًا للمستخدمين إلى شريط أدوات Google. أبلغنا الناشرون أن ما يتراوح بين 25% إلى 50% من النقرات الصادرة من مواقعهم تذهب إلى محرك بحث خارجي. والأسوأ من ذلك أنه يتعين على الناشرين أن يدفعوا لمقدمي البحث مقابل النقرات لجلب هؤلاء المستخدمين مرة أخرى. في معظم الحالات، تحقق Google الدخل من محتوى الناشر بشكل أفضل من الناشر نفسه.

ولحسن الحظ، ظهرت أدوات بحث جديدة لمساعدة الناشرين والمسوقين عبر الإنترنت على توصيل المستخدمين بالمحتوى والمنتجات والخدمات التي يرغبون فيها في مجالات اهتمامهم. تمثل التكنولوجيا الدلالية طليعة تجربة البحث. بدلاً من الاعتماد على الكلمات الرئيسية، التي يمكن أن تؤدي إلى نتائج ضيقة أو غير دقيقة، يعتمد البحث الدلالي على المفاهيم، وبالتالي من المرجح أن يفهم نية الباحث. على سبيل المثال، إذا كان شخص ما موجودًا على موقع ويب خاص بالطعام، فسيضمن محرك البحث الدلالي أن تؤدي استعلامات البحث الخاصة به إلى إعلانات تتعلق بالطعام أو الطهي. سيؤدي الاستعلام عن “java” في أحد مواقع الطعام إلى ظهور محتوى متعلق بالقهوة، وليس برمجة الكمبيوتر.

تقوم التكنولوجيا الدلالية بعمل أفضل من منصات البحث التقليدية في مطابقة الإعلانات ذات الصلة بالمحتوى عبر الإنترنت. ولأنها تقنية مفاهيمية وليست حرفية، فإن التكنولوجيا الدلالية قادرة على مطابقة الإعلانات بطرق محدودة بخوارزميات الكلمات الرئيسية. على سبيل المثال، قد يظهر إعلان عن الأفوكادو أو الصلصة بجوار مقالة عن الجواكامولي، حتى لو لم تظهر هذه الكلمات على الصفحة.

يمثل البحث الدلالي الذي يركز عموديًا تحسينًا في تجربة الإنترنت لمستخدمي الموقع والناشرين والمسوقين. يمكن للمستخدمين العثور بسرعة على معلومات حول المواضيع والمواضيع التي يهتمون بها دون مغادرة مواقعهم المفضلة. ويتم تقديم الإعلانات ذات الصلة بهم، بدلاً من الروابط المنتشرة في كل مكان لإعادة تمويل الرهن العقاري وخدمات تبييض الأسنان. بالطبع، يهتم الناشرون بشدة بطرق تحسين تجربة المستخدم الخاصة بهم، ولكن البحث الدلالي يخلق فرصًا جديدة للإيرادات لهم أيضًا.

تولد صفحات نتائج البحث مشاهدات متزايدة للصفحة، والتي يمكن للناشر استخدامها لبيع وحدات إضافية من مخزون الإعلانات المصوّرة ولجلب المزيد من إيرادات الإعلانات من الإعلانات ذات الاستجابة العالية والمطابقة لغويًا. ولعل الأهم من ذلك هو أن تكنولوجيا البحث توفر الآن للناشرين وسيلة لخلق مزيد من التفاعل مع المستخدمين، وإبقائهم في الموقع لفترة أطول بدلا من تسليمهم إلى محرك بحث خارجي أو شريط أدوات.

بالنسبة للمسوقين عبر الإنترنت، يوفر البحث الرأسي الدلالي فوائد متعددة. فهو يلبي طلبهم للحصول على نقرات إضافية، ويزيد من مدى وصول العلامة التجارية ويضمن وضعها بجوار المحتوى ذي الصلة، مما يؤدي إلى معدلات استجابة أفضل. لا يعتمد الإعلان على شبكة البحث الدلالية على الكلمات الرئيسية، لذا فهو لا يتطلب إستراتيجيات معقدة لعروض أسعار الكلمات الرئيسية ويمكن تنفيذه بسرعة وسهولة.