Rewrite this title: كيف يتم الإشراف على تقييمات خرائط Google

ستساعدك المقالة التالية: كيف يتم الإشراف على تقييمات خرائط Google

نشرت Google شرحًا يقدم رؤى حول كيفية تعامل Google مع المراجعات المتبقية للشركات المحلية على خرائط Google. توضح المقالة الخطوات والإجراءات المتعددة التي تتخذها Google والتي تمكنها من مراجعة ونشر المراجعات التي أنشأها المستخدم في غضون ثوانٍ.

شاركت Google خمس خطوات يلزمها للتأكد من أن تقييمات خرائط Google مفيدة وحقيقية.

الخطوة 1: سياسات المحتوى الصارمة

إن العمود الفقري لنهج Google في الإشراف على التعليقات المتبقية على خرائط Google هو سياسة محتوى محددة جيدًا.

يجب أن يكون لكل موقع ويب يقبل المحتوى الذي ينشئه المستخدم سياسة محددة جيدًا تصف ما هو مقبول. وهذا يساعد المستخدمين على فهم الحدود ويعلم المشرفين أيضًا بموعد التدخل.

وفقا لجوجل:

“لقد أنشأنا سياسات محتوى صارمة للتأكد من أن المراجعات تستند إلى تجارب واقعية ولإبعاد التعليقات المسيئة وغير ذات الصلة عن الملفات الشخصية للأعمال على Google.”

النقاط الرئيسية حول سياسة محتوى مراجعة خرائط Google

تحدد سياسة محتوى Google النتائج التي يحاولون تشجيعها:

“يجب أن تستند المساهمات إلى تجارب ومعلومات حقيقية.”

تحدد سياسة محتوى Google ستة أنواع من الأنشطة المحظورة.

أمثلة على محتوى المراجعة الذي ينتهك سياسة مراجعة الخريطة:

محتوى مزيف عمدا الصور المنسوخة أو المسروقة مراجعات خارج الموضوع لغة تشهيرية الهجمات الشخصية محتوى غير ضروري أو غير صحيح

الخطوة 2. تم دمج سياسة المحتوى في خوارزمية Google

الخطوة التالية التي تتخذها Google لحماية سلامة مراجعات خرائط Google هي دمج سياسة المحتوى في خوارزميات Google باستخدام السياسة كبيانات تدريب للخوارزمية ولمشرفيها البشريين.

يوضح جوجل:

“بمجرد كتابة السياسة، يتم تحويلها إلى مواد تدريبية – لكل من المشغلين لدينا وخوارزميات التعلم الآلي – لمساعدة فرقنا في اكتشاف المحتوى الذي ينتهك السياسة والحفاظ في النهاية على مراجعات Google مفيدة وحقيقية.”

الخطوة 3. تتم إدارة المراجعات على الفور بواسطة Google

تؤكد Google أن جميع المراجعات يتم إرسالها إلى أنظمة الإشراف الخاصة بها للمراجعة بمجرد نشر المراجعة.

تستخدم Google مزيجًا من أنظمة المراجعة البشرية والآلية. يمكن لخوارزميات Google معالجة المراجعة ومنحها تصريحًا للنشر في غضون ثوانٍ.

لقد فضلت Google تقليديًا توسيع نطاق أنظمتها باستخدام الخوارزميات بدلاً من الاعتماد على البشر لإكمال المهام.

تبحث الخوارزمية في العديد من العوامل لتحديد ما إذا كانت المراجعة مزيفة.

يسمي Google عددًا قليلاً من عوامل المراجعة:

هل المحتوى مسيء؟

هل المحتوى خارج الموضوع؟

هل الحساب الذي يغادر المراجعة ينخرط في سلوك مشبوه؟

هل الارتفاع الكبير في المراجعات المتعلقة بالأخبار أو اهتمام وسائل التواصل الاجتماعي هو ما يحفز المراجعات المزيفة؟

تشارك Google كيفية عمل نظامها الآلي:

“بمجرد قيام شخص ما بنشر مراجعة، نرسلها إلى نظام الإشراف لدينا للتأكد من أن المراجعة لا تنتهك أيًا من سياساتنا.

…نظرًا لحجم المراجعات التي نتلقاها بانتظام، وجدنا أننا بحاجة إلى الفهم الدقيق الذي يقدمه البشر والحجم الذي توفره الآلات لمساعدتنا في إدارة المحتوى المُساهم.

الخطوة 4. جوجل تشجع الإشراف المجتمعي

صرحت Google بأنها تشجع الشركات والجمهور على تقديم تقارير عن التقييمات المزيفة.

هذه طريقة قياسية للإشراف على المحتوى الذي ينشئه المستخدم (UGC).

يُطلق على هذا الأسلوب أحيانًا اسم Report-a-Post. يعد Report-a-Post أمرًا رائعًا لأنه يجعل المستخدمين يشعرون بأنهم جزء من المجتمع ويقوم بحشد مصادر وظيفة المراجعة، مما يسمح للمستخدمين والشركات بتطبيق وجهة نظرهم الفريدة لالتقاط التقييمات السيئة التي قد تتخطى المشرف أو الخوارزمية.

الخطوة 5. جوجل استباقية وتتوقع التقييمات الزائفة

من الحقائق المثيرة للاهتمام التي شاركتها Google أنها تتخذ إجراءات استباقية بشأن توقع الأحداث التي قد تؤدي إلى مراجعات مسيئة. توفر Google مراقبة مكثفة لمراجعات الأنشطة التجارية الموجودة في مناطق تلك الأحداث للتأكد من نشر المراجعات الحقيقية والمفيدة فقط.

جوجل شاركت:

“على سبيل المثال، عندما يكون هناك حدث قادم به عدد كبير من المتابعين – مثل الانتخابات – فإننا نطبق إجراءات حماية عالية للأماكن المرتبطة بالحدث والأنشطة التجارية الأخرى القريبة التي قد يبحث عنها الأشخاص على الخرائط.”

التعلم الآلي بالإضافة إلى الإشراف البشري على مراجعات خرائط Google

إن أسلوب Google في الإشراف على المحتوى الذي ينشئه المستخدم يتبع أسلوبًا طويل الأمد كان رائدًا في المنتديات والمدونات، بما في ذلك استخدام الأنظمة الآلية للتعامل مع المستخدمين والأحداث التي يمكن أن تؤدي إلى فرصة أكبر للمحتوى المسيء.

هذه المقالة مفيدة لأن الخطوات التي تتخذها Google يمكن أن تكون بمثابة مصدر إلهام ونموذج لصياغة نهج للإشراف على المحتوى الذي ينشئه المستخدم على أي موقع ويب أو نظام أساسي يقبل محتوى المستخدم.

يمكن أن يؤدي الفشل في الإشراف على المحتوى الذي ينشئه المستخدمون على موقعك إلى فرض عقوبات بالإضافة إلى أنها تجربة مستخدم سيئة. بالنسبة إلى Google، تتعلق حماية المراجعات من البريد العشوائي بتوقعات المستخدم للثقة وتقديم تجربة أفضل للمستخدم. إذا كانت مراجعات خرائط Google مليئة بالرسائل غير المرغوب فيها، فلن يفوز أحد لأن المستخدمين سيفقدون الثقة في المراجعات وسيكون ذلك سيئًا للشركات التي تعتمد على خرائط Google للأعمال.

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