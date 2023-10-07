Rewrite this title: كيف يتحول تحديث Penguin إلى تزوير للعلامة التجارية؟

ستساعدك المقالة التالية: كيف يتحول تحديث Penguin إلى تزوير للعلامة التجارية؟

باعتبارها العلامة التجارية الرائدة في مجال البحث على مستوى العالم، ينظر مجتمع الإنترنت إلى Google إلى حد كبير على أنها شركة رائدة. لم تقم الشركة بإعادة تعريف الطريقة التي يعمل بها بحث الويب في بداياتها فحسب، بل تغيرت خوارزمياتها المبتكرة كثيرًا وهي الآن تستهدف خصمًا مألوفًا للغاية: رسائل إلكترونية مزعجة.

لقد أحدث تحديث Penguin، الذي ظهر لأول مرة في أبريل، تأثيرًا سريعًا على المواقع التي تستخدم أنظمة الارتباط والمقالات المغزولة والمحتوى المسروق والنص الأساسي المتكرر في ملفات تعريف الارتباط. إن إستراتيجيات تحسين محركات البحث (SEO) هذه، والتي تم استخدامها منذ فترة طويلة للمساعدة في زيادة التصنيفات العضوية، يتم معاقبتها الآن من قبل Google. حتى الآن، تأثر 3.1% من الاستعلامات بالتحديث. في حين أن هذا الرقم قد لا يجعل Penguin هو الأكثر أهمية من حيث حجم عمليات البحث المتأثرة، إلا أنه مهم للمواقع التي تستخدم استراتيجيات تحسين القبعة السوداء أو حتى القبعة الرمادية. على الرغم من أن Google لم تتم الموافقة على مثل هذه التقنيات مطلقًا، إلا أن Penguin مصمم خصيصًا للقضاء على البريد العشوائي في صفحات SERP، مرة واحدة وإلى الأبد.

هذه صفعة على وجه أساتذة الويب.

لقد حذرت Google مرارًا وتكرارًا من إلغاء الفهرسة والمعاقبة، ويعد تحديث Penguin بمثابة ضربة قوية للعديد من مُحسنات محركات البحث. لن أضع الكثير من القلق بشأن فكرة إضافة المزيد من الاستفسارات في المستقبل القريب، ولكنني أتوقع زيادة تحديثات نهاية شهر الجمعة. لقد تحدثت مع العديد من مشرفي الويب الذين تأثروا وشاهدوا بعض المواقف الصعبة. وكل ذلك يقع ضمن تقييم المجتمع لـ Penguin.

قد يكون الحد من البريد العشوائي أو اختفاءه تمامًا في نتائج البحث مفيدًا لممارسي تحسين محركات البحث ذات القبعة البيضاء، لكن Penguin المحفوف بالمخاطر قد أصاب مشرفي المواقع المطمئنين. في الواقع، العديد من أكثر من 700000 مستلم لرسائل GWT من Google لم يكونوا على علم سابقًا بمحتوى البريد العشوائي والروابط منخفضة الجودة المرتبطة بعلامتهم التجارية عبر الإنترنت. منذ أن اجتاح التحديث SERPs لأول مرة، أظهرت بعض الحالات استردادًا عند التحديث 1.1. ومع ذلك، فإن العديد من الشركات وشركات التسويق عبر الإنترنت تتساءل عما يجب فعله لإعادة بناء تصنيفاتها.

إذن ما هو المهم؟

الهوية والتأليف والعلاقات – عدم وضع العلامات التجارية المزيفة والروابط المزورة.

إذا اتبعنا ما يخبرنا به Google فهو الآن وليس المحتوى. كان هناك الكثير من تزوير المحتوى الجاري. الوقت الإضافي المخصص للمحتوى لجعله ملائمًا. الوقت الإضافي الذي تقضيه في نماذج الملف الشخصي لشركتك وهويتها. تتم مكافأة الجهد الإضافي الذي يتم بذله في جهود فريق التسويق لديك في العلاقات العامة والتأليف

يجب اعتبار كل رابط خلفي ومنشور مدونة ومقال وكلمة رئيسية جزءًا من “توقيع” العلامة التجارية على الويب. تمامًا مثل أي توقيع آخر، تعتبر الأصالة أمرًا بالغ الأهمية. يعد الحصول على الروابط ذات الصلة من المواقع الموثوقة وإنتاج محتوى غني وأصلي أمرًا ضروريًا للغاية لإنشاء توقيع يمكن التعرف عليه والذي يربطه Google لاحقًا بالجودة بدلاً من البريد العشوائي.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تلعب جهود العلاقات العامة عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي دورًا أكبر في التسويق عبر الإنترنت في المستقبل ويجب الاستفادة منها وفقًا لذلك. وفي الوقت نفسه، ستستمر Penguin في فرض عقوبات على الروابط المدفوعة والمقالات المغزولة والكلمات الرئيسية ذات الحجم الكبير. تنظر Google إلى SEO ذات القبعة السوداء والرمادية على أنها تزوير لتوقيع العلامة التجارية عبر الإنترنت. خارج الإنترنت، الأصالة مهمة. أما الآن، فهذا يعني نفس القدر على الويب.

آي إم جي إس آر سي = تيبليشين أناتولي