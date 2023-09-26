Rewrite this title: كيف يزحف Google إلى الصفحات باستخدام التمرير اللانهائي

ستساعدك المقالة التالية: كيف يزحف Google إلى الصفحات باستخدام التمرير اللانهائي

يستطيع Google الزحف إلى صفحات الويب التي تستخدم التمرير اللانهائي إلى حد ما. وإليك كيفية عمله وتأثيره على تحسين محركات البحث.

تمت مناقشة هذا الموضوع خلال جلسة Hangout لساعات عمل مكتب Google Search Central SEO المسجلة في 18 فبراير.

ينضم شخص يُدعى Nick Jabbour إلى البث المباشر ليطرح على جون مولر، مساعد بحث Google، سلسلة من الأسئلة حول المحتوى المرقّم.

يتضمن أحد الأسئلة التمرير اللانهائي وما إذا كان Googlebot قد تقدم إلى درجة القدرة على التعامل معه.

الجواب القصير هو: نعم، يستطيع Googlebot الزحف إلى صفحات الويب التي تستخدم التمرير اللانهائي وفهرستها.

ومع ذلك، هناك قيود على كم ثمن يمكن لـ Googlebot التعامل مع التمرير اللانهائي.

لمعرفة المزيد عن ذلك، تابع قراءة القسم التالي للحصول على رد مولر الكامل.

لدى Google حدود للزحف إلى الصفحات باستخدام التمرير اللانهائي

وعندما سُئل عما إذا كان بإمكان Googlebot التعامل مع التمرير اللانهائي، قال مولر:

“قليلاً… اعتقدت أن لدينا صفحة حول ذلك ولكن أعتقد أننا ربما لم ننتهي من ذلك بالفعل.”

في عام 2014، نشرت جوجل أ وثيقة المساعدة بعنوان “توصيات سهلة الاستخدام للبحث بالتمرير اللانهائي”.

من غير المرجح أن يشير مولر إلى تلك الصفحة نظرًا لأن عمرها 10 سنوات تقريبًا. ولكن لا يزال من الممكن استخدام المعلومات الموجودة في مستند المساعدة حتى اليوم.

تحتوي الصفحة على تعليمات لترميز صفحة ويب مع التمرير اللانهائي بطريقة تشبه سلسلة مرقّمة الصفحات.

يمكنك اتباع هذا الطريق من خلال تنفيذ التمرير اللانهائي، ولكن قد لا يكون ذلك ضروريًا.

وكما يشرح مولر، من الممكن أن يتمكن Googlebot من عرض كل أو معظم صفحتك بالطريقة التي تم إعدادها بها بالفعل:

“ما يحدث بشكل أساسي عندما نعرض صفحة ما هو أننا نستخدم إطار عرض مرتفعًا إلى حد ما، كما لو كان لديك شاشة طويلة حقًا. ونعرض الصفحة لنرى ما ستعرضه الصفحة.

وعادةً ما يؤدي ذلك إلى قدر من التمرير اللانهائي في أي من طرق JavaScript التي تستخدمها لتشغيل التمرير اللانهائي. وأي شيء سيتم تحميله هناك سيكون ما سنتمكن من فهرسته.

لذلك، هذا شيء، اعتمادًا على كيفية تنفيذ التمرير اللانهائي، يمكن أن يحدث أن يكون لدينا نوع من هذه الصفحة الأطول في الفهرس.

يمضي مولر ليقول إن Googlebot قد لا يتمكن من العرض كل شئ على صفحتك، والذي يعتمد على طول الصفحة وكيفية تشغيل التمرير اللانهائي.

أفضل طريقة لمعرفة مقدار الصفحة التي يمكن لمحرك البحث Google الزحف إليها هي استخدام أداة فحص عنوان URL.

“قد لا يكون لدينا كل ما يمكن أن يتناسب مع تلك الصفحة لأنه، اعتمادًا على كيفية تشغيل التمرير اللانهائي، قد يكون الأمر أنك تقوم فقط بتحميل نوع الصفحة التالية.

ومن ثم قد يكون لدينا صفحتان أو ثلاث من هذه الصفحات محملة على صفحة واحدة بتمرير لا نهائي، ولكن ليس كل شيء.

لذلك أوصي باختبار ذلك باستخدام أداة الفحص ومعرفة مقدار المبلغ الذي ستجمعه Google بالفعل.”

كما يقول مولر، تعرض أداة فحص عنوان URL الصفحة بالطريقة التي يراها Googlebot.

ومن هناك يمكنك أن تقرر ما إذا كان يلزم إجراء أي تعديلات.

استمع إلى رد مولر الكامل في الفيديو أدناه: