Rewrite this title: كيف (ولماذا) تعرض محركات البحث الصفحات

ستساعدك المقالة التالية: كيف (ولماذا) تعرض محركات البحث الصفحات

هناك تطور مثير للاهتمام في كيفية تفكيرنا في الفهرسة، وهو العرض.

عندما نفكر في تصنيف الصفحات، فإننا نفكر بشكل عام في الفهرسة.

وهذا يعني أننا نفكر بشكل عام في النقطة الزمنية التي يكون فيها محرك البحث:

تم اكتشاف صفحة من خلال خرائط الموقع أو الزحف ثم انتقل إلى زيارة الصفحة للفهرسة.

تم جمع كل المحتوى عبر مصدر الصفحة.

بدأ ترتيب الصفحة للاستفسارات.

تاريخيًا، كانت هذه أهم مجموعة من الخطوات في العملية لأنها هي المحفز للتصنيفات.

ومع ذلك، فإن الفهرسة ليست المرحلة النهائية من عملية الاكتشاف.

أود أن أقترح أن وزنه سينخفض ​​بمرور الوقت بينما تزداد المرحلة النهائية – العرض – وأظن أنها تحل محل النسخة المفهرسة تمامًا.

الفهرسة مقابل العرض: ما الفرق؟

بشكل أساسي، يمكن توضيح الفرق بين الفهرسة والعرض من خلال هاتين الصورتين:

هذه هي الفهرسة:

هذا هو التقديم:

هذا هو في الأساس نفس المحتوى، حيث يتم عرضه كما سيتم أثناء الفهرسة (HTML) والعرض (Chrome).

لماذا يهم هذا؟

التقديم هو أكثر أهمية مما قد تعتقد.

إن حقيقة أن محركات البحث عرضت الصفحات قبل الدفع الأخير لاستخدام JavaScript لمواقع الويب هي تأكيد جيد.

السبب الأساسي وراء أهمية ذلك هو أن العرض يوفر الحقيقة.

باستخدام الكود، يمكن لمحرك البحث أن يفهم موضوع الصفحة وما يحدث تقريبًا.

ومن خلال العرض، يمكنهم فهم تجربة المستخدم والمزيد حول المحتوى الذي يجب أن يحظى بالأولوية.

ومن خلال العرض، يمكنهم الإجابة على أسئلة مثل:

هل يتم إخفاء المحتوى خلف النقرة؟

هل يملأ الإعلان الصفحة؟

هل المحتوى الذي يظهر في الجزء السفلي من الكود، يتم عرضه بالفعل في الجزء العلوي أو في شريط التنقل؟

هل الصفحة بطيئة في التحميل؟

كل هذه الأسئلة وغيرها الكثير يتم الرد عليها أثناء العرض.

تعتبر هذه الإجابات مهمة لفهم الصفحة بشكل صحيح وكيفية تصنيفها.

متى يحدث التقديم؟

وفي عام 2018، استغرق العرض أسابيع.

وليس من المستغرب أن يستغرق الأمر وقتًا أقل بكثير الآن.

ثواني في الواقع.

في حوالي الساعة 18:20 في الصوت هنا، سوف تسمع جوجل مارتن سبليت الإجابة فقط على هذا السؤال.

كم من الوقت حتى يعرض Google الصفحة؟

تبلغ مدة الوسيط 5 ثوانٍ، وفي غضون دقائق، سيتم تمرير 90% من الصفحات المفهرسة عبر قائمة انتظار العرض.

تجدر الإشارة إلى أن هذا يعد وضعًا في قائمة الانتظار، وليس بالضرورة عرضًا.

وهذا يعني أنه إذا كنت على الجانب الإيجابي من المجموعة المتوسطة التي تبدأ خلال 5 ثوانٍ، فإن صفحتك ستفعل ذلك يبدأ يتم العرض خلال 5 ثوانٍ، على الرغم من أنه قد لا يكتمل خلال تلك الفترة.

إذا بدأ العرض في 4 ثوانٍ ولكنه يستغرق 30 ثانية حتى يكتمل، فسيتم اعتباره من بين تلك التي يتم حسابها في الجانب الإيجابي من المجموعة المتوسطة.

لقد قطعنا شوطا طويلا خلال عامين، من أسابيع إلى ثواني.

يعمل Bing بشكل مختلف.

