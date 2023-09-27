Rewrite this title: كيف قامت Lionbridge Voice بتحسين طريقها إلى نمو المقتطفات المميزة بنسبة 3800%

ستساعدك المقالة التالية: كيف قامت Lionbridge Voice بتحسين طريقها إلى نمو المقتطفات المميزة بنسبة 3800%

مع وجود مئات الأشخاص في فريقها الذين يعملون بأكثر من 30 لغة، فإن مترجمي Lionbridge على دراية بتحسين محركات البحث الدولية ولديهم بعض أساسيات تحسين محركات البحث المغطاة حتى يحصل العملاء على خدمات من الدرجة الأولى لمواقعهم.

ومع هذا المطلب القوي لتحسين محركات البحث والتغطية متعددة اللغات، اختارت Lionbridge Semrush كمنصة مفضلة لإدارة جهود المحتوى الداخلي والمرتكز على العميل.

في حين أن Lionbridge كان لديها بالفعل علامة تجارية راسخة وموقع ويب ذو موقع جيد، وكانوا بحاجة إلى معالجة قضيتين رئيسيتين:

تأكد من وجود مقتطف مميز أقوى لتتمكن من معالجة البحث الصوتي.

قم بإنشاء إرشادات للبحث الصوتي التي سيتم مشاركتها عبر الشركة ومع العملاء لوضع Lionbridge كحل رائد للعلامات التجارية التي ترغب في تحسين البحث الصوتي.

أدناه، سنوضح كيف تمكنت الشركة من تحقيق بعض النتائج المبهرة ونقدم نصائح مستوحاة من Lionbridge حول تحسين محركات البحث التي تستهدف البحث الصوتي واستراتيجية المحتوى.

دروس تحسين البحث الصوتي من Lionbridge

بناء المحتوى حول الأسئلة ذات الصلة

من البديهي أن تظهر في البحث الصوتي (الذي يعتمد في الغالب على استعلامات تشبه الأسئلة)، ويجب عليك إنشاء المحتوى الخاص بك حول الأسئلة.

لذا فإن التحدي الأساسي هو معرفة ما يسأل عنه الأشخاص بالضبط حول مجال خبرتك في بحث Google. هذا هو المكان الذي تكون فيه معلومات Semrush مفيدة.

توصي Lionbridge بالبدء بالموضوعات التي لديك حق قوي في التصنيف لها. وفي حالتهم، كان الأمر يتعلق بالترجمة والتوطين.

فيما يلي بعض الطرق للعثور على الأسئلة الأكثر شيوعًا:

1. يستخدم Lionbridge برنامج Semrush أداة بحث الموضوع لاكتشاف أفكار المحتوى الأكثر فعالية حول كل موضوع مستهدف:

باستخدام الأداة، يقوم فريق Lionbridge بفحص أحجام البحث لكل موضوع واختيار الموضوعات الفرعية الأكثر شيوعًا (المعروفة أيضًا باسم الأكثر شيوعًا) التي تناسب ملفهم الشخصي.

2. للعثور على المزيد من العناوين الرئيسية التي تستهدف البحث الصوتي، يستخدمون علامة التبويب التي تحتوي على أسئلة حول المنطقة المحددة.

أداة بحث الموضوع

3. سيمروش أداة الكلمات الرئيسية السحرية يعد مصدرًا رائعًا آخر للاستعلامات الشائعة. قام Lionbridge بتصفية النتائج للأسئلة:

4. بينما يتم إجراء البحث الرئيسي من خلال أدوات Semrush، للحصول على تغطية كاملة، تستخدم Lionbridge أيضًا بعض تقنيات المدرسة القديمة.

يقومون بإدخال استعلام البحث في Google، ويتصفحون الأسئلة التي تظهر ضمن المربع “يسأل الأشخاص أيضًا”، ويتصفحون المنتديات المحلية وQuora بحثًا عن الإلهام للموضوع.

إعطاء الأولوية لأسئلة المنافسة ذات الحجم الكبير والأقل

قد يكون من السهل أن تغمرك كمية الأسئلة المكتشفة حديثًا.

ولهذا السبب، قبل أن تقوم Lionbridge بإعداد القائمة النهائية للأسئلة، فإنها تتحقق من حجم البحث لكل عبارة رئيسية لتحديد أولويات جهودها حسب التأثير المحتمل (يمكن القيام بذلك تلقائيًا من خلال أداة Keyword Magic Tool).

تحظى الكلمات الرئيسية ذات الحجم الكبير والطويل بالأولوية الأولى.

ثم يقومون بتجميع 4-5 أسئلة مرتبطة منطقيًا للإجابة عليها في مقال واحد.

تحسين المحتوى للمقتطفات المميزة

سمروش دراسة البحث الصوتي أظهر أن 70% من جميع إجابات البحث الصوتي تأتي من صفحات ضمن ميزات SERP، وأن 60% منها تعرض نتيجة مقتطف مميز.

لذا، بمجرد حصولك على المواضيع والأسئلة، كل ما عليك فعله هو إجراء هندسة عكسية للإجابات عالية الجودة وتحويلها إلى تنسيق نموذجي للمقتطف المميز (وبالتالي البحث الصوتي).

فيما يلي بعض أفضل الممارسات:

استخدم الأسئلة المستهدفة في H2.

قم بإنشاء فقرات وقوائم قصيرة مباشرة أسفل H2.

استبعاد الجداول لأن خوارزمية البحث الصوتي تجد صعوبة في قراءة عناوينها.

اجعل الجمل تصل إلى 23 كلمة، كما في بيانات يقترح أن هذا هو متوسط ​​عدد الكلمات لإجابات البحث الصوتي.

على سبيل المثال، هذه هي الطريقة التي يبدو بها مقتطف Lionbridge المميز لاستعلام “نصائح للترجمة”:

قم بإنشاء ملخصات قابلة للتنفيذ لكتابك

قم بتمرير البيانات التي تم جمعها إلى منشئي المحتوى الخاص بك، بما في ذلك:

استهداف الكلمات الرئيسية والأسئلة.

اقتراحات العناوين (استنادًا إلى أفكار أداة بحث الموضوع).

إرشادات التنسيق.

أهم المقالات التي ستتنافس عليها الصفحة.

بمجرد إرسال الملخصات، يتمتع كتاب Lionbridge بالحرية في استخدام إبداعاتهم في العمل.

استخدم علامة المخطط

مقالتك المثالية جاهزة!

هل يجب أن تتوقف عند هذا الحد؟

توصي Lionbridge ببذل القليل من الجهد الإضافي للوصول إلى رادار Google.

إن المفتاح لمساعدة الخوارزمية على فهم أن لديك صفحة تشبه الأسئلة والأجوبة والتي تجيب على استعلام البحث الصوتي هو استخدام ترميز المخطط. سيؤدي هذا إلى زيادة فرصك في تشغيل مقتطف مميز، والذي بدوره يمكن أن يجعلك تظهر ضمن إجابة البحث الصوتي من Google.

استخدمت Lionbridge أداة Semrush’s Site Audit للكشف عن الصفحات التي لا تحتوي على علامات واكتشاف أي فرص علامات مفقودة:

وفي عام واحد فقط، تمكنت الشركة من زيادة عدد المقتطفات المميزة بما يقرب من 40 مرة:

لا تثبط المنافسة

عند البحث عن المنافسين للحصول على ملخصات المحتوى أو التحقق من منافسيهم المقتطفين المميزين، لاحظت Lionbridge أن ويكيبيديا غالبًا ما يتم تصنيفها حسب أفضل كلماتها الرئيسية.

تتمتع ويكيبيديا بمستوى عالٍ من السلطة في نظر Google ورؤية قوية عبر SERPs لجميع الاستفسارات التي يمكن تخيلها. في حين أن هذا قد يبدو محبطًا في البداية، إلا أن الأشخاص في Lionbridge يعتبرون هذا التنافس أمرًا جيدًا.

في الواقع، اكتشف بريندان والش، مسؤول البحث العالمي في شركة Lionbridge، أن Google تفضل في الواقع استخدام مجموعة من المصادر عند عرض النتائج. لذلك كلما كان هناك بديل لويكيبيديا، فمن المرجح أن يفضله محرك البحث على الموسوعة الشاملة.

