Rewrite this title: كيف عطلت هيمنة الصفحة الأولى للشاعر ديلان توماس

ستساعدك المقالة التالية: كيف عطلت هيمنة الصفحة الأولى للشاعر ديلان توماس

لقد أطلق عليّ والداي اسمًا على اسم الشاعر الويلزي الشهير ديلان توماس.

لقد كان اختيارًا مثيرًا للاهتمام عندما تفكر في ذلك الرجل، على الرغم من كونه مبتكر السوناتات الشهيرة مثل “لا تكن لطيفًا في تلك الليلة الجيدة” و “تحت خشب الحليب“، كان يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه سكران وزير نساء.

لقد كان الأمر كثيرًا لأعيشه، لكنني تمكنت حتى الآن من تجاهل كل ذلك ببساطة وأعيش حياتي الخاصة. في الواقع، فقط عندما سمع معلمو المدارس، أو أمناء المكتبات المحليون، أو أي شخص يزيد عمره عن 60 عامًا اسمي، تذكرت اسمي الشهير.

الى الآن.

منذ أن شاركت في صناعة تحسين محركات البحث (SEO)، أصبحت، مثل كثيرين آخرين، مفتونًا بلا خجل بنتائج بحث Google عن اسمي. كل هذا وصل إلى ذروته هذا العام عندما حضرت أول لقاء لي بوبكون في لاس فيغاس.

بعد الجلوس في العروض التقديمية لإدارة السمعة والتي تميزت بأشخاص مثل آندي بيل و كيني حيدر، قررت أن أتعامل مع الويلزي الشهير.

مع شعوري بالثقة، جعلت هدفي هو الحصول على تصنيف في الصفحة الأولى لمصطلح “ديلان توماس”.

أولاً، قمت بتحديد الممتلكات الموجودة تحت تصرفي

أنا مقيم في أستراليا، لذلك قررت أن أركز جهودي على تصنيفات google.com.au. عليك أن تزحف قبل أن تتمكن من المشي.

كما وقفت، ملفي الشخصي على LinkedIn كانت أقوى ملكية شخصية كانت تحت تصرفي. تم تصنيفه في أعلى الصفحة الرابعة من نتائج البحث، مما يجعله أقرب ملف شخصي لدي إلى أعلى 10.

خيارات أخرى، مثل لي Twitter أو الملف الشخصي في جوجل+، لم يكونوا في الملعب، لذلك اخترت تجاهلهم والتركيز على LinkedIn.

لقد استخدمت تقنية واحدة بسيطة للتحسين

إحدى الحيل الصغيرة المفيدة التي تعلمتها خلال فترة وجودي في Pubcon كانت تتعلق بـ “نبذة عنا” وتحسين صفحة الملف الشخصي. أعتقد أن هذا كان أحد جواهر المعرفة لدى آندي بيل.

وفي كثير من الأحيان، عندما تتم كتابة هذه الصفحات، يقع الأشخاص في فخ الكتابة بضمير المتكلم. سيخبرك مدرسو اللغة الإنجليزية أن هذا أمر جيد. سيخبرك جوجل أن الأمر ليس كذلك.

ينبغي كتابة صفحات “نبذة عنا” أو الملفات الشخصية بصيغة الغائب.

بهذه الطريقة، ستتمكن من الحصول على المزيد من الإشارات إلى علامتك التجارية/اسمك، وبالتالي تحسين كيفية تحسين الصفحة لهذا المصطلح. لم تكن صفحتي على LinkedIn تحتوي على ملخص، لذلك قمت بإنشاء ملخص وكتبته من منظور الشخص الثالث.

تجاهل مدى غطرستك في الكتابة بضمير الغائب

الكتابة باستخدام اسمي بدلا من “أنا” كانت عقبة. لقد كان الأمر مخالفًا لكل غرائزي في الكتابة.

الحيلة لجعل الأمر لا يبدو منغمسًا في الذات هو التدقيق بصوت عالٍ. بهذه الطريقة يمكنك موازنة ما إذا كنت قد بالغت في استخدام اسمك ويمكنك استبداله بشيء آخر.

