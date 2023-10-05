Rewrite this title: كيف يؤثر Google Hangouts على الهواء على حركة البحث

ستساعدك المقالة التالية: كيف يؤثر Google Hangouts على الهواء على حركة البحث

تعد Google Hangouts on Air أداة هائلة لبناء الاتصالات عبر الإنترنت. ومع ذلك، ربما لم تفكر في كيفية قيام Google بذلك

هل يمكن أن تكون جلسات Hangout على الهواء أيضًا مصدرًا رائعًا لحركة البحث؟ كيف تسأل؟ حسنًا، أنا سعيد لأنك مهتم بمعرفة المزيد بينما نناقش الحركة المتزايدة للاستخدام جوجل Hangouts على الهواء لحركة البحث.

ضع في اعتبارك أن هذه المقالة لن تناقش كيفية استخدام Google Hangouts فحسب، بل ستناقش أيضًا الطرق المختلفة التي ستتأثر بها حركة البحث الخاصة بك.

جوجل هانج آوتس: كيف تعمل

على الرغم من أنني أرغب في تركيز معظم هذه المحادثة على كيفية استخدام Google Hangouts على الهواء (HoA) لحركة البحث، فلنناقش كيفية تشغيل HoA أولاً. إذا كنت تريد إعداد HoA، فانتقل إلى زر الصفحة الرئيسية على الجانب الأيمن من Google+.

بمجرد تمرير مؤشر الماوس فوق الصفحة الرئيسية، ستظهر لك قائمة منبثقة. قم بالتمرير في منتصف الصفحة لأسفل، حتى ترى Hangouts on Air. انقر فوق الرمز، ثم انقر فوق الزر “بدء جلسة Hangout على الهواء” في الصفحة التالية. كل ما عليك فعله من هنا هو اتباع المطالبات لإعداد Google Hangout على الهواء.

عندما تقوم بإعداد HoA، تذكر أن تبدأ في دعوة الأشخاص إلى جلسة Hangout. يمكنك القيام بذلك عن طريق نسخ رابط جلسة Hangout و/أو النقر على ادعو الناس الزر الموجود أعلى القائمة على اليمين. تأكد من عمل كاميرا الويب والميكروفون، واطلب من ضيوفك التحدث أولاً، ثم اضغط على “بدء البث” عندما تكون مستعدًا للبدء. لديك الآن جلسة HoA مباشرة.

Note: تأكد من إعداد جلسة Hangout على الهواء، وليس جلسة Hangout عادية. لا يتم نشر Google Hangouts على جهازك YouTube الحساب، مما يعني أنها لا تساعد في حركة البحث الخاصة بك.

ثلاث طرق لاستخدام Google Hangouts لزيادة حركة البحث

1. حركة البحث الاجتماعي: لفهم البحث الاجتماعي، نحتاج إلى البدء بافتتان Google بتتبع كل تحركاتنا عبر الإنترنت. كان أحد الأسباب وراء إنشاء Google+ هو تمكنهم من تتبع ما نبحث عنه كل يوم بشكل أفضل.

لم أستطع في البداية أن أفهم سبب إصرار جوجل على ذلك جوجل+ عندما كانت الشبكة الاجتماعية متخلفة بشكل واضح عن المنافسين. ومع ذلك، أثناء بحثي في ​​الموقع، رأيت إمكانيات البحث الرائعة عند استخدامها بشكل صحيح.

يريد Google معرفة من يحبك ويتابعك ويتحدث إليك ويستمع إلى كل كلمة تقولها. إنهم بحاجة إلى معرفة أن هذا سيكون محرك البحث الأساسي لبقية القرن الحادي والعشرين. وللقيام بذلك، كان الاختيار الحتمي هو دخول المجال الاجتماعي.

Facebook بعد كل شيء لديه ميزة مؤكدة على جوجل. لديهم جميع المعلومات الديموغرافية لما يقرب من مليار مشترك مع بيانات 9 سنوات لتتبع كل تحركات الأعضاء.

ما علاقة هذا بالبحث الاجتماعي؟ حسنًا، ضع في اعتبارك حقيقة أنه في كل مرة تكون فيها على +Google فإنك توفر فرصة جديدة لـ Google لتسليط الضوء على شيء تبحث عنه في المرة القادمة على بحث Google. ما فعلته Google هو إظهار منشورات ما يكتبه الأشخاص على شبكتهم الاجتماعية.

خد هذا MeetWP Google HoA الذي نشرته. تظهر هذه المشاركة عندما تكتب في MeetWP. لماذا هذا مهم؟ حسنًا، لقد لاحظت وجود علاقة بين عدد جلسات Hangout التي أجريها وزيادة عدد المتابعين لدي على Google+. وفقًا لموقع CircleCount، قفز عدد دوائري خلال الستين يومًا الماضية من حوالي 3500 إلى حوالي 4800.

والأهم من هذا الارتفاع هو حقيقة أن منشوراتي تظهر لجمهور محتمل يصل إلى ما يقرب من 5000 شخص عندما أكتب. في حين أن هذا قد يكون قطرة في دلو مقارنة بـ ماشابل أو هافينغتون بوست، لا يحتاج أصحاب الأعمال الصغيرة إلى أعداد قرائهم لكي يزدهروا.

2. YouTube حركة البحث: بعد ذلك، قد يكون هذا أمرًا بديهيًا، لكنني سأقوله في حالة حدوثه. تعمل مقاطع الفيديو عالية الجودة على إنشاء حركة مرور في حد ذاتها.

على مدى السنوات القليلة الماضية، قامت جوجل بتضمين المزيد والمزيد من مقاطع الفيديو في نتائج البحث الخاصة بها. جميع مقاطع الفيديو هذه تأتي من YouTube. عندما تقوم بتسجيل جلسات Hangout على الهواء، فإنك تقوم بإنشاء محتوى يمكن لـ Google وضعه على بحث Google للحصول على المزيد من الزيارات. أفضل ما في Hangouts هو أنه يتم نشرها تلقائيًا على حسابك YouTube الحساب، لتتمكن من النشر المباشر.

علاوة على ذلك، عندما يعلق الأشخاص على مقطع الفيديو الخاص بك أثناء جلسة Hangout، فإنهم يقدمون نوع الإشارات الاجتماعية التي يحب Google استخدامها لتسليط الضوء على مقاطع الفيديو. توفر HoA أيضًا مشاهدات فورية للفيديو الخاص بك.

في جوهر الأمر، تخبرنا Google أنه إذا كنت تريد حركة مرور البحث، فاستخدم نظام التعليقات والفيديو الخاص بنا، حتى نتمكن من تتبع الحدث، ثم نرسل لك حركة مرور إضافية بعد جلسة Hangout. كم ذلك رائع؟

3. حركة المحتوى: يمكن إعادة استخدام محتوى جلسة Hangout بأي عدد من الطرق. يمكنني عمل تلخيص لجلسة Google Hangout على الهواء من خلال مقطع فيديو قصير غني بالكلمات الرئيسية، أو كتابة مشاركات من الأفكار المذكورة في جلسة Hangout. وفي كلتا الحالتين، يساعدني هذا في إنشاء المزيد من المحتوى، لأنني أستطيع مشاركة الأفكار بشكل مفتوح مع الآخرين في مجال تخصصي.

في النهاية، لا يتعلق استخدام Google Hangouts على الهواء بالحدث فحسب، بل يتعلق أيضًا بجميع الإشارات الاجتماعية والمحتوى الذي تم إنشاؤه حول الحدث أيضًا. يشارك الناس الحدث على Twitter, Facebookوجوجل+. يكتبون منشورات مدونة لإخبار قرائهم عن الحدث. أنت تبني علامة تجارية، والتي تجذب أيضًا حركة البحث في نفس الوقت.

مهما كنت تستخدم HoA، ضع في اعتبارك كيفية استخدام عنوان الحدث وحركة المرور الاجتماعية من الحدث الرئيسي لإنشاء حركة مرور متبقية إلى مقاطع الفيديو والمواقع والمنتجات الخاصة بك لسنوات قادمة.

Google Hangouts على محرك البحث الجوي القوي

تتمتع HoA بالقدرة على تغيير استراتيجية التسويق عبر الإنترنت. إنها ليست رائعة فقط لترويج العلامة التجارية لشركتك، ولكنها يمكنها أيضًا جلب حركة المرور عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومقاطع الفيديو والبحث التي يمكن أن تساعدك في العثور على مشترين مؤهلين لمنتجك ومهتمين بنهج القيمة المضافة الذي تتبعه لبناء عملك. ولهذا السبب، قمت خلال الأشهر الستة الماضية بزيادة عدد Google Hangouts الذي أقوم بتشغيله. يعمل Google Hangouts on Air على إنشاء حركة بحث مؤهلة.

آندي ناثان مدون مع 522 إنتاج الفيديو، ومساعدتهم في أمورهم انتاج الفيديووالتدوين وفريق خدمات الإنترنت.