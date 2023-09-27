Rewrite this title: كيف يعرف Google المحتوى الذي ينتمي إلى نفس المؤلف

ستساعدك المقالة التالية: كيف يعرف Google المحتوى الذي ينتمي إلى نفس المؤلف

يصف جون مولر من Google تقنية تسمى التسوية والتي تُستخدم للتعرف على متى ينتمي محتوى مختلف عبر الويب إلى نفس المؤلف.

تمت مناقشة هذا الموضوع خلال جلسة Hangout الخاصة بتحسين محركات البحث لمركز بحث Google والتي تم تسجيلها في 23 أبريل.

يسأل مالك الموقع مولر عن الأمر الأكثر أهمية الذي يجب تضمينه في صفحة المؤلف بين الروابط إلى ملفات تعريف الوسائط الاجتماعية أو عنوان البريد الإلكتروني.

يدفع هذا السؤال مولر إلى شرح كيفية تمكن Google من التعرف على الكيان الذي يقف وراء صفحات المؤلف بناءً على عدد من العوامل المختلفة.

اقرأ رده الكامل أدناه.

جوجل جون مولر حول التعرف على المؤلفين

الإجابة المختصرة على السؤال هي: من الأفضل الارتباط بملف تعريف الوسائط الاجتماعية على صفحة المؤلف.

على أقل تقدير، أيًا كان ما يختاره المؤلف للارتباط به على صفحته، فيجب عليه التأكد من اتساقه عبر الويب.

والفكرة هي التوفيق بين جميع الإشارات إلى مكان مركزي، مثل ملف تعريف الوسائط الاجتماعية.

إذا كان المؤلف يرتبط باستمرار بصفحاته Twitter حساب، على سبيل المثال، فإن ذلك سيساعد Google في التعرف على أنهم نفس الكيان الذي يقف وراء صفحات مؤلفين متعددة.

وإليك كيف يقول مولر:

“ما أراه من جانبنا بشكل أساسي هو، عندما يتعلق الأمر بأشياء مثل صفحات المؤلف، أو معلومات حول المؤلف، أو معلومات حول الكيانات بشكل عام خلف موقع ويب، أو مقال، أو شيء من هذا القبيل، فإن ما يحدث هناك هو أن أنظمتنا تحاول التعرف على من هو هذا الكيان، وما هو ذلك الكيان، ونحن نفعل ذلك بناءً على عدد من العوامل المختلفة. ويتضمن ذلك أشياء مثل الروابط إلى صفحات الملفات الشخصية على سبيل المثال، أو المعلومات المرئية التي يمكننا العثور عليها في هذه الصفحات نفسها.

لذا فإن توصيتي هنا ستكون على الأقل الارتباط بمكان مشترك، أو ما شابه ذلك المكان المركزي، حيث تقول إن كل شيء يأتي معًا بالنسبة لهذا المؤلف. والتي يمكن أن تكون مثل صفحة الملف الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي، على سبيل المثال، واستخدامها عبر صفحات المؤلف المختلفة التي لديك عندما تكتب، بحيث عندما تنظر أنظمتنا إلى مقالة وترى صفحة مؤلف مرتبطة بذلك، يمكنهم التعرف على أن هذا هو نفس المؤلف الذي كتب شيئًا آخر. ويمكننا تجميع هذا حسب الكيان، ونفعل ذلك بناءً على ملف تعريف الشبكات الاجتماعية المشترك الموجود هناك.

يشير مولر إلى نموذج متقاعد من ترميز البيانات المنظمة يسمى التأليف.

أولئك الجدد في مجال تحسين محركات البحث (SEO) قد لا يكونون على دراية بالتأليف. ببساطة، كان هذا ترميزًا يمكن استخدامه لإخبار Google بمن قام بتأليف جزء من المحتوى.

حتى أن جوجل عرضت صورة المؤلف في نتائج البحث في وقت ما، ولكن هذا تاريخ قديم في سنوات تحسين محركات البحث.

“منذ فترة طويلة، اعتدنا أن يكون لدينا التعليق التوضيحي rel=”author”، وجميع عمليات تحسين محركات البحث الأقدم سوف تزعجنا الآن، ولكنه شيء أساسي حيث نحاول استخدام البيانات المنظمة لتطبيق هذا بشكل صريح… التعليقات التوضيحية rel=”author” ليست كذلك يعد هذا الاستخدام مستخدمًا في Google لفترة طويلة الآن، ولكننا نحاول فهم الكيان الذي يقف خلف صفحة المؤلف. وبالنسبة للعديد من المؤلفين، من الواضح جدًا أن هناك اسمًا واحدًا ومن الواضح جدًا أن هذا الاسم مرتبط بهذا الشخص الواحد.

يمضي مولر بعد ذلك في الاعتراف بالمواقف الأكثر تعقيدًا حيث يكون لدى العديد من الأشخاص الذين يحملون نفس الاسم صفحات خاصة بهم على الويب.

بدون رابط إلى موقع مركزي، مثل ملف تعريف الوسائط الاجتماعية، قد تفترض Google أن المؤلفين المختلفين الذين لديهم أسماء متطابقة هم نفس الشخص.

“بالنسبة لأشخاص آخرين، يمكن أن يكون الأمر أكثر تعقيدًا بعض الشيء. مثلي، على سبيل المثال، جون مولر. إذا بحثت عني ستجد صفحات ويكيبيديا، ومطاعم شواء، وفرق موسيقية، وجميع أنواع الأشخاص الذين يطلق عليهم اسم جون مولر.

وإذا لم أحدد على موقعي هويتي الفعلية، فمن الممكن أن تنظر أنظمتنا إلى صفحتي وتقول: “أوه، هذا هو الرجل الذي يدير مطعم الشواء هذا.” وفجأة ارتبطت بمطعم شواء، والذي قد يكون خطوة للأعلى، لا أعرف.

لكن هذه الأشياء الدقيقة تجعل من السهل علينا التعرف على من يقف وراء شيء ما بالفعل. نحن نطلق على هذا التوفيق عندما يتعلق الأمر بالبيانات المنظمة، وهو نوع من التعرف على أي من هذه الكيانات تنتمي معًا.

استمع إلى إجابته كاملة في الفيديو أدناه: