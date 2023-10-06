Rewrite this title: كيف قام فريق إبداعي واحد بتغيير الطريقة التي نغطي بها الأحداث المباشرة إلى الأبد

ستساعدك المقالة التالية: كيف قام فريق إبداعي واحد بتغيير الطريقة التي نغطي بها الأحداث المباشرة إلى الأبد

إعطاء الدعائم لـ Oreo و 360i. لقد غيرت العلامة التجارية الأمريكية الأساسية ووكالتها الإبداعية الكبيرة الطريقة التي نغطي بها الأحداث المباشرة إلى الأبد من خلال إنشاء إعلان مصور في الوقت المناسب. بإخبار Twitter المستخدمين الذين لا يزال بإمكانك “الغطس في الظلام”، فعل Oreo ما لم يتخيله الكثير من الناس أبدًا. لقد حصلوا على إعلانات مجانية خلال أغلى يوم إعلاني في العام.

كيف فعلوا ذلك؟

آمل حقًا أن تكونوا قد قرأتم جميعًا القصةحيث لا يحق لي أن أدعي أنني أبلغ عن هذا الأمر للمرة الأولى. أعتقد أنه عبقري، النهج الذي اتبعته 360i عند توقع يوم الأحد الكبير. من خلال جمع فريق من ممثلي الوكالات والعلامات التجارية، تمكن الفريق التعاوني من اتخاذ قرارات سريعة والتفوق على المنافسة.

أنا شخصياً أعتقد أن ما فعلوه كان ثورياً. كانت هناك علامات تجارية أخرى حققت نجاحًا يوم الأحد بما في ذلك Buffalo Wild Wings وAudi، لكن كلتا الفكرتين جاءت في المرتبة الثانية بعد ما أنجزته Oreo.

ماذا يعني ذلك؟

استعد للعمل لساعات طويلة مع الأشخاص المبدعين هناك. توقع أن تصبح التكتيكات التي تستخدمها 360i وOreo هي المعيار لفرق التواصل الاجتماعي للعلامات التجارية الكبيرة والصغيرة على حد سواء. خلال كل حدث مباشر كبير، أعتقد أن العلامة التجارية التي ليست مستعدة للموافقة على الإجراء الفوري تتخلف عن منافسيها. حفل توزيع جوائز جرامي هو التالي، وأتساءل ما هو نوع فورة محتوى وسائل التواصل الاجتماعي التي سنراها من العلامات التجارية؟

من غاب؟

في بعض الأحيان، تتضمن أفضل الطرق لشرح الموقف الإشارة إلى حالات الفشل. الطريق الواضح الذي يجب اتباعه هنا هو النظر إلى العلامات التجارية التي إما تحتوي على لغة حول الأضواء في شعارها، أو تصنع منتجًا كان من الممكن أن يكون مفيدًا أثناء تعتيم Super Bowl.

موتيل 6 – اعتقدت أن الشعار الخاص بك كان “سنترك الأضواء مضاءة”. إن إنشاء محتوى ذكي حول هذا الشعار أثناء اللعبة لن يكون له أي معنى بالنسبة للعلامة التجارية للفنادق المخفضة. ولا يهم أنهم أرسلوا تغريدة بعد 24 ساعة، لأن التوقيت كان أقل أهمية بكثير. يجب أن تحدث هذه الأنواع من القرارات في الوقت الفعلي. برعم ضوء – بالنسبة للعلامة التجارية التي تشارك بشكل كبير في Super Bowl، ربما كانت هناك طريقة ذكية للاستفادة من هذا الموقف. الفكرة الأولى التي تتبادر إلى ذهني هي تعديل زجاجات البيرة اللامعة بدلاً من الأضواء المفقودة وقول شيء مثل “انظر! برعم الضوء (ق)! اللعبة مستمرة!” جنرال إلكتريك للإضاءة – أو أي شركة إضاءة أخرى يمكنك التفكير فيها. كانت أودي تغرد حول إرسال مصابيح LED ولم يبدو أن أي شركة إضاءة فعلية مهتمة بالانضمام إلى هذا المزيج. مرة أخرى، كان هناك بعض المشاركين الذين تأخروا عن الحفل وفشلت الرسالة. سي بي اس – أتساءل كيف يمكن أن يؤثر ذلك على الطريقة التي تتعامل بها الشبكات مع الأحداث المباشرة. قد ترغب الشبكات في التفكير في تضمين ما كان تقليديًا عبارة عن رسومات تعتمد على الويب. كان من السهل جدًا استهلاك رسم بياني لطيف يوضح بالتفصيل الاتجاهات الإحصائية للعبة قبل وبعد انقطاع التيار الكهربائي. إن تغطية تغريدات المشاهير والسماح للجهات الراعية بإنشاء رسائل سريعة مقابل رسوم لن تكون فكرة سيئة.

خاتمة

بالنسبة لأولئك الذين هم على استعداد للعمل بجد، هناك فرصة جديدة تبدأ في إظهار وجهها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات الإبداعية. إن إظهار القليل من الذكاء والرد السريع قد يكون مجرد موجة المستقبل.