إذا كنت تشعر أنك تبالغ في ذلك، استخدم نسبة ذكر اسمك مرة واحدة لكل جملتين مكتوبتين.

الإحصائيات الأساسية بعد كتابة ملخصي الجديد

فيما يلي إحصائيات الكلمات الرئيسية التي انتهى بي الأمر بها بعد كتابة ملخص LinkedIn جديد:

ملخص 233 كلمة

تم ذكر اسمي الكامل “ديلان توماس” ثلاث مرات

تم ذكر اسمي الأول “ديلان” 10 مرات

بالنسبة للملف الشخصي بأكمله، بلغت كثافة الكلمات الرئيسية الخاصة بـ “Dylan Thomas” 6.54 بالمائة، مع تسجيل 31 إشارة. كان هذا مثيرًا للاهتمام لأنه يتجاوز القاعدة الشائعة المتمثلة في أن كثافة الكلمات الرئيسية تبلغ 5.5 بالمائة أو أقل.

النتائج؟ يجلس جميلة على الصفحة الأولى

لم أقم بالتحقق مرة أخرى إلا بعد مرور أسبوعين على إجراء التغييرات لمعرفة ما إذا كانت قد نجحت أم لا.

وها أنا قد تسللت إلى الصفحة الأولى. نجاح كبير.

ما هي العوامل التي ساعدتني على كسر قبضة ديلان توماس؟

بعد بعض التحليل، كانت هناك بعض الأشياء التي ضمنت وصول ملفي الشخصي على LinkedIn إلى الصفحة الأولى:

كما نوقش، تحسين أفضل لـ “ديلان توماس” في ملفي الشخصي على LinkedIn، مع التركيز على الملخص، كان العامل الرئيسي. حقيقة ان امتداد URL لملفي الشخصي على LinkedIn كان “/ في / ديلانثوما” من شأنه أن يساعد. لي Twitter المقبض هو @dethomas7، وهو ليس مثاليًا للتحسين. إن عنوان URL الخاص بي على Google+ مليء بالأرقام السخيفة – وهو أمر مثير للسخرية للغاية عندما تعتبر أن عناوين URL الخاصة بـ SEF هي أحد عوامل التصنيف الرئيسية في Google. الروابط المضمنة في ملفي الشخصي على LinkedIn لم تكن سيئة للغاية. لقد كتبت بعض المقالات على مواقع الويب الأخرى ذات الصلة بتحسين محركات البحث والتي تم ربطها بملفي الشخصي وتمت مشاركتها على بعض المواقع الأخرى عبر الويب. ينكدين يضع بشكل طبيعي “أستراليا” في ملفي الشخصي علامة العنوان، مساعدتي في الترتيب على google.com.au.

هل وجدت نتائج مماثلة؟ هل لديك حيل أخرى نجحت؟

عندما بدأت هذا، اعتقدت أن فرصتي في الحصول على التصنيف ضئيلة أو معدومة. كان مقدار المحتوى المتاح عن الشاعر ديلان توماس مرتفعًا حقًا، وكنت بعيدًا جدًا عن الصفحة الأولى.

وهذا يدل على أن القليل من الجودة يمكن أن يتغلب على الكمية. لقد عمل المحتوى وعنوان URL والروابط وعلامة العنوان معًا لإيصالي إلى الصفحة الأولى، وهو جهد جماعي حقيقي!

وكما يمكن للكثير منكم أن يشهدوا، فإن المعركة لا تتوقف عند هذا الحد. يتحول انتباهي الآن إلى التصنيفات الأفضل والكأس المقدسة — الصفحة الأولى من موقع google.com لمصطلح البحث “Dylan Thomas”. أنا حاليًا في منتصف الصفحة السابعة. لقد قطعت عملي بالنسبة لي.

هل حققت أي نجاح في استراتيجيات إدارة السمعة/تحسين العلامة التجارية؟ هل هناك أي شيء تضيفه أو تقترح كيف يمكن تحسين ذلك؟ حريصة على سماع ذلك أدناه!