ضمان الصحة النهائية للموقع

في حين أن الجهود المتعلقة بالمحتوى هي المفتاح لتحسين البحث الصوتي، فإن أساس أي نجاح في تحسين محركات البحث هو صحة الموقع.

من منظور تقني، تستفيد Lionbridge من رؤى Semrush أداة تدقيق الموقع لحل أي مشكلات تتعلق بصحة الموقع، سواء كانوا يتعاملون مع موقع الويب الخاص بهم أو موقع الويب الخاص بالعميل.

يعد تحسين الأداء العام للموقع أمرًا قويًا بشكل لا يصدق إذا كنت تريد أن يتم تصنيف المحتوى المُحسّن الخاص بك بشكل جيد. ومع ذلك، هناك بعض المشكلات التي يجب أن توليها اهتمامًا خاصًا:

سرعة تحميل الصفحة.

تفكيك المحتوى.

استخدام الترميز (وهذا يساعد على زيادة تحسين المقتطف المميز الخاص بك إلى أقصى حد).

انتقل إلى المستوى المحلي

قد لا تنطبق هذه النصيحة على الجميع، ولكن إذا كان لديك موقع ويب متعدد اللغات، فمن المؤكد أنه الموقع المناسب لك.

ومن خلال تجربة Lionbridge، يمكن للغات غير الإنجليزية أن تفتح المزيد من الإمكانيات للظهور في المقتطفات المميزة والبحث الصوتي. إن صفحات SERP الناطقة باللغة الإنجليزية مشبعة بالمحتوى، لذا فإن تحسين موقعك بلغات أخرى يمكن أن يكون منجم ذهب حقيقي.

راقب نتائجك

الآن بعد أن تم تنفيذ جميع نصائح تحسين البحث الصوتي، يتعين عليك مراقبة ما إذا كانت جهودك تؤتي ثمارها وما إذا كنت بحاجة إلى إجراء أي تعديلات على الإستراتيجية.

يستخدم Lionbridge Semrush أداة تتبع الموقف لمراقبة أدائه وتحولات المقتطفات المميزة.

تسمح لهم الأداة بتتبع تصنيفات الموقع والمقتطفات المميزة لمجموعة من الكلمات الرئيسية المحددة وتشغيل المراقبة المستمرة. لذلك، في أي وقت يرون فيه انخفاضًا في الترتيب أو مقتطفًا مميزًا مفقودًا، يمكنهم اتخاذ الإجراء في الوقت المناسب وإجراء التحسينات.

يمكنك التحسين للحصول على المزيد من المقتطفات المميزة والفوز بها أيضًا!

لا يوجد عمل متماثل، وكل استراتيجية لتحسين محركات البحث تحتاج إلى تعديلات.

ومع ذلك، يمكنك أيضًا اتخاذ خطوة كبيرة نحو تشغيل المزيد من المقتطفات المميزة:

التعامل مع البحث الصوتي.

إنشاء محتوى عالي الجودة ومنسق بشكل جيد.

الحفاظ على صحة الموقع ممتازة.

اختارت Lionbridge Semrush لتكون منصتها الأساسية لإدارة تحسين البحث الصوتي، والنتائج تتحدث عن نفسها.

بالإضافة إلى تعزيز المقتطف المميز بمقدار 40X، تمكنت Lionbridge أيضًا من:

احصل على 7 أضعاف الكلمات الرئيسية ضمن أفضل 3 نقاط في SERP – من 3.5% إلى 27%.

حقق تدفقًا مذهلاً لحركة المرور الدولية – من 77% إلى 140% في مختلف الأسواق.

زيادة مشاهدات صفحاتهم بنسبة 127% على أساس سنوي.

الآن بعد أن رأيت أن البحث الصوتي وعملية تحسين المقتطفات المميزة هي مسألة ضبط دقيق متسق والوصول إلى البيانات، يمكنك أن تشمر عن سواعدك وتهدف إلى تحقيق مستويات مماثلة من النجاح.