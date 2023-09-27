Rewrite this title: كيف يستخدم قادة تحسين محركات البحث (SEO) التعاطف للفوز بالاستراتيجية والأداء والفرق

ستساعدك المقالة التالية: كيف يستخدم قادة تحسين محركات البحث (SEO) التعاطف للفوز بالاستراتيجية والأداء والفرق

يبدو أنه كلما عملنا لفترة أطول في مجال تحسين محركات البحث (SEO)، كلما زاد ميلنا إلى النظر إليها من حيث الأرقام والبيانات.

نحن نقوم بقياس فعالية عملنا والإبلاغ عنها، وربط المقاييس من التحليلات في الموقع، وGoogle Search Console، وأجهزة تتبع التصنيف.

نحن نشارك أبحاث الكلمات الرئيسية المليئة بأرقام حجم البحث الشهرية مع كتاب المحتوى، ويقوم الكثير منا بتحليل شخصياتنا وعدد الكلمات.

لا حرج في ذلك، فدمج مجموعات البيانات معًا يعد أمرًا قويًا بشكل لا يصدق.

وبالنسبة للكثيرين منا (وأنا منهم)، فإن هذا التحليل المستمر هو أكثر ما نحبه في تحسين محركات البحث. إنه لغز يتطور باستمرار وعلينا أن نحاول حله كل يوم.

إنه يمنحنا نظرة رائعة على السلوك البشري أيضًا. تحسين محركات البحث يتعلق بالناس، بعد كل شيء.

خلال حدث مائدة مستديرة مؤخرًا حول تحسين محركات البحث (SEO) استضفته مع جي سي كونينجتون، كبير استراتيجيي البحث وتحسين محركات البحث في مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، لخص عملنا بطريقة استوقفتني تمامًا: “إن تحسين محركات البحث يدور حول التعاطف”.

في كل الأوقات التي تحدثت فيها عن الكيفية التي تسمح لنا بها بيانات تحسين محركات البحث (SEO) بفهم الأشخاص، بدأت تدريجيًا أعتبر مدى استخدامنا لذكائنا العاطفي بشكل غريزي لتكملة هذه الأرقام وتفسيرها.

ألهمني منظور JC لفحص وإلقاء بعض الضوء على الدور الحيوي الذي يلعبه التعاطف في تحسين محركات البحث الفعالة.

في هذا العمود، ستتعرف على سبب أهمية أن يدرك محترفو تحسين محركات البحث (SEO) ويقدرون ويطورون التعاطف في أنفسنا وفي الفرق التي نبنيها.

ما هو التعاطف؟

يحدد دانييل جولمان، مؤلف كتاب “الذكاء العاطفي”، ثلاثة أنواع أساسية من التعاطف.

يعد كل واحد منها أمرًا حيويًا لتوقع احتياجات المستخدم بشكل فعال والتعاون بشكل جيد مع الزملاء:

التعاطف المعرفي: ضع نفسك مكان الآخرين لفهم وجهة نظرهم. التعاطف العاطفي: الشعور بما يشعر به شخص آخر. القلق التعاطفي: استشعار ما يحتاجه الآخرون منك.

يعد تقسيم التعاطف إلى هذه الأنواع الثلاثة مفيدًا للتعرف على كيفية استخدام كل نوع في عملنا، سواء عند التفكير في المستخدمين أو عند العمل بفعالية مع من حولنا.

تابع القراءة لمعرفة المزيد حول الطرق الرئيسية التي يجعل كل نوع من أنواع التعاطف من خلالها محترفي وفرق تحسين محركات البحث الجيدة رائعين.

1. التعاطف المعرفي وتحسين محركات البحث: بناء علاقات تعاونية

من أجل اغتنام أكبر عدد من فرص تحسين محركات البحث وتخفيف أكبر عدد ممكن من المخاطر، يجب أن تكون فرق تحسين محركات البحث قادرة على العمل بشكل وثيق ومتسق مع الفرق الأخرى.

يعد التعاطف المعرفي ذا قيمة خاصة عندما يتعلق الأمر بالتعاون مع الفرق الأخرى في أعمالنا.

ولكي نتمكن من تحقيق فوائد طويلة الأمد، يتعين علينا أن نقيم علاقات قوية متبادلة المنفعة. وهذا لا يمكن أن يتم بشكل جيد دون أن نضع أنفسنا في مكانة زملائنا:

فهم أهدافهم.

تحديد أين يمكننا إضافة قيمة.

والاعتراف بالمكان الذي نطلب فيه التسوية.

في حين أنه من الممكن إنشاء طرق تعاونية متسقة للعمل من خلال إدارة العمليات الصارمة وحدها، فإن الوعي الكامل بديناميكيات علاقة العمل يشجع الثقة والتعاون الحقيقي والأساس الذي يمكن التطور منه.

2. التعاطف العاطفي وتحسين محركات البحث: فهم ما يحفز عمليات البحث

من خلال البحث عن المواضيع والكلمات الرئيسية، يمكننا اكتشاف الاستعلامات الأكثر شيوعًا في البحث.

كما أصبحت بعض منصات المؤسسات ماهرة بشكل لا يصدق في اقتراح أفضل السبل للاستفادة منها ضمن البيانات الوصفية، استنادًا إلى الصفحات ذات التصنيف الأعلى.

بدون تطبيق التعاطف العاطفي، قد نكون قادرين على اتباع هذا النهج المبني على البيانات للحصول على تصنيف جيد وكسب النقرات، ولكن إلى أي نهاية؟

وراء كل استعلام محرك بحث يوجد شخص حقيقي، مدفوعًا باحتياجات وعواطف حقيقية.

وما لم تكن الصفحة التي تنشئ فيها الإجابات التي تحتاجها، فأنت لا تضيف قيمة لعميلك أو لمؤسستك – وسيعكس معدل الارتداد الخاص بك ذلك.

قد يكون من الصعب استنتاج النية وراء عمليات البحث الفردية. علاوة على ذلك، فإن النظر إلى النتائج ذات التصنيف الأعلى يخبرك فقط بكيفية تفسير Google ومحركات البحث الأخرى لها، وهو ما لا يكون دائمًا محددًا بشكل واضح أو دقيق (وقد يكون مشكلة في بعض الأحيان – راجع “خوارزميات القمع“بقلم صفية أوموجا نوبل).

هذا هو أحد الأوقات التي لا يكون فيها التعاطف ذا قيمة فحسب، بل ضروري أيضًا. والفهم الشامل لمؤسستك وصناعتك وعملائك هو الذي يغذي هذا التعاطف.

بمجرد أن نفهم القصد المحتمل من البحث، يمكننا أن نستنتج المشاعر التي دفعت شخصًا ما إلى إدخال هذا الاستعلام في محرك البحث، وعند هذه النقطة يأتي القلق التعاطفي.

3. الاهتمام التعاطفي وتحسين محركات البحث: تلبية احتياجات المستخدمين

بمجرد أن نفهم ما الذي دفع المستخدم إلى إجراء بحث، فإن كوننا ماهرين في الاهتمام التعاطفي يساعدنا على استنتاج نوع المحتوى الذي سيلبي هذه الحاجة بشكل فعال – والأهم من ذلك، ما إذا كان ذلك متوافقًا مع غرض موقعك ومجالات المصداقية.

من نواحٍ عديدة، تعد مهارات الاهتمام التعاطفي أقوى أنواع التعاطف بالنسبة لمحترفي تحسين محركات البحث (SEO). إنها تمكننا من توقع احتياجات الآخرين وفهم ما إذا كان بإمكاننا تلبية تلك الاحتياجات وكيف يمكننا ذلك.

بالإضافة إلى إنشاء محتوى يجيب على استفسارات بحث المستخدمين بشكل فعال، فإننا نستخدم هذه المهارة في كل مرة نفكر فيها بموضوع محتوى نعتقد أن مستخدمينا سيجدونه ذا قيمة.

في بعض الأحيان ستكون هذه نقطة البداية لإجراء بحث عن الكلمات الرئيسية. ولكن عندما يكون هناك اتجاه ناشئ لا تتوافر عنه سوى بيانات قليلة أو معدومة، فقد نضطر إلى الاعتماد بشكل كامل على افتراضات متعاطفة.

لقد رأينا مثالاً رائعًا على ذلك في أوائل عام 2020 عندما كانت هناك حاجة مفاجئة للمحتوى المتعلق ببداية جائحة كوفيد-19.

وقد استمدت هذه الحاجة من وجهة نظر إعلامية ومن الشركات الفردية التي تحتاج إلى إبقاء عملائها على علم بالتأثير على عملياتها.

مع عدم وجود بيانات سجل بحث يمكن الاعتماد عليها وعدم وجود اتجاهات بحث مستخدم ثابتة حول هذا الموضوع – وبالتالي عدم وجود حجم بحث شهري مقدر (MSV) – كان الخيار الوحيد هو أن نضع أنفسنا في مكان مستخدمينا، ونتوقع احتياجاتهم، وننشئ محتوى يناسبهم. تلبية تلك المتطلبات.

“وماذا في ذلك؟”

تمثل هذه الأمثلة جزءًا صغيرًا من الطرق التي نستفيد بها من التعاطف في سياق عملنا.

كلما فكرنا في الأمر أكثر، أدركنا أننا نستخدم التعاطف في كل مرة نستخدم فيها أمعائنا للتحقق من صحة بيانات MSV أثناء تحسين قوائم الكلمات الرئيسية المستهدفة، أو كتابة وصف تعريفي يتوقع المحتوى الذي يأمل المستخدم في العثور عليه في SERPs.

إذًا، هل يغير هذا طريقة تفكيرنا في تحسين محركات البحث (SEO)؟ ماذا نفعل بهذا المنظور؟

أولاً، عند التوظيف لبناء فريقنا، يجب أن نأخذ في الاعتبار الفوائد التي يمكن أن يجلبها الذكاء العاطفي ليس فقط لديناميكيات الفريق، ولكن أيضًا لجودة المخرجات.

ينطبق هذا بشكل خاص على المناصب المبتدئة نظرًا لأنه من الأسهل بكثير تدريس المعرفة بموضوع تحسين محركات البحث ومهارات البيانات مقارنة بتعليم التعاطف.

ثانيًا، يجب أن نتحدث عن التعاطف عندما نعلم الفرق الأخرى في أعمالنا حول “ما هو تحسين محركات البحث”.

إن الفهم الخاطئ لكون تحسين محركات البحث (SEO) يتعلق فقط بتلبية متطلبات الخوارزمية هو مفهوم مستمر، وللتغلب على هذا يجب علينا أن نقدم عملنا على أنه يركز على الأشخاص لأنه كذلك في النهاية.

في الماضي، كنت أعتمد بشدة على الحديث عن كمية البيانات التي لدينا عن المستخدمين في محاولة لتغيير هذا التصور. ولكن اتضح أن “الأمر لا يتعلق بالخوارزميات، بل يتعلق بالبيانات!” ليس هذا هو النهج الإنساني الذي اعتقدت أنه كان كذلك.

من المرجح أن يكون وصف تحسين محركات البحث (SEO) على أنه تعاطف مدعوم بالبيانات طريقة أكثر فعالية لتحسين علاقاتنا العامة بين منشئي المحتوى ومؤلفي النصوص.

وأخيرا، ينبغي لنا أن ندرك حجم العبء الذي تؤديه مهاراتنا التعاطفية، وأن نفهم قيمتها، ونعمل على تطويرها بنية.

نحن نضع أنفسنا في مكان الآخرين بشكل متكرر، لكن هل نفترض أنهم جميعًا مثلنا؟

إن تنويع فهمنا للآخرين سيسمح لنا بتحدي افتراضاتنا وتحسين دقة استنتاجاتنا.

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