عندما سألت مدير مشروع التصنيف والجودة على الويب، فريديريك دوبوت، أجاب:

نفس الإجابة كما كانت من قبل، بين دقائق وإلى الأبد 🙂 ولكن يمكنني أن أؤكد أننا نحاول إعطاء الأولوية لعرض عناوين URL المقدمة من خلال واجهة برمجة التطبيقات.

– فريديريك دوبوت (@CoperniX) 3 أغسطس 2020

“قبل” الذي يشير إليه هو تغريدتي من سبتمبر الماضي:

أود أن أقول نفس الشيء – في بعض الأحيان قد يستغرق الأمر أيامًا، ويمكن أن يستغرق أسابيع، وفي الحالات القصوى، قد لا يكون كذلك أبدًا. في النهاية، إنها مقايضة بين تكلفة عرض الصفحة والقيمة التي نجدها في عرضها.

– فريديريك دوبوت (@CoperniX) 3 سبتمبر 2019

ومن المفترض أنهم قاموا أيضًا بتسريع الأمور، على الرغم من أنه ليس لدي تأكيد جديد في الوقت المحدد.

لذا، فإن الإجابة المختصرة عن وقت حدوث العرض هي: “بعد الفهرسة” ويكون الجدول الزمني متغيرًا ولكنه قصير، مما يعني بشكل أساسي أن محركات البحث ستفهم محتوى الصفحة وسياقها قبل الحصول على فهم كامل لكيفية ظهورها. يجب تحديد الأولويات، ولكن في معظم الحالات يكون التأخر موضع نقاش.

جوجل بوت إيفرجرين

حدثت قفزة كبيرة للأمام في شهر مايو من عام 2019 عندما تم تحديث مكون خدمة عرض الويب (WRS) الخاص بـ Googlebot.

وحتى ذلك الحين، كانت خدمة عرض الويب تستخدم الإصدار 41 من Chrome.

على الرغم من أن هذا كان رائعًا من حيث التوافق، إلا أنه كان بمثابة كابوس للمواقع التي تعتمد على الميزات الحديثة لجافا سكريبت.

في مايو 2019، تمت ترقية خدمة عرض الويب إلى دائمة الخضرة، مما يعني أنها تستخدم أحدث إصدار من Chrome للعرض (في غضون أسبوعين على أي حال).

بشكل أساسي، الآن عندما يعرض Google صفحتك، يتم عرضها بشكل أو بآخر بالطريقة التي تراها في متصفحك.

ماذا تفعل خدمة عرض الويب؟

أردت أن أجيب سريعًا على سؤال وجدت نفسي لا أستوعبه تمامًا حتى أدركت أنني كنت أفكر فيه بشكل خاطئ تمامًا.

مرحبًا بكم في الضحك علي بسبب وضوح الفواق في ذهني.

أولاً، دعونا نفكر في المكان الذي تحصل فيه خدمات عرض الويب على تعليماتها وكيف.

إليك بشكل أساسي دورة حياة العرض:

يتم اكتشاف الصفحة عبر خريطة الموقع أو الزاحف وما إلى ذلك.

تتم إضافة الصفحة إلى قائمة الصفحات التي سيتم الزحف إليها على الموقع عندما تكون ميزانية الزحف متاحة.

يتم الزحف إلى محتوى الصفحة وفهرسته.

تتم إضافة الصفحة إلى قائمة انتظار العرض.

الصفحة في المقدمة.

لذلك، فإن العنصر الحاسم وغير المعلن في العملية هو قائمة انتظار العرض.

عندما تصل الصفحة إلى أعلى قائمة الانتظار للعرض، يرسل المحرك إليها ما يشار إليه بالمتصفح بدون رأس.

هذه هي الخطوة التي واجهتني صعوبة فيها.

المتصفح بدون رأس هو متصفح بدون واجهة مستخدم رسومية.

لسبب ما، واجهت صعوبة في فهم كيفية عمل ذلك.

مثل، كيف يمكن لـ Google معرفة ما هو موجود إذا لم يتم عرضه بيانيًا؟

الجواب الواضح هو:

“الروبوت ليس لديه عيون أيضًا، لذا… أم … نعم.”

وبسبب هذا الفواق العقلي، تعاملت مع الأمر باعتباره “ضوء متصفح” يعرض الصفحة لمحرك البحث ليتمكن الآن من فهم ما يظهر وأين وكيف يظهر على الصفحة – على الرغم من عدم وجود عيون لرؤيته.

عندما تسير الأمور على ما يرام، ستظهر النسخة المعروضة لـ Googlebot بنفس الطريقة التي تظهر بها للمتصفحات الرسومية، وإذا لم يحدث ذلك، فمن المحتمل أن تكون الصفحة تعتمد على ميزة غير مدعومة مثل طلب إذن المستخدم، أو أحد البرامج النصية أو الموارد الأخرى خاطئة.

ماذا عن العرض المسبق؟

العرض المسبق هو استخدام مكتبة مثل Puppeteer (المكتبة التي أعرفها كثيرًا والمستخدمة كمثال) لإنشاء نسخ HTML مخبأة لصفحات JavaScript، وتقديم ذاكرات التخزين المؤقت هذه إلى Google.

في الأساس، إنه نموذج أخلاقي بشأن إخفاء الهوية، حيث تقوم بعمل نسخة من الصفحة كما تظهر في DOM، وتقديمها لمحركات البحث، للتأكد من أنهم يرون نفس المحتوى الذي يراه المستخدم عندما يتوقف للفهرسة. المحتوى.

مع الانخفاض الكبير في الفارق الزمني بين الفهرسة والعرض، تبادر إلى ذهني السؤال الواضح – هل ما زلت بحاجة إلى عرض موقع JavaScript الخاص بي مسبقًا؟

“اسأل وستتلقى أحيانًا” إجابة من Google.

وكانت هذه واحدة من تلك الأوقات.

وكان الرد:

عموما لا تحتاج إليها الآن.

— 🍌 جون 🍌 (@JohnMu) 2 أغسطس 2020

وهي أخبار رائعة لأولئك الذين يقومون بتشغيل Puppeteer أو مكتبة أخرى للعرض المسبق.

أعلم أنني رأيت حالات تعطل نظام العرض المسبق دون إشعار بالخطأ، مما تسبب في مجموعة من المشاكل (اقرأ: إسقاط الصفحات من الفهرس).

إذا لم نكن بحاجة إلى العرض المسبق، فلا داعي للقلق بشأن مثل هذه الأشياء.

بالطبع كانت كلمة المنطوق هنا هي “بشكل عام”.

لذا، إذا كنت تفكر في إيقاف تشغيل نظام العرض المسبق الخاص بك، فيجب أن أوصي بإيقاف تشغيل النظام على عدد قليل من الصفحات، والانتظار ورؤية ما سيحدث عندما تتم إعادة تخزينها.

هل يرى Google المحتوى كما يتم عرضه؟

إذا كان الأمر كذلك، فقد تتمكن من إيقاف العرض المسبق تمامًا.

لماذا التقديم؟

ربما تسأل نفسك، لماذا تهتم بالعرض في المقام الأول؟ إذا لم يكن الموقع يعتمد على جافا سكريبت أو يعتمد بطريقة أخرى على العرض “لرؤية” المحتوى، فلماذا يحتاج Google إلى عرض الصفحات؟

يمنح العرض المحركات القدرة على تحديد أولويات المحتوى بناءً على كيفية تفاعل الإنسان على الأرجح مع الصفحة.

فهو يتيح للمحرك معرفة كيفية وضع المحتوى في المتصفح ومدى ظهور العناصر المختلفة، لذلك عندما يحاولون الحكم على المحتوى أو تحديد أولوياته أو تقييم سهولة الاستخدام، فإنهم يعملون مع نفس المنتج الذي يستخدمه الزائر.

يتم تقديم المستقبل

إن تغيير الفارق الزمني وإعلان العرض المسبق من مولر يضع الكتابة على الحائط.

الفهرسة كما نعتقد أنه من المحتمل أن تصبح خطوة غير ذات صلة وظيفيًا من منظور تحسين محركات البحث، مع أخذ العرض في المقدمة فيما يتعلق باكتشاف محتوى الويب.

في هذه المقالة حاولنا أن نغطي بشكل عام ماهية العرض.

هذا قد يترك لك عددا من الأسئلة. وينبغي.

للإجابة على هذه الأسئلة، سأوجهك إلى بعض المصادر المهمة.

لا أستطيع أن أوصي بما يكفي باتباع الروابط أدناه: