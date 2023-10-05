Rewrite this title: كيف يؤثر هيكل التنقل في الموقع على تحسين محركات البحث: مقابلة مع Benj Arriola

ستساعدك المقالة التالية: كيف يؤثر هيكل التنقل في الموقع على تحسين محركات البحث: مقابلة مع Benj Arriola

كجزء من سلسلة المقابلات التي أجريناها مع SEJ، بينج أريولا ل شركة التسويق عبر الانترنت ينضم إلينا لمناقشة كيفية تأثير بنية التنقل في الموقع على تحسين محركات البحث.

يقول بينج إن هناك العديد من تقنيات التنقل المستخدمة هذه الأيام والتي يمكن أن تغير طريقة كتابة الكود. تتضمن الأنواع المختلفة لبنية التنقل في الموقع التنقل المبوب، والتنقل عبر الأكورديون، وقوائم التمرير، وشرائح تمرير الصفحة الرئيسية، وما إلى ذلك. إذا لم يتم ترميزها بشكل صحيح، فيمكن أن تسبب مشكلات في تحسين محركات البحث لموقعك.

استمع إلى Benj وهو يشرح كيفية تجنب هذه المشكلات في الفيديو أدناه:

فيما يلي بعض الوجبات الرئيسية من الفيديو:

يوضح بينج أن هناك نوعين محددين من مشكلات تحسين محركات البحث التي يمكن أن تنتج عن بنية التنقل في الموقع.

المشكلة الأولى تتعلق بمحتوى الموقع الذي لا تشاهده محركات البحث على الإطلاق. يقول بينج أنه إذا حدث أي نوع من تأثيرات أياكس في بعض الأحيان، فإن ذلك يؤدي إلى عدم رؤية محركات البحث لأي شيء على الإطلاق.

أما الأمر الثاني فيتضمن كل ما يتم رؤيته، لكن محركات البحث تنظر إليه على أنه كله في صفحة واحدة.

المشكلة الثانية منتشرة في المواقع التي تستخدم التنقل المبوب أو التمرير المتغير. يؤدي هذا إلى تخفيف تركيز الكلمات الرئيسية للموقع نظرًا لأن المحتوى بأكمله يُنظر إليه على أنه صفحة واحدة.

لكي لا تواجه أيًا من هاتين المشكلتين، يقترح Benj صفحات فردية لكل جزء من المحتوى الموجود على موقعك والذي يتم ربطه بروابط ahref التي يمكن الزحف إليها بسهولة.

في بعض الأحيان، عند استخدام تأثيرات ajax، لا يوجد عنوان URL صالح يُستخدم للربط بصفحاتك الفردية. لا يقول بينج لتجنب هذه التأثيرات معًا؛ لا يزال من الممكن استخدامها إذا قمت بذلك بشكل صحيح.

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