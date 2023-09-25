Rewrite this title: كيف يساعد HTTP/3 في تغذية حاجة SEO إلى السرعة

ستساعدك المقالة التالية: كيف يساعد HTTP/3 في تغذية حاجة SEO إلى السرعة

تطور الويب لا يتوقف أبدًا.

مع تطور التقنيات الجديدة، تتغير سلوكيات المستهلك وتضطر البنية التحتية الأساسية التي تدعم الإنترنت إلى التكيف.

لقد مر بروتوكول HTTP – المستخدم لنقل البيانات بين العميل والخادم – بعدد من التكرارات المختلفة، وكلها عززت الوظيفة الأساسية بميزات جديدة ومثيرة.

بعد فجوة دامت 18 عامًا بين اعتماد HTTP/1.1 في عام 1997 وHTTP/2 في عام 2015، تسارعت وتيرة التطوير، مع مسودة مقترح لـ HTTP/3 تم تقديمه بعد ثلاث سنوات فقط.

ما هو HTTP/3؟

في جوهره، يعد HTTP/3 إصلاحًا شاملاً للأساس طبقة النقل تستخدم لإدارة عمليات نقل الملفات.

وهو يمثل الابتعاد عن TCP (بروتوكول التحكم في الإرسال) إلى UDP (بروتوكول مخطط بيانات المستخدم)، ومعالجة العديد من قيود TCP وتحسين الأداء والأمان للمستخدمين.

على الرغم من أنها لا تزال تنتظر المراجعة النهائية قبل النشر، 73% من متصفحات الويب تدعم البروتوكول بالفعل.

وسيزداد هذا الرقم بشكل ملحوظ بمجرد أن يجعل Safari ميزة أساسية؛ حاليًا، إنه تجريبي ويجب تمكينه عبر قائمة المطورين.

لقطة شاشة من دعم HTTP/3 Caniuse.com، أبريل 2022

يتم استخدام بروتوكول HTTP/3 بالفعل بواسطة 25% من أفضل 10 ملايين موقع ويب، بما في ذلك Google و Facebook.

في الواقع، إذا كنت تستخدم تقنيات مثل Google Analytics، أو إدارة العلامات، أو الخطوط، فأنت بالفعل تستخدم البروتوكول جزئيًا.

ما هي المزايا الرئيسية لـ HTTP/3 مقارنة بـ HTTP/2 وHTTP/1؟

لتقدير مزايا HTTP/3 بشكل كامل، من المفيد الرجوع إلى الوراء لفهم كيفية عمل HTTP/1.1 والمشكلات التي تم تصميم HTTP/2 لحلها.

عند إرسالها، يتم تقسيم الملفات (HTML وJS وCSS والصور وما إلى ذلك) إلى حزم فردية أصغر مع نقل البيانات بمرور الوقت.

تم تصميم HTTP/1.1 لمنح كل ملف اتصاله الخاص. ومع تزايد تعقيد مواقع الويب، كانت هناك حاجة إلى المزيد من الملفات لتحميل كل صفحة.

صورة من أرشيف HTTP، أبريل 2022

تحد المتصفحات من عدد الاتصالات المتوازية المتاحة، مما يؤدي إلى اختناق وإبطاء أوقات التحميل. أدى ذلك إلى العديد من الحلول الضرورية لتحقيق أقصى قدر من الأداء، مثل تقسيم المجال و العفاريت الصورة.

من خلال تقديم تعدد الإرسال، حل HTTP/2 المشكلة الناجمة عن حدود الاتصال، مما يسمح بنقل ملفات متعددة عبر اتصال فردي.

كان التحسين الرئيسي الآخر هو تقديم ضغط أفضل للرأس، إلى جانب بعض الميزات الأخرى التي أثبتت أنها أقل نجاحًا في الممارسة العملية (راجع دليل Ruth’s الممتاز HTTP/2 لمزيد من التفاصيل).

ومع ذلك، فإن هذه التحسينات لم تحل جميع المشاكل المتعلقة ببروتوكول TCP.

يقوم TCP بنقل الحزم بترتيب زمني، مما يعني أنه في حالة فقدان حزمة ما، يتم تعليق الاتصال بالكامل حتى يتم استلام الحزمة بنجاح. هذه المشكلة، المعروفة باسم حظر رأس الخط، تلغي بعض فوائد تعدد الإرسال.

التحدي الآخر الذي يواجه TCP هو أنه منفصل تمامًا عن بروتوكول TLS.

وهذا حسب التصميم، حيث يمكن أن تكون المواقع آمنة وغير آمنة.

ونتيجة لذلك، يجب على الخادم والعميل إجراء عدة رحلات ذهابًا وإيابًا للتفاوض بشأن الاتصال قبل إرسال البيانات.

كيف يحل HTTP/3 هذه المشكلات؟

بالانتقال من TCP إلى UDP، يقدم HTTP/3 ثلاث ميزات رئيسية تميزه عن HTTP/1.1 وHTTP/2.

تدفقات البايت المستقلة

يحل HTTP/3 مشكلة حظر رأس الخط من خلال تقديم تدفقات بايت مستقلة للملفات الفردية. يتم حظر البيانات الخاصة بتدفق فردي فقط أثناء إعادة إرسال الحزمة المفقودة، وليس الاتصال بأكمله.

لتوضيح ذلك بشكل أكبر، من المفيد التفكير مرة أخرى في تشبيه الشاحنة الرائع توم أنتوني المستخدمة في بلده العرض الأساسي على HTTP/2 (تم التحديث الآن لـ HTTP/3).

الفرضية الأساسية هي أنه باستخدام HTTP/1.1، سينتهي بك الأمر مع شاحنات متعددة تصطف في طوابير للسير على نفس الطريق (الاتصال).

في المقابل، يسمح HTTP/2 لشاحنات متعددة بالتواجد في نفس المسار في وقت واحد.

لسوء الحظ، مع TCP، إذا توقفت الشاحنة، فسيتم إغلاق الطريق بالكامل حتى تبدأ الشاحنة في التحرك مرة أخرى.

باستخدام HTTP/3 وUDP، يمكن للشاحنات الأخرى التجول حوله.

تكامل TLS

من خلال دمج TLS 1.3 في HTTP/3 نفسه، بدلاً من وجود بروتوكولين متميزين يعملان بشكل مستقل، لا يلزم سوى مصافحة فردية فقط مما يقلل عدد رحلات الذهاب والإياب من اثنتين (أو ثلاثة في حالة استخدام TLS 1.2) إلى واحدة.

ويعني هذا التغيير اتصالات أسرع وأكثر أمانًا للمستخدمين.

إحدى نتائج هذا التغيير هي أنه لا يمكن استخدام HTTP/3 إلا على موقع آمن لأن TLS وUDP متشابكان بشكل وثيق. ومن المثير للاهتمام أن هذا لم يكن الحال مع HTTP/2، والذي يمكن استخدامه تقنيًا على موقع غير آمن – على الرغم من عدم السماح لك بأي من المتصفحات الرئيسية بالقيام بذلك.

ترحيل الاتصال

بدلاً من استخدام عناوين IP لتوجيه الحزم، يستخدم HTTP/3 معرفات الاتصال بدلاً من ذلك.

ومن خلال القيام بذلك، يمكنه التعامل مع تغييرات الشبكة دون الحاجة إلى إعادة تأسيس الاتصال.

يعد هذا مفيدًا للغاية في عالم الهاتف المحمول أولاً، حيث يقوم المستخدمون غالبًا بالتبديل بين شبكات wifi والشبكات الخلوية، سواء من حيث السرعة أو استقرار الاتصال.

وبالعودة إلى تشبيهنا بالشاحنة، فإن هذا يشبه الوصول إلى تقاطع طرق والاضطرار إلى الوقوف في الطابور مرة أخرى قبل أن تتمكن من الانتقال إلى الطريق التالي.

مع HTTP/3، هناك طريق زلق، مما يسمح لك بالتبادل بين الاثنين بسلاسة.

هل لدى HTTP/3 أي عيوب؟

على الرغم من أن HTTP/3 يتمتع ببعض مزايا الأداء الواضحة، إلا أن منتقديه أكدوا على العديد من العيوب.

أولاً، سيوفر البروتوكول فائدة محدودة للمستخدمين ذوي الاتصالات السريعة، حيث سيحقق أبطأ المستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 1% إلى 10% معظم المكاسب.

ولكن فيما يتعلق بـ Core Web Vitals، فقد يكون هذا مفيدًا جدًا بالفعل.

تعتبر نتائج CWV عالمية، لذلك من الممكن تمامًا سحبها بواسطة مجموعة فرعية محددة من المستخدمين في موقع جغرافي بعيد.

بالمثل، في عالم الهاتف المحمول أولاً، حتى المستخدمين الذين لديهم أجهزة سريعة وقرب جغرافي قريب يمكن أن يعانون من مشكلات مؤقتة في الشبكة، والتي قد يكون لها تأثير سلبي على CWV.

كلما زاد عدد المستخدمين الذين يتنقلون، زادت احتمالية حدوث تأثير.

شكوى أخرى هي أن التحول إلى HTTP/3 يتطلب ترقية كبيرة إلى حد ما للخادم لأنه يغير بشكل أساسي كيفية عمل طبقة النقل.

بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام UDP يقدم أيضًا متطلبات أعلى لوحدة المعالجة المركزية (CPU)، مما قد يضع المزيد من الضغط على الخوادم.

كلتا الوسيطتين عادلتان، لكن يتم حاليًا تحسين استخدام وحدة المعالجة المركزية.

أيضًا، كما سنرى في قسم التنفيذ أدناه، يقدم العديد من موفري CDN بالفعل حلول HTTP/3 بسيطة نسبيًا يمكن نشرها بسهولة على الحافة.

هل يعتبر HTTP/3 مهمًا لتحسين محركات البحث؟

على الرغم من أن Googlebot يدعم HTTP/2 منذ نوفمبر 2020، مع الزحف الآن إلى نصف جميع عناوين URL باستخدام البروتوكول، إلا أنه لا يدعم حاليًا HTTP/3.

يتم استخدام HTTP/2 فقط عندما يكون هناك فائدة واضحة للقيام بذلك، على سبيل المثال، عند استخدام HTTP/2 سيؤدي إلى توفير كبير في الموارد لكل من الخوادم وGooglebot.

سيستمر هذا بلا شك في التزايد بمرور الوقت، ولكن نظرًا لوجود فجوة مدتها خمس سنوات بين نشر بروتوكول HTTP/2 ودعم Googlebot، فمن المحتمل أن يظل HTTP/3 بعيدًا.

ومع ذلك، فإن تنفيذ HTTP/3 لا يزال من الممكن أن يكون له تأثير غير مباشر على تحسين محركات البحث – إذا كان دعم البروتوكول يؤدي إلى نتائج أفضل لمؤشرات أداء الويب الأساسية.

تعد ترقية البنية التحتية لخادمك لدعم HTTP/3 – أو، HTTP/2 – مجرد واحدة من العديد من التحسينات المحتملة التي يمكنك الاستفادة منها لضمان أداء موقع الويب الخاص بك قدر الإمكان.

وتمتد فوائد وجود موقع ويب عالي الأداء، بما في ذلك معدلات الارتداد المنخفضة، وزيادة الوقت في الموقع، وارتفاع معدلات التحويل، إلى ما هو أبعد من تحسين محركات البحث.

لمعرفة البروتوكول الذي يستخدمه Googlebot للزحف إلى موقع ما، يمكنك البحث عن إشعار في GSC أو التحقق من طلبات Googlebot ضمن سجلات الوصول إلى الخادم لديك.

على الرغم من اختلاف التنسيقات، يتم إدراج البروتوكول المستخدم عادةً في طلب HTTP الموجود بين علامتي الاقتباس، إلى جانب طريقة الطلب ومسار عنوان URL.

50.56.92.47 [18/Apr/2022:10:00:00 -0100] “GET /seo/technical-seo-auditing/ HTTP/1.1” 200 684 “https://moz.com/” “Mozilla/5.0 (متوافق؛ Googlebot/2.1؛ +http://www.google.com/bot .لغة البرمجة)”

مثال لطلب Apache (تنسيق السجل المدمج).

كيفية التحقق مما إذا كان موقع الويب يدعم HTTP/3

إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كان موقع الويب يدعم HTTP/3 أم لا، فيمكنك التحقق باستخدام أداة عبر الإنترنت مثل: https://http3check.net/

وبدلاً من ذلك، يعرض كل من Chrome وFirefox البروتوكول لكل طلب ضمن علامة تبويب الشبكة الخاصة بأدوات التطوير.

لا تكون هذه الحقول مرئية بشكل افتراضي ولكن يمكن تمكينها عن طريق النقر بزر الماوس الأيمن على شريط التنقل وتحديد “البروتوكول”. طلبات HTTP/3 تحمل علامة “h3”.

من الممكن أيضًا التحقق باستخدام سطر الأوامر و لفة.

حليقة –http3 https://website.com/

نظرًا لأن العديد من المواقع سيتم تمكين HTTP/3 فقط لموارد الصفحة (عادةً تلك المستضافة على شبكة CDN)، فإن استخدام أدوات التطوير سيعطي صورة أكثر دقة ويسمح لك بتقييم الفرص المتاحة بشكل أفضل.

كيف يمكنني تنفيذ HTTP/3؟

الطريقة الأسهل على الإطلاق لتمكين HTTP/3 هي عبر CDN.

العديد من مقدمي الخدمات الرئيسيين، بما في ذلك Cloudflare، جوجل كلاود، و بسرعة تدعم بالفعل البروتوكول.

وفقا لـW3Techs، 22% من بين أفضل 10 ملايين موقع ويب يستخدم Cloudflare، حيث يمكنك بسهولة تمكين HTTP/3 في لوحة المعلومات.

إذا لم تكن متأكدًا من مجموعة التكنولوجيا التي تتعامل معها، فاستخدم Buildwith أو Wappalyzer ومعرفة ما إذا كان CDN مدرجًا أم لا.

إذا كان أحد المواقع يستخدم Cloudflare وجميع الطلبات هي HTTP/2، فقد وجدت توصية سهلة ومؤثرة يمكنك تقديمها.

إذا لم يكن التنفيذ عبر CDN ممكنًا، فيجب تغيير الخادم.

متنوع التنفيذ متاح، اعتمادًا على اللغة المستخدمة، لكن خوادم الويب لم تعتمدها عالميًا.

ولذلك، من المرجح أن تعتمد جدوى تنفيذ HTTP/3 على نوع البرنامج الذي تستخدمه.

للأسف، 32% من خوادم الويب تستخدم أباتشي، لكنه كذلك لم تبدأ بعد العمل على الدعم بسبب موارد التطوير المحدودة.

وبالمثل، فإن تمكين البروتوكول على Node يتطلب الحل البديل بسبب عدم وجود دعم OpenSSL.

Windows (IIS) هو أحدث مزود يقدم البروتوكول محليًا، ولكن يتطلب Windows الخادم 2022 و Windows 11 أو في وقت لاحق.

تغليف

يعد HTTP/3 خطوة مهمة أخرى للأمام بالنسبة للويب وسيوفر تعزيزًا للأداء تشتد الحاجة إليه لدعم تطوره المستمر.

باعتبارنا متخصصين في تحسين محركات البحث والتسويق الرقمي، يجب أن نكون على دراية بالفوائد التي يجلبها البروتوكول قبل نشره الوشيك، حتى نتمكن من البدء في التوصية باستخدامه والسماح لمستخدمينا بجني الفوائد لسنوات قادمة.

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