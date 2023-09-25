Rewrite this title: كيف يؤثر تحديث إيجابيات وسلبيات Google على مواقع مراجعة المنتجات

ستساعدك المقالة التالية: كيف يؤثر تحديث إيجابيات وسلبيات Google على مواقع مراجعة المنتجات

قامت Google بتحديث وثائق البيانات المنظمة لصفحات الويب الخاصة بمراجعة المنتجات التحريرية. توجد الآن بيانات منظمة جديدة للإيجابيات والسلبيات تجعل المواقع مؤهلة للتحسين في البحث.

يمكن أن يؤثر هذا التغيير في بيانات Google المنظمة لمراجعات المنتجات بشكل كبير على مواقع مراجعة المنتجات.

يمكن فقط لمواقع مراجعة المنتجات التحريرية الحصول على قائمة محسّنة في نتائج البحث عند استخدام خصائص البيانات المنظمة الجديدة هذه.

التجار ليسوا مؤهلين للحصول على تحسينات في الإيجابيات والسلبيات في البحث، ولا صفحات مراجعة منتجات العملاء.

وهذا يعني أن هذا التحديث للبيانات المنظمة يؤثر على مواقع مراجعة المنتجات، بما في ذلك المواقع التابعة لمراجعة المنتجات، التي لا تبيع المنتجات بنفسها ولكنها تركز على مراجعة المنتجات.

ما هي إيجابيات وسلبيات البيانات المنظمة؟

تستخدم Google البيانات المنظمة للإيجابيات والسلبيات لتحديد معلومات محددة في مراجعات المنتجات وعرضها في نتائج البحث.

تعتمد البيانات المنظمة التي تستخدمها Google للإيجابيات والسلبيات على ملاحظات إيجابية و ملاحظات سلبية خصائص البيانات المنظمة في Schema.org.

الأمر المثير للاهتمام بشأن خصائص البيانات المنظمة هذه هو أنها لم يتم دمجها بالكامل بعد في Schema.org.

بحسب ال صفحة Schema.org الرسمية لهذه الأنواع من البيانات المنظمة:

“تم اقتراح هذا المصطلح للتكامل الكامل في Schema.org، في انتظار تعليقات التنفيذ والاعتماد من التطبيقات ومواقع الويب.”

اللغات المؤهلة لمراجعة إيجابيات وسلبيات المنتج

مواقع الويب باللغات العشر التالية مؤهلة للظهور مع التحسين الجديد في البحث:

هولندي إنجليزي فرنسي ألمانية ايطالي اليابانية تلميع البرتغالية الأسبانية اللغة التركية

القواعد الارشادية

نشرت Google إرشادات جديدة تنص أيضًا على أنه بالإضافة إلى الحد من أهلية التحسين المؤيد/المعارض في البحث، يجب تقديم بيانين مؤيدين أو مخالفين على الأقل.

وهذا يعني أنها يمكن أن تتكون من اثنين على الأقل من الإيجابيات أو السلبيتين أو واحد من كل منهما (مؤيد ومعارض).

بحسب الجديد توثيق:

“في الوقت الحالي، صفحات مراجعة المنتجات التحريرية فقط هي المؤهلة لظهور الإيجابيات والسلبيات في البحث، وليس صفحات المنتجات التجارية أو مراجعات منتجات العملاء.

يجب أن يكون هناك بيانين على الأقل حول المنتج. يمكن أن يكون أي مجموعة من العبارات الإيجابية و/أو السلبية (على سبيل المثال، يكون ترميز ItemList بعبارتين إيجابيتين صالحًا).

ويجب أن تكون الإيجابيات والسلبيات مرئية للمستخدمين على الصفحة.

إيجابيات وسلبيات إعطاء الأولوية للبيانات المنظمة

لاحظت Google أن صفحات الويب الخاصة بالمراجعة التحريرية التي لا تستخدم البيانات المنظمة الجديدة من الممكن أن تظل مؤهلة لتحسين البحث إذا تمكنت Google من اكتشاف ذلك من النص الموجود على صفحة الويب.

ومع ذلك، ستعطي Google الأولوية لصفحات المراجعة التحريرية التي تحتوي على بيانات منظمة.

وجاء في الإعلان:

“إذا لم تقدم بيانات منظمة، فقد تحاول Google تحديد الإيجابيات والسلبيات المدرجة في صفحة الويب تلقائيًا.

ستعطي Google الأولوية للبيانات المنظمة المقدمة بواسطتك على البيانات المستخرجة تلقائيًا.

هل من الصعب إضافة بيانات منظمة جديدة؟

إذا كنت تستخدم مكونًا إضافيًا، فيجب على من يحافظ عليه أن يضيف البيانات المنظمة الجديدة.

لا ينبغي أن يكون الأمر صعبًا إذا كان البرنامج المساعد يفرق بين المراجعات الخاصة بمواقع المراجعة التحريرية والمراجعات في سياق التاجر.

يقتصر ما يتضمنه الأمر إلى حد كبير على إضافة الإيجابيات والسلبيات إلى مراجعة المنتج ثم إضافة البيانات المنظمة الإيجابية والسلبية إلى موقع مراجعة المنتج.

إذا كنت تضيف البيانات المنظمة للإيجابيات والسلبيات الجديدة، فهي عملية سهلة إلى حد ما تتمثل ببساطة في إضافة خصائص البيانات المنظمة لـpositiveNote و/أو NegativeNote إلى أي بيانات منظمة حالية لمراجعة المنتج.

لقطة شاشة للبيانات المنظمة الإيجابية

“positiveNotes”: { “@type”: “ItemList”, “itemListElement”: [

{

“@type”: “ListItem”,

“position”: 1,

“name”: “Consistent results”

},

{

“@type”: “ListItem”,

“position”: 2,

“name”: “Still sharp after many uses”

}

]

}

لقطة شاشة للبيانات المنظمة السلبية

“negativeNotes”: { “@type”: “ItemList”, “itemListElement”: [

{

“@type”: “ListItem”,

“position”: 1,

“name”: “No child protection”

},

{

“@type”: “ListItem”,

“position”: 2,

“name”: “Lacking advanced features”

}

]

}

قائمة العناصر في البيانات المنظمة

من المهم الانتباه إلى البيانات المنظمة. يعد ListItem مرجعًا إلى Pro أو Con.

ستحتوي البيانات المنظمة الإيجابية والسلبية الصحيحة على نوعين من عناصر القائمة على الأقل في البيانات المنظمة.

وهذا يعني أن البيانات المنظمة يمكن أن تحتوي على:

واحد مؤيد وواحد يخدع

أو يمكن أن تحتوي على إيجابيتين ولا تحتوي على سلبيات

أو يمكن أن تحتوي على سلبيتين وليس لها إيجابيات

هام: لا تستخدمه مع مراجعات منتجات العملاء

هذه البيانات المنظمة مخصصة خصيصًا لمواقع مراجعة المنتجات، المعروفة أيضًا باسم

تشير Google صراحةً إلى أن مراجعات منتجات العملاء غير مؤهلة.

على الرغم من أن Google لا تنص صراحةً على أنه لا ينبغي استخدام هذا مع مراجعات منتجات المحتوى الذي ينشئه المستخدمون، فمن المحتمل أن يكون هذا هو ما تعنيه Google.

تؤثر البيانات المنظمة التي تم تحديثها حديثًا على الناشرين

ستؤدي البيانات المنظمة المحدثة إلى ما تسميه Google تحسينات للبحث. وهذا يعني أنه سيؤدي إلى مقتطفات SERP التي يمكنها زيادة نسب النقر إلى الظهور.

لقطة شاشة للمقتطف الجديد

يجب على مواقع مراجعة المنتجات، والتي تشير إليها Google بـ ، أن تفكر في إضافة بيانات منظمة إيجابيات وسلبيات إلى صفحات الويب الخاصة بها للتأهل للتحسينات في البحث.

ليس من الضروري القيام بذلك، ولكن من المفيد دائمًا الحصول على كل المزايا المتاحة في كيفية عرض مقتطفات البحث لزيادة حركة البحث إلى الحد الأقصى.

الاقتباس

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الجديد في البيانات المنظمة: إيجابيات وسلبيات