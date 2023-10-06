Rewrite this title: كيف يعمل البحث – جوجل يخبرنا بكل شيء

ستساعدك المقالة التالية: كيف يعمل البحث – جوجل يخبرنا بكل شيء

في إطار جهد متواصل لتنويرنا ومحاربة البريد العشوائي، تخبر Google كل ذلك اليوم في رسم بياني بعنوان كيف يعمل البحث الذي تم إصداره منذ لحظات فقط. إنهم يروون قصة بحث Google وكيف يتعاملون مع كل شيء بدءًا من نقراتك وحتى المحتالين.

لقد بدأوا بإخبارنا أن Google يقوم بالبحث وفهرسة 30 صفحة فردية كل يوم. وهو ينمو كل يوم مع زيادة عدد المواقع التي تساعد Google في العثور عليها بشكل أفضل عبر الإنترنت. يتنقل Google عبر الويب من خلال الزحف إلى كل صفحة. إنها في الأساس تتبع كل رابط وربطها ببعضها البعض.

ثم يستخدم البرامج والصيغ لتقديم أفضل النتائج البشرية الممكنة أثناء بحثنا في الإنترنت. تقوم برامجهم وخوارزمياتهم بعد ذلك بالبحث عن الأدلة والاستدلالات لفهم ما نعنيه أثناء البحث بشكل أفضل. ثم يقومون بسحب المستندات وصفحات الويب ذات الصلة التي يشعرون أنها ذات صلة بما نبحث عنه. يتم سحب هذه الوثائق من فهرسها.

ثم يقومون بسحب التصنيف وعرضه لنا. ضع في اعتبارك أن هناك 200 عامل مختلف يشكل هذه النتائج. يبدو أيضًا أن هذه النتائج مختلفة قليلاً بناءً على الجهاز الذي تبحث عنه، سواء كان جهاز كمبيوتر مكتبيًا أو كمبيوتر محمولًا أو هاتفًا محمولاً أو جهازًا لوحيًا.

تنص Google على أن “خوارزمياتنا تتغير باستمرار. تبدأ هذه التغييرات كأفكار في أذهان مهندسينا. إنهم يأخذون هذه الأفكار ويجرون التجارب، ويحللون النتائج، ويعدلونها، ويجرونها مرارًا وتكرارًا. استكشاف معمل البحث.

تسعى Google دائمًا إلى التخلص من البريد العشوائي. تتم غالبية رسائل الويب غير المرغوب فيها تلقائيًا من خلال خوارزميات Google. ومع ذلك، عندما يجدون البريد العشوائي يأخذون العمل اليدوي. ثم يتخذون إجراءات لإخطار مالكي مواقع الويب بالعقوبة في شكل أدوات مشرفي المواقع من Google. يبدو أنهم يقومون أيضًا بإبلاغ مالكي المواقع بكيفية حل المشكلة للعودة إلى تصنيفات البحث.

ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أنه في الـ 800 ثانية التي استغرقتها لقراءة الرسم البياني الخاص بهم، تم إجراء 32 مليون عملية بحث.